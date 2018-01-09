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High school boys basketball/St. V-M 80, Buchtel 62: Lunden McDay leads Irish to victory with 20 points
Published: January 9, 2018 - 10:21 PM | Updated: January 9, 2018 - 11:12 PM
By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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