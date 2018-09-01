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High school Cross country: Hudson, Highland win Suburban League Super Duals team titles; Adam Beucler, Kaylie Kenne post top individual times
Published: September 1, 2018 - 5:25 PM | Updated: September 1, 2018 - 6:13 PM
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By Michael Beaven

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