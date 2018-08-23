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High school football/Avon 19, Buchtel 11: Griffins’ comeback attempt comes up short in opener
Published: August 23, 2018 - 10:39 PM | Updated: August 23, 2018 - 11:27 PM

By Michael Beaven

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