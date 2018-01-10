Ohio.com / Writers / Michael Beaven / High school girls basketball / North Canton Hoover 42, Green 38: Annie Roshak leads Vikings over Bulldogs
Published: January 10, 2018 - 10:17 PM | Updated: January 10, 2018 - 11:03 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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