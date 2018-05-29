Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
High school girls lacrosse: Hudson advances to Division I state semifinal under first-year coach and alum Sarra Qadri
Published: May 29, 2018 - 7:00 PM
Full Screen Linked Image

By Michael Beaven

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school girls lacrosse: Hudson advances to Division I state semifinal under first-year coach and alum Sarra Qadri Updated May 29th, 2018 7:00 PM
French Open: Serena Williams wins in Grand Slam return Updated May 29th, 2018 5:53 PM
Indians notebook: Team confirms with MLB that Jose Ramirez PED suspension rumors are false Updated May 29th, 2018 5:44 PM
Eagles quarterback Nick Foles says trade to Browns was never presented to him Today May 29th, 2018 5:48 PM

THE LATEST

What’s eating downtown Akron? DAP asks that as part of its summertime restaurant promotion; prizes to be awarded Updated May 29th, 2018 7:12 PM
Akron man convicted by jury of shooting death of another young man Updated May 29th, 2018 6:21 PM
Indians notebook: Team confirms with MLB that Jose Ramirez PED suspension rumors are false Updated May 29th, 2018 5:44 PM
Ohio House to definitely meet next week to pick speaker Today May 29th, 2018 5:53 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal