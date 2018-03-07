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High school notebook: St. V-M hires Robert Nickol to coach football; Woodridge, Revere all-time leading scorers to meet in boys basketball district semifinal
Published: March 7, 2018 - 4:38 PM
By Michael Beaven
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