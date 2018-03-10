State wrestling tournament: Perry’s David Carr wins fourth state championship; Woodridge, CVCA, St. V-M, Brecksville, Jackson, Wadsworth wrestlers also earn titles

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Published: March 10, 2018 - 10:26 PM | Updated: March 10, 2018 - 11:10 PM
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By Michael Beaven
Beacon Journal/Ohio.com
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