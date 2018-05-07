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Browns claim punter Justin Vogel off waivers from Packers, waive quarterback Joel Stave
Published: May 7, 2018 - 5:47 PM
By Nate Ulrich
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