Browns coach Hue Jackson tells ESPN Baker Mayfield ‘demonstrated the things that we are looking for in a quarterback’

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Published: April 26, 2018 - 2:09 PM | Updated: April 26, 2018 - 2:12 PM
By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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