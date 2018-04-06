Browns GM John Dorsey completes wipeout of 2017 QB room by trading Kevin Hogan to Washington

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5OZXcgQnJvd25zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBKb2huIERvcnNleSByZWNvcmRlZCBhIGhhdCB0cmljayBGcmlkYXkgYnkgdHJhZGluZyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGZvciB0aGUgdGhpcmQgdGltZSBpbiBsZXNzIHRoYW4gYSBtb250aC48L3A+CjxwPkJ5IHNoaXBwaW5nIGJhY2t1cCBLZXZpbiBIb2dhbiB0byBXYXNoaW5ndG9uLCBEb3JzZXkgY29tcGxldGVkIGEgd2lwZW91dCBvZiB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgcm9vbSB0aGUgQnJvd25zIGhhZCBsYXN0IHNlYXNvbiB3aGVuIHRoZXkgYmVjYW1lIGp1c3QgdGhlIHNlY29uZCB0ZWFtIGluIE5GTCBoaXN0b3J5IHRvIGdvIDAtMTYuPC9wPgo8cD5Eb3JzZXkgYWxzbyB0cmFkZWQgRGVTaG9uZSBLaXplciB0byB0aGUgR3JlZW4gQmF5IFBhY2tlcnMgb24gTWFyY2ggOSBhbmQgQ29keSBLZXNzbGVyIHRvIHRoZSBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycyBvbiBNYXJjaCAyOC48L3A+CjxwPlRoZSBIb2dhbiBtb3ZlIHdhcyBub3QgdGhlIGxlYXN0IGJpdCBzdXJwcmlzaW5nLCBlc3BlY2lhbGx5IGFmdGVyIG5ld3MgYnJva2UgVGh1cnNkYXkgYWJvdXQgaGlzIGNhbXAgcmVxdWVzdGluZyBhbmQgcmVjZWl2aW5nIHBlcm1pc3Npb24gdG8gc2VlayBhIHRyYWRlLjwvcD4KPHA+VGhlIEJyb3ducyBkZWFsdCBIb2dhbiBhbmQgdGhlIDIwMTggc2l4dGgtcm91bmQgcGljayAoTm8uIDIwNSBvdmVyYWxsKSB0aGV5IGFjcXVpcmVkIE1hcmNoIDE1IGZyb20gTmV3IEVuZ2xhbmQgaW4gYSB0cmFkZSB0aGF0IHNlbnQgY29ybmVyYmFjayBKYXNvbiBNY0NvdXJ0eSB0byB0aGUgUGF0cmlvdHMgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyAyMDE4IHNpeHRoLXJvdW5kIGNob2ljZSAoTm8uIDE4OCBvdmVyYWxsKS4gUHV0IGFub3RoZXIgd2F5LCB0aGUgQnJvd25zIG1vdmVkIHVwIDE3IHNwb3RzIGluIHRoZSBzaXh0aCByb3VuZCBieSB0cmFkaW5nIEhvZ2FuLjwvcD4KPHA+VGhlIEJyb3ducyB3ZW50IGludG8gbGFzdCBzZWFzb24gd2l0aG91dCBhIHNpbmdsZSB3aW4gaW4gYSBRQiByb29tIG9jY3VwaWVkIGJ5IEtpemVyLCBIb2dhbiBhbmQgS2Vzc2xlci4gVGhlbiBLaXplciB3ZW50IDAtMTUgYXMgYSByb29raWUgc3RhcnRlciwgYW5kIEhvZ2FuIGxvc3QgaGlzIGxvbmUgc3RhcnQuPC9wPgo8cD5UaGlzIGlzIHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBEb3JzZXkgaGFzIGdvdHRlbiByaWQgb2YgSG9nYW4uIEhlIHdhcyB0aGUgR00gb2YgdGhlIEthbnNhcyBDaXR5IENoaWVmcyBpbiAyMDE2IHdoZW4gdGhleSBkcmFmdGVkIEhvZ2FuIGluIHRoZSBmaWZ0aCByb3VuZCAoTm8uIDE2MiBvdmVyYWxsKSBvdXQgb2YgU3RhbmZvcmQgYW5kIGN1dCBoaW0gYWJvdXQgZm91ciBtb250aHMgbGF0ZXIuPC9wPgo8cD5UaGUgQnJvd25zIHRoZW4gc2lnbmVkIEhvZ2FuLCAyNSwgdG8gdGhlaXIgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQuPC9wPgo8cD5JbiBlaWdodCBnYW1lcyB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMsIEhvZ2FuIGNvbXBsZXRlZCA1OS40IHBlcmNlbnQgb2YgaGlzIHBhc3NlcyBmb3IgNjIxIHlhcmRzIGFuZCBmb3VyIHRvdWNoZG93bnMgd2l0aCBzZXZlbiBpbnRlcmNlcHRpb25zIGZvciBhIHJhdGluZyBvZiA2MS41IGFuZCBydXNoZWQgMTggdGltZXMgZm9yIDE3NiB5YXJkcyAoOS44IGF2ZXJhZ2UpIGFuZCBhIHRvdWNoZG93bi48L3A+CjxwPkhlIHBlcmZvcm1lZCB3ZWxsIGluIHJlbGllZiBsYXN0IHNlYXNvbiDigJQgd2l0aCBwYXNzZXIgcmF0aW5ncyBvZiA4OCBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMgYW5kIDEyMi40IGFnYWluc3QgdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMuIEhvd2V2ZXIsIGhlIHN0cnVnZ2xlZCBtaWdodGlseSB3aGVuIGhlIHJlY2VpdmVkIGEgY2hhbmNlIHRvIHN0YXJ0LiBIZSBjb21wbGV0ZWQgMjAtb2YtMzcgcGFzc2VzICg1NC4xIHBlcmNlbnQpIGZvciAxNDAgeWFyZHMgYW5kIG9uZSB0b3VjaGRvd24gd2l0aCB0aHJlZSBpbnRlcmNlcHRpb25zIGZvciBhIHJhdGluZyBvZiAzOC4xIGluIGEgMzMtMTcgbG9zcyB0byB0aGUgSG91c3RvbiBUZXhhbnMgb24gT2N0LiAxNS48L3A+CjxwPlRoaXMgaXMgdGhlIHNldmVudGggdHJhZGUgRG9yc2V5LCB3aG8gcmVwbGFjZWQgU2FzaGkgQnJvd24gb24gRGVjLiA3LCBoYXMgY29tcGxldGVkIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uLiBIZSBzaGlwcGVkIGEgMjAxOCB0aGlyZC1yb3VuZCBwaWNrIChOby4gNjUgb3ZlcmFsbCkgdG8gdGhlIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMgZm9yIHN0YXJ0aW5nIHF1YXJ0ZXJiYWNrIFR5cm9kIFRheWxvciBvbiBNYXJjaCA5IGFuZCBzaWduZWQgYmFja3VwIERyZXcgU3RhbnRvbiB0byB0d28teWVhciwgJDYuNSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IG9uIE1hcmNoIDMwLiBIZSBpcyBhbHNvIGV4cGVjdGVkIHRvIGRyYWZ0IHRoZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9mIHRoZSBmdXR1cmUgZmlyc3Qgb3ZlcmFsbCBvbiBBcHJpbCAyNi48L3A+Cg==