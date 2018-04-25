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Browns GM John Dorsey tells NFL Network he hasn’t revealed No. 1 pick to his wife, hasn’t received legitimate offers for top selection
Published: April 25, 2018 - 12:14 PM | Updated: April 25, 2018 - 12:59 PM
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By Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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