CLASSICAL

Canton Symphony Orchestra “Divergent Sound Series – Greco-Americana Meets the Symphony”: 7:30 p.m. Thursday, Umstattd Performing Arts Hall, 2323 17th St. NW, Canton. Featuring Demos Papadimas. $10. Free admission with donation of a gently used musical instrument for the Summit’s Music Alive Program. For tickets, go to www.cantonsymphony.org.

Cleveland Orchestra presents Keenlyside Sings Sibelius: 7:30 p.m. Thursday and 8 p.m. Saturday, Severance Hall, 11001 Euclid Ave., Cleveland. Featuring: Franz Welser-Most, conductor, Simon Keenlyside, baritone. Program: Grieg, Suite from Peer Gynt; Sibelius, Selected Songs; and Richard Strauss, Aus Italien. 216-231-1111, 800-686-1141 or www.clevelandorchestra.com.