OLD WASHINGTON — The following Buckeye Trail Middle School students were named to the Principal’s List (all A’s) or the Honor Roll (all A’s and/or B’s) for the third nine-week grading period.



Principal’s List



Sixth grade — Derrick Frakes, Jackson Hoop, Adam Miller, Grace Millhon, Preston Paisley, Sydney Patterson, Delanie Roe, Rachelle Schwartz, Laine Wayble.



Seventh grade — Dane Denton, Donovan Geiger, Taylor Gossett, Allison Johnston, Addisyn Krise, Andilyn Lowry, Chloe Milliken, Jenna Paden, Leanne Pasthing, Emily Randulic, Grace Shipe, Kyrin Stevens, Wyatt Tank, Emma Yanosik.



Eighth grade — Mackenzie Atkinson, Morgan Atkinson, Taylor Bardall, Isaac Beaver, Hailey Clevenger, Josie Creighton, Emma Fannin, Samantha Jackson, Phillip Lashley, Dalton Laughman, Alex Longfellow, Brittyn Miller, Hunter Molisee, Hope Ringer, Grayce Roe, Chelsea Starr, Kaydence Starr, Makenna Steward.



Honor Roll



Sixth grade — Kayleigh Abrams, Tommy Brannock, Quentin Caldwell, Carter Carpenter, Kelsey Carpenter, Wyatt Conner, Travis Dodd, Dylan Earle, Molly Eltringham, Austin Hastings, Brady Hayes, Jackson Hess, Rylee Homko-Green, Gwenyvere McElwain, Ty McGlumphy, Mason McQuain, Leylany Parker, Cole Porter, Carys Singler, Lindsey Smith, Braden St. Clair, Alyssa Steward, Blake Wayble, Meya Williams, Hayley Wisor, Amanda Yoder.



Seventh grade — Janson Alloway, Mea Austin, Jocelynn Bryan, Riley Bryan, Haylee Burris, Ally Carpenter, Koen Eagon, Cale Gazda, Jett Giesey, Kamrin Green, Blake Hoop, Elaina Jackson, Melissa Little, Damion Miller, Olivia Todd, Riley Ward, Braden Williams, Tyler Wilson.



Eighth grade — Emily Basham, Emily Baxter, Alana Blankenship, Trinity Brannock, Janet Brown, Olivia Critser, Stetson Cyrus, Sabastian Graham, Kieran Krahel, Timothy Lowry, Ivy Moore, Kamden Oldson, Madison Paden, Johnna Perkins, Charley Rapol, Halely Robey, Josie Rominger, Bridget Smith, Emma Smith, Kylie Snyder, Vanessa Tracy, Jaelyn White.