City of Ashland



31 Delafield Ave., Ashland; Linda J. Hines to Deborah K. Morrison; $52,000.



808 Cottage St. and 221 Ohio St., Ashland; John G. Barr to RA Smith Property, LLC; $225,000.



610 Marlo Ave., Ashland; Robin L. Hofer to Stephanie A. Starkey; $25,000.



1041 Westview Ave., Ashland; Kyle Walker and Miranda Walker to Justin S. Fabich; $137,500.



Bailey Lakes



1218 Center Road Route 5, Ashland; US Bank Trust to Terry McCormick and Robyn McCormick; $37,000.



Green Township



168 E. Third St., Loudonville; CES Credit Union, Inc. to Arnold Eugene Frontz; $32,000.



560 Snyder Drive, Loudonville; Norma L. Snyder (trustee) to Saundra S. Rhamey; $169,000.



Hanover Township



124 N. Pleasant Drive, Loudonville; Jerrica N. Young to Cathy L. Bowen and Bethany I. Steward; $85,000.



Loudonville



501 E. Campbell St., Loudonville; FL Wilson Estate Group, LLC to Ronald D. Fetzer and Kelly A. Fetzer; $150,000.



Milton Township



1302 County Road 1356, Ashland; Brian K. Martin and Stephanie Martin to Mark Robertson and Yvonne M. Robertson; $201,000.



Montgomery Township



1159 Township Road 793, Ashland; Scott D. Miller and Tamara J. Miller to Phillip A. Le Claire; $102,000.



Orange Township



913 Ohio 58, Ashland; Jean R. Keener to Kyle W. Walker and Miranda L. Walker; $209,000.



Perry Township



1463 B Perry Township Road 35, Wooster; Roger N. Kamp and Lisa J. Kamp to Robert Heil and Justine Heil; 8.269 acres; $292,000.



Ruggles Township



Vacant Lot on Ohio 60, New London; Paradisefound, LLC to Andrew H. Wyszowski; 101.232 acres; $660,000.



21 Ohio 60, New London; Terri L. Campbell and James E. Ferber and Cara Ferber; $127,600.



Sullivan Township



597 Township Road 150, Sullivan; Adam T. Hyer and Felicia R. Hyer to Raymond T. Briggs and Saundra L. Briggs; 2.018 acres; $172,000.



583 Township Road 350, Sullivan; Brian Lee and Julie A. Lee to Robert D. Catalano; 3.473 acres; $116,500.



Vermillion Township



1711 Ohio 603, Ashland; Bryan P. Stover to Brian Martin and Stephanie Martin; $242,900.