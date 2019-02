BASKETBALL

GIRLS

Scoreboard

Thursday's Results

Chippewa 45, Smithville 44

Kenmore-Garfield 49, Buchtel 46

Lake Center Christian 65, Youngstown Chaney 32

Manchester 51, Kidron Central Christian 18

Woodridge 49, Waterloo 43

Wooster 79, Ashland 47

Scoring Summaries

CHIPPEWA 45, SMITHVILLE 44



Chippewa;;13;;15;;5;;12;;—;;45

Smithville;;15;;10;;13;;6;;—;;44

CHIPPEWA (18-1, 12-0) — Amelung 3-0-6, Lattea 2-0-6, Hall 1-0-2, Koncz 5-2-13, Lindquist 3-3-9, Ferrell 1-0-2, Clark 1-1-3, Thomas 0-4-4. Totals: 16-10-45.

SMITHVILLE (9-10, 5-8) — DePriest 2-8-13, Guilliams 2-0-5, Meech 4-5-13, Yates 2-0-4, Besancon 3-0-9. Totals: 13-13-44.

3-point goals: Besancon 3, Lattea 2, Koncz, DePriest, Guilliams. Fouls: Chi., 19-17. Rebounds: Chi., 23 (Koncz 5, Lindquist 5); Smi., 25. Turnovers: Smi., 27-17. JV Score: Chippewa, 43-41 (OT).

LAKE CENTER CHRISTIAN 65,

YOUNGSTOWN CHANEY 32



Lake Center;;21;;19;;12;;13;;—;;65

Chaney;;11;;6;;9;;6;;—;;32

LAKE CENTER (13-6) — Haubert 9-2-25, Mizener 3-0-8, Kline 2-1-6, Mang 4-5-13, West 2-0-4, Sommers 1-0-3, Lyogky 2-0-4, Clark 1-0-2. Totals: 24-8-65.

CHANEY — May 1-1-3, Robinson 1-1-3, Crockett 2-0-4, Day 3-0-8, Stinson 3-3-9, Clarkson-Reed 2-1-5. Totals: 12-6-32.

3-point goals: Haubert 5, Mizener 2, Day 2, Kline, Sommers. JV Score: Lake Center Christian, 21-12.

MANCHESTER 51,

KIDRON CENTRAL CHRISTIAN 18



Manchester;;11;;9;;14;;31;;—;;51

Kidron;;6;;2;;2;;8;;—;;18

MANCHESTER — Anker 6-4-16, J. Webb 1-2-4, McFadden 2-2-6, Stahl 2-2-6, Perry 2-0-5, Seidel 5-0-10, Brown 2-0-4. Totals: 20-10-51.

KIDRON — Galbraith 1-0-2, Nussbaum 1-0-3, Murray 1-0-2, Felix 1-0-2, Oir 3-2-9. Totals: 7-2-18.

3-point goals: Perry, Nussbaum, Oir. Fouls: KCC, 17-8.

WOODRIDGE 49, WATERLOO 43



Woodridge;;17;;8;;8;;16;;—;;49

Waterloo;;6;;10;;11;;16;;—;;43

WOODRIDGE — Howard 2-0-4, Francis 5-0-12, Foster 3-4-13, Woods 5-2-12, Kearns 3-0-6, Randall 1-0-2. Totals: 19-6-49.

WATERLOO — Kachner 5-5-17, Carpenter 1-0-2, Hood 2-4-8, Duncan 1-0-3, Waldeck 4-4-13. Totals: 13-13-43.

3-point goals: Foster 3, Francis 2, Kachner 2, Duncan, Waldeck. Fouls: Woo., 16-15. JV Score: Waterloo, 31-27 (2 OT).

Late Wednesday

LAKE CENTER CHRISTIAN 58,

YOUNGSTOWN VALLEY CHRISTIAN 53

Lake Center;;12;;15;;13;;18;;—;;58

Valley Christian;;23;;8;;15;;7;;—;;53

LAKE CENTER (12-6) — Haubert 9-3-24, Mizener 4-0-10, Kline 2-0-5, West 2-0-4, Mang 4-2-12, Karmie 0-1-1, Lyogky 1-0-2. Totals: 22-6-58.

VALLEY CHRISTIAN — Gill 10-3-25, Taylor 6-4-16, Jones 5-0-10, Kitchen 1-0-2, Croyts 0-0-0. Totals: 23-7-53.

3-point goals: Haubert 3, Mizener 2, Mang 2, Gill 2, Kline. JV Score: Lake Center Christian, 15-6.

NORTON 61, STREETSBORO 39



Norton;;19;;17;;14;;9;;—;;61

Streetsboro;;6;;13;;9;;12;;—;;39

NORTON (15-4, 12-0) — Housley 1-0-2, Favor 6-1-13, Shutsa 1-2-4, Ballinger 2-0-5, Burns 3-0-6, Hosey 8-8-24, Murawski 2-3-7, Lester 1-0-2. Totals: 24-14-61.

STREETSBORO (13-6, 9-3) — B. Davis 1-0-2, R. Davis 1-0-2, Bolyard 7-6-23, Dial 2-0-5, T. Davis 1-0-2, Neff 3-0-6. Totals: 15-6-39.

3-point goals: Bolyard 3, Ballinger, Dial. Rebounds: Nor., 33 (Hosey 9); Str., 19. Turnovers: Str., 28-17.

Schedule

Saturday's Games



Archbishop Hoban at Parma Padua, 2:30 p.m.

Aurora at Bay Village Bay, 3:30 p.m.

Barberton at Lake, 2:30 p.m.

Brecksville at Parma Normandy, 2 p.m.

Brunswick at Mentor, 2:30 p.m.

Cle. St. Joseph Academy at Walsh Jesuit, 2:30 p.m.

Cloverleaf at Field, 2:30 p.m.

CVCA at Manchester, 2:30 p.m.

Ellet at Western Reserve Academy, 2:30 p.m.

Green at Kent Roosevelt, 2:30 p.m.

Highland at Hudson, 7:30 p.m.

Jackson at Twinsburg, 2:30 p.m.

Massillon at Dover, 2:30 p.m.

Orrville at Wooster, 6 p.m.

Our Lady of the Elms at Firestone, 2 p.m.

Revere at Louisville, 2:30 p.m.

Rootstown at Mogadore, 7:30 p.m.

St. Vincent-St. Mary at North Canton Hoover, 7 p.m.

Solon at Medina, 2:30 p.m.

Streetsboro at Ravenna, 7 p.m.

Strongsville at Euclid, 2 p.m.

Tallmadge at Southeast, 2:30 p.m.

Triway at Northwest, 2:30 p.m.

Wadsworth at Stow, 2:30 p.m.

Woodridge at Norton, 2:30 p.m.

BOYS

Schedule

Friday's Games

Barberton at Tallmadge, 7:30 p.m.

Brunswick at Mentor, 7:30 p.m.

Buchtel vs. Ellet, at Firestone, 7 p.m.

Chardon Notre Dame-Cathedral Latin at Archbishop Hoban, 7 p.m.

Cle. Heights Lutheran East at St. Vincent-St. Mary, 7:30 p.m.

Cuyahoga Falls at Nordonia, 7:30 p.m.

CVCA at Triway, 7:30 p.m.

Euclid at Strongsville, 7:30 p.m.

Field at Cloverleaf, 7 p.m.

Highland at Copley, 7:30 p.m.

Hudson at Stow, 7:30 p.m.

Jackson at Green, 7:30 p.m.

Lake at Perry, 7:30 p.m.

Medina at Solon, 7:30 p.m.

North Canton Hoover at Canton McKinley, 7:30 p.m.

North Royalton at Brecksville, 7:30 p.m.

Northwestern at Chippewa, 7:30 p.m.

Norton at Woodridge, 7 p.m.

Orrville at Fairless, 7:30 p.m.

Revere at Aurora, 7:30 p.m.

Rootstown at Mogadore, 7 p.m.

Springfield at Coventry, 7 p.m.

Streetsboro at Ravenna, 7 p.m.

Tuslaw at Manchester, 7:30 p.m.

Twinsburg at Wadsworth, 7:30 p.m.

Walsh Jesuit at Benedictine, 7 p.m.

Wooster at Mount Vernon, 7:30 p.m.

WRESTLING

REVERE 41, PARMA PADUA 32



106: Ferrar (R) won by forfeit. 113: Baker (R) dec. Bianchi, 4-3. 120: Balazy (P) dec. Gayner, 9-2. 126: Smith (R) tech. fall Anderson, 17-1. 132: Krauth (R) pin Brickman, 2:16. 138: Butler (R) won by forfeit. 145: LoFaso (P) tech. fall Bonacuse, 18-3. 152: Lehman (R) dec. McNulty, 5-2. 160: Willard (P) pin Fee, 0:31. 170: Shaw-Mason (P) pin Essa, 0:53. 182: McCaffrey (P) won by forfeit. 195: Abraham (P) pin Kusar, 1:08. 220: Depp (R) won by forfeit. 285: Soukup (R) won by forfeit.

BOWLING

BOYS

ELLET 2,570, WALSH JESUIT 2,389

(At Legend Lanes, Cuyahoga Falls)

High Games: Heath (E) 265; J. McConnaughey (WJ) 209. High Series: Heath (E) 463; J. McConnaughey (WJ) 389. JV Score: Walsh Jesuit, 1,673-1,669.

Records: Ellet 12-1.

TWINSBURG 2,740, COPLEY 2,551

(At Roseland Lanes, Oakwood)

High Games: Shovestull (C) 269; East (T) 236. High Series: Shovestull (C) 434; East (T) 469. JV Score: Twinsburg, 1,849-1,644.

Records: Copley 4-5, 4-5; Twinsburg 10-3, 8-3.

GIRLS

TWINSBURG 1,785, COPLEY 1,680

(At Roseland Lanes, Oakwood)

High Games: Shovestull (C) 167; Vannoy (T) 193. High Series: Shovestull (C) 293; Vannoy (T) 342.

Records: Copley 2-7, 2-7; Twinsburg 4-9, 2-8.

WALSH JESUIT 1,780, ELLET 1,752

(At Legend Lanes, Cuyahoga Falls)

High Games: Bosma (E) 161; Gunther (WJ) 185. High Series: Bosma (E) 305; Wilson (WJ) 292, Keown (WJ) 292. JV Score: Ellet, 1,588-1,584.