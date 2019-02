BASKETBALL

BOYS

Scoreboard

Friday's Results

Alliance 55, West Branch 44

Archbishop Hoban 70, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 42

Avon 64, Lakewood 46

Boardman 74, Warren Harding 52

Bristol 77, Windham 69

Buchtel 72, Ellet 68

Cambridge 39, Zanesville 36

Canton McKinley 69, North Canton Hoover 57

Carrollton 60, Canton South 52

Cle. Benedictine 69, Walsh Jesuit 58

Cle. Central Catholic 68, Mentor Lake Catholic 53

Cloverleaf 44, Field 26

Coventry 55, Springfield 44

Crestwood 50, Lake Center Christian 47

Dalton 66, Hillsdale 44

Dover 35, New Philadelphia 34

Gilmour Academy 92, Cleveland JFK 55

Highland 60, Copley 53

Hudson 56, Stow 39

Jackson 59, Green 49

Lorain 75, Cleveland Heights 66

Malvern 56, Sandy Valley 45

Mansfield 84, West Holmes 31

Marlington 65, Salem 55

Mentor 72, Brunswick 67

Mogadore 72, Rootstown 57

Mount Vernon 53, Wooster 49

Newton Falls 78, Columbiana Crestview 31

Nordonia 61, Cuyahoga Falls 47

Northwestern 86, Chippewa 53

Norwayne 45, Rittman 35

Olmsted Falls 70, Berea-Midpark 49

Orrville 63, Fairless 51

Painesville Riverside 85, Chardon 71

Parma Hts. Holy Name 115, Parma Hts. Valley Forge 68

Perry 55, Lake 45

Revere 81, Aurora 61

St. Vincent-St. Mary 75, Cle. Heights Lutheran East 58

Shaker Heights 82, Elyria 81 (OT)

Solon 72, Medina 65

Streetsboro 67, Ravenna 42

Struthers 52, Girard 48

Tallmadge 91, Barberton 76

Triway 64, CVCA 50

Tusky Valley 44, Tusky Central Catholic 25

Tuslaw 49, Manchester 44

Twinsburg 59, Wadsworth 50

Waynedale 68, Smithville 35

West Geauga 67, Kirtland 65

Western Reserve Academy 68, Linsly (W. Va.) 56

Woodridge 78, Norton 62

Youngs. Chaney High School 57, Youngs. Mooney 32

Youngs. Valley Christian 58, Garrettsville 54

Scoring Summaries

TUSLAW 49, MANCHESTER 44



Manchester 8 11 13 12 — 44

Tuslaw 10 8 16 15 — 49

MANCHESTER — Wright 5-1-13, Young 2-0-4, Pappas 1-0-2, Adkins 1-3-5, Hettich 4-4-12, Bagwell 4-0-8. Totals: 17 8-11 44.

TUSLAW — Freidly 2-2-8, Rambo 1-0-3, Lavery 1-1-3, Yost 5-4-16, Carroll 2-0-4, Tradich 2-2-7, Mummertz 4-0-8. Totals: 17 9-12 49.

3-point goals: Wright 2, Freidly 2, Yost 2, Rambo, Tradich. JV Score: Tuslaw, 42-29.

TRIWAY 64, CVCA 50



CVCA 11 9 14 16 — 50

Triway 16 16 17 15 — 64

CVCA — T. Williams 3-0-9, Smith 3-0-6, Carroscia 7-2-18, A. Williams 5-1-11, Scott 3-0-6. Totals: 21-3-50.

TRIWAY — Chanc. Wells 5-4-18, Biggs 6-0-16, Chann. Wells 2-1-6, Nolen 1-5-7, Burkholder 3-1-7, Sturgin 4-2-10. Totals: 21-13-64.

3-point goals: Chanc. Wells 4, Biggs 4, T. Williams 3, Carroscia 2, Chann. Wells. Fouls: CVCA, 16-7. Rebounds: CVCA, 19 (A. Williams 7); Tri., 25 (Chanc. Wells 6, Sturgin 6). Turnovers: Tri., 10-6.

HUDSON 56, STOW 39



Hudson 15 13 13 15 — 56

Stow 12 11 5 11 — 39

HUDSON (11-7, 6-6) — Martin 8-7-23, Koscho 2-0-4, Wallace 5-3-16, Chokenea 1-0-3, McCormick 2-1-6, Burdett 2-0-4. Totals: 20-11-56.

STOW (9-9, 7-4) — Marconi 1-0-2, Harvey 2-3-8, Cartwright 1-0-2, E. Bainbridge 5-5-16, Wilson 4-0-11. Totals: 13-8-39.

3-point goals: Martin 3, Wilson 3, Chokenea, McCormick, Harvey, E. Bainbridge. Fouls: Stow, 15-9. Rebounds: Hud., 21 (Burdett 8); Stow, 15 (E. Bainbridge 8). Turnovers: Stow, 8-7. JV Score: Stow, 37-30.

REVERE 81, AURORA 61



Revere 21 21 18 21 — 81

Aurora 16 9 21 15 — 61

REVERE (13-3, 19-1) — Albert 1-6-8, Leyden 1-1-4, Salamone 5-2-13, Scherler 4-2-10, Cooke 1-0-2, Hemminger 1-0-2, Rinn 1-0-3, Drenth 12-2-27, Richardson 5-0-10, Christman 1-0-2. Totals: 32-13-81.

AURORA — Brubaker 1-0-2, Hays 6-0-13, Fecko 3-2-8, Elsawy 6-4-18, Gentile 1-0-3, Arnold 4-0-8, Miller 1-1-3, Deptola 1-0-2. Totals: 24-9-61.

3-point goals: Gentile 2, Hays, Leyden, Salamone, Rinn, Drenth. Fouls: Aur., 17-13.

TALLMADGE 91, BARBERTON 76



Barberton 19 21 14 22 — 76

Tallmadge 17 15 26 33 — 91

BABRERTON (5-12, 3-7) — Soyars 10-7-28, Fox 3-0-6, Elliott 1-0-2, Blackmon 9-5-26, Littlejohn 4-0-12, Eagle 1-0-2. Totals: 28 12-18 76.

TALLMADGE (9-9, 6-4) — Ambrose 4-0-10, Gardella 6-1-17, Heigelmann 9-11-32, Zesiger 2-0-5, Seeker 1-2-4, Hussing 7-0-15, Tokash 1-0-2, Kurko 3-0-6. Totals: 33-14-91.

3-point goals: Gardella 4, Heigelmann 3, Blackmon 3, Ambrose 2, Soyars, Zesiger, Hussing. Fouls: 14-14. JV Score: Barberton won.

NORDONIA 61, CUYAHOGA FALLS 47



Cuyahoga Falls 13 14 8 12 — 47

Nordonia 20 15 10 16 — 61

CUYAHOGA FALLS — Horn 4-2-12, Miller 1-0-2, Moore 7-3-17, Koehler 3-2-8, Tepus 2-2-8. Totals: 17-9-47.

NORDONIA — Jo. Jones 4-5-14, Wiehe 3-1-8, G. Byrd 4-1-9, J. Bird 5-1-12, Ju. Jones 6-0-12, Watson 3-0-6. Totals: 25-8-61.

3-point goals: Horn 2, Tepus 2, Jo. Jones, Ju. Jones, J. Byrd.

HIGHLAND 60, COPLEY 53



Highland 17 9 12 22 — 60

Copley 12 8 10 23 — 53

HIGHLAND (8-10, 5-5) — Osborne 2-2-7, Klein 2-0-4, Tessena 6-1-16, Profitt 5-1-13, Jaworski 3-0-7, Chema 6-1-13. Totals: 24 5-9 60.

COPLEY (13-4, 7-3) — Jones 7-1-16, Durant 2-0-6, Emich 6-0-13, Thomas 3-0-6, Spragling 3-0-6, Campbell 2-2-6. Totals: 23 3-8 53.

3-point goals: Tessena 3, Profitt 2, Durant 2, Osborne, Jaworski, Jones, Emich. JV Score: Highland, 39-35.

TWINSBURG 59, WADSWORTH 50



Twinsburg 16 9 16 18 — 59

Wadsworth 15 9 19 7 — 50

TWINSBURG (13-5, 8-4)) — McElrath 5-4-14, Campbell 6-7-19, Felberg 3-0-8, Simpson 2-0-5, Plantner 1-2-4, Golnick 1-0-2, Young 2-0-5, McCarthy 1-0-2. Totals: 21-13-59.

WADSWORTH (7-9, 5-5) — Risher 2-1-7, Simmons 2-0-4, Merhar 4-1-11, Evans 1-2-4, Lockwood 3-6-13, Casey 5-1-11. Totals: 17-11-50.

3-point goals: Felberg 2, Risher 2, Merhar 2, Lockwood, Simpson, Young. Fouls: Wad., 19-17. Turnovers: Wad., 21-17. JV Score: Wadsworth, 51-21.

ARCHBISHOP HOBAN 70, CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 42



NDCL 7 10 17 8 — 42

Hoban 24 18 17 11 — 70

CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN (5-13, 3-5) — D. Martin 2-0-4, E. Martin 0-2-2, F. Martin 4-0-10, Gatto 3-3-9, Berschig 1-0-2, Kruschke 1-1-4, Battista 2-3-7, Szabo 1-2-4. Totals: 14-11-42.

ARCHBISHOP HOBAN (12-4, 7-2) — Peterson 4-2-12, Kaut 4-0-9, Reece 1-2-5, Snyder 4-0-10, Young 0-1-1, Morson 5-1-12, Moegerle 2-2-7, Threadgill 1-0-2, Easterling 3-0-7, Gowen 1-0-2, McIver 1-1-3. Totals: 28-9-70.

3-point goals: F. Martin 2, Peterson 2, Snyder 2, Morson, Moegerle, Easterling, Kaut, Reece, Kruschke. Fouls: Hob., 18-13. Turnovers: NDCL, 19-15. JV Score: Hoban, 60-40.

PERRY 55, LAKE 45



Lake 8 7 18 12 — 45

Home 22 5 9 19 — 55

LAKE (10-6, 5-5) — Vaughan 1-0-3, Snow 1-1-3, Obourn4-0-9, Maranville 5-1-12, Mazzocca 4-0-9, Blosser 4-0-9. Totals: 19-2-45.

PERRY (11-8, 3-7) — Jackson 4-5-14, Stokes 1-2-4, hhaynesS 3-4-10, Toles 6-0-16, Himeidan 5-0-11. Totals: 19-11-55.

3-point goals: Toles 4, Jackson, Himeidan, Vau8ghan, Obourn, Maranville, Mazzocca, Blosser.

JACKSON 59, GREEN 49



Green 13 11 7 18 — 49

Jackson 16 11 14 18 — 59

GREEN (13-4, 9-3) — Casper 0-2-2, Simmer 1-0-3, T. Martin 0-1-1, K. Martin 6-8-21, Smith 0-1-1, O'Neil 6-3-15, Keeslar 3-0-6. Totals: 16 15-17 49.

JACKSON (15-3, 9-2) — Mazzeo 8-10-30, Reed 2-2-7, Boggs 0-2-2, Jones 1-2-4, Aleman 1-2-4, Hyde 2-2-6, Junker 2-1-6. Totals: 16 21-28 59.

3-point goals: Mazzeo 4, Reed, Junker, Simmer, K. Martin. Fouls: Gre., 24-20. Rebounds: Gre., 15 (Mazzeo 5, Hyde 5); Jac., 18 (O'Neil 6). Turnovers: Jac., 11-8. JV Score: Jackson, 58-43.

CRESTWOOD 50, LAKE CENTER CHRISTIAN 47



LCC 6 23 10 8 — 47

Crestwood 8 11 13 18 — 50

LAKE CENTER CHRISTIAN (8-10, 5-5) — Sommers 1-2-4, Starcher 3-1-7, Underation 1-0-2, Nowak 6-1-13, Triplett 4-4-12, Jaber 2-2-6, Miller 1-0-3. Totals: 18 10-13 47.

CRESTWOOD (14-3, 7-3) — Gullet 2-0-4, T. Jakacki 4-2-10, Fannin 2-2-6, Johnson 1-2-5, M. Jakacki 4-4-12, B. Angle 1-2-4, M. Angle 4-1-9. Totals: 18 13-17 50.

3-point goals: Miller, Johnson. Fouls: 17-17.

MOGADORE 72, ROOTSTOWN 57



Rootstown 12 17 12 16 — 57

Mogadore 21 15 19 17 — 72

ROOTSTOWN (12-6, 8-3) — J. Steger 7-0-14, S. Steger 3-0-8, Whitacre 3-5-11, Shank 2-5-10, Alesi 3-1-7, Freedson 2-0-5, Noel 1-0-2. Totals: 20-11-57.

MOGADORE (11-5, 6-3) — Robertson 3-4-10, Jones 0-1-1, Coffman 1-3-5, Swartz 10-8-32, Kerr 5-2-12, Morris 1-2-4, Stephenson 3-2-8. Totals: 23-22-72.

3-point goals: Swartz 4, S. Steger 2, Alesi 2, Shank, Freedson. Fouls: Roo., 24-15. Rebounds: Roo., 23; Mog., 34 (Kerr 9). Turnovers: Roo., 9-7. JV Score: Mogadore, 59-48.

STREETSBORO 67, RAVENNA 42



Streetsboro 16 16 18 17 — 67

Ravenna 12 10 7 13 — 42

STREETSBORO (9-11, 8-5) — Harris 3-4-10, A. Jenkins 4-1-11, Riley-Richardson 2-0-4, Cipra 2-0-5, Boldin 1-0-2, Scott 0-3-3, Washington 1-0-2, Hardy 5-0-11, Reese 1-0-2, Lewis 7-1-15, Schuller 0-2-2. Totals: 26-11-67.

RAVENNA (4-15, 1-12) — Alexander 3-4-12, Bradley 4-0-10, Bogo 2-0-5, Kelly 0-6-6, Am. Jenkins 0-3-3, Hanna 2-0-4, Allah 0-2-2. Totals: 11-15-42.

3-point goals: A. Jenkins 2, Alexander 2, Bradley 2, Cipra, Hardy, Bogo. Fouls: 15-15. Rebounds: Str., 29 (Harris 5); Rav., 24 (Am. Jenkins 5). Turnovers: Rav., 14-10.

COVENTRY 55, SPRINGFIELD 44



Springfield 15 7 10 12 — 44

Coventry 13 14 13 15 — 55

SPRINGFIELD (5-15, 4-9) — Ickes 4-4-12, Shannon 1-2-4, Beatty 3-3-9, Moles 6-5-18, Smith 0-1-1. Totals: 14-15-44.

COVENTRY (8-10, 7-6) — Thompson 4-4-12, Juersivich 1-0-2, LaG. Surles 2-1-5, Griffith 2-8-13, Bulls 3-2-8, Boyer 2-3-8, LaN. Surles 2-0-4, Wagner 0-1-1, Pauley 0-2-2. Totals: 16-21-55.

3-point goals: Griffith, Boyer, Moles. Rebounds: Spr., 34; Cov., 41. Turnovers: Cov., 12-11. JV Score: Coventry, 45-32.

WOODRIDGE 78, NORTON 62



Norton 13 7 18 24 — 62

Woodridge 24 14 17 23 — 78

NORTON — Scott 3-4-10, Dobben 4-0-8, Wallace 7-0-17, Reinart 6-0-13, Lucas 2-0-4, Chalk 1-0-3, Harper 2-0-4, Hurst 1-0-3. Totals: 26-4-62.

WOODRIDGE (16-4, 12-1) — Driskill 7-1-18, Mehalik 4-0-9, Snyder 6-0-12, Massey 6-0-17, Fleming 3-1-7, Decker 3-0-7, Arnett 3-0-6, Eslick 1-0-2. Totals: 33-2-78.

3-point goals: Massey 5, Driskill 3, Wallace 3, Mehalik, Decker, Reinart, Chalk, Hurst. Rebounds: Woo., 24 (Decker 5). JV Score: Woodridge, 62-46.

NORTHWESTERN 86, CHIPPEWA 53



Northwestern 24 19 25 18 — 86

Chippewa 17 5 8 23 — 53

NORTHWESTERN — M. Carlson 3-0-9, Rhamy 4-4-13, Siders 1-2-5, Albright 1-2-4, Ferriman 5-0-11, T. Carlson 0-1-1, Fast 0-2-2, Schaad 3-5-12, Cline 3-1-7, Mellott 9-2-22. Totals: 29-19-86.

CHIPPEWA (7-11, 6-7) — Davies 4-4-13, Franks 2-0-5, Henegar 1-2-5, Rose 4-0-10, Rodgers 1-0-3, Letz 1-0-2, Douglas 2-0-4, Marshall 2-2-6, Cazzoli 1-0-2, Moyer 1-0-3. Totals: 19-8-53.

3-point goals: M. Carlson 3, Mellott 2, Rose 2, Rhamy, Siders, Ferriman, Schaad, Davies, Franks, Henegar, Rodgers. JV Score: Northwestern, 46-42.

ST.VINCENT-ST. MARY 75, CLEVELAND HEIGHTS LUTHERAN EAST 58



Lutheran East 15 15 12 16 — 75

STVM 14 19 14 28 — 58

CLEVELAND HEIGHTS LUTHERAN EAST (11-7) — Albert 3-2-8, Billingsly 6-2-16, Adams 5-1-11, Hughes 0-1-1, Knott 1-0-2, Benson 6-6-20. Totals: 21-12-58.

ST. VINCENT-ST. MARY (13-3) — Wilson 3-10-18, Painter 2-0-4, Ingol 2-0-4, McDay 7-4-20, Addison 2-2-6, Branham 9-5-23. Totals: 25-21-75.

3-point goals: Billingsly 2, Benson 2, McVay 2, Wilson 2. Fouls: LE, 22-16. Rebounds: LE, 22; STVM, 32 (Wilson 10). Turnovers: LE, 13-9. JV Score: STVM, 56-38.

Schedule

Saturday's Games



Crestwood at Mogadore, 7 p.m.

Manchester at Rittman, 7:30 p.m.

Massillon at Archbishop Hoban, 7 p.m.

Nordonia at Wadsworth, 7:30 p.m.

Orrville at Wooster, 7:30 p.m.

Sunday's Game



Walsh Jesuit at University School, 6 p.m.

GIRLS

Schedule

Saturday's Games



Archbishop Hoban at Parma Padua, 2:30 p.m.

Aurora at Bay Village Bay, 3:30 p.m.

Barberton at Lake, 2:30 p.m.

Brecksville at Parma Normandy, 2 p.m.

Brunswick at Mentor, 2:30 p.m.

Cle. St. Joseph Academy at Walsh Jesuit, 2:30 p.m.

Cloverleaf at Field, 2:30 p.m.

CVCA at Manchester, 2:30 p.m.

Ellet at Western Reserve Academy, 2:30 p.m.

Green at Kent Roosevelt, 2:30 p.m.

Highland at Hudson, 7:30 p.m.

Jackson at Twinsburg, 2:30 p.m.

Massillon at Dover, 2:30 p.m.

Orrville at Wooster, 6 p.m.

Our Lady of the Elms at Firestone, 2 p.m.

Revere at Louisville, 2:30 p.m.

Rootstown at Mogadore, 7:30 p.m.

St. Vincent-St. Mary at North Canton Hoover, 7 p.m.

Solon at Medina, 2:30 p.m.

Streetsboro at Ravenna, 7 p.m.

Strongsville at Euclid, 2 p.m.

Tallmadge at Southeast, 2:30 p.m.

Triway at Northwest, 2:30 p.m.

Wadsworth at Stow, 2:30 p.m.

Woodridge at Norton, 2:30 p.m.

WRESTLING

NORTON 50, NORTHWEST 23

BARBERTON 56, NORTHWEST 13

BARBERTON 53, NORTON 16

Late Thursday

LOUISVILLE 40, LAKE 31



106: Cassetty (Lake) pin Harvey, 1:00. 113: Sponseller (Lake) pin C. Simpson, 0:55. 120: Lautzenheizer (Lou.) tech. fall Minick, 16-1. 126: J. Simpson (Lou.) dec. Abdul, 7-4. 132: Futo (Lake) pin Rhoads, 2:40. 138: Vanicek (Lou.) pin Jennings, 5:34. 145: Kennedy (Lou.) tech. fall Beard, 19-2. 152: Mayle (Lake) maj. dec. Thompson, 11-2. 160: Jordan (Lake) pin Stauffer, 5:10. 170: Leonard (Lou.) pin Attalla, 2:57. 182: Peterson (Lou.) dec. Schippert, 4-2. 195: Paulus (Lou.) pin Slane, 1:04. 220: Robbins (Lou.) pin Keeling, 1:48. 285: Mather (Lake) dec. Brendle, 1-0.

SWIMMING

BOYS

AKRON DIVISION II SECTIONAL

Team results: 1. Canfield 306; 2. Rocky River 260; 3. Archbishop Hoban 199.5 ; 4. Aurora 172; 5. Revere 167; 6. Alliance 151; 7. CVCA 149; 8. Canton Central Catholic 111; 9. Poland Seminary 102; 10. Hubbard 72; 11. Fairview Park Fairview 70; 12. Orrville 59; 13. Tallmadge 56; 14. Cloverleaf 52.5; 15. Bay Village Bay 49; 16. Louisville 42; 17. Warren Howland 40; 18. Elyria Catholic 37; 19. Liberty 32; 20. Cortland Lakeview 21; 21. Parma Padua 18; 22. Salem 2

200-yard medley relay—1. Rocky River (Shaw, Abood, Morris, Devorace) 1:45.45; 2. Canfield; 3. Revere; 4. Aurora. 200 freestyle—1. Morris (Rocky River) 1:50.06; 2. Riser ((Liberty); 3. Modlik (Revere); 4. Mahoney (Rocky River). 200 individual medley—1. Mindek (Howland) 2:02.27; 2. Panozzo (Hubbard); 3. Wodrich (CVCA); 4. Dietz (Canfield). 50 freestyle—1. Paris (Canfield) 22.195; 2. Mullen (CCC); 3. Heller (Hoban); 4. Panterman (Poland Seminary). 100 butterfly—1. Rose (Alliance) 50.485; 2. Mullen (CCC); 3. Kutsch (Canfield); 4. riser (Liberty). 100 freestyle—1. Rose (Alliance) 46.8; 2. Heller (Hoban; 3. Hancock (CVCA); 4. Morris (Rocky River). 500 freestyle—1. Modlik (Revere) 5:04.73; 2. Mahoney (Rocky River); 3. DiDomenico (Canfield); 4. Rohrer. 200 freestyle relay—1. Canfield (Kutsch, Dietz, Peckman, Paris) 1:30.9; 2. Hoban; 3. Rocky river; 4. Alliance. 100 backstroke—1. Wodrich (CVCA) 55.33; 2. Fritz (Canfield); 3. Shaw Rocky River); 4. Dietz (Canfield) 100 breaststroke—1. Mindek (Howland) 59.33; 2. hancock (CVCA); 3. Panozzo (Hubbard); 4. Volk (CVCA). 400 freestyle relay—1. Canfield (Kutsch, J. Dietz, L. Dietz, Paris) 3:22.56.

GIRLS

AKRON DIVISION II SECTIONAL

Team results: 1. Archbishop Hoban 260; 2. Bay Village Bay 236; 3. Elyria Catholic 198; 4. Loudonville 160.5; 5. Warren Howland 157; 6. Parma Padua 153.5; 7. Orrville 132; 8. Revere 117; 9. Canton Central Catholic 99; 10. Poland Seminary 97; 11. Marlington 77; 12. Fairview Park Fairview 75; 13. West Branch 63.5; 14. Liberty 56.5; 15. Cloverleaf 41; 15. Canfield South Range 41; 17. Youngstown Cardinal Mooney 36; 18. McDonald 33; 19. Crestview 30; 20. Tallmadge 28; 21. Columbiana; 22. Salem 18; 23. St. Thomas Aquinas 17; 24. CVCA 17; 25. Dalton 2; 25. Alliance 2; 27. Hubbard 1.

200-yard medley relay—1. Loudonville (Switzer, Sage, Smith, Carroll) 1:56.08; 2. Hoban; 3. Elyria Catholic; 4. Parma Padua. 200 freestyle—1. Zaucha (Hoban) 2:02.53; 2. Bugara; 3. Kmet (Revere); 4. Kinnaird (Orrville) 200 individual medley—1. Robb (West Branch) 2:13.63; 2. Susi (Elyria Catholic); 3. Pantalone Howland); 4. Klem (Crestview). 50 freestyle—1. Miedza (Bay) 24.475; 2. Johnson (Orrville); 3. Benson (Liberty); 4. Lindway (Bay). 100 butterfly—1. Smith (Loudonville) 1:01.59; 2. Sage (Loudonville); 3. Johnson (Orrville) 4. Pantalone (Howland). 100 freestyle—1. Miedza (Bay) 54.9; 2. Judy (Elyria Catholic); 3. Bokan (McDonald); 4. Mindek (Howland). 500 freestyle—1. Zaucha (Hoban) 5:27.51; 2. Kmet (Revere); 3. Bugara; 4. Gallagher (Hoban). 200 freestyle relay—1. Bay (Lindway, Johnston, Reid, Miedza) 1:43.29; 2. Loudonville; 3. Howland; 4. Orrville. 100 backstroke—1. Judy (Elyria Catholic) 1:03.5; 2. Bokan (McDonald); 3. Smith (Loudonville); 4. Ranker (Padua). 100 breaststroke—1. Robb (West Branch) 1:05.175; 2. Sage (Loudonville); 3. Susi (Elyria Catholic); 4. Klem (Crestview). 400 freestyle relay—1. Elyria Catholic (Susi, Arra, Kurtzweil, Judy) 3:52.72; 2. Bay; 3. Hoban; 4. Orrville.