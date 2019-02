BASKETBALL

BOYS

Scoreboard

Tuesday's Results

Alliance 72, Barberton 50

Archbishop Hoban 61, Canton Central Catholic 57

Brecksville 80, Cle. Lincoln West 38

Brunswick 69, Elyria 52

Chippewa 53, Columbia Station 52

Cuyahoga Falls 51, North 39

East 69, Canton South 46

Ellet 68, Massillon 59

GlenOak 100, Cleveland James F. Rhodes 62

Green 74, Copley 58

Highland 64, Coventry 36

Kent Roosevelt 53, Streetsboro 44

Kidron Central Christian 63, Lake Center Christian 52

Lake 63, Canfield 54

Marlington 83, Kenmore-Garfield 47

Medina 81, Strongsville 52

Nordonia 43, CVCA 36

North Royalton 64, Parma Senior 57

Norton 61, Rittman 56

Orrville 58, Tuslaw 51

Revere 71, Warrensville Heights 66

Twinsburg 58, Maple Heights 47

Wadsworth 49, Stow 39

Western Reserve Academy 60, Pepper Pike Orange 57

Woodridge 74, Aurora 61

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 61,

CANTON CENTRAL CATHOLIC 57



Hoban 21 6 16 18 — 61

CCC 18 10 16 13 — 57

ARCHBISHOP HOBAN (14-4) — Peterson 3-0-6, Salopek 6-4-16, Reece 3-2-8, Snyder 5-0-14, Moegerle 5-1-11, Easterling 2-2-6. Totals: 24-9-61.

CANTON CENTRAL CATHOLIC (12-8) — Johnson 8-2-21, McAfee 2-3-7, Stalnaker 3-0-6, Smith 2-0-4, Milini 6-4-18. Totals: 21-9-57.

3-point goals: Snyder 4, Johnson 3, Milini 2. Fouls: CCC, 13-12. Turnovers: CCC, 8-5. JV Score: Archbishop Hoban, 43-41.

CHIPPEWA 53, COLUMBIA STATION 52



Chippewa 10 18 18 7 — 53

Columbia 17 18 16 1 — 52

CHIPPEWA — Davies 3-4-10, Franks 2-0-4, Henegar 7-0-17, Rose 8-2-20, Marshall 1-0-2. Totals: 21-6-53.

COLUMBIA — Ross 3-0-7, Fisher 7-3-21, Simon 4-0-11, Coleman 4-1-10, Miller 1-0-3. Totals: 19-4-52.

3-point goals: Fisher 4, Henegar 3, Simon 3, Rose 2, Ross, Coleman, Miller. Fouls: Chi., 11-7. Turnovers: Chi., 14-9.

EAST 69, CANTON SOUTH 46



South 16 9 8 13 — 46

East 23 11 16 19 — 69

CANTON SOUTH (6-13) — Fontes 4-2-13, Ickes 1-2-4, Martin 1-0-2, Blackmon 5-2-14, Jones 1-0-3, Dunn 1-0-2, Brooks 1-0-2, Hatterly 2-2-6. Totals: 16-8-46.

EAST (10-7) — D. Jones 2-0-5, Robinson 4-1-11, Russell 9-0-18, Mosley 2-0-4, Lee 2-0-4, Pickens 4-1-11, Johnson 6-4-16. Totals: 29-6-69.

3-point goals: Fontes 3, Robinson 2, Pickens 2, Blackmon 2, D. Jones, Jones. Fouls: East, 11-8. JV Score: Canton South, 60-56.

ELLET 68, MASSILLON 59



Massillon 11 16 21 11 — 59

Ellet 21 8 19 20 — 68

ELLET (12-7) — Hogg 12-4-30, Carter 4-1-10, Nance 2-3-7, Ad. Jordan 2-2-7, An. Jordan 5-4-14. Totals: 25-14-68.

MASSILLON (6-11) — Morgan 10-3-23, Pedro 1-0-3, Stock 5-6-16, Haynam 1-0-3, Williams 2-0-4, Woullard 2-0-4, Sabo 1-0-2, Chovan 2-0-4. Totals: 24-9-59.

3-point goals: Hogg 2, Carter, Ad. Jordan, Pedro, Haynam. Fouls: 17-17. Rebounds: Ell., 21 (Carter 7); Mas., 27 (Morgan 13). Turnovers: Mas., 21-17. JV Score: Massillon, 47-37.

GREEN 74, COPLEY 58



Copley 20 11 16 11 — 58

Green 18 16 28 12 — 74

COPLEY (13-5) — Jones 6-0-14, Durant 2-1-7, Beck 1-0-2, Emich 8-3-22, Thomas 3-1-8, Spragling 1-1-3, Campbell 1-0-2. Totals: 22-6-58.

GREEN (14-4) — Simmer 2-1-7, T. Martin 3-0-7, K. Martin 7-10-26, Smith 2-2-6, O'Neil 6-1-13, Keeslar 5-4-15. Totals: 25-18-74.

3-point goals: Emich 3, Jones 2, Durant 2, Simmer 2, K. Martin 2, T. Martin, Keeslar, Thomas. Fouls: Cop., 17-13. Rebounds: Cop., 15 (Emich 9); Gre., 24 (O'Neil 7). Turnovers: Cop., 13-9. JV Score: Green, 48-33.

HIGHLAND 64, COVENTRY 36



Highland 16 8 20 20 — 64

Coventry 12 11 6 7 — 36

HIGHLAND (9-10) — Osborne 2-2-7, C. Klein 1-0-2, R. Klein 1-0-2, Tessena 5-0-15, Profitt 6-0-12, Jaworski 3-0-6, Chema 7-2-16, Grinder 1-0-2, Levandowski 1-0-2. Totals: 27-4-64.

COVENTRY (8-11) — Thompson 3-1-7, Juersivich 1-0-2, Griffith 3-1-10, Bulls 3-2-8, Boyer 2-3-7, Pauley 1-0-2. Totals: 13-7-36.

3-point goals: Tessena 5, Griffith 3, Osborne. Rebounds: Hig., 37; Cov., 24. Turnovers: Cov., 21-10. JV Score: Highland, 39-37.

KENT ROOSEVELT 53, STREETSBORO 44

Roosevelt 15 17 11 10 — 53

Streetsboro 7 13 10 14 — 44

KENT ROOSEVELT (5-15) — Larkin 0-3-3, Lane 3-1-8, Common 7-3-18, Sawyer 1-0-2, Holman 3-0-8, Reynolds 1-0-3, Howard 1-0-2, Leigh 0-2-2, Moxley 2-3-7. Totals: 18-12-53.

STREETSBORO (9-12) — Harris 0-1-1, Jenkins 3-2-9, Riley-Richardson 1-0-2, Cipra 4-0-10, Washington 2-0-4, Hardy 2-0-4, Reece 1-2-4, Lewis 1-5-7, Schuller 1-0-3. Totals: 15-10-44.

3-point goals: Holman 2, Cipra 2, Lane, Common, Reynolds, Jenkins, Schuller. JV Score: Streetsboro, 55-47 (OT).

KIDRON CENTRAL CHRISTIAN 63,

LAKE CENTER CHRISTIAN 52



Lake Center 16 13 7 16 — 52

Kidron 10 20 6 27 — 63

LAKE CENTER CHRISTIAN (8-11, 5-5) — Triplett 8-1-22, Sommers 4-0-10, Starcher 1-0-2, Underation 0-1-1, Nowak 4-0-8, Bower 3-0-9. Totals: 20-2-52.

KIDRON CENTRAL CHRISTIAN — Miller 8-1-17, Schrock 5-2-13, Near 0-2-2, Troyer 8-3-19, Otto 2-0-4, Bonne 3-2-8. Totals: 26-10-63.

3-point goals: Triplett 5, Sommers 2, Schrock. Fouls: LCC, 14-8.

LAKE 63, CANFIELD 54



Lake 14 16 11 22 — 63

Canfield 15 17 8 14 — 54

LAKE (10-7) — Vaughan 1-2-5, Snow 5-1-11, Obourn 3-4-11, Maranville 8-6-22, Mazzocca 3-5-11. Totals: 20-18-63.

CANFIELD (11-8) — Handusck 3-6-13, Brund 3-0-7, Crogan 6-3-19, Bova 0-2-2, Gamble 3-4-11, Pallante 1-0-2. Totals: 16-15-54.

3-point goals: Crogan 4, Vaughan, Obourn, Handusck, Brund, Gamble. Fouls: Can., 21-18. Turnovers: Can., 13-8.

MARLINGTON 83, KENMORE-GARFIELD 47



K-G 9 9 9 20 — 47

Marlington 18 18 26 21 — 83

KENMORE-GARFIELD (2-16) — Brown 7-2-16, Felton 5-3-14, Evans 3-0-7, Sykes 2-0-6, Scruggs 1-1-3. Totals: 18-6-47.

MARLINGTON (11-8) — Pucci 10-0-23, Evanich 6-1-16, Himmelheber 4-2-11, Bennett 4-0-8, Schreckengost 3-0-8, Nieman 1-0-3, Tortola 1-0-3, Kackley 1-0-3, Beachy 1-0-2, Mason 1-0-2, Hippely 0-2-2, Laure 1-0-2. Totals: 33-5-83.

3-point goals: Pucci 3, Evanich 3, Schreckengost 2, Sykes 2, Himmelheber, Nieman, Tortola, Kackley, Felton, Evans. Rebounds: KG, 28; Mar., 43. JV Score: Kenmore-Garfield, 58-53.

NORDONIA 43, CVCA 36



CVCA 9 12 8 7 — 36

Nordonia 7 11 11 14 — 43

CVCA — T. Williams 2-0-6, Smith 4-0-8, Carroscia 4-4-14, Isaacs 0-2-2, A. Williams 1-0-2, Scott 2-0-4. Totals: 13-6-36.

NORDONIA — Jones 3-0-6, Wiehe 4-6-15, G. Byrd 1-4-6, J. Byrd 3-0-6, Levak 1-0-3, Malone 1-2-5, Harris 1-0-2. Totals: 14-12-43.

3-point goals: T. Williams 2, Carroscia 2, Wiehe, Levak, Malone. Fouls: CVCA, 18-15. Rebounds: CVCA, 22 (Carroscia 8); Nor., 18 (J. Byrd 5). Turnovers: CVCA, 19-10. JV Score: CVCA, 47-44 (OT).

NORTH ROYALTON 64, PARMA SENIOR 57



Parma 16 9 18 14 — 57

N. Royalton 10 11 21 22 — 64

PARMA — Cottingham 9-0-21, Eason 4-2-13, Terbrack 5-3-13, Ivancic 2-0-5, Rose 2-0-5. Totals: 22-5-57.

NORTH ROYALTON — Bunsey 4-7-17, Evanko 1-0-3, Carlin 1-0-3, O. Abuhamdeh 3-0-6, Garland 3-1-7, Limer 2-1-6, Bielak 3-0-7, Kmetz 4-1-9, Riley 2-0-6. Totals: 23-10-64.

3-point goals: Cottingham 3, Eason 3, Bunsey 2, Riley 2, Evanko, Carlin, Limer, Ivancic, Rose.

NORTON 61, RITTMAN 56

Rittman 12 14 15 15 — 56

Norton 17 11 11 22 — 61

RITTMAN — E. Ringer 2-3-7, Stuart 8-0-21, R. Ringer 4-6-15, Yarman 2-1-5, Ramsier 1-0-2, Scheide 1-0-2, Swartz 1-0-2. Totals: 19-10-56.

NORTON (11-8) — Scott 2-3-7, Dobben 4-3-11, Wallace 5-2-14, Reinart 7-3-20, Harper 3-3-9. Totals: 21-14-61.

3-point goals: Stuart 5, Reinart 3, Wallace 2, R. Ringer. Fouls: Rit., 22-15. JV Score: Rittman, 41-39.

ORRVILLE 58, TUSLAW 51

Orrville 18 20 9 11 — 58

Tuslaw 14 17 6 14 — 51

ORRVILLE (13-6, 9-3) — McDaniel 4-3-15, Amstutz 1-0-2, Domer 7-3-17, Brown 2-2-6, Summers 6-4-18. Totals: 20-12-58.

TUSLAW (12-8, 5-8) — Freidly 3-1-7, Yost 4-0-9, Carroll 3-4-10, Hoiles 3-3-9, Fraelich 5-0-12, Mummertz 1-2-4. Totals: 19-9-51.

3-point goals: McDaniel 4, Summers 2, Fraelich 2, Freidly, Yost. Fouls: Tus., 17-12. Turnovers: Orr., 12-9.

TWINSBURG 58, MAPLE HEIGHTS 47



Maple Hts. 16 6 16 9 — 47

Twinsburg 11 16 14 17 — 58

MAPLE HEIGHTS — Hall 2-4-8, Harrison 2-3-8, Fullum 3-1-8, Smith 1-0-2, Dial 2-1-5, Reynolds 1-3-5, Pollard 2-2-6, Smith-Johnson 2-1-5. Totals: 15-15-47.

TWINSBURG — Campbell 5-8-18, McElrath 6-0-12, Felberg 2-2-7, Simpson 3-1-8, Young 1-0-3, Williams 1-0-2, McCarthy 3-2-8. Totals: 21-13-58.

3-point goals: Felberg, Simpson, Young, Harrison, Fullum. Fouls: MH, 20-16. JV Score: Twinsburg, 57-46.

WADSWORTH 49, STOW 39



Stow 15 9 6 9 — 39

Wadsworth 14 8 10 17 — 49

STOW (9-10, 7-5) — Wilson 6-0-13, E. Bainbridge 4-1-9, Cartwright 4-0-8, Harvey 2-0-4, Carlson 2-0-4, Marconi 0-1-1. Totals: 18-2-39.

WADSWORTH (8-10, 6-6) — Simmons 5-5-15, Risher 4-3-12, McDermott 3-0-6, Lockwood 2-0-6, Merhar 2-1-5, Evans 1-0-2, Steward 1-0-2, Casey 0-1-1. Totals: 18-10-49.

3-point goals: Lockwood 2, Rishar, Wilson. Fouls: Stow, 16-8. Rebounds: Stow, 26 (Cartwright 6); Wad., 27 (Simmons 11). Turnovers: Stow, 11-7. JV Score: Stow, 42-39.

WESTERN RESERVE ACADEMY 60,

PEPPER PIKE ORANGE 57



WRA 12 15 18 15 — 60

Orange 14 8 18 17 — 57

WRA — Otasevic 6-8-20, Daugherty 5-8-19, Mylott 6-1-14, Howard 1-0-3, Lammers 1-0-2, Wood 1-0-2. Totals: 20-17-60.

ORANGE — Walters 6-0-13, King 5-1-11, Bonner 3-2-9, Pyner 3-0-9, Minor 3-0-9, Hughes 2-1-5, Davis 0-1-1. Totals: 22-5-57.

3-point goals: Pyner 3, Minor 3, Daugherty, Howard, Walters, Bonner.

WOODRIDGE 74, AURORA 61



Woodridge 16 19 18 21 — 74

Aurora 18 12 8 23 — 61

WOODRIDGE — Snyder 5-6-17, Decker 7-2-19, Arnett 5-2-12, Massey 3-1-8, Fleming 2-1-5, Mehalik 2-0-6, Driskill 2-1-7. Totals: 26-13-74.

AURORA — Hays 7-0-16, Elsawy 4-0-12, Bizjak 4-0-8, Fecko 2-4-8, Gentile 3-0-7, Miller 2-0-5, Arnold 2-0-4, Feckner 0-1-1. Totals: 24-5-61.

3-point goals: Elsawy 4, Decker 3, Mehalik 2, Driskill 2, Hays 2, Gentile, Miller.

Schedule

Wednesday's Games



Cleveland JFK at North, 7:30 p.m.

Mogadore at Strasburg, 6 p.m.

GIRLS

Scoring Summaries

CHIPPEWA 62, RITTMAN 27



Rittman 4 0 6 17 — 27

Chippewa 18 16 19 9 — 62

RITTMAN (6-15, 2-11) — Like 1-0-2, Erne 1-1-3, Gasser 6-1-13, Busic 2-0-4, Havest 1-0-2, Leatherman 1-1-3. Totals: 12-3-27.

CHIPPEWA (19-1, 13-0) — Cazzoli 1-0-3, Lattea 1-0-2, Hall 3-0-9, Koncz 4-5-14, Lindquist 6-1-13, Ferrell 1-0-2, Clark 4-0-8, Thomas 5-1-11. Totals: 25-7-62.

3-point goals: Hall 3, Cazzoli, Koncz. Fouls: Chi., 10-9. Rebounds: Rit., 20; Chi., 20 (Koncz 4).

Late Monday

LOUISVILLE 78, NORTH 26



North 5 10 9 2 — 26

Louisville 26 19 18 15 — 78

NORTH — Snell 6-1-15, Oden 2-0-4, Primm 2-0-4, Swanson 0-3-3, Pacely 0-0-0. Totals: 10-4-26.

LOUISVILLE — Mullet 3-5-11, Cole 5-0-10, Adelmon 3-4-10, Joseph 4-0-9, Hahn 4-1-9, Bast 3-0-7, Gibson 3-0-7, Galentine 2-1-5, Seigfried 1-1-4, Skoar 2-0-4, Loy 1-0-2. Totals: 28-12-78.

3-point goals: Snell 2, Joseph, Bast, Gibson, Seigfried. Fouls: Nor., 18-11.

RAVENNA 50, CANFIELD 48



Canfield 9 6 13 20 — 48

Ravenna 9 15 14 12 — 50

CANFIELD (14-6) — Su. Sammarone 1-2-4, Ieraci 2-0-6, Flask 1-0-3, Mangapora 7-4-19, Se. Sammarone 7-0-16. Totals: 18-6-48.

RAVENNA (16-5) — Pooler 0-2-2, Robinson 4-2-12, Calhoun 6-3-15, Major 2-1-5, E. Ervin 3-0-7, Rogers 3-0-7, K. Ervin 1-0-2. Totals: 19-8-50.

3-point goals: Robinson 2, Ieraci 2, Se. Sammarone 2, E. Ervin, Rogers, Flask, Mangapora. Fouls: Can., 16-10. Rebounds: Can., 30 (Mangapora 10); Rav., 31 (Calhoun 13). Turnovers: Rav., 21-14. JV Score: Canfield, 42-18.

BOWLING

BOYS

COPLEY 2,578, CUYAHOGA FALLS 2,327

(At AMF Riviera Lanes, Fairlawn)

High Games: Wason (CF) 236; Gamauf (Cop.) 234. High Series: Wason (CF) 421; Gamauf (Cop.) 467. JV Score: Cuyahoga Falls, 1,651-1,648.

Records: Cuyahoga Falls 4-7; Copley 4-5.

MASSILLON 2,200, EAST CANTON 1,845

(At AMF Hall of Fame Lanes, Canton)

High Games: Maier (M) 228; Beadnell (EC) 177. High Series: Maier (M) 402; Beadnell (EC) 327.

GIRLS

CUYAHOGA FALLS 2,009, COPLEY 1,819



(At AMF Riviera Lanes, Fairlawn)

High Games: Hillman (CF) 219; Mazzotti (Cop.) 201. High Series: Hillman (CF) 432; Griffin (Cop.) 315. JV Score: Cuyahoga Falls, 1,448-1,149.

Records: Copley 2-7.

MASSILLON 2,244, EAST CANTON 1,976

(At AMF Hall of Fame Lanes, Canton)

High Games: Speicher (M) 244; Townsend (EC) 152. High Series: Speicher (M) 391; Townsend (EC) 302.

HOCKEY

Scoring Summaries

Kent District

AURORA 9, TWINSBURG 1

Aurora 5 4 0 — 9

Twinsburg 1 0 0 — 1

Goals: Pfiffner (A) 2, McElwee (A) 2, Mullin (A) 2, Hicks (A), Houston (A), Funk (A), Sutliff (T). Assists: Mullin (A) 2, Goldston (A) 2, Mancine (A) 2, Pfiffner (A), Bjelopera (A). Shots on goal: Aur., 37-19. Saves: Smith (A) 18; Zochowski (T) 28.

Kent District

CANFIELD 9, NORDONIA 2



Nordonia 0 0 2 — 2

Canfield 3 4 2 — 9

Goals: Elias (C) 2, J. Scoleri (C), Payet (C), Hepola (C), Dredge (C), Rusu (C), Battaglia (C), Benedetti (C), Sebastian (N), Costello (N). Assists: Dapolito (C) 3, Woak (C) 2, Hepola (C) 2, M. Scoleri (C), Christie (C), Perrico (C), Carrell (N), McKinley (N). Shots on goal: Can., 36-10. Saves: Lippincott (N) 27; Janik (C) 8.