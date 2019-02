BASKETBALL



BOYS

Scoreboard

Friday's Results



Archbishop Hoban 55, Cleveland Central Catholic 49

Barberton 67, Kent Roosevelt 53

Brecksville 52, Wadsworth 40

Cloverleaf 55, Streetsboro 48

Copley 88, Aurora 69

Dalton 54, Chippewa 51

GlenOak 72, Perry 51

Green 69, Ellet 52

Highland 63, Tallmadge 47

Lake 52, Canton McKinley 32

Lake Center Christian 88, Southeast 36

Marlington 71, Minerva 45

Mogadore 82, Garrettsville 72

Northwest 45, CVCA 29

Norton 91, Coventry 71

Ravenna 55, Field 35

Revere 75, East 63

St. Vincent-St. Mary 78, Lakewood St. Edward 64

Stow 39, Cuyahoga Falls 33

Twinsburg 42, Hudson 36

Walsh Jesuit 71, Parma Padua 46

Woodridge 67, Springfield 52

Scoring Summaries

GREEN 69, ELLET 52



Green 15 16 21 17 — 69

Ellet 5 17 15 15 — 52

GREEN (15-4) — Simmer 1-0-2, K. Martin 9-2-23, R. Smith 4-0-8, O'Neil 6-1-13, Keeslar 5-4-17, N. Smith 3-0-6. Totals: 28-7-69.

ELLET (12-8) — Carter 5-0-12, Rooks 1-0-2, Fisk 2-0-4, Jones 1-0-2, Nance 6-2-15, Hogg 5-0-11, An. Jordan 3-0-6. Totals: 23-2-52.

3-point goals: K. Martin 3, Keeslar 3, Carter 2, Nance, Hogg. Fouls: Ell., 12-8. Rebounds: Gre., 22 (Keeslar 9); Ell., 24 (Jordan 7). Turnovers: Ell., 11-6. JV Score: Green, 46-28.

ST. VINCENT-ST. MARY 78, LAKEWOOD ST. EDWARD 64



St. Edward 8 15 12 29 — 64

STVM 13 19 16 30 — 78

LAKEWOOD ST. EDWARD (12-7) — Terry 3-0-6, Foster 3-0-7, Huffman 8-5-21, Blanton 4-1-14, Crane 1-2-4, Ogle 1-0-3, Poutz 0-3-3, Logan 2-1-6. Totals: 22-12-64.

ST. VINCENT-ST. MARY (15-3) — Wilson 5-1-13, J. Jones 1-0-2, Painter 8-1-19, Ingol 1-0-2, McDay 6-1-14, Cone 2-2-7, Branham 5-4-15, Johnson 3-0-6. Totals: 31-9-78.

3-point goals: Blanton 3, Wilson 2, Painter 2, McDay, Cone, Branham, Logan, Ogle, Foster. Fouls: 18-18. Rebounds: Eds., 29; STVM, 21 (Branham 8). Turnovers: Eds., 21-12. JV Score: St. Edward, 54-48.

REVERE 75, EAST 63



East 14 18 14 17 — 63

Revere 15 21 17 22 — 75

EAST — Jones 4-2-11, Robinson 5-2-13, Russell 5-2-12, Mosley 1-0-2, Lee 2-0-4, Pickens 3-0-6, Johnson 6-3-15. Totals: 26-9-63.

REVERE (16-3) — Albert 4-0-8, Leyden 4-0-10, Salamone 9-1-25, Scherler 3-1-8, Rinn 2-2-8, Drenth 3-1-7, Richardson 3-1-7, Burke 0-2-2. Totals: 28-6-75.

3-point goals: Salamone 6, Leyden 2, Rinn 2, Scherler, Jones, Robinson.

WOODRIDGE 67, SPRINGFIELD 52



Woodridge 11 25 13 18 — 67

Springfield 15 8 13 16 — 52

WOODRIDGE (18-4, 13-1) — Driskill 5-0-12, Mehalik 3-1-8, Snyder 2-2-7, Massey 3-1-8, Fleming 4-0-9, Decker 5-2-13, Albright 0-1-1, Arnett 3-1-7, Lahoski 1-0-2. Totals: 26-8-67.

SPRINGFIELD (5-16, 4-10) — Ickes 3-0-7, Beatty 4-0-11, Moles 5-3-14, Smith 7-0-14, Terry 1-0-3, Justice 1-0-3. Totals: 21-8-52.

3-point goals: Beatty 3, Drisill 2, Mehalik, Snyder, Massey, Fleming, Decker, Ickes, Moles, Terry, Justice. Fouls: Spr., 19-15. JV Score: Woodridge, 70-45.

NORTON 91, COVENTRY 71



Norton 26 26 21 18 — 91

Coventry 14 18 21 18 — 71

NORTON — Scott 3-3-9, Dobben 16-2-34, Wallace 11-4-27, Reinart 7-0-14, Lucas 0-1-1, Harper 0-2-2, Reynold 2-0-4. Totals: 39-12-91.

COVENTRY — Thompson 13-8-40, Juersivich 1-0-2, Griffith 4-8-18, Huff 1-0-3, Boyer 2-2-8. Totals: 21-18-71.

3-point goals: Thompson 6, Griffith 2, Boyer 2, Wallace, Huff. Rebounds: Nor., 36; Cov., 24. Turnovers: Cov., 20-12. JV Score: Norton, 47-42.

LAKE CENTER CHRISTIAN 88, SOUTHEAST 36



Southeast 7 15 9 7 — 36

LCC 25 22 28 13 — 88

SOUTHEAST (0-21, 0-12) — Spruttle 2-0-5, Boyd 1-0-2, Kurtz 1-0-3, Fischer 1-0-2, Sharish 4-0-10, Buckeye 0-2-2, Muldowney 4-3-12. Totals: 13-5-36.

LAKE CENTER CHRISTIAN (9-11, 6-5) — Jaber 3-0-7, Sommers 2-0-5, Starcher 2-0-4, Underation 5-3-13, Guy 1-0-3, Graham 1-0-2, Nowak 7-0-16, Triplett 9-2-25, Bower 2-3-7, Kadlecek 1-0-2, Miller 2-0-4. Totals: 35-8-88.

3-point goals: Triplett 5, Nowak 2, Sharish 2, Jaber, Sommers, Guy, Spruttle, Kurtz, Muldowney. Fouls: SE, 17-10. Rebounds: SE, 16; LCC, 39 (Nowak 11).

MOGADORE 82, GARRETTSVILLE 72



Garrettsville 13 15 15 29 — 72

Mogadore 22 21 15 24 — 82

GARRETTSVILLE (7-15, 3-9) — Simon 4-1-9, King 1-0-3, Spade 5-2-13, Demma 1-0-2, Pitsinger 5-0-11, Gedeon 6-0-15, Peterson 5-5-17. Totals: 27-8-72.

MOGADORE (13-6, 8-3) — Robertson 2-2-6, Jones 1-0-2, Coffman 7-4-19, Swartz 8-3-20, Ramirez 3-0-7, Kerr 7-0-15, Morris 3-3-11, Stephenson 1-0-2. Totals: 32-12-82.

3-point goals: Spade 3, Gedeon 3, Morris 2, Peterson 2, Coffman, Swartz, Ramirez, Kerr, King, Pitsinger. Fouls: 14-14. Rebounds: Gar., 29; Mog., 30 (Kerr 14). Turnovers: Gar., 10-8. JV Score: Mogadore, 61-44.

RAVENNA 55, FIELD 35



Ravenna 19 13 5 18 — 55

Field 6 10 8 11 — 35

RAVENNA (5-15, 2-12) — Alexander 4-2-10, Bradley 4-1-10, Bogo 2-0-6, Kelly 3-0-6, Jones 2-2-6, Jenkins 5-3-13, Hanna 1-0-2, Allah 1-0-2. Totals: 22-8-55.

FIELD (4-16, 3-11) — Gartner 2-0-5, Chesnut 1-0-2, Lupardus 1-0-2, Silveus 6-0-12, James 3-0-6, Campanelli 2-0-4, Hall 1-0-2, McComb 1-0-2. Totals: 17-0-35.

3-point goals: Bogo 2, Bradley, Gartner. Fouls: Fie., 11-8. Rebounds: Rav., 36 (Jenkins 14); Fie., 24 (Lupardus 6). Turnovers: 17-17. JV Score: Field, 50-47.

CLOVERLEAF 55, STREETSBORO 48



Cloverleaf 7 16 16 16 — 55

Streetsboro 2 14 20 12 — 48

CLOVERLEAF(16-6, 10-4) — Holliday 2-9-13, Bailey 1-1-3, Severson 2-0-4, Riley 2-7-11, Jones 6-1-13, Tanko 3-2-11. Totals: 16-20-55.

STREETSBORO (9-13, 8-6) — Harris 4-2-13, Jenkins 6-2-19, Riley-Richardson 3-0-6, Reese 0-2-2, Lewis 2-2-6, Schuller 1-0-2. Totals: 16-8-48.

3-point goals: Jenkins 5, Tanko 3, Harris 3. Fouls: Str., 18-9. JV Score: Streetsboro, 72-53.

BARBERTON 67, KENT ROOSEVELT 53

Kent Roosevelt 14 13 12 14 — 53

Barberton 15 21 11 20 — 67

KENT ROOSEVELT (4-16, 0-11) — Lane 3-0-9, Common 9-5-25, Sawyer 0-1-1, Holman 1-0-3, Howard 3-0-6, Leigh 0-1-1, Moxley 4-0-8. Totals: 20 7-14 53.

BARBERTON (6-13, 4-7) — Soyars 8-12-29, Fox 1-2-4, Elliot 1-3-5, Blackman 2-0-4, Littlejohn 7-0-19, Petrie 3-0-6. Totals: 22 17-19 67.

3-point goals: Littlejohn 5, Lane 3, Common 2, Soyars, Holman. JV Score: Barberton, 57-43.

BRECKSVILLE 52, WADSWORTH 40



Brecksville 12 15 10 15 — 52

Wadsworth 5 6 12 17 — 40

BRECKSVILLE (15-5, 10-3) — Barth 5-4-18, Ganley 4-4-14, Jonozzo 2-0-5, Austin 1-0-2, Labas 5-2-13. Totals: 17-10-52.

WADSWORTH (8-11, 6-7) — C. Risher 1-0-2, Bingham 1-0-3, J. Simmons 3-0-6, A. Risher 1-0-2, Merhar 3-0-7, Lockwood 2-0-6, McDermitt 2-2-7, Casey 1-1-3, Smith 1-0-2, O. Simmons 0-2-2. Totals: 15-5-40.

3-point goals: Barth 4, Ganley 2, Lockwood 2, Jonozzo, Labas, Bingham, Merhar, McDermitt. Fouls: Wad., 18-11. Rebounds: Wad., 23 (J. Simmons 8). Turnovers: Wad., 8-5. JV Score: Wadsworth, 54-35.

STOW 39, CUYAHOGA FALLS 33



Stow 17 6 5 11 — 39

Cuy. Falls 11 6 14 2 — 33

STOW — E. Bainbridge 4-5-14, Wilson 3-3-11, Cartwright 2-1-5, Marconi 1-2-5, Carlson 1-1-3, O. Bainbridge 0-1-1. Totals: 11-13-39.

CUYAHOGA FALLS (2-18, 0-11) — Horn 5-0-14, Koehler 4-1-9, Moore 2-2-7, Tepus 0-3-3, Brazile 0-0-0. Totals: 11-6-33.

3-point goals: Horn 4, Wilson 2, E. Bainbridge, Marconi, Moore. Fouls: CF, 24-11. Rebounds: Stow, 24 (E. Bainbridge 9); CF, 28 (Tepus 7). Turnovers: CF, 12-5.

HIGHLAND 63, TALLMADGE 47



Tallmadge 16 9 14 8 — 47

Highland 24 9 13 17 — 63

TALLMADGE (7-11, 5-6) — Ambrose 0-2-2, Gardella 2-0-6, Heigelmann 5-3-14, Thomas 2-0-4, Seeker 5-2-12, Hussing 3-3-9. Totals: 17-10-47.

HIGHLAND (10-10, 6-5) — Williams 0-1-1, Osborne 2-2-6, Klein 0-1-1, Tessena 3-1-9, Profitt 8-4-21, Grinder 1-0-2, Jaworski 5-0-10, Chema 5-2-13. Totals: 24-11-63.

3-point goals: Tessena 2, Gardella 2, Profitt, Chema, Heigelmann. JV Score: Highland, 45-37.

COPLEY 88, AURORA 69



Copley 20 27 19 22 — 88

Aurora 12 17 23 17 — 69

COPLEY — Embry 3-1-7, Prude 1-0-2, Jones 8-0-17, Durant 1-0-3, Bunney 1-0-3, Emich 11-0-24, Thomas 6-1-16, Spragling 0-2-2, Campbell 5-2-13, Laurich 0-1-1. Totals: 36-7-88.

AURORA — Brubaker 2-0-4, Elliott 1-3-5, C. Bizjak 1-0-2, Hays 6-2-14, Fecko 5-0-10, M. Bizjak 1-0-2, Elsawy 1-0-3, Gentile 5-0-13, Miller 1-2-4, Arnold 3-1-7, Feckner 2-0-5. Totals: 28-8-69.

3-point goals: Thomas 3, Gentile 3, Emich 2, Jones, Durant, Bunney, Campbell, Elsawy, Feckner. Fouls: 12-12.

ARCHBISHOP HOBAN 55, CLEVELAND CENTRAL CATHOLIC 49



Hoban 7 14 11 23 — 55

CCC 4 15 12 18 — 49

ARCHBISHOP HOBAN (15-4, 8-2) — Peterson 3-0-8, Salopek 4-2-10, Reece 2-4-10, Snyder 4-0-11, Moegerle 1-0-3, Easterling 3-6-13. Totals: 17-12-55.

CLEVELAND CENTRAL CATHOLIC — Jackson 2-5-9, Fayne 2-5-10, Ortiz 1-0-2, Williams 1-2-4, Davis 2-1-5, Nettles 3-8-14, Wells 2-0-5. Totals: 13-21-49.

3-point goals: Snyder 3, Peterson 2, Reece 2, Moegerle, Easterling, Fayne, Wells. Fouls: 20-20. Turnovers: 17-17. JV Score: Archbishop Hoban, 55-51 (OT).

WALSH JESUIT 71, PARMA PADUA 46



Padua 5 13 6 22 — 46

Walsh 14 22 15 20 — 71

PARMA PADUA (9-11, 2-7) — LaGuardia 4-0-12, Ehrbar 4-1-10, Peterson 2-1-6, Morsillo 2-0-5, Sargent 2-0-4, Monnin 1-0-3, Frostino 1-0-2. Totals: 17-4-46.

WALSH JESUIT (11-9, 5-4) — Curenton 6-0-17, Stern 5-1-12, Cummings 3-2-8, Morris 3-0-7, Williams 3-0-7, Cottrell 2-2-6, Rizzo 2-0-4, Reardon 1-0-3, Venneri 1-0-2, Valenziano 1-0-2, Ligan 1-0-2, Granchi 0-1-1. Totals: 28-6-71.

3-point goals: Curenton 5, LaGuardia 4, Stern, Morris, Williams, Reardon, Ehrbar, Peterson, Morsillo, Monnin. Fouls: WJ, 14-13. JV Score: Walsh Jesuit, 51-46.

JACKSON 63, NORTH CANTON HOOVER 58 (OT)



Hoover 19 12 14 9 4 — 58

Jackson 8 16 15 15 9 — 63

NORTH CANTON HOOVER (12-7, 6-6) — Harris 3-5-12, McCartney 4-3-14, Ashby 3-0-7, Rose 0-3-3, Henne 5-2-12, Yun 3-0-8, Gotter 1-0-2. Totals: 19-13-58.

JACKSON (16-3, 10-2) — Mazzeo 4-5-15, Reed 2-3-8, Jones 3-2-11, Byers 1-0-2, Aleman 1-0-3, Hyde 7-1-15, Junker 3-0-9. Totals: 21-11-63.

3-point goals: Jones 3, Junker 3, McCartney 3, Mazzeo 2, Yun, 2, Reed, Aleman, Harris, Ashby. Fouls: Hoo., 19-17. JV Score: Jackson, 58-46.

LAKE 52, CANTON MCKINLEY 32



McKinley 10 8 10 4 — 32

Lake 11 12 13 16 — 52

CANTON MCKINLEY (9-10, 4-8) — Johnson 5-5-16, Hatcher 2-0-4, Walker 1-2-4, Conley 1-0-2, Hall 1-0-2, Robinson 1-0-2, Tabler 1-0-2. Totals: 12-7-32.

LAKE (12-7, 6-6) — Vaughan 3-0-8, Snow 2-0-4, Fedor 1-0-2, Obourn 2-2-6, Maranville 3-6-13, Mazzocca 5-7-17, Blosser 1-0-2. Totals: 17-15-52.

3-point goals: Vaughan 2, Maranville, Johnson. Fouls: McK., 12-10. JV Score: Canton McKinley, 59-56.

DALTON 54, CHIPPEWA 51



Dalton 12 9 18 15 — 54

Chippewa 16 6 14 15 — 51

DALTON (7-13, 5-9) — Bidlack 2-0-4, Malone 5-0-10, Delessandro 4-4-13, Baer 1-0-2, Peterman 1-0-2, Wenger 6-0-15, Green 2-3-8. Totals: 21-7-54.

CHIPPEWA (9-11, 6-8) — Davies 7-2-16, Franks 1-0-2, Henegar 7-0-15, Rose 6-0-14, Durbin 1-0-2, Cazzoli 1-0-2. Totals: 23-2-51.

3-point goals: Henegar 3, Wengar 3, Rose 2, Green, Delessandro. Fouls: Chi., 11-5. JV Score: Dalton 54-28.

NORTHWEST 45, CVCA 29



Northwest 14 5 11 15 — 45

CVCA 8 9 5 7 — 29

NORTHWEST — Appleman 0-4-4, Miletich 2-0-5, Fennell 4-3-13, Baughman 0-2-2, Luhring 4-1-11, Stockert 2-2-8, Leeders 1-0-2. Totals: 13-12-45.

CVCA — T. Williams 2-0-5, Judge 0-2-2, Smith 1-0-2, Hendrickx 0-2-2, Carroscia 2-0-5, Isaacs 1-0-2, A. Williams 4-0-8, Scott 1-1-3. Totals: 11-5-29.

3-point goals: Stockert 2, Luhring 2, Fennell 2, Miletich, T. Williams, Carroscia.

Schedule

Saturday's Games



Chagrin Falls at Aurora, 7:30 p.m.

Cleveland Heights at Jackson, 7:30 p.m.

GlenOak at East, 7 p.m.

Highland at Walsh Jesuit, 7 p.m.

Kenmore-Garfield at Barberton, 7:30 p.m.

Maple Heights at Buchtel, TBA

Morrison R. Waite at Massillon, 5:30 p.m.

Northwestern at Orrville, 7:30 p.m.

Ravenna at Crestwood, 7 p.m.

Tallmadge at Bexley, 7:15 p.m.

Sunday's Game



Brush at St. Vincent-St. Mary, 5 p.m.

GIRLS



Scoreboard



Friday's Results



Solon 51, Wadsworth 46

Tuslaw 43, Tusky Valley 37

Youngs. East 57, Cle. JFK 19

Schedule

Saturday's Games



Canfield at Ravenna, 2:30 p.m.



Carrollton at Mogadore, 4 p.m.



Northwestern at Orrville, 6 p.m.



St. Vincent-St. Mary at Stow, 7 p.m.

BOWLING

BOYS

MAHONING/TRUMBULL/PORTAGE DIVISION I SECTIONAL

(At Sto-Kent Family Entertainment, Stow)

Note: The top three team and top three individuals not on a qualifying team, advance to Districts.

Team Results: 1. Kent Roosevelt 3,791; 2. Austintown Fitch 3,750; 3. Stow 3,682; 4. Nordonia 3,550; 5. Twinsburg 3,369; 6. Boardman 3,257; 7. Warren Howland 3,215; 8. Warren Harding 3,170; 9. Niles McKinley 3,302; 10. Hudson 3,001; 11. Canfield 2,922.

Individual Results (Top 10): 1.Harper (Austintown Fitch) 649; 2. East (Twinsburg) 645; 3. Juriga (Nordonia) 606; 4. Richards (Kent Roosevelt) 604; 5. Ridings (Stow) 596; 6. Iagulli (Austintown Fitch) 590; 7. Thigpen (Kent Roosevelt) 585; 8. Veltri (Austintown Fitch) 577; 9. Zook (McKinley) 555; 10. Moore (Warren Harding) 536.

GIRLS

MAHONING/TRUMBULL/PORTAGE DIVISION I SECTIONAL

(At Sto-Kent Family Entertainment, Stow)

Note: The top three team and top three individuals not on a qualifying team, advance to Districts.

Team Results: 1. Stow 3,673; 2. Boardman 3,460; 3. Warren Harding 3,201; 4. Warren Howland 3,087; 5. Kent Roosevelt 3,051; 6. Austintown Fitch 2,968; 7. Niles McKinley 2,941; 8. Nordonia 2,784; 9. Hudson 2,703; 10. Canfield 2,597; 11. Twinsburg 2,581.

Individual Results (Top 10): 1. Flake (Stow) 640; 2. Petrich (Boardman) 574; 3. Martin (Stow) 571; 4. Hibbard (Boardman) 560; 5. Kimmel (Kent Roosevelt) 553; 6. Hoffman (Boardman) 543; 7. H. Roberts (Stow) 509; 8. (tie) Frazzini (Warren Harding) 505, T. Roberts (Stow) 505; 10. Harigan (Warren Howland) 493; 11. Seebacher (Austintown Fitch) 488.

HOCKEY

Scoring Summary

Kent Division I Sectional

HUDSON 3, CLEVELAND HEIGHTS 1

Cleveland Heights 0 0 1 — 1

Hudson 0 1 2 — 3

Goals: Clark (H), Prado (H), M. Hannon (H), Trivisonno (CH). Assists: Lori (H) 3, Dickens (H), Holland (CH). (X) Shots on goal: CH, 36-25. Saves: Lewis (CH) 33; W. Hannon (H) 24.