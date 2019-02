BASKETBALL



BOYS

Scoreboard

Saturday's Results



Aurora 72, Chagrin Falls 70 (OT)

Barberton 86, Kenmore-Garfield 65

Byesville Meadowbrook 58, St. Clairsville 48

Canton McKinley 76, Westerville South 66

Cleveland Heights 67, Jackson 60

Copley 77, North Canton Hoover 69

Coventry 70, Rootstown 68

GlenOak 79, East 75

Lewis Center Olentangy Orange 66, Perry 53

Independence 54, Kirtland 52

Northwestern 84, Orrville 69

Oak Hill 51, Lake Center Christian 47

Ravenna 59, Crestwood 52

Sandusky Perkins 56, Norwalk St. Paul 48

Sandy Valley 44, Indian Valley 28

Sugarcreek Garaway 52, Malvern 47

Tusky Valley 52, Claymont 48 (OT)

West Lafayette Ridgewood 65, Tusky Cent. Cath. 53

Scoring Summaries

GLENOAK 79, EAST 75



GlenOak 20 19 22 18 — 79

East 19 15 25 16 — 75

GLENOAK (12-9) — Richardson 3-0-6, Trier 4-1-11, Jasser 2-0-4, Scott 0-1-1, Tucker 10-2-24, Miller 9-1-22, Harris 4-0-11. Totals: 32-5-79.

EAST (10-9) — Jones 4-3-11, Robinson 5-0-12, Russell 8-0-18, Bree 2-0-5, Pickens 4-0-8, Johnson 9-3-21. Totals: 32-6-75.

3-point goals: Harris 3, Miller 3, Parker 2, Trier 2, Robinson 2, Russell 2, Bree. Fouls: GO., 16-11. JV Score: GlenOak, 57-45.

BARBERTON 86, KENMORE-GARFIELD 65



Kenmore-Garfield 18 15 19 13 — 65

Barberton 17 21 23 25 — 86

KENMORE-GARFIELD — Felton 9-4-24, Scruggs 1-0-2, Ray 2-0-4, Evans 5-0-13, Sykes 2-0-5, Beecher 2-0-4, Brown 6-1-13. Totals: 27-5-65.

BARBERTON (7-13) — Soyer 7-0-14, Fox 3-0-9, Elliott 7-5-19, Blackman 3-5-12, Littlejon 4-0-12, Eagle 2-0-5, Petree 4-1-11, Burkhard 1-0-2, Cook 1-0-2. Totals: 32-13-86.

3-point goals: Littlejon 4, Evans 3, Felton 2, Petree 2, Fox, Blackman, Eagle. JV Score: Barberton, 100-64.

AURORA 72, CHAGRIN FALLS 70 (OT)



Aurora 17 16 16 17 6 — 72

Chagrin Falls 18 15 18 15 4 — 70

AURORA — Elliott 1-0-3, C. Bizjak 3-2-8, Hays 7-0-14, Fecko 5-1-11, Elsawy 5-2-14, Gentile 8-0-20, Arnold 1-0-2. Totals: 30 5-7 72.

CHAGRIN FALLS — Vandertill 2-0-4, Owen 2-8-12, Amendola 2-0-5. Perez 4-4-14. McMullen 1-0-2, Yonker 7-8-23, Weiss 4-2-10. Totals: 21 22-28-70.

3-point goals: Gentile 4, Elsawy 2, Perez 2, Elliott, Amendola, Yonker. Fouls: Aur., 17-8. Turnovers: Aur., 16-11.

CLEVELAND HEIGHTS 67, JACKSON 60



Cle Heights 26 9 12 20 — 67

Jackson 11 10 21 18 — 60

CLEVELAND HEIGHTS (11-9, 7-4) — Morgan 3-2-8, Hill 5-4-15, Dillard 0-2-2, Johnson 1-0-2, Martin 7-4-20, Withers 5-4-14, Pitts 1-0-2, Coles 1-2-4. Totals: 23-18-67.

JACKSON (16-4, 10-2) — Mazzeo 3-0-9, Reed 2-0-6, Jones 8-0-21, Aleman 1-0-4, Hyde 4-0-8, Junker 5-2-12. Totals: 24-2-60.

3-point goals: Jones 5, Mazzeo 3, Reed 2, Martin 2, Hill. Fouls: Jac., 19-13.

North Canton Hoover Mercy Medical Classic

OAK HILL 51, LAKE CENTER CHRISTIAN 47



LCC 8 10 19 10 — 47

Oak Hill 14 10 14 13 — 51

LAKE CENTER CHRISTIAN (9-12) — Jaber 0-2-2, Sommers 1-1-3, Starcher 1-0-2, Underation 1-0-2, Nowak 8-0-18, Triplett 6-2-18, Bower 1-0-2. Totals: 18-5-47.

OAK HILL (17-4) — Potter 1-0-3, Darby 7-0-15, Hanning 2-2-8, Harden 1-0-3, Donley 2-0-4, Hammond 8-2-18. Totals: 21-4-51.

3-point goals: Triplett 4, Nowak 2, Hanning 2, Potter, Carby Harden. Fouls: LCC, 9-6.

COVENTRY 70, ROOTSTOWN 68



Rootstown 8 20 19 21 — 68

Coventry 16 13 21 20 — 70

ROOTSTOWN — J. Steger 8-4-21, S. Steger 6-0-16, Shank 2-3-7, Alesi 2-0-6, Grubbs 3-0-8, Freedson 3-1-8, Noel 1-0-2. Totals: 25-60 8-11 68.

COVENTRY — Thompson 8-3-21, Juersivich 2-0-5, LaGreer 1-2-4, Griffith 8-5-25, Bulls 3-3-9, Boyer 1-1-3, Pauley 1-0-3. Totals: 24-46 14-24 70.

3-point goals: S. Steger 4, Griffith 4, Alesi 2, Grubbs 2, Thompson 2, J. Steger, Freedson, Juersivich, Pauley. Rebounds: Roo., 33; Cov., 31. JV Score: Coventry, 43-37.

RAVENNA 59, CRESTWOOD 52

Ravenna 10 20 16 13 —59

Crestwood 12 11 15 14 — 52

RAVENNA (5-16) — Alexander 4-3-12, Bradley 4-1-10, Berry 2-0-5, Bogo 6-0-16, Jones 4-0-8, Jenkins 3-0-6, Hanna 1-0-2. Totals: 24-4-59.

CRESTWOOD (15-5) — T. Jakacki 2-5-10, Fannin 2-0-4, Johnson 4-0-10, M. Jakacki 3-3-10, B. Angle 2-0-4, M. Angle 6-2-14. Totals: 19-10-52.

3-point goals: Bogo 4, Johnson 2, Alexander, Bradley, Berry, T. Jakacki, M. Jakacki. Turnovers: 17-17. Fouls: Rav., 15-6. JV Score: Ravenna, 32-30.

Schedule

Sunday's Game



Brush at St. Vincent-St. Mary, 5 p.m.

GIRLS

Scoreboard

Saturday's Results



Carrollton 49, Mogadore 31

Lake Center Christian 69, Western Reserve Academy 46

Minerva 57, Canton Central Catholic 23

Orrville 73, Northwestern 50

St. Vincent-St. Mary 62, Stow 55 (OT)

Scoring Summaries

CARROLLTON 49, MOGADORE 31



Mogadore 7 8 10 6 — 31

Carrollton 13 13 8 15 — 49

MOGADORE — Hickle 3-4-10, Murphy 1-1-3, Lentz 2-0-4, Peterhoff 3-0-8, Karasek 2-0-4, Hanlon 1-0-2. Totals: 12-5-31.

CARROLLTON — Laizure 8-0-21, Burgett 1-4-6, King 2-0-2, Potts 1-3-5, Hutchinson 1-0-2, Moore 2-2-6, Pridernow 1-0-2, Glass 1-3-5. Totals: 15-12-49.

3-point goals: Laizure 5, Peterhoff 2. Fouls: Mog., 16-14. Rebounds: Mog., 24 (Peterhoff 10).

MINERVA 57, CANTON CENTRAL CATHOLIC 23



CCC 0 9 4 10 — 23

Minerva 18 11 9 19 — 57

CANTON CENTRAL CATHOLIC — Okress 0-3-3, Paul 1-2-4, Heather 2-3-7, Eberhardt 2-1-5, Turner 1-2-4. Totals: 6-11-23.

MINERVA — Foutz 1-0-2, Yankovich 2-0-5, Kendrick 3-0-7, Imler 2-0-4, Walton 1-0-3, Wayts 5-0-13, Miller 1-0-2, Wheeler 2-2-6, Rhodes 5-1-11, Slentz 2-0-4. Totals: 24-3-57.

3-point goals: Wayts 3, Kendrick, Yankovick, Walton. Fouls: Min., 17-10. Rebounds: CCC, 24 (Paul 7). JV Score: Minerva, 29-1.

ORRVILLE 73, NORTHWESTERN 50



Northwestern 13 13 8 16 — 50

Orrville 17 22 21 13 — 73

NORTHWESTERN — Kandel 1-0-2, Mowrer 1-0-3, St. Clair 5-7-18, Reed 4-4-13, Spencer 1-0-2, Boak 3-0-9, Frybarger 1-1-3. Totals: 16-12-50.

ORRVILLE — Stiffler 1-0-2, Goodard 6-0-18, Hamsher 8-2-16, Hawkins 2-1-6, Ainstutz 1-1-3, McCallum 1-0-2, Snowden 2-2-6, Carpenter 5-10-20. Totals: 26-14-73.

3-point goals: Goodard 6, Boak 3, Mowrer, St. Clair, Hawkins. Fouls: Orr., 13-12.

ST. VINCENT-ST. MARY 62, STOW 57 (OT)



STVM 12 12 11 15 12 — 62

Stow 12 12 14 12 7 — 57

ST. VINCENT-ST. MARY (13-9) — Cherry 3-2-9, Haines 1-3-5, Moss 0-2-2, Dobson 7-5-20, Williams 5-0-10, Watson 0-1-1, Riley 4-5-13, Marsh 1-0-2. Totals: 21 18-25 62.

STOW (19-3) — Petit 4-1-11, Chimeleski 1-0-2, Andrassi 5-1-13, Carlson 5-4-15, Stefanov 1-0-3, Philpot 6-1-13. Totals: 21 7-11 57.

3-point goals: Petit 2, Andrassi 2, Carlson, Stefanov, Cherry, Dobson. Fouls: STVM, 16-15. JV Score: STVM, 38-27.

LAKE CENTER CHRISTIAN 69, WESTERN RESERVE ACADEMY 46

LCC 13 11 24 21 — 69

WRA 10 8 13 16 — 46

LAKE CENTER CHRISTIAN (14-8) — Haubert 15-0-37, Mizener 2-0-4, Mang 8-0-17, Kline 3-0-7, West 1-0-2, Lyogky 1-0-2. Totals: 30-0-69.

WESTERN RESERVE ACADEMY — Seigenthowler 4-0-9, Brent 1-2-4, Reef 4-4-13, Spano 3-2-8, Bradley 1-0-2, Hovar 3-2-8. Totals: 15-10-46.

3-point goals: Haubert 7, Mang, Kline, Seigenthowler, Reef. JV Score: LCC, 19-7.

Tournament Scoreboard

Saturday's Result's

Ravenna Division I Sectional

Cuyahoga Falls 39, Hudson 36

Walsh Jesuit 66, Boardman 44

Warren Harding 60, Kent Roosevelt 35

Canton Division I Sectional

Lake 43, Ellet 21

Perry 55, Massillon 45

Kenmore-Garfield 51, Marietta 49

Medina Division I Sectional

Copley 78, Firestone 55

Barberton 60, North 20

Parma Heights Valley Forge 57, Highland 50

Parma Heights Valley Forge Division I Sectional

Brecksville 62, Cle. John Marshall 42

Parma Normandy 55, Cle. Max Hayes 15

Parma 47, North Royalton 43

Lakewood 55, Cle. Rhodes 8

Elyria Division I Sectional

Strongsville 58, Elyria 46

North Ridgeville 47, North Olmsted 27

Uniontown Division II Sectional

Tallmadge 49, Marlington 47

Canton South 55, Alliance 8

Ravenna 64, Coventry 43

East at Field, late

Northwest 48, Springfield 23

Nordonia Division II Sectional

Cleveland Central Catholic 49, CVCA 48

Cleveland Heights Beaumont 71, Cle. St. Martin De Porres 15

Streetsboro 54, Cleveland JFK 10

Revere 61, Woodridge 26

Austintown Division II Sectional

Crestwood 51, Youngstown East 34

Warren Howland 58, Youngstown Chaney 16

Niles McKinley 44, Hubbard 40

Struthers 74, Cortland Lakeview 17

Scoring Summaries

Medina Division I Sectional

BARBERTON 60, NORTH 20



North 9 5 6 0 — 20

Barberton 19 20 12 9 — 60

NORTH — Primm 2-0-4, Humphrey 1-1-3, Howes 1-0-2, Snell 3-0-7, Ford 2-0-4. Totals: 9-1-20.

BARBERTON (12-10) — Schanz 1-0-3, Walker 0-2-2, Easter 1-2-4, Haywood 2-2-6, Preuitt 2-5-9, Shifferly 5-3-18, Soyers 1-0-3, Rhoden 5-0-10, Anzaldi 1-1-3, Kaisik 1-0-2. Totals: 19-15-60.

3-point goals: Shifferly 5, Schanz, Soyers, Snell. Fouls: Nor., 17-7. Rebounds: Bar., 39 (Kaisik 8).

Medina Division I Sectional

COPLEY 78, FIRESTONE 55



Firestone 9 10 18 18 — 55

Copley 16 15 27 20 — 78

FIRESTONE — Boone 10-6-26, Porter 3-0-6, Wallace 8-1-19, Terry 2-0-4. Totals: 23-7-55.

COPLEY — Dente 9-2-25, Robinson 1-0-3, Harris 0-1-1, Brenner 6-2-17, Farkas 3-1-7, Heap 3-0-6, Brown 7-0-19. Totals: 29-6-78.

3-point goals: Dente 5, Brown 5, Brenner 3, Wallace 2, Robinson. Fouls: Cop., 11-10.

Ravenna Division I Sectional

CUYAHOGA FALLS 39, HUDSON 36



Hudson 7 4 11 14 — 36

Cuyahoga Falls 7 14 6 12 — 39

HUDSON (9-14) — Miller 1-0-2, Steward 2-0-4, Messina 1-0-3, Orazen 3-6-12, Hinkle 4-0-9, Menendez 0-1-1, DiGeronimo 1-2-5. Totals: 12-9-36.

CUYAHOGA FALLS (9-14) — Roberts 3-0-7, Ramirez 2-1-6, Huffman 2-2-6, Brustoski 0-2-2, Corrigall 3-3-11, Lemmon 2-1-5, Hamric 1-0-2. Totals: 13-9-39.

3-point goals: Corrigal 2, Roberts, Ramirez, Messina, Hinkle, DiGeronimo. Fouls: Hud., 18-13 Rebounds: CF, 33 (Lemmon 10).

Ravenna Division I Sectional

WARREN HARDING 60, KENT ROOSEVELT 35



Kent Roosevelt 16 4 9 6 — 35

Warren Harding 14 18 15 13 — 60

KENT ROOSEVELT — Freidman 2-0-5, Crockett 4-10-18, Ross 1-0-2, Kupfer 2-0-4, Fischer 3-0-6. Totals: 12-44 10-15 35.

WARREN HARDING — Green 3-2-8, D. Phillips 1-0-2, Williams 1-0-3, McQueen 2-3-7, K. Bender 7-2-18, I. Phillips 5-5-15, Powell 2-1-5, Heilman 1-0-2. Totals: 22-84 13-25 60.

3-point goals: K. Bender 2, Freidman, Williams. Fouls: WH, 19-18. Rebounds: KR, 39 (Fischer 8); WH, 49 (I. Phillips 11). Turnovers: KR, 34-18.

Ravenna Division I Sectional

WALSH JESUIT 66, BOARDMAN 44



Walsh Jesuit 23 12 18 13 — 66

Boardman 13 6 10 15 — 44

WALSH JESUIT (11-12) — Clark 8-2-21, Alessio 2-1-7, Norton 0-1-1, Vitantonio 2-5-9, Sapp 5-2-15, Pietrowski 2-2-7, Figler 2-0-4, Ortega 1-0-2. Totals: 22-13-66.

BOARDMAN (12-11) — Saxton 3-1-9, Green 1-0-3, Burkey 4-3-13, Cowan 2-0-6, Stamp 6-1-13. Totals: 15-5-44.

3-point goals: Sapp 3, Clark 3, Allessio 2, Saxton 2, Burkey 2, Cowan 2, Pietrowski, Green. Rebounds: Wal., 31 (Alessio 11); Boa., 20 (Burkey 6). Turnovers: Boa., 19-16.

Canton Division I Sectional

LAKE 43, ELLET 21



Ellet 4 4 5 8 — 21

Lake 18 10 5 10 — 43

ELLET (9-14) — Johnson 0-2-2, Martin 8-1-17, Hopson-Walker 1-0-2. Totals: 9 3-5 21.

LAKE (10-12) — Dyrlund 3-0-6, LeBeau 2-0-5, Kirven 3-1-7, Hunt 1-2-5, November 1-0-2, Slates 2-0-5, Casey 1-1-3, Ickes 1-0-2, Stephens 3-1-8. Totals: 17 5-8 43.

3-point goals: LeBeau, Hunt, Slates, Stephens. Fouls: Lake, 11-8. Rebounds: Ell., 23 (Martin 7); Lake, 27 (Dyrlund 7). Turnovers: Ell., 22-12.

Canton Division I Sectional

KENMORE-GARFIELD 51, MARIETTA 49



Marietta 14 6 9 20 — 49

Kenmore-Garfield 13 14 18 6 — 51

MARIETTA (10-13) — Hill 2-1-6, Smith 4-0-10, Atleneurgor 7-3-21, Jarvis 2-0-6, Kroft 2-2-6. Totals: 17 5-13 49.

KENMORE-GARFIELD (12-11) — Lopp 7-0-21, Barkley 2-0-5, Radcliff 4-0-8, Bunkley 3-0-7, Shelton 4-0-8, Smith 1-0-2. Totals: 21 0-5 51.

3-point goals: Lopp 7, Atleneurgor 4, Smith 2, Jarvis 2, Hill, Barkley, Bunkley. Fouls: Mar., 13-11. Rebounds: KG, 41 (Shelton 12). Turnovers: KG, 22.

Uniontown Division II Sectional

NORTHWEST 48, SPRINGFIELD 23



Springfield 7 9 5 2 — 23

Northwest 9 9 15 15 — 48

SPRINGFIELD — Kern 2-0-4, Phillips 2-1-6, Fuller 3-0-6, Turney 1-0-2, Gardinier 1-0-2, Kern 1-0-2, Fields 0-1-1. Totals: 9-2-23.

NORTHWEST — Spradling 4-5-13, Harris 1-3-5, Sickman 1-0-2, Cudnik 2-2-6, Wyman 1-0-2, Badger 1-0-2, Foutty 7-0-16, Maracek 1-0-2. Totals: 18-10-48.

3-point goals: Foutty 2, Phillips. Fouls: Spr., 9-8. Rebounds: Spr., 25 (Phillips 14); NW, 25. Turnovers: Spr., 25-20.

Uniontown Division II Sectional

TALLMADGE 49, MARLINGTON 47



Marlington 6 15 12 14 — 47

Tallmadge 15 15 12 7 — 49

MARLINGTON — Ferrett 2-2-8, Springer 2-0-6, Lacher 3-5-11, Mason 1-03, Thompson 1-0-3, Constantino 1-1-3, Lepley 4-3-13. Totals: 14 11-19 47.

TALLMADGE (8-14, 4-7) — Bickar 4-7-16, Severns 3-1-10, Catalano 1-1-3, Gotto 2-3-7, Bowman 4-2-10, Sibley 1-0-3. Totals: 15 14-22 49.

3-point goals: Severns 3, Ferrett 2, Springer 2, Lepley 2, Bickar, Sibley, Mason, Thompson.

Nordonia Division II Sectional

CLEVELAND CENTRAL CATHOLIC 49, CVCA 48



CVCA 10 9 14 15 — 48

CCC 15 11 10 13 — 49

CVCA (6-17) — Davis 14-2-31, Iannetta 2-2-6, Murray 1-0-2, Foguth 3-0-7, Majekodunmi 0-2-2. Totals: 20-6-48.

CLEVELAND CENTRAL CATHOLIC — Delargy 10-6-26, Arnett 6-5-18, Seyou 2-1-5, Jackson 0-0-0, Delargy 0-0-0. Totals: 18-12-49.

3-point goals: Davis, Foguth, Barnett. Fouls: CVCA, 16-10.

Nordonia Division II Sectional

REVERE 61, WOODRIDGE 26

Woodridge 14 9 0 3 — 26

Revere 14 23 19 5 — 61

WOODRIDGE (4-18) — Francis 4-2-12, Foster 3-0-7, Woods 1-0-2, Randall 1-0-2, Stekelenburg 1-0-3, Grant 0-0-0. Totals: 10 2-4 26.

REVERE (16-7) — Kenna 2-0-5, Rinn 6-1-13, Novosel 7-0-18, Hete 6-1-15, D'Amico 0-0-0, Livesay 2-1-5, Hujer 2-0-4, Drushell 0-1-1 Totals: 25 4-6 61.

3-point goals: Novosel 4, Hete 2, Francis 2, Foster, Stekelenburg. Fouls: Woo., 12-11.



Tournament Schedule

Wednesday's Games

Wooster Division III Sectional

St. Thomas Aquinas at Manchester, 7 p.m.

Struthers Division III Sectional

Rootstown at East Palestine, 7 p.m.

Norwayne Division IV Sectional

Mogadore at Ashland Mapleton, 7 p.m.

Our Lady of the Elms at Lake Ridge Academy, 7 p.m.

HOCKEY

Scoring Summaries

Kent Division I District



SHAKER HEIGHTS 8, AURORA 1

Shaker Heights 2 3 3 — 8

Aurora 0 1 0 — 2

Goals: Gimbel (SH) 3, Anderson (SH) 2, Hubbard (SH) 2, Shelton (SH), Mullin (A). Assists: Weingart (SH) 2, O'Toole (SH) 2, Shelton (SH) 2, Hubbard (SH) 2, McElwee (A), Richards (SH), Saverland (SH), Gimbel (SH), Floyd (SH), Campbell (SH), Grossman-McKee (SH), Cirillo (SH). Shots: SH, 57-8. Saves: Ehlers (SH) 4, Nace (SH) 3; Smith (A) 49.

Kent Division I District

MENTOR LAKE CATHOLIC 10, CVCA 0



Lake Catholic 5 5 0 — 10

CVCA 0 0 0 — 0

Goals: Cantini (MLC) 3, Schmitt (MLC) 2, Walnsch (MLC), Horvath (MLC), Rowell (MLC), Parker (MLC), Jones (MLC). Assists: Horvath (MLC) 3, Schmitt (MLC) 2, Wright (MLC), Miller (MLC), Cantini (MLC), Kish (MLC). Shots on goal: MLC, 38-20. Saves: Kristo (MLC) 20; Nichols (CVCA) 28.

WRESTLING

SUBURBAN LEAGUE TOURNAMENT



Team Results: 1. Wadsworth 255.5, 2. Brecksville 254.5, 3. Aurora 208.5, 4. Barberton 134.5, 5. Copley 80.5, 6. Highland 77, 7. North Royalton 75.5, 8. Stow 62, 9. Revere 61, 10. Nordonia 55.5, 11. Hudson 54, 12. Twinsburg 41, 13. Tallmadge 34, 14. Kent Roosevelt 17, 15. Cuyahoga Falls 8

Championship

106: Brugh (Wadsworth) maj. dec. VanVoorhis (Copley), 10-1. 113: Stanley (Brecksville) maj. dec. Lewarchick (Wadsworth), 8-0. 120: Butler (Copley) dec. Hacker (Wadsworth), 6-3. 126: Carmany (Breckville) tech. fall Wells (Copley), 15-0. 132: Bronstrup (Brecksville) by default Gorman (Aurora). 138: Baughman (Wadsworth) by ff. Regalbuto (Brecksville). 145: North (Wadsworth) dec. Garr (Aurora), 7-5. 152: Fishback (Aurora) d. Voinovich (Brecksville), 2-1. 160: Loparo (Wadsworth) by ff. McGhee (Aurora). 170: List (Wadsworth) dec. Ethan Anderson (Aurora), 7-4. 182: Wokojance (Barberton) tech. fall Vanadia (Brecksville), 18-2. 195: Hatcher (Brecksville) by default Zentiska (Barberton). 220: Gasic (North Royalton) dec. Jackson (Wadsworth), 4-0. 285: Stadler (Brecksville) pin Linn (Wadsworth), 5:32.

Late Friday

PERRY 34, LAKE 23



106: Cassetty (L) dec. Dulcie, 6-0. 113: Sponseller (L) maj. dec. Zollars, 9-0. 120: Minick (L) dec. Waller, 11-6. 126: Sampsel (P) pin Abdul, 1:05. 132: Williams (P) dec. Futo, 3-2. 138: Thompson (P) dec. K. Jennings, 6-2. 145: Sparkman (P) tech. fall Beard, 16-0. 152: Scott (P) pin Mayle, 6:22. 160: Jordan (L) dec. Mattox, 16-9. 170: Shepard (P) tech. fall Attalla, 26-11. 182: J. Jennings (L) maj. dec. Hildebrand, 13-4. 195: Schippert (L) pin Ruiz, 1:58. 220: Curtis (P) dec. Sanders, 4-2. 285: Millin (P) dec. Mather, 2-1 (OT).