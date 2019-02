Division II state swimming and diving scouting box

Where: Girls and boys will compete at C.T. Branin Natatorium in Canton.

When: Wednesday – 9 a.m. girls diving meet and 2 p.m. boys diving meet. Thursday: 9 a.m. – swimming preliminaries. Friday: 5 p.m. – swimming finals.

Akron-area girls state qualifiers

200-yard medley relay: Archbishop Hoban (Grace Wyszynski, Soph.; Lilly Jacknewitz, Fr.; Megan Zaucha, Jr.; Melanie Will, Sr.).

Akron-area boys state qualifiers

1-meter diving: Drew Albrecht, Sr., Aurora.

200-yard individual medley: Josh Wodrich, Jr., Cuyahoga Valley Christian Academy.

50 freestyle: Michael Heller, Sr., Archbishop Hoban.

100 butterfly: Will Rose, Jr., Alliance.

100 freestyle: Will Rose, Jr., Alliance; Michael Heller, Sr., Archbishop Hoban; Mac Hancock, Sr. Cuyahoga Valley Christian Academy.

200 freestyle relay: Hoban (Chance Krohn, Sr.; Justin Icsman, Sr.; Luke Minick, Soph.; Michael Heller, Sr.); Alliance (Patrick Burse, Fr.; Ryan McKinght, Jr.; Tommy Gress, Jr.; Will Rose, Jr.).

100 backstroke: Josh Wodrich, Jr., Cuyahoga Valley Christian Academy.

100 breaststroke: Mac Hancock, Sr., Cuyahoga Valley Christian Academy.

400 freestyle relay: Alliance (Michael Shields, Jr.; Ryan McKinght, Jr.; Tommy Gress, Jr.; Will Rose, Jr.).

— Compiled by Michael Beaven