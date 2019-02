Where: C.T. Branin Natatorium in Canton

When: 9 a.m. Thursday — girls diving; 9 a.m. Friday — swimming preliminaries; 9 a.m. Saturday — boys diving; 4 p.m. Saturday — swimming finals

Akron-area girls qualifiers

1-meter diving: Marissa Kurzinsky, Soph., Canton McKinley; Madeline Lutzko, Soph., Highland; Brook Balas, Fr., Wooster

200-yard medley relay: North Canton Hoover, Brecksville, Hudson, Firestone, Jackson, Brunswick, Strongsville

200 freestyle: Paige McCormick, Jr., Hudson; Maddie Hannan, Sr., Hudson; Karen Krosky, Jr., Brecksville; Maya Conte, Sr., Brecksville

200 individual medley: Madeline Dyer, Jr., Firestone; Giovanna Cappabianca, Jr., Hudson; Madelyn Draiss, Jr., Walsh Jesuit; Gabrielle Loring, Jr., Hudson; Lucy Reber, Fr., Hudson

50 freestyle: Parker Timken, Sr., Hoover; Caroline Ehlers, Sr., Hoover; Mackenzie DeWitt, Soph., Hudson; Claire Kenney, Jr., Brecksville; Hannah Bach, Sr., Brecksville

100 butterfly: Sarah Turchanik, Sr., North Royalton; Jordyn Homoki, Soph., Strongsville; Kate Lochridge, Sr., Hoover; Cappabianca, Hudson

100 freestyle: Timken, Hoover; Ehlers, Hoover; Kenney, Brecksville; Conte, Brecksville; Hannan, Hudson; Reagan St. Clair, Soph., Hoover

500 freestyle: McCormick, Hudson; Krosky, Brecksville; Loring, Hudson

200 freestyle relay: Hoover, Hudson, Brecksville, GlenOak

100 backstroke: Felicia Pasadyn, Sr., Brunswick; Turchanik, North Royalton; Lochridge, Hoover; Janine Murphy, Fr., Jackson; Caitlin Cronin, Sr., Hoover

100 breaststroke: Bach, Brecksville; Maya Lewis, Soph., Hoover; Homoki, Strongsville; Dyer, Firestone; Elyse Waldow, Jr., Wadsworth; Olena Sadovska, Fr., Brecksville; Jordan Stump, Jr., Firestone; Mia Nagle, Fr., Firestone; Mija Drobnjak, Fr., Hudson

400 freestyle relay: Brecksville, Hudson, Hoover, Brunswick

Akron-area boys state qualifiers

1-meter diving: Gabe Currens, Sr., Wadsworth; Matthew Petros, Fr., Brecksville; Hunter Trautmann, Jr., Hudson; Zach Shering, Soph., Jackson

200-yard medley relay: Hoover, Brecksville, Firestone

200 freestyle: Jay Johnson, Sr., Hudson; Matthew Thomas, Jr., Wooster; Caleb Tuckerman, Jr., Hudson; Andrew Vance, Sr., North Royalton

200 individual medley: Eric Chimes, Sr., Brecksville; Aiden Neuman, Soph., Jackson; Jack Saum, Sr., Firestone

50 freestyle: Vincent Stevens, Sr., Hoover; Ted Kinney, Sr., Jackson; Colin Charbonneau, Sr., Brecksville

100 butterfly: Colin Martin, Sr., Twinsburg; Chimes, Brecksville; William Schneider, Sr., Hoover; John Edurese, Jr., Wadsworth; Bobby Bottomley, Jr., North Royalton

100 freestyle: Johnson, Hudson; Martin, Twinsburg; Stevens, Hoover; Thomas, Wooster; Karl Helmuth, Soph., Hoover; Kaden Smesko, Jr., Walsh Jesuit; Kinney, Jackson; Jason Tondra, Sr., Jackson

500 freestyle: Tuckerman, Hudson; Vance, North Royalton; Eric Widenhofer, Sr., Brecksville

200 freestyle relay: Hoover, Brecksville, Jackson, Hudson, GlenOak, Medina, Wooster, Strongsville

100 backstroke: Christopher O’Connor, Jr., Hoover; Smesko, Walsh Jesuit; Widenhofer, Brecksville; Neuman, Jackson; Alexander Cimera, Fr., Stow; Timmy Tomkovicz, Sr., Nordonia

100 breaststroke: Pete Krusinski, Jr., Brecksville; Helmuth, Hoover

400 freestyle relay: Hoover, Hudson, Brecksville, Jackson, Medina, Wooster

