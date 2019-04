BASEBALL

Scoreboard

Tuesday's Results

Cle. Benedictine 9, Archbishop Hoban 4

Highland 5, Aurora 4

Hudson 7, Cuyahoga Falls 4

Jackson 12, Green 0

Massillon 5, St. Vincent-St. Mary 4 (8)

Norton 3, Woodridge 1 (8)

Southeast 6, Lake Center Christian 5

Tallmadge 10, Copley 3

Walsh Jesuit 12, Mentor Lake Catholic 6

Scoring Summaries

CLE. BENEDICTINE 9, ARCHBISHOP HOBAN 4

Benedictine 001 260 0 — 9 6 1

Hoban 040 000 0 — 4 5 4

Batteries—Schultz, Scalish (5) and Keenan; Snyder, Lane (5), Givens (6) and Holmgren. W—Scalish. L—Snyder. Save—None. HR—None.

Notes: Hoban: Tipton 2 singles.

HIGHLAND 5, AURORA 4

Aurora 000 000 4 — 4 7 4

Highland 031 100 X — 5 4 0

Batteries—Skolaris, McBirney (5) and N/A; N/A and N/A. W—N/A. L—Skolaris. Save—None. HR—None.

Notes: Aurora: Obly 2 singles, run, RBI; W. Carpenter 2 singles.

HUDSON 7, CUYAHOGA FALLS 4

Falls 000 040 0 — 4 8 0

Hudson 221 002 X — 7 10 3

Batteries—Stiffler, King (5) and Roberts; O'Connell, Samangy (5), Samuel (5), Whitman (7) and Gedeon. W—O'Connell, 1-0. L—Stiffler. Save—Whitman. HR—None.

Records: Hudson 14-2, 8-2.

Notes: Cuyahoga Falls: Jellison 2 singles, run; Smirh 2 singles, RBI; Hudson: Micheltree 2 singles; Hartline 2 singles, run, 2 RBI; Palmer triple, 2 RBI.

JACKSON 12, GREEN 0

Green 000 00 — 0 1 0

Jackson 093 0X — 12 11 1

Batteries—Casper, Autz (4) and Norris; Skeriotis and Wright. W—Skeriotis, 5-0. L—Casper, 5-1. Save—None. HR—Jac.: Stanton (1).

Notes: Jackson: Jones 2 singles; Stanton single, home run, RBI; Taylor 2 singles.

MASSILLON 5, ST. VINCENT-ST. MARY 4 (8)

Massillon 000 202 01 — 5 6 0

STVM 031 000 00 — 4 6 4

Batteries—Catrone, Seifert (3), Jenkins (5) and Maier, Sabo (6); Pentasuglio, Schar (6) and Denowski. W—Jenkins. L—Schar, 1-1. Save—None. HR—None.

Records: St. Vincent-St. Mary 7-9.

Notes: Massillon: Ede Alkire single, double. STVM: Pentasuglio 2 singles, run, stolen base.

NORTON 3, WOODRIDGE 1 (8)



Norton 001 000 02 — 3 8 1

Woodridge 010 000 00 — 1 4 5

Batteries—Crawford, Cline (7) and Aiken; Neitenbach, Schneider (7) and Goodyear. W—Cline, 1-0. L—Schneider, 0-1. Save—None. HR—None.

Records: Norton 13-0, 9-0; Woodridge 10-6, 7-2.

Notes: Norton: Cruz 2 singles, run; Cline 2 hits, run. Woodridge: Mygrants single, double, RBI.

SOUTHEAST 6, LAKE CENTER CHRISTIAN 5

Southeast 600 000 0 — 6 10 4

LCC 112 000 1 — 5 8 2

Batteries—Ranker and Knoch; Starcher and Tucker. W—Ranker. L—Starcher. Save—None. HR—None.

Records: Lake Center Christian 5-6, 2-4.

Notes: Southeast: Ranker 2 hits; Cutright 2 hits. LCC: Byler 2 hits; Price 2 hits; Starcher 2 hits.

TALLMADGE 10, COPLEY 3

Tallmadge 212 401 0 — 10 12 3

Copley 010 100 1 — 3 5 1

Batteries—Bangtson, Golubski (7) and Eyre; N/A and N/A. W—Bangtson, 4-2. L—N/A. Save—None. HR—Copley: Nedolast.

Records: Tallmadge 9-5, 6-2.

Notes: Tallmadge: Thomas single, triple, RBI; Eyre 3 doubles, 2 RBI; Reifsnyder 3 singles, 4 RBI; Seeker double, RBI; Norton double, RBI; Bangtson single, RBI, 4 strikeouts. Copley: Nedolast home run.

WALSH JESUIT 12, MENTOR LAKE CATHOLIC 6

Walsh 012 062 0 — 12 15 2

Lake Catholic 111 030 1 — 6 10;0

Batteries—Kahook, Leonatti (5), Belsole (6), Perebzak (7) and Kaczmar; Farahuna, Lehner (6), Rich (6), Tierno (7) and Machelsky. W—Leonatti, 4-0. L—Lehner. Save—None. HR—WJ: Perebzak (1).

Records: Walsh Jesuit 15-1, 7-1; Mentor Lake Catholic 7-6.

Notes: Walsh Jesuit: Kaczmar 2 singles, double, run; Stahl single, double, 2 Runs; Armsey single, double 2 runs, 2 RBI: Perebzak single, double, home run, 2 runs, 5 RBI; Vaccaro 2 singles, double, 2 runs.

Late Monday

Scoring Summaries

FIELD 8, CLOVERLEAF 2

Field 101 420 0 — 8 11 1

Cloverleaf 000 001 1 — 2 6 5

Batteries—N/A and N/A; Schreck, Duke (4) and Romanotto. W—N/A. L—Schreck. Save—None. HR—None.

Records: Field 10-3; Cloverleaf 5-3.

Notes: Field: Devries 3 singles, 3 RBI. Cloverleaf: Hillwig 2 singles.

KENT ROOSEVELT 13, TALLMADGE 2

Kent 205 111 3 — 13 13 1

Tallmadge 100 010 0 — 2 8 4

Batteries: Common, Holzman (6) and N/A; Seeker, Norton (3), Golubski (4), Kroah (6), Ellis (70 and N/A. W—Common. L—Seeker. HR—None.

Notes: Kent: Common 2 runs; Ivory single, double, 2 runs; Day 2 singles, double, run, 3 RBI; Dile double, run, 2 RBI; Tallmadge: Thomas single, double, 2 runs; Seeker 2 singles; Eyre double, 2 RBI.

Schedule

Wednesday's Games



Firestone at Norfolk Christian, 5 p.m.

Lake Center Christian at Kenmore-Garfield, 5 p.m.

North Canton Hoover at Lake, 5 p.m.

Thursday's Games



Barberton at Copley, 4:30 p.m.

Cuyahoga Falls at Nordonia, 4:30 p.m.

Firestone at Cherry Hill, 1:30 p.m.

Highland at Copley, 4:30 p.m.

Hudson at Stow, 4:30 p.m.

Kenmore-Garfield at Coventry, 5 p.m.

Mentor at Brunswick, 4:30 p.m.

North Royalton at Brecksville, 4:30 p.m.

Norton at Mogadore, 5 p.m.

Shaker Heights at Medina, 4:30 p.m.

Twinsburg at Wadsworth, 4:30 p.m.

SOFTBALL

Scoreboard

Tuesday's Results

Chase (N.C.) 13, Ellet 3

Copley 7, Barberton 5

Field 1, Cloverleaf 0

Highland 6, Revere 4

Kenston 5, Firestone 2

North Canton Hoover 1, Lake 0

Scoring Summaries

Grand Strand Classic

CHASE (N.C.) 13, ELLET 3

Ellet 030 000 0 — 3 3 4

Chase 002 541 1 — 13 9 1

(One out when winning run scored)

Batteries—Givens, Cook (5) and Hayes, Mantell (5); Harrell and Blair. W—Harrell. L—Givens, 2-2. HR—None.

Records: Ellet 8-7; Chase 15-4.

COPLEY 7, BARBERTON 5

Barberton 030 200 0 — 5 9 4

Copley 102 040 X — 7 11 3

Batteries—Kaisk and McDonald; McCoy, Bauer (4) and Adams. W—Bauer, 4-7. L—Kaisk,3-6. Save—None. HR—Cop.: Bauer (3).

Records: Barberton 5-13, 1-7; Copley 5-9, 3-3.

Notes: Barberton: Kaisk 2 singles, RBI; Hrabusa single, double; Anzaldi 2 singles; Copley: Bauer single, double, home run, RBI; Deptowicz single, double, RBI.

FIELD 1, CLOVERLEAF 0

Field 000 010 0 — 1 6 0

Cloverleaf 000 000 0 — 0 2 1

Batteries—Hurd and Snyder; S. Goode and N. Goode. W—Hurd, 12-1. L—S. Goode,15-6. Save—None. HR—None.

Records: Field 17-2, 9-0; Cloverleaf 15-6, 6-5.

Notes: Field: Weis 3 singles, Sziva single, double; Snyder, single, RBI.

HIGHLAND 6, REVERE 4

Highland 401 000 1 — 6 8 2

Revere 010 010 2 — 4 9 2

Batteries—Kasper, Chorba (6) and Steinbacher; Levermann, Appel (1) and Amentini, Skidmore (2). W— Kasper, 8-3. L—Appel, 2-6. Save—None. HR—Hig.: Berkmeyer (1).

Records: Highalnd 11-8, 8-0; Revere 7-10, 3-4.

Notes: Highland: Williams 2 singles, 2 runs; Revere: Skidmore 3 singles, 2 runs, RBI.

KENSTON 5, FIRESTONE 2

Kenston 003 101 0 — 5 4 1

Firestone 000 002 0 — 2 8 3

Batteries—Weber, Magyarics (2) and Journey; Dies, Hartman (3) and Roebuck. W—Weber. L—Dies. Save—None. HR—Fir.: Morrow (1).

Notes: Kenston: Judge 2 runs; Robertson double, 2 RBI.

NORTH CANTON HOOVER 1, LAKE 0

Lake 000 000 0 — 0 2 1

Hoover 100 000 X — 1 3 1

Batteries—Troyer and N/A; Bucher, Maurer (7) and N/A. W—Bucher. L—Troyer. Save—Maurer. HR—None.

Notes: Hoover: Friedl 2 singles; RBI; Wilson run.

Schedule

Wednesday's Games



Barberton at Coventry, 5 p.m.

Brunswick at Strongsville, 4:30 p.m.

CVCA at Firestone, 4:30 p.m.

Elyria at Medina, 5 p.m.

Lake at Perry, 5 p.m.

Thursday's Games



Chardon ND-CL at Walsh Jesuit, 5 p.m.

Firestone at Kent Roosevelt, 5 p.m.

Tallmadge at Strasburg, 5 p.m.

Twinsburg at Mogadore, 5 p.m.

TENNIS

CLOVERLEAF 4, NORTON 1

Singles: Donnelly (C) d. Anderson 6-3, 6-0; Gillespie (C) d. Swym 6-1, 6-2; English (C) d. Kropp 4-6, 6-0, 7-5.

Doubles: Thomas-Brunty (N) d. Porcello-Lavery 6-3, 6-4; Gregoire-Ewart (C) d. Horvath-Campbell 6-2, 6-4.

Records: Cloverleaf 12-0, 8-0; Norton 9-7, 5-3.

JACKSON 5, LAKE 0

Singles: Drewes (J) d. Stalker 6-0, 6-0; Voisvenel (J) d. Kelley 6-1, 6-0; Thomas (J) d. Burkett 6-1, 6-1.

Doubles: Stefan-Shanmugan (J) d. Deluca-Smith 6-0, 6-0; Prodifakas-Yu (J) d. Cutting-Mason 6-0, 6-0.

Records: Lake 7-6, 2-4.

KENSTON 5, CVCA 0

Singles: McNeal (K) d. Stout 6-3, 7-5; Mountain (K) d. Watson 6-0, 6-0; Grossman (K) d. Marchand 6-1, 6-3.

Doubles: Fisher-Fouts (K) d. Kolb-Rios 6-3, 6-1; Silva-Wain (K) d. Foltz-Coyle 7-5, 6-4.

NORTH CANTON HOOVER 4, GREEN 1

Singles: Warburton (H) d. Langovsky 6-4, 1-6, 6-2; Wood (H) d. Garza 6-1, 6-0; Meadows (H) d. Westmeyer 7-5, 6-3.

Doubles: Crawford-Roshak (H) d. Ragunanthan-Castner 6-2, 5-7, 6-4; DeLuca-Lightner (G) d. Smith-Burleson 6-4, 6-4.

Records: Green 12-3, 4-2.

STOW 4, BRECKSVILLE 1

Singles: Shull (S) d. Iltchev 6-2, 6-0; Boehm (S) d. Hilts 5-7, 6-1, 6-2; Pocki (S) d. Marsh 6-0, 6-1.

Doubles: Allio-Harper (S) d. Sbrocco-Roghovan 6-2, 3-6, 6-1; Humched-Rongarad (B) d. Roszowski-Sedor 6-3, 6-3.

Records: Stow 5-6.

WADSWORTH 5, BRUNSWICK 0

Singles: Moore (W) d. Kompella 6-1, 7-6 (8); Lockwood (W) d. Olah 6-1, 6-0; Laikos (W) d. Garoik 6-3, 6-0.

Doubles: Porter-Hanna (W) d. Koeth-Kosh 6-0, 6-0; Casey-Virgin (W) d. Klessner-Garity 6-1, 6-0.

Records: Wadsworth 10-4, 7-0.

WALSH JESUIT 4, TWINSBURG 1



Singles: Miller (WJ) d. M. Nesic 6-4, 6-2; Cors (WJ) d. McIlroy 6-0, 6-1; Delaney (WJ) d. Bard 6-3, 6-1.

Doubles: Sterling-B. Nesic (T) Arnold-Lahovich 6-4, 6-3; Shah-McHale (WJ) d. Groenke-Polanarasetti 6-4, 2-6, 6-4.

Records: Walsh 8-2; Twinsburg 10-5.

TRACK & FIELD

BOYS

COVENTRY 98, RAVENNA 30



100 meters: 1. Brown (C) 11.7. 200: 1. Christian (C) 23.9. 400: 1. Christian (C) 52.5. 800: 1. Charnes (C) 2:10. 1,600: 1. Bullokc (C) 4:57. 3,200: 1. Hartwig (C) 11:06. 110 hurdles: 1. Jackson (C) 14.7. 300 hurdles: 1. Shaver (C) 43.0. Long Jump: 1. Painter (C) 21-5. High Jump: 1. Hinzman (C) 5-10. Shot Put: 1. Adon (R) 41-11.5. Discus: 1. Lunardi (R) 114-4. 400 relay: 1. Coventry (Watson, Hinzman, Rankin, Brown) 45.24. 800 relay: 1. Coventry (Ray, Brown, Christian, Shaver) 1:34. 1,600 relay: 1. Ravenna 4:04. 3,200 relay: 1. Coventry (Almestica, Ray, Deniff, Charnes) 8:52.

COVENTRY 87, SPRINGFIELD 41



100 meters: 1. Brown (C) 11.7. 200: 1. Christian (C) 23.9. 400: 1. Christian (C) 52.5. 800: 1. McCollum (S) 2:10. 1,600: 1. McCollum (S) 4:51. 3,200: 1. Hartwig (C) 11:06. 110 hurdles: 1. Jackson (C) 14.7. 300 hurdles: 1. Reed (S) 42.0. Long Jump: 1. Painter (C) 21-5. High Jump: 1. Hinzman (C) 5-10. Shot Put: 1. Adkins (S) 37-2.5. Discus: 1. Barnett (C) 99-0. 400 relay: 1. Coventry (Watson, Hinzman, Rankin, Brown) 45.24. 800 relay: 1. Coventry (Ray, Brown, Christian, Shaver) 1:34. 1,600 relay: 1. Springfield 3:57. 3,200 relay: 1. Coventry (Almestica, Ray, Deniff, Charnes) 8:52.

HIGHLAND 91, AURORA 46



100 meters: 1. Fragnoli (H) 11.1. 200: 1. Fragnoli (H) 23.1. 400: 1. McKee (H) 53.67. 800: 1. Manning (H) 2:05. 1,600: 1. Manning (H) 4:40.28. 3,200: 1. Singleton (A) 10:14.4. 110 hurdles: 1. Goettler (H) 15.4. 300 hurdles: 1. Aldridge (A) 38.9. Long Jump: 1. Dulaney (H) 18-7.75. High Jump: 1. Goettler (H) 5-8. Shot Put: 1. Wendol (H) 39-3. Discus: 1. Owen (H) 139-10. 400 relay: 1. Aurora 47.9. 800 relay: 1. Aurora 1:36.28. 1,600 relay: 1. Aurora 3:37.2. 3,200 relay: 1. Highland 8:15.5. Pole Vault: 1. Jones (H) 10-6.

GIRLS

BARBERTON 30.5, REVERE 97.5

100 meters: 1. Wright (B) 13.2. 200: 1. Dewitt (R). 400: 1. Heinen (R). 800: 1. Martin (B) 2:46. 1,600: 1. Fulton (R). 3,200: 1. Fulton (R) 13:08. 100 hurdles: 1. Revere. 300 hurdles: 1. Revere. Long Jump: 1. Dewitt (R) 15-3. High Jump: 1. Bouton (R) 4-8. Shot Put: 1. Ramsey (R). Discus: 1. Revere. 400 relay: 1. Revere. 800 relay: 1. Barberton (Burner, Anzaldi, Peterson, Wright) 2:01. 1,600 relay: 1. Revere. 3,200 relay: 1. Barberton (Martin, Vasiloff, Peterson, Schanz) 11:17.

COVENTRY 86, RAVENNA 41



100 meters: 1. Bradley (R) 12.2. 200: 1. Bradley (R) 26.7. 400: 1. Bradley (R) 1:00. 800: 1. Hankins (C) 2:51. 1,600: 1. Peters (R) 6:39. 3,200: 1. Eubank (C) 15:22. 100 hurdles: 1. Martinez (C) 16.4. 300 hurdles: 1. Martinez (C) 50.5. Long Jump: 1. Fogg (C) 15-2.5. High Jump: 1. Ross (C) 4-6. Shot Put: 1. Witherspoon (C) 29-9. Discus: 1. Yates (C) 99-1. 400 relay: 1. Coventry (Fogg, Collins, Ross, Martinez) 53.8. 800 relay: 1. Ravenna 1:50. 1,600 relay: 1. Coventry (Wightman, Candaleria, Vanderark, Martinez) 4:38. 3,200 relay: 1. Coventry (Candaleria, Northrup, Ragland, Hankins) 11:59.

COVENTRY 82, SPRINGFIELD 26



100 meters: 1. Fogg (C) 13.4. 200: 1. Vanderark (C) 28.0. 400: 1. Vanderark (C) 1:06.4. 800: 1. Sander (S) 2:43. 1,600: 1. Walsh (S) 6:19. 3,200: 1. Sander (S) 13:56. 100 hurdles: 1. Martinez (C) 16.4. 300 hurdles: 1. Martinez (C) 50.5. Long Jump: 1. Fogg (C) 15-2.5. High Jump: 1. Ross (C) 4-6. Shot Put: 1. Witherspoon (C) 29-9. Discus: 1. Yates (C) 99-1. 400 relay: 1. Coventry (Fogg, Collins, Ross, Martinez) 53.8. 800 relay: 1. Coventry (Ross, Collins, Wightman, Vanderark) 1:53. 1,600 relay: 1. Coventry (Wightman, Candaleria, Vanderark, Martinez) 4:38. 3,200 relay: 1. Springfield 11:17.

HIGHLAND 83, AURORA 54



100 meters: 1. Brezovec (A) 12.8. 200: 1. (H) 27.8. 400: 1. (H) 64.3. 800: 1. (H) 2:31. 1,600: 1. (H) 5:33.1. 3,200: 1. Zabell (A) 12:26. 100 hurdles: 1. (H) 16.6. 300 hurdles: 1. (H) 49.7. Long Jump: 1. Tincher (A) 16-3. High Jump: 1. Angelo (A) 5-2. Shot Put: 1. (H) 32-2. Discus: 1. (H) 106-3. 400 relay: 1. Aurora 51.37. 800 relay: 1. Aurora 1:49.67. 1,600 relay: 1. Aurora 4:20.5. 3,200 relay: 1. Highland 10:14.4. Pole Vault: 1. Henderson (A) 10-0.