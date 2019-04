BASEBALL

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 6, WARREN JFK 3



Hoban;;220;;101;;0;;—;;6;;9;;2

JFK;;030;;000;;0;;—;;3;;6;;2

Batteries—Lefebure, Givens (4) and n/a; Arp, Shrum (4) and Hadley. W—Lefebure. L—Arp. Save—Givens. HR—None.

Notes: Hoban: Timbrook 2 singles, double, run; Tipton, single 2 RBI; Feltovich 2 singles, RBI, run. JFK: Edmondson 2 singles, RBI.

CVCA 13, MANCHESTER 7



CVCA;;102;;105;;4;;—;;13;;13;;3

Manchester;;330;;001;;0;;—;;7;;8;;2

Batteries—Isaacs, Scott (2), Schaeffer (6) and Groggs; Summers, Macko (4), Dietry (7) and Caster. W—Scott, 1-0. L—Macko. Save—None. HR—None.

Records: CVCA 11-6, 7-2; Manchester 9-6, 6-3.

Notes: CVCA: Junko 3 singles, double, 3 RBI, 3 runs; Sobiech single, double, 3 RBI; Isaacs double, 2 RBI. Manchester: Paljich double, 3 RBI, run.

JACKSON 8, GREEN 3



Jackson;;400;;040;;0;;—;;8;;9;;1

Green;;000;;000;;3;;—;;3;;4;;2

Batteries—Johnson, E. Kulich (6), J. Kulich (7) and Hymes; Popovich, Muckley (5) and Norris, Lengel (6). W—Johnson, 3-0. L—Popovich, 2-2. Save—None. HR—None.

Records: Jackson 14-2, 8-0; Green 12-7, 4-6.

Notes: Jackson: Romans 2 RBI; Stanton 2 singles. Green: Rollyson 2 singles.

LAKE 5, NORTH CANTON HOOVER 4 (8)



Hoover;;003;;010;;00;;—;;4;;8;;2

Lake;;001;;110;;11;;—;;5;;14;;4

(One out when winning run scored)

Batteries—Ware, Maurer (5) and Wilson; Aten, Ochs (7), Collins (8) and Orr. W—Collins. L—Maurer. Save—None. HR—None.

Records: Hoover: 7-9, 4-4; Lake: 10-6, 5-5.

Notes: Hoover: Wilson double, 2 runs; Friedl 2 singles, 3 RBI. Lake: Martin 2 singles, double; Orr 3 singles, 3 RBI, run; Davis 3 singles, 2 runs.

LAKE CENTER CHRISTIAN 9, KENMORE-GARFIELD 7



LCC;;004;;111;;2;;—;;9;;7;;4

K-G;;051;;001;;0;;—;;7;;9;;6

Batteries—Underation and Fulk; Eagon, Wright (4), Varney (5) and Fisher. W—Underation, 2-0. L—Varney. Save—None. HR—LCC: Caudill; KenGar: None.

Records: LCC 6-6, 2-4.

Notes: LCC: Caudle single, home run, RBI; Price double, 3 RBI. Kenmore-Garfield: Eagon 3 singles, RBI.

NORTHWEST 6, ORRVILLE 2 (12)



Northwest;;000;;020;;000;;004;;—;;6;;8;;6

Orrville;;101;;000;;000;;000;;—;;2;;9;;2

Batteries—Ogozalek, Rouse (7), Weigand (9) and Mick, Cunningham; Marshall, Duxbury (x) and Stouffer. W—Weigand. L—Duxbury. Save—None. HR—None.

Records: Northwest 8-10, 4-4; Orrville 8-8, 4-3.

Notes: Northwest: Szekely 2 singles, RBI; Kohler single, double; Cunningham 2 RBI. Orrville: Rittgers 2 singles, run; Stouffer 2 singles.

Late Tuesday



ROOTSTOWN 18, CRESTWOOD 1



Crestwood;;001;;00;;—;;1;;1;;3

Rootstown;;(10)50;;3X;;—;;18;;13;;3

Batteries—Rowe, Hukill (1), Riley (3) and Krause; Beery, Adams (5) and N/A. W—Beery, 3-1. L—Rowe. Save—None. HR—None.

Records: Crestwood 10-9, 2-4; Rootstown 12-4, 6-0.

Notes: Rootstown: Beery 2 RBI, 2 runs, 10 strikeouts; Shank double, 2 RBI, 2 runs; Whitacre 2 singles, RBI, 3 runs; Steger 2 singles, 2 RBI, 2 runs.

SOFTBALL

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 6, ST. VINCENT-ST. MARY 3

STVM;;000;;020;;1;;—;;3;;11;;1

Hoban;;030;;300;;X;;—;;6;;8;;1

Batteries—Dadich and N/A; Botos and N/A. W—Botos. L—Dadich. Save—None. HR—STVM; Johnson.

Notes: STVM: Johnson home run, RBI. Hoban: Knicely 2 RBI; McGraw 2 RBI.

CVCA 9, FIRESTONE 5



CVCA;;011;;050;;2;;—;;9;;9;;0

Firestone;;010;;103;;0;;—;;5;;8;;2

Batteries—Curcio and Gerzney; Dies and Roebuck. W—Curcio. L—Dies, 6-4. Save—None. HR—CVCA: McNeil.

Records: Firestone 8-6.

Notes: CVCA: McNeil home run, RBI, 2 runs; Budrevich triple, 2 runs; Ashton double 2 RBI. Firestone: Dies double, RBI; Morrow triple.

HUDSON 16, TWINSBURG 0



Twinsburg;;000;;00;;;;—;;0;;1;;4

Hudson;;364;;3X;;—;;16;;13;;0

Batteries—Klominek, Hayes (2) and Leskovec; Stefanoni and Carrillo. W—Stefanoni, 6-0. L—Klominek. Save—None. HR—Team: Madar 2 homeruns (2); Stefanoni (1).

Records: Hudson 12-1, 6-1.

Notes: Hudson: Carrillo 3 singles, 3 runs; Roukey double, 2 RBI, 3 runs; Madar grand slam, home run 8 RBI, runs; Albrecht double, RBI, 3 runs; Stefanoni home run, 3 RBI.

LAKE 4, PERRY 2 (8)



Lake;;000;;020;;02;;—;;4;;9;;0

Perry;;000;;200;;00;;—;;2;;3;;0

Batteries—LeBeau and Lippe; Gottshall and Durieux. W—LeBeau. L—Gottshall. Save—None. HR—None.

Notes: Lake: LeBeau 10 strikeouts; Lohse 2 singles, double, RBI; Dudek 2 singles; Baker 2 singles. Perry: Gottshall 12 strikeouts; Durieux single, 2 RBI.

MANCHESTER 14, ORRVILLE 4



Manchester;;030;;314;;3;;—;;14;;14;;1

Orrville;;012;;000;;1;;—;;4;;9;;3

Batteries—Doll and Kusmits; Radford and Amstutz. W—Doll. L—Radford. Save—None. HR—Manchester: Kusmits, Doll (2); Orrville: Myers, Race.

Records: Manchester 9-6, 5-4; Orrville 6-13, 3-6.

Notes: Manchester: Kusmits single, double, home run, 4 RBI, 3 runs; Doll triple, home run, 3 RBI, 2 runs; Seidel single, 2 doubles, 3 RBI, 2 runs. Manchester: Myers single, home run, 3 RBI, run; Race home run, RBI, run.

NORTHWEST 8, TRIWAY 3



Triway;;000;;102;;0;;—;;3;;7;;3

Northwest;;300;;500;;x;;—;;8;;10;;3

Batteries—Morris and Fatzinger; Morrow and Smith. W—Miller, 10-4. L—Miller. Save—None. HR—None.

Records: Triway 8-7, 3-6; Northwest 10-4, 6-3.

Notes: Northwest: Welsh 2 singles, double, 2 RBI; Francis single, 2 doubles, 2 RBI; Smith double, 2 RBI.

NORTON 10, COVENTRY 9 (9)



Coventry;;400;;050;;000;;—;;9;;12;;3

Norton;;100;;302;;301;;—;;10;;21;;1

(One out when winning run scored)

Batteries—Dimiff, Hinkle (9) and Sampson; Bird, Brown (5) and Gable. W—Brown, 9-4. L—Hinkle, 4-4. Save—None. HR—None.

Records: Coventry 7-8, 6-5; Norton 12-4, 8-3.

Notes: Coventry: Arnold single, double, RBI; Baldwin 2 singles; Odom 2 singles, 2 RBI. Norton: Lewis 2 singles, triple, 3 RBI; Stolts single, 2 RBI; Williams 4 singles, 2 RBI; Brown GWRBI.

OUR LADY OF THE ELMS 12, NORTH 0



North;;000;;00;;—;;0;;1;;4

Elms;;900;;3x;;—;;12;;6;;1

Batteries—Douglas and Davis; Rockicky and Herpy. W—Rockicky, 3-2. L—Douglas. Save—None. HR—None.

Records: Elms 3-4; North 3-10.

SPRINGFIELD 11, ALLIANCE 5



Alliance;;011;;120;;0;;—;;5;;9;;4

Springfield;;020;;432;;X;;—;;11;;11;;1

Batteries—Pasco, Cade (4) and Runion; Bever and Odum. W—Bever, 3-3. L—Pasco. Save—None. HR—None.

Records: Alliance 6-11; Springfield 9-8.

Notes: Alliance: White 2 singles, RBI; Holt 2 singles, RBI. Springfield: Devaney single, triple 2 RBI; Odum 2 singles, 2 RBI; Blosser single, triple, 3 RBI.

Grand Strand Classic

SOUTH RANGE 12, ELLET 2

South Range;;062;;001;;3;;—;;12;;9;;0

Ellet;;000;;101;;0;;—;;2;;5;;5

Batteries—Koehler and Dennison; Wolf, Givens (5) and Hayes, Mantell (5). W—Koehler. L—Wolf, 6-3. Save—None. HR—South Range: Koehler.

Records: South Range 12-4; Ellet 8-5.

Notes: South Range: Dennison single, double; Koehler home run. Ellet: Wolf double, triple; McLeod single, double.

TENNIS

KENT ROOSEVELT 5, NORDONIA 0



Singles: Jones (KR) d. Ehrman 6-2, 6-0; Martin (KR) d. Muscatello 6-0, 6-1; E. Jenkins (KR) d. Bush 7-5, 7-5.

Doubles: Kirbabas-Gallagher (KR) d. Krempasky-Breimaier 6-4, 6-1; L. Jenkins-Z. Jenkins (KR) d. Ghorta-Gabel 6-4, 6-1.

Records: Kent Roosevelt 6-6, 2-4.

LAKE 5, BRECKSVILLE 0



Singles: Stalker (L) d. Iltcher 6-0, 6-0; Kelley (L) d. Hamchal 6-1, 6-2; Burkett (L) d. Hilts 7-6, 6-1.

Doubles: Smith-Mason (L) d. Sbracco-Rangandju 6-1, 6-1; Cutting-Shelestovich (L) d. Yee-Rajhaven 6-0, 6-2.

Records: Lake 8-6, 2-4.

Game One

NORTON 5, RAVENNA 0



Singles: Anderson (N) d. Gaddy 6-1, 6-0; Swym (N) d. Rainone 6-1, 6-0; Kropp (N) d. Loyen 6-0, 6-0.

Doubles: Thomas-Brunty (N) d. Michel-Huth 6-3, 6-3; Horvath-Campbell (N) d. Wood-Mackle 6-3, 7-5

Records: Norton 10-7, 6-3.

Game Two

NORTON 5, RAVENNA 0



Singles: Anderson (N) d. Gaddy 6-0, 6-1; Swym (N) d. Huth (N) 6-3, 6-1; Horvath (N) d. Loyen 6-1, 6-2.

Doubles: Thomas-Kropp (N) d. Michel-Rainone 6-0, 6-1; Brunty-Campbell (N) d. Wood-Mackle 7-5, 6-4.

Records: Norton 11-7, 7-3.

REVERE 5, CVCA 0



Singles: Ram. Kumar (R) d. Farren 6-3, 7-5; Raj. Kumar (R) d. Stout 6-3, 6-4; Lazbin (R) d. Watson 6-0, 6-0.

Doubles: Sun-Malik (R) d. Rios-Kolb 6-3, 5-7, 10-8; Shin-Donich (R) d. Marchand-Thelander 6-4, 6-1.

ST. VINCENT ST. MARY 3, CHARDON NDCL 2



Singles: McGinty (NDCL) d. Resse 6-1, 6-4; Rodgers (STVM) d. DeWorth 6-4, 6-4; Volk (STVM) d. Jacobson 3-6, 6-3, 6-3.

Doubles: Brickman-Puglia (STVM) d. Jorme-King 6-1, 6-4; Finish-Majeanin (NDCL) won by forfeit.

Records: STVM 8-4; NDCL 5-8.

TALLMADGE 4, BARBERTON 1

Singles: Rotunda (T) d. Kravljaca 6-4, 6-4; Suber (T) d. Bundalo 6-3, 6-2; Andrea (T) d. Owens 4-6, 6-4, 6-4.

Doubles: Ramsey-Kamp (B) d. N/A-Williamson 6-1, 7-6 (4); Ramp-Cowley (T) d. Matheson-Sutter 6-0, 4-6, 6-2.

WADSWORTH 3, GREEN 2



Singles: Langovsky (G) d. Moore 6-1, 6-0; Lockwood (W) d. Garza 6-3, 6-2; Westmeyer (G) d. Laikos 6-3, 6-3.

Doubles: Porter-Hanna (W) d. Ragunanthan-Castner 6-1, 6-0; Virgin-Casey (W) d. DeLuca-Lightner 6-0, 6-3.

Records: Green 12-4, 4-2.

WALSH JESUIT 3, LEXINGTON 2



Singles: Miller (WJ) d. Drake 4-6, 6-1, 6-0; Cors (WJ) d. Bl. Webster 6-3, 6-0; Delaney (WJ) d. Br. Webster 5-7, 6-4, 6-4.

Doubles: Secrist-Mecurio (L) d. Shah-Lahovish 6-4, 4-6, 6-3; Durlik-Reynolds (L) d. Arnold-McHale 6-3, 6-3.

Records: Lexington 11-1; Walsh Jesuit 9-2.

TRACK & FIELD

BOYS

Late Tuesday

BARBERTON 65, REVERE 63



100 meters: 1. Storm (B) 10.94. 200: 1. Jones (R) 23.4. 400: 1. Storm (B) 51.8. 800: 1. Feltman (R) 2:11. 1,600: 1. Klein (R) 4:49. 3,200: 1. Kire (R) 10:49. 110 hurdles: 1. Moss (B) 15.8. 300 hurdles: 1. Moss (B) 44.13. Long Jump: 1. Moss (B) 21.3. High Jump: 1. Sabti (R) 5-8. Shot Put: 1. Graynum (R) 45.2. Discus: 1. Kenner (B) 132.0. 400 relay: 1. Barberton (Johnstone, Brown, McKinnie, Storm) 44.6. 800 relay: 1. Barberton (Williams, Johnstone, Parker, Storm) 1:33.5. 1,600 relay: 1. Barberton (Williams, Macon, Hurd, Parker) 3:46. 3,200 relay: 1. Revere (Meixner, Pardi, Feltman, Bucciere) 9:08.

PERRY 81, LAKE 56



100 meters: 1. Protsman (P) 11.1. 200: 1. Protsman (P) 23.1. 400: 1. Morales (P) 53.3X. 800: 1. Moore (L) 1:59. 1,600: 1. Moore (L) 4:40.2. 3,200: 1. Wierzbicki (L) 9:55.3. 110 hurdles: 1. Laubacher (P) 15.7. 300 hurdles: 1. Laubacher (P) 46.2. Long Jump: 1. Lapanja (P) 19-8. High Jump: 1. Mills (P) 5-6. Shot Put: 1. Keeling (L) 45-8.5. Discus: 1. Johnson (L) 137-2. 400 relay: 1. Perry (Armstrong, Lapanja, Robinson, Laubacher) 45.3. 800 relay: 1. Perry (Armstrong, Lapanja, Robninson, Morales) 1:35.4. 1,600 relay: 1. Perry (Backus, Woods, Morales, Stokey) 3:36.7. 3,200 relay: 1. Perry (Lacourt, Cronk, Ewing, Williams) 8:46.3. Pole Vault: 1. Maxwell (P) 13-6.

GIRLS

Late Tuesday

PERRY 98, LAKE 39



100 meters: 1. Anthony (P) 12.4. 200: 1. Anthony (P) 26.4. 400: 1. Destefano (P) 1:07.1. 800: 1. Bauer (L) 2:30.9. 1,600: 1. Berros (L) 5:43.4. 3,200: 1. Groff (P) 13:16.1. 100 hurdles: 1. Marquess (L) 16.7. 300 hurdles: 1. Marquess (L) 48.1. Long Jump: 1. Gozdan (P) 15-7. High Jump: 1. Miller (L) 4-10. Shot Put: 1. Fry (P) 33-9.5. Discus: 1. Fry (P) 121-3. 400 relay: 1. Perry (Kovalchin, Fisher, Anthony, Archinal) 51.6. 800 relay: 1. Lake (Thomas, Hunt, White, Shidel) 1:57.6. 1,600 relay: 1. Perry (Archinel, McAdams, Thom, Ehmer) 4:39.6. 3,200 relay: 1. Perry (Groff, Bast, Kreger, Gentlin) 10:35.7. Pole Vault: 1. McAdams (P) 11-0.

REVERE 97.5, BARBERTON 30.5

100 meters: 1. Wright (B) 13.2. 200: 1. Dewitt (R) 28.8. 400: 1. Heijnen (R) 1:08.6. 800: 1. Martin (B) 2:46. 1,600: 1. Fulton (R) 5:56. 3,200: 1. Fulton (R) 13:08. 100 hurdles: 1. Young (R) 17.8. 300 hurdles: 1. Palopoli (R) 55.5. Long Jump: 1. Dewitt (R) 15-3. High Jump: 1. Bouton (R) 4-8. Shot Put: 1. Ramsey (R) 34-9. Discus: 1. Parish (R) 115-7. 400 relay: 1. Revere (Young, Harner, Nelson, Dewitt) 52.4. 800 relay: 1. Barberton. 1,600 relay: 1. Revere (Heijnen, Harner, Price, Harper) 4:50. 3,200 relay: 1. Barberton 11:17.