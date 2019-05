BASEBALL

Scoring Summary

JACKSON 11, PERRY 0



Perry;;000;;00;;—;;0;;1;;0

Jackson;;330;;5X;;—;;11;;8;;0

Batteries—Centeno, Brumbaugh (4) and N/A; Skeriotis and N/A. W—Skeriotis. L—Centeno. Save—None. HR—None .

Notes: Jackson: Taylor single, double, 2 runs; Wright single, 2 runs; Stanton single, double, run, 3 RBI; Hicks double, 2 RBI.

ST. VINCENT-ST. MARY 4, CLE. ST. IGNATIUS 2 (9)

STVM ;;000;;000;;004;;—;;4;;7;;1

St. Ignatius ;;000;;000;;002;;—;;2;;4;;0

Batteries—Smith, Pentasuglio (6), Knox (7), Schar (9) and Denowski; Mulhern, Fletcher (4), Geraci (5), Laguardia (6), Ferritto (7), Eyink (8), Wracher (9), Santiago (9) and Jones. W—Knox, 2-2. L—Wracher. Save—Schar (1). HR—None.

Records: St. Vincent-St. Mary 8-9; St. Ignatius 12-4.

Notes: STVM: Smith 2 singles, stolen base; Knox 1-for-2, RBI; Denowski single, RBI; Stams RBI single.

SOFTBALL

Late Monday

MOGADORE 18, LAKE CENTER CHRISTIAN 0

Mogadore;;3(12)0;;20;;—;;18;;17;;0

Lake Center;;000;;00;;—;;0;;1;;1

Batteries—Carden and N/A; Zook, Kline (2) and N/A. W—Carden. L—Zook. Save—None. HR—None.

Notes: Mogadore: Halliwill single, double, triple, 2 RBI, 2 runs; Coughlin 2 singles, double, 2 RBI, 2 runs; Hickle 2 singles, double, 4 RBI, 2 runs.

Schedule

Wednesday's Games



Firestone at Ravenna, 5 p.m.

Jackson at Lake, 5 p.m.

Louisville at Walsh Jesuit, 5 p.m.

Manchester at Streetsboro, 5 p.m.

Medina at Brunswick, 4:30 p.m.

North Royalton at Brecksville, 4:30 p.m.

Tallmadge vs. Barberton, at Firestone, 4:30 p.m.

Twinsburg at Wadsworth, 4:30 p.m.

Thursday's Games



Austintown Fitch at Lake, 5 p.m.

Bedford at Twinsburg, 4:30 p.m.

Chippewa at Firestone, 4:30 p.m.

Norton at Streetsboro 5 p.m.

Parma Padua at North Royalton, 4:30 p.m.

Ravenna at Streetsboro, 5 p.m.

TENNIS

OTCA Team Tournament

WALSH JESUIT 3, HUDSON 2

Singles: Miller (WJ) d. Congivaram 6-0, 6-0; Cors (WJ) d. Si 6-0, 6-1; Delaney (WJ) d. Wu 6-1, 6-2.

Doubles: Rodgers-Tobin (H) d. Shah-Lahovich 6-1, 7-5; Joslyn-Backlin (H) d. Ost-Arnold 6-0,m 6-1.

Records: Hudson 9-7; Walsh 11-3.

VOLLEYBALL

BOYS



JACKSON 25-25-25, WALSH JESUIT 19-21-16

Kills: Ternent (J) 11. Digs: Carpenter (J) 8. Blocks: Ryan (J) 3. Assists: Peterson (J) 15. Service Points: Soltis (J) 12. JV Score: Jackson, 2-0.

Records: Jackson 13-4.

Late Monday

JACKSON 25-25-25, MEDINA 16-19-14

Kills: Ternent (J) 10. Digs: Ternent (J) 15. Blocks: Evans (J) 4. Assists: Peterson (J) 16. Service Aces: Meek (J) 2, Junker (J) 2. JV Score: Medina, 22-25, 25-20, 25-17.

Records: Jackson 12-4.

TRACK & FIELD

BOYS

KENT ROOSEVELT 71, REVERE 66



100 meters: 1. Jones (R) 11.3. 200: 1. Glass (K) 23.3. 400: 1. Gentner (R) 54.1. 800: 1. Feltman (R) 2:09. 1,600: 1. Alexander (K) 4:52. 3,200: 1. Bucciere (R) 10:53. 110 hurdles: 1. Glass (K) 15.5. 300 hurdles: 1. Fouad (K) 45.7. Long Jump: 1. Glass (K) 20-5.5. High Jump: 1. Albert (R) 6-0. Shot Put: 1. Truss (K) 44-6. Discus: 1. Matt (K) 119-0. 400 relay: 1. Revere (Jones, Fisher, Penzenik, McKee) 45.46. 800 relay: 1. Revere (Jones, Albert, Penzenik, McKee) 1:35.22. 1,600 relay: 1. Kent (Brady, Alexander, Gilliland, Carlton) 3:40.3. 3,200 relay: 1. Kent (Alexander, Carlton, Ahmad, Asp) 8:43.7. Pole Vault: 1. Rothermel (K) 9-6.

Records: Revere 2-4; Kent 1-5.

NORTHWEST 79, TUSLAW 57

100 meters: 1. Norment (NW) 11.5. 200: 1. Craig (NW) 24.0. 400: 1. Harris (NW) 53.9. 800: 1. Viront (T) 2:07. 1,600: 1.Viront (T) 4:56. 3,200: 1. Wilhelm (T) 11:14. 110 hurdles: 1. Fennel (NW) 15.7. 300 hurdles: 1. Fennel (NW) 40.9. Long Jump: 1. Fennel (NW) 19-2. High Jump: 1. Miletich (NW) 5-6. Shot Put: 1. Weitzel (T) 37-2.5. Discus: 1. Roseman (T) 103-1. 400 relay: 1. Northwest 45.1. 800 relay: 1. Northwest 1:37.0. 1,600 relay: 1. Northwest 3:49. 3,200 relay: 1. Tuslaw 8:43.9. Pole Vault: 1. Wenzel (T) 13-3.

TALLMADGE 70, AURORA 67

100 meters: 1. Hussing (T) 11.39. 200: 1. Hussing (T) 23.37. 400: 1. N/A (A) 55.2. 800: 1. N/A (A) 2:05. 1,600: 1. Singleton (A) 4:38. 3,200: 1. N/A (A) 10:07. 110 hurdles: 1. Passarelli (T) 15.55. 300 hurdles: 1. N/A (A) 39.45. Long Jump: 1. Hussing (T) 19-4.5. High Jump: 1. Passarelli (T) 6-0. Shot Put: 1. Zander (T) 45-3. Discus: 1. Crawford (A) 124-0. 400 relay: 1. Tallmadge 45.34. 800 relay: 1. Aurora 1:35.83. 1,600 relay: 1. Aurora 3:37. 3,200 relay: 1. Aurora 8:41. Pole Vault: 1. Ansley (T) 12-0.

GIRLS

HIGHLAND 133, BARBERTON 4

100 meters: 1. Haneberg (H) 13.38. 200: 1. Filion (H) 28.3. 400: 1. Orban (H) 1:01.7. 800: 1. Keene (H) 2:28. 1,600: 1. Keene (H) 5:18. 3,200: 1. Keene (H) 10:45. 100 hurdles: 1. Filote (H) 15.8. 300 hurdles: 1. Miller (H) 48.5. Long Jump: 1. Wylie (H) 15-08.0. High Jump: 1. Mastrianni (H) 5-02. Shot Put: 1. Liggett (H) 30-06.0. Discus: 1. Fuller (H) 105-08. 400 relay: 1. Highland (Choban, Haneberg, Vitko, Filote) 52.3. 800 relay: 1. Highland (Filote, Orban, Vitko, Wylie) 1:51.5. 1,600 relay: 1. Highland (Filote, Wylie, Stuart, Orban) 4:22. 3,200 relay: 1. Highland (Origlio, Madison, Scavuzzo, Keene) 10:43. Pole Vault: 1. Sherman (H) 8-00.

HIGHLAND 90.7; COPLEY 46.3

100 meters: 1. Taylor C) 12.7. 200: 1. Taylor (C) 26.8. 400: 1.Orban (H) 1:01.7. 800: 1. Kenne (H) 2:28. 1,600: 1. Kenne (H) 5:18. 3,200: 1. Kenne (H) 10;45. 100 hurdles: 1. Davis (C) 15.43. 300 hurdles: 1. Davis (C) 47.3. Long Jump: 1. Wylie (H) 15-8. High Jump: 1. Mastriani (H) 5-2. Shot Put: 1. Liggett (H) 30-6. Discus: 1.Fuller (H) 105-8. 400 relay: 1. Highland 52.3. 800 relay: 1. COpley 1:48.9. 1,600 relay: 1. Highland 4:22. 3,200 relay: 1. Highland 10:43. Pole Vault: 1. Masuoka (C) 10-6.

REVERE 76, KENT ROOSEVELT 61



100 meters: 1. Freidman (K). 200: 1. Freidman (K) 26.8. 400: 1. Freidman (K) 65.6. 800: 1. Koach (K) 2:40. 1,600: 1. Fulton (R) 5:58. 3,200: 1. Fulton (R) 13:04. 100 hurdles: 1. Wiltanger (K) 16.8. 300 hurdles: 1. Palopoli (R) 54.4. Long Jump: 1. DeWitt (R) 13-1-5. High Jump: 1. Wiltanger (K) 4-6. Shot Put: 1. Ramsey (R) 36-3.5. Discus: 1. Ramsey (R) 104-2. 400 relay: 1. Revere (Young, Harner, Nelson, DeWitt) 52.7. 800 relay: 1. Kent (Thornton, Freidman, Budzar, Lofton) 1:58. 1,600 relay: 1. Revere (Heijnen, Harner, DeWitt, Nelson) 4:37. 3,200 relay: 1. Revere (Anand, Fulton, Furukawa, Tomechko) 10:53. Pole Vault: 1. McCarty (K) 9-0.

Records: Revere 2-4.

TALLMADGE 82, AURORA 55

100 meters: 1. Brezovec (A) 13.32. 200: 1. Kromah (T) 27.0. 400: 1. Kromah (T) 1:03.2. 800: 1. Edge (T) 2:34. 1,600: 1. Loveless (T) 5:25. 3,200: 1. Loveless (T) 12:04. 100 hurdles: 1. Hensley (A) 17.74. 300 hurdles: 1. M. Moses (T) 50.82. Long Jump: 1. Tincher (A) 16-3.5. High Jump: 1. Angelo (A) 5-0. Shot Put: 1. Catalano (T) 29-9. Discus: 1. Slomovitz (A) 91-3.5. 400 relay: 1. Tallmadge 51.16. 800 relay: 1. Aurora 1:52.15. 1,600 relay: 1. Aurora. 3,200 relay: 1. Tallmadge 10:07. Pole Vault: 1. L. Moses (T) 11-6.

TUSLAW 78, NORTHWEST 59

100 meters: 1. Strong (T) 12.3. 200: 1. Strong (T) 25.7. 400: 1. Strong (T) 59.5. 800: 1. Cybak (T) 2:38.7. 1,600: 1. Cybak (T) 5:38.9. 3,200: 1. Doubet (NW) 13.05. 100 hurdles: 1. Sales (T) 16.8. 300 hurdles: 1. Sales (T) 51.1. Long Jump: 1. Koons (T) 13-7.75. High Jump: 1. McPherson (T) 4-8. Shot Put: 1. Stookey (T) 29-11. Discus: 1. Kennedy (NW) 83-1. 400 relay: 1. Northwest 53.7. 800 relay: 1. Northwest 1:53.2. 1,600 relay: 1. Tuslaw 4:19. 3,200 relay: 1. Tuslaw 11:14.8. Pole Vault: 1. Strong (NW) 7-0.