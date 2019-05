BASEBALL

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 2, CANTON CENTRAL CATHOLIC 0



Hoban;;020;;000;;0;;—;;2;;4;;0

CCC;;000;;000;;0;;—;;0;;0;;4

Batteries—Snyder and Holmgren; Hallgren, Kling (7) and Johnson. W—Snyder. L—Hallgren. Save—None. HR—None.

Notes: Hoban: Snyder no-hitter, 3 strikeouts; Timbrook single; Feltovich, single; Holmgren single, run.

CHARDON 2, KENT ROOSEVELT 1

Chardon ;;101;;000;;0;;—;;2;;7;;3

Kent Roosevelt ;;010;;000;;0;;—;;1;;6;;2

Batteries—Thomas, Cormiea (2), Tyminski (3), Metz (4) and N/A; Townend, Daetwyler (3), Cramer (7) and Ritchey. W—Tyminski. L—Townend, 2-3. Save—None. HR—None.

Records: Kent Roosevelt 13-4.

Notes: Kent Roosevelt: Day 2 singles; Common single, RBI.

ELLET 10, KENMORE-GARFIELD 3

K-G;;000;;201;;0;;—;;3;;5;;5

Ellet;;201;;070;;X;;—;;10;;13;;1

Batteries—Wright, Eagan (5) and Fisher; McClelland, Isenhart (7) and Lehman. W—McClelland, 3-2. L—Wright, 2-2. Save—None. HR—None.

Records: Kenmore-Garfield 5-9, 5-3; Ellet 8-8, 8-1.

Notes: K-G: Varney 2 singles, RBI. Ellet: Shaw 2 singles, 3 RBI; Merring single, 3 RBI; Huwig 3 singles; Longville 3 singles.

FIRESTONE 11, BUCHTEL 0



Buchtel;;000;;0;;—;;0;;0;;2

Firestone;;164;;0;;—;;11;;9;;0

Batteries—Moore and West; Schuchter, O'Brien (4), Hartman (5) and Kirven. W—Schuchter. L—Moore. Save—None. HR—None.

Records: Firestone 13-7, 8-1.

Notes: Firestone: Alexander 2 singles, 2 RBI, 2 runs; Durkee double, 2 RBI, 2 runs; Kirven single, double, 2 RBI; Eresey triple, 2 RBI, 3 runs.

GREEN 14, CANTON MCKINLEY 4



Green;;143;;033;;—;;14;;19;;1

McKinley;;000;;301;;—;;4;;5;;1

Batteries—Casper, Popovich (5) and Lengel; Ia. Turick, Is. Turick (3) and Faulkner. W—Casper, 6-1. L—Ia. Turick, 0-2. Save—None. HR—None.

Records: Green 14-7, 5-6; McKinley 7-15, 1-8.

Notes: Green: Brown 3 singles; Simmer 5 singles, 4 RBI; Smith 3 singles. McKinley: Faulkner single; Schoonover single.

HUDSON 10, NORDONIA 8



Hudson;;222;;202;;0;;—;;10;;3;;2

Nordonia;;104;;020;;1;;—;;8;;11;;7

Batteries—Wiley and N/A; Jackson and N/A. W—Wiley, 4-0. L—Jackson, 2-3. Save—Whitman (7). HR—None.

Records: Hudson 15-2, 9-2; Nordonia 11-7, 3-7.

Notes: Hudson: O'Donnell single; double, 2 RBI; McFerren single, double, run; Varner single, double, run. Nordonia: single, 2 RBI.

JACKSON 12, PERRY 3

Jackson;;004;;430;;1;;—;;12;;8;;1

Perry;;000;;300;;0;;—;;3;;7;;2

Batteries—Johnson, Jones (4) and N/A; Kandel, N/A (5), Curry (7) and N/A. W—Johnson, 4-0. L—Kandel. Save—None. HR—None.

Records: Jackson 17-2, 10-0.

Notes: Jackson: Hicks single, 2 doubles, 4 RBI; Taylor 2 singles, double, 2 runs, RBI. Perry: Peterson 2 singles; Kandel 2 singles, run.

Game One

LAKE CENTER CHRISTIAN 11, GARRETTSVILLE 10

Lake Center;;000;;224;;3;;—;;11;;8;;2

Garrettsville;;300;;520;;0;;—;;10;;8;;4

Batteries—Caudle, Fulk (5), Underation (7) and Tucker; Barber, Spade (4), Stoller (5), Pitsinger (5), Spade (7) and King. W—Fulk, 1-0. L—Pitsinger. Save—Underation. HR—None.

Records: Lake Center 7-6, 3-4; Garrettsville 9-10, 1-6.

Notes: LCC: Underation 2 doubles, 4 RBI. Starcher 2 singles, run.

Game Two

LAKE CENTER CHRISTIAN 2, GARRETTSVILLE 0

Garrettsville;;000;;000;;0;;—;;0;;0;;2

Lake Center;;002;;000;;X;;—;;2;;6;;1

Batteries—Spade and King; Starcher and Tucker. W—Starcher, 2-2. L—Spade. Save—None. HR—None.

Records: Garrettsville 9-11, 1-7; Lake Center 8-6, 4-4.

Notes: LCC: Starcher no-hitter, 2 strikeouts; Sommers 2 singles.

MANCHESTER 9, ORRVILLE 3



Orrville;;100;;110;;0;;—;;3;;11;;3

Manchester;;115;;002;;X;;—;;9;;10;;0

Batteries—Domer, Shupp (3) and Ogg; Macko, Mayer (4) and Caster. W—Mayer. L—Domer. Save—None. HR—Manchester: Paljich.

Notes: Orrville: Berry 2 singles, run; Stauffer 2 singles; Marshall single, 2 doubles, run 2 RBI, Shupp 2 singles, RBI. Manchester: Paljich single, double, home run, 2 runs, 3 RBI; Caster 2 singles, 2 runs.

MOGADORE 10, CRESTWOOD 6

Mogadore ;;004;;230;;1;;—;;10;;15;;0

Crestwood ;;002;;011;;2;;—;;6;;9;;0

Batteries—Markusic and Straight; Ober, Schaefer (6), Riley (6) and Krause. W—Markusic, 5-1. L—Ober, 4-2. Save—None. HR—None.

Records: Mogadore 11-3, 6-1; Crestwood 11-10, 2-5.

Notes: Mogadore: Swartz 3 singles, RBI; Christy 2 singles, 3 RBI; Ramierez 3 singles, 2 runs; Markusic single, double, 2 walks, 2 RBI; Constantine 2 singles, RBI, run.

NORTH 13, EAST 7



North;;201;;402;;4;;—;;13;;5;;6

East;;000;;230;;2;;—;;7;;5;;1

Batteries—Browder, Anderson (7) and Ware. Jackson, Collins (5) and Diener. W—Browder, 2-3. L—Jackson. Save—None. HR—None.

Records: North 3-7; East 3-7.

Notes: Browder double, 2 RBI, 3 runs; Collins 2 singles, 2 RBI, run.

NORTH CANTON HOOVER 3, GLENOAK 2



Hoover;;000;;200;;1;;—;;3;;7;;1

GlenOak;;000;;011;;0;;—;;2;;7;;1

Batteries—Bucher, Ellis (6) and Wilson; Cook, Jones (4) and Miller. W—Ellis. L—Jones. Save—None. HR—None.

Records: Hoover 10-9, 5-4; GlenOak 15-5, 6-2.

Notes: Hoover: Wilson single, run; Friedl single, run; Blackledge 2 singles, RBI; Auman single, RBI. GlenOak: Miller double, 2 singles, RBI; Williams singles, run.

NORTHWEST 5, TRIWAY 4

Northwest;;020;;010;;2;;—;;5;;7;;1

Triway;;200;;000;;2;;—;;4;;8;;0

Batteries—Mick, Elliott (6) and Cunningham; G. Braun, Haas (5) and Tisko. W—Mick, 6-2. L—Haas. Save—Elliott, 3. HR—Northwest: Mick.

Records: Northwest 10-10 6-4; Orrville 6-11 3-7.

Notes: Northwest: Mick single, home run, RBI, 2 runs, 4 strikeouts; Kohler single, double, RBI, run.

NORTON 10, FIELD 9 (9)



Field;;020;;300;;400;;—;;9;;10;;1

Norton;;104;;022;;001;;—;;10;;17;;2

(One out when winning run scored)

Batteries—C. Contant, Gehring (4), Frasher 96) and L. Contant; Crawford, Cline (4), Cruz (7) Aiken. W—Cruz, 2-0. L—Frasher. Save—None. HR—Norton: Aiken 2.

Records: Field 12-6, 8-3; Norton 15-0, 11-0.

Notes: Field: Baumberger 2 singles, double, 3 RBI; Bower 3 singles; Frasher 2 singles. Norton: Aiken 3 doubles, 2 home runs, 6 RBI, 4 runs; Cruz 3 singles, run, RBI; Hray 2 singles, 2 runs; Borrelli 2 singles; Rockhold 2 singles.

REVERE 25, MAPLE HEIGHTS 1

Maple Heights;;001;;00;;—;;1;;2;;4

Revere;;74(11);;3X;;—;;25;;19;;0

Batteries—Klonowski and Benza; Simpson, Rodgers (4) and Simmons. W—Klonowski, 4-1. L—Simpson. Save—None. HR—None.

Records: Revere 11-11.

TALLMADGE 4, BARBERTON 3



Barberton;;200;;000;;1;;—;;3;;6;;2

Tallmadge;;003;;000;;4;;—;;4;;6;;3

(Two outs when winning run scored)

Batteries—Seiler and Taylor; Bangtson, Reissnyder (7) and Eyre. W—Snyder, 3-0. L—Seiler, 1-2. Save—None. HR—None

Records: Barberton 5-13, 4-7; Tallmadge 11-5, 7-2.

Notes: Barberton: Hornacek 2 singles, 2 RBI; Sutton 2 singles. Tallmadge: Seeker single, double; Snyder 2 singles, GWRBI.

TWINSBURG 7, WADSWORTH 1

Twinsburg ;;200;;012;;2;;—;;7;;10;;2

Wadsworth ;;001;;000;;0;;—;;1;;4;;2

Batteries—Horvath and Procop; Lallathin, Petit (7) and Moore. W—Horvath, 3-1. L—Lallathin, 4-1. Save—None. HR—Twinsburg: Zigman (1).

Records: Twinsburg 15-1, 10-1; Wadsworth 14-5, 8-4.

Notes: Twinsburg: Zigman 2 singles, home run, 2 runs, 4 RBI; Carinci single, double, 2 RBI; Jackson 2 singles, run.

WESTERN RESERVE ACADEMY 10, CVCA 8



WRA;;430;;001;;2;;—;;10;;11;;0

CVCA;;240;;101;;0;;—;;8;;15;;1

Batteries—Sastry, Gacom (2), Barnes (6) and Pethel; Isaacs, Sullivan (2), Hendrickx (6), Schaeffer (7) and Groggs. W—Gacom. L—Hendrickx. Save—Barnes. HR—WRA: Mylott 2; CVCA: Isaacs.

Records: CVCA 13-7.

Notes: WRA: Mylott 2 home runs, 6 RBI, 2 runs; Barnes Filipelli triple, RBI, 2 runs; Barnes 2 singles, double, 2 RBI. CVCA: Isaacs home run, 2 RBI, run; Junko 2 singles, 2 RBI, 2 runs; Sullivan single, double, 2 RBI, run; Musgrave 3 singles, double.

WOODRIDGE 12, SPRINGFIELD 1



Woodridge;;401;;70;;—;;12;;11;;0

Springfield;;010;;00;;—;;1;;4;;1

Batteries—Neitenbach, Goodyear(4) and Albright; Justice, Hornish(1), Shannon(3), Woods(4), Ickes(4), and Schultz. W—Neitenbach, 3-1. L—Justice. Save—None. HR—None.

Records: Woodridge 12-6, 9-2; Springfield 6-11, 2-9.

Notes: Woodridge: Mottice single, double, 4 RBI, 2 runs; Martin single, triple, 3 RBI, run; Mekeal 2 singles, RBI, 2 runs; Mygrants single, double, RBI. Springfield: Hennigan single, RBI.

SOFTBALL

Scoring Summaries

AURORA 10, REVERE 6



Revere;;002;;111;;1;;—;;10;;10;;4

Aurora;;610;;003;;X;;—;10;;8;;4

Batteries—Appel, Levermann (2) and Amentini; Dudziak, Krascik (6) and Angelo. W—Dudziak, 8-4. L—Appel, 2-7. Save—None. HR—None.

Records: Revere 8-12, 4-5; Aurora 13-6, 9-1.

Notes: Revere: Hujer single, double, run, RBI; Azzolina single, double, RBI; Skidmore single, double, run, RBI; Levermann 2 singles, run, RBI. Aurora: Angelo 2 singles, 2 runs.

BARBERTON 4, TALLMADGE 3



Barberton;;001;;200;;01;;—;;4;;8;;1

Tallmadge;;002;;001;;00;;—;;3;;8;;1

Batteries—Marr and MacDonald; Pratt and Rorar. W—Marr, 3-6. L—Pratt, 4-1. Save—None. HR—Tallmadge: Rorar.

Records: Barberton 6-14; Tallmadge 7-14.

Notes: Barberton: MacDonald 3 singles, double, RBI, 2 runs; Kaisik double, 2 RBI; Klemmens single, RBI. Tallmadge: Rorar home run, 2 RBI.

FIELD 9, YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 1

Mooney ;;000;;001;;0;;—;;1;;2;;3

Field ;;120;;015;;X;;—;;9;;10;;0

Batteries—Filiskyk, Francis (5) and Perry; Hurd (14-1) and Snyder. W—Hurd, 14-1. L—Filiskyk. Save—None. HR—Field: Hurd.

Records: Mooney 16-3; Field 19-2.

Notes: Field: Hurd home run; Voiers 2 singles.

HIGHLAND 10, COPLEY 3



Highland;;000;;224;;2;;—;;10;;13;;2

Copley;;001;;000;;2;;—;;3;;8;;2

Batteries—Casper, Chorba (4) and Steinbacher; Bauer, Powell (6) and Adams. W—Casper. L—Bauer, 5-9. Save—None. HR—None.

Records: Copley 5-11, 3-5.

Notes: Highland: Parker 3 singles, 2 runs; Berkmeyer 2 singles, 3 RBI, run; Chorba 2 singles, RBI; Pasco 2 singles, 2 runs. Copley: Adams 2 singles, 2 runs; Farren 2 singles.

LAKE 11, JACKSON 5



Jackson;;022;;010;;0;;—;;5;;6;;3

Lake;;011;;216;;x;;—;;11;;15;;1

Batteries—Zanoli, Seacrest (6) and Bernard; LeBeau and Lippe. W—Zanoli. L—LeBeau. Save—None. HR—Jackson: Darrah; Lake: None.

Records: Lake 17-1; Jackson 14-6.

Notes: Jackson: Darrah double, home run, 5 RBI; Chevalier single, double. Lake: Baker 2 singles, double, RBI; Lippe 3 singles, RBI; LeBeau single, double, RBI; L. McMillin single, double; Dudek 2 singles.

OUR LADY OF THE ELMS 8, CLEVELAND HEIGHTS BEAUMONT 2

Elms;;160;;100;;0;;—;;8;;5;;2

Beaumont;;100;;001;;0;;—;;2;;5;;1

Batteries—Rokicky and Herpy; Macy and Williams. W—Rokicky, 5-2. L—Macy. Save—None. HR—Elms: Rokicky (3).

Records: Elms 5-4; Beaumont 4-5.

Notes: Elms: Amanda Rokicky grand slam home run, 10 strikeouts.

TRIWAY 19, ORRVILLE 2



Triway;;045;;82;;—;;19;;19;;0

Orrville;;001;;10;;—;;2;;4;;1

Batteries—Morrow and N/A; Radford, Potts (5) and N/A. W—Morrow. L—Radford. Save—None. HR—Triway: Flinner, Massaro; Orrville: Myers.

Notes: Triway: Flinner double, home run, RBI, run; Massaro 2 singles, home run, 5 RBI, 2 runs; Alexander 2 singles, 3 RBI, run; Hancock 3 singles, RBI, 2 runs. Orrville: Myers home run, RBI, run.

WADSWORTH 10, TWINSBURG 0



Twinsburg;;000;;000;;—;;0;;4;;2

Wadsworth;;200;;026;;—;;10;;9;;0

Batteries—Hayes and N/A; Cingle and Long. W—Cingle. L—Hayes. Save—None. HR—None.

Notes: Twinsburg: Grumbos double; Boron double. Wadsworth: Long double, RBI; Skinner double, run; Mayes single, double, 6 RBI, run.

TENNIS

CITY SERIES CHAMPIONSHIP



(At Hyre Park, Akron)

Singles

No. 1 finals: Gorsuch (Firestone) d. N. Tamang (North) 6-1, 6-2. No. 2 finals: Cribbet (Firestone) d. Rai (North) 6-4, 6-1. No. 3 finals: Beaven (Firestone) d. Wargowsky (Ellet) 6-4, 6-1.

Doubles

No. 1 finals: Curlee-Scantling (Firestone) d. Karki-A. Tamang (North) 6-1, 6-1. No. 2 finals: Bailey-Koehler (Firestone) d. Mack-Moody (Ellet) 6-3, 6-2.

GREEN 4, STOW 1

Singles: Langovsky (G) d. Snull 6-0, 6-0; Westmeyer (G) d. Boehm 6-1, 6-1; Pocki (S) d. Garee 6-0, 6-1.

Doubles: Ragunanthan-Castner (G) d. Harper-Ramsey 6-3, 6-2; Kinaitis-Lutz (G) d. Sedoi-Roszkowski 6-4, 6-0.

LOUISVILLE 5, ARCHBISHOP HOBAN 0



Singles: Pukys (L) d. Adkison 6-0, 6-0; Eneinix (L) d. Park 6-1, 6-1; Millspaugh (L) d. Hirsch 6-1, 6-0.

Doubles: Hall-Grono (L) d. Baumgartner-Boring 6-1, 6-1; Pukys-Brown (L) d. Chalfant-Dudek 6-2, 6-2.

PORTAGE TRAIL CONFERENCE TOURNAMENT



Metro Division

Team Results: 1. Cloverleaf 43; 2. Woodridge 37; 3. Norton 36; 4. Coventry 32; 5. Ravenna 31; 6. Field 17.



Singles



No. 1 Finals: Laughorn (Woodridge) d. Donnelly (Cloverleaf) 6-3, 6-3. No. 2 Finals: Gillespie (Cloverleaf) d. Swyn (Norton) 6-1, 6-0. No. 3 Finals: English (Cloverleaf) d. Kropp (Norton) 2-6, 6-4, 6-2.

Doubles

No. 1 Finals: Michael-Kovacic (Ravenna) d. Watson-Evans (Coventry) 0-6, 6-2, 6-3. No. 2 Finals: Gregoire-Ewart (Cloverleaf) d. McLaughlin-Schertz (Woodridge) 6-3, 6-2.

ST. VINCENT-ST. MARY 5, YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 0



Singles: Reese (STVM) d. Pelini 7-5, 6-4; Rodgers (STVM) d. Landers 6-0, 6-1; Vesco (STVM) d. Rossi 4-6, 6-1, 6-4.

Doubles: Volk-O'Connor (STVM) d. Gentle-Fire 6-4, 6-1; Puglia-Brickman (STVM) d. Vargo-Jadue 6-0, 6-0.

Records: STVM 9-4; Cardinal Mooney 5-7.

STOW 4, CUYAHOGA FALLS 1



Stow;;000;;022;;0;;—;;4;;7;;0

Cuyahoga Falls;;001;;000;;0;;—;;1;;5;;1

Batteries—Wilbur and Cesnak; Valente, Nagel (6) and Roberts. W—Wilbur 3-1. L—Valente, 2-5. Save—None. HR—None.

Records: Stow 7-11-1, 4-8; Cuyahoga Falls 3-16, 3-10.

Notes: Stow: Harris single, double, 2 RBI; Folk single, 2 stolen bases, 2 runs; Wilbur 9 strikeouts.

TALLMADGE 5, MANCHESTER 0



Singles: Rotunda (T) d. Knisely 6-0, 6-3; Suber (T) d. Gunter 6-1, 6-3; Andrea (T) d. Cooper 6-0, 6-3.

Doubles: Williamson-Parry(T) d. McFadden-Gunsett 6-1 3-6 7-6 (1); Ramp-Scott (T) d. Hill-Bergan 6-4 6-1.

Records: Tallmadge 6-9; Manchester 2-7.

TWINSBURG 5, KENT ROOSEVELT 0



Singles: M. Nesic (T) d. Jones 6-2 6-0; McIlroy (T) d. Martin 6-1 6-1; Groenke (T) d. Kirbabas 6-2 6-1.

Doubles: Sterling-Nesic (T) d. Z. Jenkins-L. Jenkins 6-0 6-2; Bard-Polamarasetti (T) d. Gallagher-Mail 6-1 6-3.

Records: Twinsburg 11-5.

WADSWORTH 5, WOOSTER 0

Singles: Moore (Wad.) d. Sim 6-1, 6-3; Laikos (Wad.) d. Pomfret 6-0, 6-0; Hanna (Wad.) d. Tobia 6-1, 6-1.

Doubles: Porter-Lockwood (Wad.) d. Haven-Gorman 6-1, 6-0; Casey-Virgin (Wad.) d. Older-Fox 6-1, 6-4.

Records: Wadsworth 12-4.

TRACK & FIELD

BOYS

Late Tuesday

GREEN 72, LAKE 65

100 meters: 1. Davis (G) 11.5. 200: 1. Hunt (L) 23.1. 400: 1. Hunt (L) 52.4. 800: 1. Wierzbicki (L) 2:09. 1,600: 1. Hill (L) 4:46. 3,200: 1. Wierzbicki (L) 10:53. 110 hurdles: 1. Thomas (G) 16.0. 300 hurdles: 1. Thomas (G) 41.8. Long Jump: 1. McClure (G) 19-7.25. High Jump: 1. Thomas (G) 5-8. Shot Put: 1. Keeling (L) 44-8.5. Discus: 1. Johnson (L) 127-9. 400 relay: 1. Lake (Willison, Hammer, Brooks, Widmer) 46.0. 800 relay: 1. Lake (Martin, Ross, Pursley, Stanley) 1:37.7. 1,600 relay: 1. Green (McCoy, Johnson, Scheiman, Thomas) 3:41.1. 3,200 relay: 1. Green (Wiggins, Bialek, Adekumle, Arny) 9:03.3. Pole Vault: 1. Grosko (G) 11-4.

HIGHLAND 76, COPLEY 61

100 meters: 1. Young (C) 11.32. 200: 1. Ransom (C) 23.09. 400: 1. Ransom (C) 51.27. 800: 1. Harbaugh (C) 2:00. 1,600: 1. Harbaugh (C) 4:27. 3,200: 1. McAdams (H) 10:07. 110 hurdles: 1. Fragnoli (H) 15.14. 300 hurdles: 1. Fragnoli (H) 38.87. Long Jump: 1. Vincent (C) 20-03. High Jump: 1. Goettler (H) 5-10. Shot Put: 1. Lenke (C) 42-05. Discus: 1. Wendl (H) 140-02. 400 relay: 1. Copley (Vincent, Ransom, Sutton, Young) 44.52. 800 relay: 1. Copley (Sutton, Christian, Catlett, Young) 1:33.2. 1,600 relay: 1. Highland (Tecco, McKee, Madison, Fragnoli) 3:29.9. 3,200 relay: 1. Highland (Van Fossen, Finding, Naizer, Manning) 8:46. Pole Vault: 1. Jones (H) 12-0.

HIGHLAND 106, BARBERTON 31

100 meters: 1. Fragnoli (H) 11.37. 200: 1. Dulaney (H) 23.57. 400: 1. Storm (B) 50.16. 800: 1. Manning (H) 2:00. 1,600: 1. Manning (H) 4:27. 3,200: 1. McAdams (H) 10:07. 110 hurdles: 1. Fragnoli (H) 15.14. 300 hurdles: 1. Fragnoli (H) 38.87. Long Jump: 1. Dulaney (H) 19-02.75. High Jump: 1. Goettler (H) 5-10. Shot Put: 1. Ebbs (B) 41-08.5. Discus: 1. Wendl (H) 140-02. 400 relay: 1. Barberton (Johnstone, Macon, Storm, Williams) 45.8. 800 relay: 1. Barberton (Johnstone, Parker, Storm, Williams) 1:33.2. 1,600 relay: 1. Highland (Tecco, McKee, Madison, Fragnoli) 3:29.9. 3,200 relay: 1. Highland (Van Fossen, Finding, Naizer, Manning) 8:46. Pole Vault: 1. Jones (H) 12-0.

GIRLS

Late Tuesday

GREEN 96, LAKE 41

100 meters: 1. Dellasera (G) 12.6. 200: 1. Dellasera (G) 26.4. 400: 1. Pianelli (G) 1:01.5. 800: 1. Bauer (L) 2:26. 1,600: 1. Bauer (L) 5:22.3. 3,200: 1. Gang (G) 11:10.1. 100 hurdles: 1. Marquess (L) 16.4. 300 hurdles: 1. Marquess (L) 47.0. Long Jump: 1. Dellasera (G) 15-7. High Jump: 1. Miller (L) 4-10. Shot Put: 1. Walls (L) 33-6. Discus: 1. Estes (G) 108-8. 400 relay: 1. Green (Stanton, McCane, Gray, Diaz) 53.4. 800 relay: 1. Green (Stanton, Isakov, Dodd, Diaz) 1:52.8. 1,600 relay: 1. Green (Pianelli, Dellasera, Dodd, Diaz) 4:24.4. 3,200 relay: 1. Green (Aneson, Gaine, Simms, Hall) 10:59.4. Pole Vault: 1. Estes (G) 9-0.