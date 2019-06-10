JUNIOR SERIES # 7
(Played at Mill Creek, Delaware. Par; 72
BOYS 16-19
T1 Justin Atkinson – +1 – 71
T1 Dean Austolash – +1 – 71
T3 Ben Cors – +2 – 72
T3 Kyle Buzaki – +2 – 72
T3 Bruce Yoder – +2 – 72
T3 Parker Kufel – +2 – 72
T3 Andrew Wyss – +2 – 72
GIRLS 16-19
1 Madison Aredelean – +8 – 78
T2 Sophia Canale – +14 – 84
T2 Kira Moore – +14 – 84
T2 Katie Bice – +14 – 84
BOYS 11-15
1 Nolan Haynes – -2 – 68
T2 Bradley Chill – +1 – 71
T2 Alexander Heilbrun – +1 – 71
GIRLS 11-15
1 Jayne Bernard – +14 – 84
2 Sydnie Leavery – +20 – 90
3 Kandace Kellon – +21 – 91
Girls 12-15:
1 Emily Burling – +19 – 54
2 Emily Pierce – +22 – 57
3 Alexandria Vardon – +27 – 62
4 Ashlyn Leavery – +29 – 64
BOYS 8-11:
T1 Angelo Rinaldi – E – 35
T1 Dexter James – E – 35
3 Cameron Stafford – +2 – 37
GIRLS 8-11:
1 Natalie Barnes – +8 – 43
2 Ashtyn Spooner – +15 – 50
3 Aubree Philibin – +19 – 54