Monday

Jun 10, 2019 at 10:51 PM


JUNIOR SERIES # 7

(Played at Mill Creek, Delaware. Par; 72

BOYS 16-19

T1 Justin Atkinson – +1 – 71

T1 Dean Austolash – +1 – 71

T3 Ben Cors – +2 – 72

T3 Kyle Buzaki – +2 – 72

T3 Bruce Yoder – +2 – 72

T3 Parker Kufel – +2 – 72

T3 Andrew Wyss – +2 – 72

GIRLS 16-19

1 Madison Aredelean – +8 – 78

T2 Sophia Canale – +14 – 84

T2 Kira Moore – +14 – 84

T2 Katie Bice – +14 – 84

 
BOYS 11-15

1 Nolan Haynes – -2 – 68

T2 Bradley Chill – +1 – 71

T2 Alexander Heilbrun –  +1 – 71


GIRLS 11-15

1 Jayne Bernard – +14 – 84

2 Sydnie Leavery – +20 – 90

3 Kandace Kellon – +21 – 91

Girls 12-15:

1 Emily Burling – +19 – 54

2 Emily Pierce – +22 – 57

3 Alexandria Vardon – +27 – 62

4 Ashlyn Leavery – +29 – 64

BOYS 8-11:

T1 Angelo Rinaldi – E – 35

T1 Dexter James – E – 35

3 Cameron Stafford – +2 – 37

GIRLS 8-11:

1 Natalie Barnes – +8 – 43

2 Ashtyn Spooner – +15 – 50

3 Aubree Philibin – +19 – 54