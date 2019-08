TENNIS

BRECKSVILLE 5, HUDSON 0

Singles: Iltcher (B) d. Nijhuis 6-2, 6-1; Arokoni (B) d. Fan 6-3, 6-0; Lee (B) d. Hall 6-1, 6-0.

Doubles: Zivkovic-Baker (B) d. Grainger-Tuttle 6-0, 6-0; Nie-Yuan (B) d. Sigler-Uijtewaal 6-3, 6-2.

Records: Hudson 2-4, 1-1.

CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 3, ARCHBISHOP HOBAN 0

Singles: Harlan (NDCL) d. Burkholder 7-5, 6-0; Walton (NDCL) d. Gilber 6-0, 6-1.

Doubles: Pozzaro-Nouyon (NDCL) d. Savitski-Koerber 6-1, 6-3.

CVCA 3, GATES MILLS GILMOUR ACADEMY 2

Singles: Cohen (GA) d. Millisor 6-0, 6-0; DeCarlo (CVCA) d. Moe 6-2, 6-3; Jacob (CVCA) d. Maynard 6-2, 6-4.

Doubles: Morris-Nguyen (CVCA) d. Hairston-Jablonski 7-6 (4), 6-7 (7), (10-6); Moufawad-Martin (GA) d. Conner-Thelander 6-2, 5-7, 6-4.

FIRESTONE 5, ELLET 0

Singles: Moritz (F) d. Bosma 6-2, 6-0; Moore (F) d. Murray 6-2, 6-3; Mink (F) d. Armstead-Owens 6-1, 6-0.

Doubles: Nemer-Gray (F) d. Vazquez-Brunner 6-0, 6-0; Philips-Moxon (F) d. Figuero-Angleo 6-0, 6-0.

Records: Firestone 4-2, 1-0.

GREEN 3, LAKE 0

Singles: E. Pryor (G) d. Paschke 6-0, 6-4; Dando (G) d. Miller 6-4, 6-2.

Doubles: Kestner-Atkinson (G) d. Ball-DeLuca 6-2, 7-5.

HIGHLAND 5, KENT ROOSEVELT 0

Singles: Hadler (H) d. Coffee 6-0, 6-0; Fannin (H) d. Jones 6-0, 6-0; Oberhaus (H) d. King 6-0, 6-0.

Doubles: Pawlak-Sgambati (H) d. Courtney-McBoye 6-0, 6-0; Gillin-Kuczynski (H) d. Kowalski-Velasco 6-0, 6-0.

Records: Kent Roosevelt 0-5, 0-2.

OTCA Tournament

JACKSON 5, ROCKY RIVER 0

Singles: Henson (J) d. Robertson 7-6 (1), 6-3; S. Reese (J) d. Krebs 6-1, 6-1; P. Reese (J) d. Conzelmann 6-0, 6-0.

Doubles: Altman-Cardi (J) d. Rhinehalt-Kelly 6-0, 6-0; Ecrement-Williams (J) d. Blossey-Hickey 6-0, 6-0.

Records: Jackson 7-1.

REVERE 4, BARBERTON 1

Singles: Dobos (R) d. Ondrus 6-0, 6-0; Kavenagh (R) d. Muren 6-0, 6-0; Lazbin (R) d. Sugden 6-0, 6-0.

Doubles: Kinder-Fan (R) d. Fetherston-Sebe 6-2, 7-1; Greynolds-Krajcovic (B) d. Price-Gowda 2-6, 6-3, 6-4.

Records: Revere 5-2, 3-0.

ST. VINCENT-ST. MARY 3, BRUNSWICK 2

Singles: McKnight (STVM) d. Bobela 5-7, 2-3, ret. (inj.); Chmura (STVM) d. Goydos 6-3, 7-5; Pier (STVM) d. Doshi 6-0, 6-0.

Doubles: Estuk-Detrich (B) d. O'Connor-Tomaszewski 7-5, 4-6, 6-3; Helop-McGinnis (B) d. Dietrich-Davis 6-3, 6-0.

Records: Brunswick 4-5; St. Vincent-St. Mary 3-3.

WADSWORTH 3, NORDONIA 2

Singles: Heideman (W) d. Agra 6-0, 6-0; Penrod (N) d. Guenther 7-5, 6-3; McCall (W) d. Buckles 6-3, 6-0.

Doubles: Cornacchione-Saylor (W) d. Kopniske-Orzechowski 7-5, 6-3; McMichael-Ghota (N) d. Brandyberry-Porter 6-4, 6-4.

Records: Wadsworth 3-3, 1-1.

GOLF

BOYS

CLOVERLEAF 168, COVENTRY 173

(At Turkeyfoot Golf Course, Green. Yardage: 3,058; Par: 37)

Cloverleaf: Gibson 38, Schreck 41, Hillwig 44, Andrel 45.

Coventry: Thammchack 38, Eberly 44, Sinnis 45, Mosnot 46.

Records: Cloverleaf 10-1, 10-0; Coventry 8-1, 8-1.

LAKE CENTER CHRISTIAN 175, GARRETTSVILLE 208

(At Sable Creek, Maroon Course, Hartville. Yardage: 3,112; Par: 36)

Garrettsville: Britton 48, Fedor 53, Lance 53, Peska 54.

Lake Center Christian: Byler 42, Starcher 43, Capeta 44, Fulk 46.

Records: Garrettsville 3-3, 3-2; Lake Center Christian 2-4, 2-4.

MANCHESTER 193, FAIRLESS 222

(At Elms Country Club, Lawrence Twp.)

Manchester: Wike 43, Shover 50, Eubank 50, Yingling 50.

Fairless: Price 48, Payne 48, Boyles 49, Minor 77.

ST. VINCENT-ST. MARY 193, WOODRIDGE 202



(At Good Park Golf Course, Akron)



Woodridge: Fitzsimmons 46, Schmeltzer 49, Schneclenberger 52, Reinhart 55.

STVM: Hayek 46, Halasa 48, Witschey 49, Reese 50.

Records: Woodridge 4-5; St. Vincent-St. Mary 3-2.

GIRLS

NORDONIA 191, CUYAHOGA FALLS 218

(At Brooklege Golf Course, Cuyahoga Falls)

Nordonia: A. Stewart 42, Golembiewski 49, Davis 50, Baker 50.

Cuyahoga Falls: K. Stewart 49, Sampson 55, Mills 56, Thompson 58.

SPRINGFIELD 180, NORTHWEST 191



(At Chenoweth Golf Course, Akron. Par: 35)



Northwest: Dangelo 42, Wyman 47, Geiger 50, Cliff 52.

Springfield: Devaney 43, Miller 44, Atkinson 45, Leporis 48.

Records: Northwest 1-1, 1-1; Springfield 5-0, 3-0.

ST. VINCENT-ST. MARY 181, TALLMADGE 189

(At Mud Run Golf Course, Akron)

Tallmadge: Bickar 38, Currey 50, Fiume 50, Brown 51.

St. Vincent-St. Mary: Hofacker 42, Kalaman 46, Steel 46, Peterson 47.

Records: St. Vincent-St. Mary 5-1.

VOLLEYBALL

BARBERTON 25-26-25, MANCHESTER 19-24-18

Kills: Liddle (B) 15, Silva (B) 15. Digs: Mayle (B) 16. Assists: Morgan (B) 24. Aces: Liddle (B) 4.

BUCHTEL 25-25-25, RAVENNA 23-16-11

Kills: Cheatham (B) 6. Digs: Oliver (B) 9. Blocks: Varner (B) 5. Assists: Williams (B) 17. Service Points: Johnson (B) 20. JV Score: Ravenna, 25-23. 25-21.

Records: Buchtel 2-0.

LAKE CENTER CHRISTIAN 25-25-25, WESTERN RESERVE ACADEMY 21-14-14

Kills: Mooney (LCC) 15. Assists: Ickes (LCC) 24. Aces: Mooney (LCC) 5.

SOCCER

GIRLS

Scoring Summaries

BARBERTON 4, COVENTRY 1

Halftime: Barberton, 2-0. Goals: Damza (B), Matheson (B), Walker (B), Shantz (B), Collins (C). Assists: Shifferly (B), Damxa (B). Shots on goal: Bar., 8-4. Corner kicks: Bar., 6-2. Saves: Northup (C) 6; Ramsey (B) 4. JV Score: Barberton, 1-0.

Records: Coventry 0-1; Barberton 4-0.

BUCKEYE 3, GREEN 3

Halftime: Buckeye, 1-0. Goals: Fieldson (G) 2, Estes (G), Besida (B), Smith (B), Petrovoch (B). Assists: Besida (B), Evans (G), Nelson (G). Shots on goal: Gre., 14-10. Corner kicks: Buc., 3-2. Saves: Atlasy (B) 10; Jakuszewski (G) 7. JV Score: Buckeye, 3-1.

Records: Buckeye 2-0-1; Green 1-0-1.

ELLET 8, MASSILLON 1

Halftime: Ellet, 5-0. Goals: S. Tucker (E) 3, C. Tucker (E) 2, Wenzel (E) 2, K. Easterling (E), Peltier (M). Assists: C. Tucker (E) 3, Wenzel (E) 3, Suansign (E). Shots on goal: Ell., 14-9. Corner kicks: Ell., 4-2. Saves: Gump (E) 5; Berry (M) 4.

Records: Ellet 3-1; Massillon 0-3.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Brunswick at Walsh Jesuit

Norton at Streetsboro, 6 p.m.

Woodridge at Coventry

Wednesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Green at Lake

Hudson at Wadsworth

North Canton Hoover at Jackson

North Royalton at Cuyahoga Falls

Parma Padua at Archbishop Hoban

Perry at GlenOak

Twinsburg at Nordonia

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Firestone at Norton

WRA at Manchester

BOYS

Scoring Summary

MANCHESTER 4, ORRVILLE 3

Halftime: Manchester, 3-1. Goals: Allman (M) 2, Adey (M), Bagwell (M), Lopez (O), Wilson (O), Gonzales (O). Shots on goal: Man., 15-7. Corner kicks: Orr., 9-8. Saves: Troyer (O) 9; Harmon (M) 9.

Records: Orrville 2-2, 1-1; Manchester 2-2, 1-1.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Highland

Canton Central Catholic at Rittman

Coventry at Woodridge

Cuyahoga Falls at North Royalton

CVCA at Archbishop Hoban

GlenOak at Perry

Jackson at North Canton Hoover

Nordonia at Twinsburg

St. Vincent-St. Mary at WRA, 5 p.m.

Streetsboro at Norton, 6 p.m.

Wadsworth at Hudson

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Springfield

Chippewa at St. Vincent-St. Mary

Firestone at Revere, 7:30 p.m.

GlenOak at Louisville

Lake at Nordonia

Manchester at Coventry

Norton at Norwayne

WRA at St. Thomas Aquinas, 6 p.m.

FOOTBALL

Schedule

WEEK ONE



Thursday's Game



Perry at Canton Central Catholic, 7 p.m.

Friday's Games



(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Norton

Bedford at Nordonia

Buchtel at North Canton Hoover

Buckeye at Revere

Canton South at Kent Roosevelt

Chagrin Falls at Streetsboro

Chippewa at Crestwood

Claymont at Northwest

Cleveland Heights at Medina

Columbiana at Manchester

CVCA at Cleveland Villa Angela-St. Joseph

East at Jackson

Ellet at Springfield

Firestone at Green

Highland at Wadsworth

Hubbard at Alliance

Hudson at Solon

John Adams (Ind.) at GlenOak

Lake at Ashland

Lorain at Brunswick

Lyndhurst Brush at Aurora

Mentor Lake Catholic at Stow

North at Windham

North Royalton at North Ridgeville

Norwayne at Mogadore

Olmsted Falls at Brecksville

Parma Normandy at Cuyahoga Falls

Ravenna at Tallmadge

Rootstown at Field

St. Vincent-St. Mary at Massillon, 7:30 p.m.

Twinsburg at Copley

Walsh Jesuit at Mayfield

Warren Harding at Canton McKinley

West Branch at Woodridge

Wooster at Orrville

Saturday's Games



Coventry at Kenmore-Garfield, 4 p.m.

Harrisburg (Pa.) at Archbishop Hoban, noon

New London at Western Reserve Academy, 2 p.m.

St. Thomas Aquinas at Gilmour Academy, 2 p.m.