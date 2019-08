TENNIS

KENT ROOSEVELT 4, RAVENNA 1



Singles: Larkin (R) d. Collier 6-1, 6-2; McBays (KR) d. Skilton 3-6, 6-3, 6-2; Jones (KR) d. Peters 6-3, 6-0.

Doubles: King-Courtney (KR) d. Gehring-Chirin 6-4, 4-6, 6-2; Velasco-Kowalski (KR) d. Voll-Tackett 6-2, 4-6, 6-0.

Records: Kent Roosevelt 1-5.

GOLF

BOYS

BARBERTON 184, NORTHWEST 196

(At Brookside Golf Course, Norton. Par: 35.)

Northwest: Rood 46, Huscusson 47, Brown 51, Schenz 52.

Barberton: Morgan 41, Miller 46, Schmitt 48, Walker 49.

LAKE CENTER CHRISTIAN 174, ST. VINCENT-ST. MARY 189

(At Sable Creek Golf Course, Hartville. Par: 36)

STVM: Hayek 44, Halasa 45, Witseley 48, Reese 52.

LCC: Capeta 41, Byler 42, Fulk 45, Starcher 46.

Records: St. Vincent-St. Mary 3-3; Lake Center 4-3.

SPRINGFIELD 187, RAVENNA 214

(At Windmill Lakes Golf Club, Ravenna. Par: 35)

Springfield: Eckenrode 44, Hennigin 44, Justice 49, Hanna 50.

Ravenna: Retherford 45, Schibelli 53, Stancato 53, Gibson 63.

TALLMADGE 174, FIRESTONE 190

(At J. E. Good Park Golf Course, Akron. Par: 35)



Tallmadge: Hudak 37, Phillips 45, Kester 45, Rutan 47.

Firestone: Ryan 46, Hohlefelder 46, Lux 49, Howard 49.

Records: Tallmadge 2-2; Firestone 3-3

WADSWORTH 174, COPLEY 176

(At Chippewa Golf Course, Doylestown. Par: 35)

Copley: Yang 41, Hazlett 42, Kimberly 46, White 47.

Wadsworth: Theders 40, Hartley 43, Ross 45, Yoder 46.

GIRLS

VOLLEYBALL

AURORA 20-25-25-25, ST. VINCENT-ST. MARY 25-22-18-23

Kills: McWhorter (A) 15; Kane (STVM) 14. Digs: McWhorter (A) 22; Tavolier (STVM) 15. Blocks: Vonderhaar (A) 7; Dunlap (STVM) 3, Kane (STVM) 3. Assists: Fishback (A) 42; Folatko (STVM) 28. Service Points: Dubensky (A) 11; Folatko (17).

Records: Aurora 3-1; St. Vincent-St. Mary 1-5.

BUCHTEL 25-25-25, ELLET 23-20-15

Kills: Judeh (E) 9; Cheatham (B) 9. Digs: Corple (E) 3; Oliver (B) 10. Blocks: Kramer (E) 1; Hargrove (B) 5. Assists: Hill (E) 14: Williams (B) 16. Service Points: Trowbridge (E) 9; Williams (B) 14. JV Score: Ellet, 2-0.

Records: Ellet 0-3, 0-1; Buchtel 3-0, 1-0.

COVENTRY 25-25-25, RAVENNA 12-9-11

Kills: Meinen (C) 9. Digs: Gotto (C) 5. Blocks: Wightman (C) 3. Assists: Ungashick (C) 20. Service Points: Meinen (C) 15. JV Score: Coventry, 25-9, 25-19.

Records: Coventry 5-1, 1-0.



CVCA 22-25-25-25, TUSLAW 25-8-16-23

Kills: Gibbons (CVCA) 14. Digs: Nickols (CVCA) 17. Blocks: Coleman (CVCA) 4. Assists: Wodrich (CVCA) 23. Service Points: Costa (CVCA) 12. JV Score: CVCA, 2-0.

Records: CVCA 2-3, 1-0; Tuslaw 4-1, 0-1.

FIRESTONE 25-25-25, EAST 12-11-16

Kills: Boone (F) 13; Hopson (E) 3. Digs: Ramsey (F) 6, Capper (F) 6; Hopson (E) 6. Blocks: Boone (F) 2, Whitehead (E) 2. Assists: Zupancic (F) 47; Vesilnov (E) 4. Service Points: Myers (F) 16; Whitehead (E) 3. JV Score: Firestone, 2-0.

Records: Firestone 2-2, 1-0; East 0-1, 0-1.

HIGHLAND 25-25-25, BARBERTON 19-17-19

Kills: Silva (B) 9. Digs: Mayle (B) 13. Blocks: Silva (B) 3. Assists: Morgan (B) 20. JV Score: Highland, 25-16, 25-18.

JACKSON 25-25-20-25, LAKE 16-21-25-14

Kills: Wyant (J) 13; Mazzocca (L) 11. Digs: Hockman (J) 14; Delap (L) 24. Blocks: Patibandla (J) 3, Evans (J) 3; Baver (L) 7. Assists: Stanislowski (J) 45; Stephens (L) 27. Service Points: Laster (J) 16. JV Score: Jackson, 25-10, 25-12.

KENT ROOSEVELT 9-25-14-31-17, COPLEY 25-19-25-29-15

Kills: Hohman (C) 14. Digs: Farkas (C) 23. Blocks: Peters (C) 3. Assists: Keathley (C) 36. Service Points: Farkas (C) 29. JV Score: Copley, 25-17, 25-23.

Records: Copley 1-3, 0-1.

NORTON 25-25-25, SPRINGFIELD 7-9-9

REVERE 25-23-25-25, TALLMADGE 21-25-13-22

Kills: Freeman (R) 23. Digs: Freeman (R) 16. Blocks: Drenth (R) 6, Manousos (R) 6. Assists: Drenth (R) 141. Service Aces: Kusek (R) 6.

ROOTSTOWN 25-25-25, YOUNGSTOWN VALLEY CHRISTIAN 16-23-12

Kills: Stefancik (R) 12. Digs: Fogelman (R) 8. Assists: Glass (R) 23. Service Points: Mitchell (VC) 15; Fogelman (R) 15. JV Score: Rootstown, 25-10, 25-4.

Records: Rootstown 3-1.

SOUTHEAST 25-26-25, LAKE CENTER CHRISTIAN 18-24-14

Kills: Mooney (LCC) 8. Assists: Ickes (LCC) 13.

SOCCER

GIRLS

Scoring Summaries

BRUNSWICK 1, WALSH JESUIT 1

Halftime: Brunswick, 1-0. Goals: Mackey (B), Own Goal (WJ). Shots on goal: WJ, 9-2. Corner kicks: WJ, 4-1. Saves: Grabowski (B) 9; Sarka (WJ) 1. JV Score: Walsh Jesuit, 4-0.

Records: Brunswick 1-0-1; Walsh Jesuit 1-0-1.

FIELD 10, SPRINGFIELD 0

Goals: He. Siudak (F) 2, Rahe (F) 2, Allison (F) 2, Kessler (F) 2, Ruggles (F), Flynn (F). Assists: Ruggles (F), Montgomery (F), Rahe (F), Wilde (F). Shots on goal: Fie., 22-3. Corner kicks: Fie., 2-0. Saves: Ha. Siudak (F) 1, Reeves (F) 2.

Records: Field 1-0, 1-0; Springfield 0-2, 0-1.

ST. VINCENT-ST. MARY 2, BEACHWOOD 2

Halftime: St. Vincent-St. Mary, 1-0. Goals: Wright (STVM), Unger (STVM), Karl (B), Sarver (B). Assists: Jones (S), Metzler (S). Shots on goal: STVM, 8-7. Corner kicks: STVM, 3-2. Saves: Prince (B) 6; May (STVM) 5.

Records: St. Vincent-St. Mary 2-1-1.

Schedule

Wednesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Green at Lake

Hudson at Wadsworth

North Canton Hoover at Jackson

North Royalton at Cuyahoga Falls

Parma Padua at Archbishop Hoban

Perry at GlenOak

Twinsburg at Nordonia

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Firestone at Norton

WRA at Manchester

BOYS

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 3, CVCA 0

Goals: Bisesi (H), Ulman (H), Sarver (H). Assists: Sarver (H), Branham (H). JV Score: Hoban, 1-0.

FIELD 2, SPRINGFIELD 1

Halftime: 0-0. Goals: Cooper (F), Mano (F), Hoxworth (S). Assists: Welch (S). Shots on goal: Spr., 11-9. Corner kicks: Fie., 5-3. Saves: Moore (F) 2; Davis (S) 10. JV Score: Field, 3-0.

Records: Springfield 0-2, 0-1.

HIGHLAND 2, BARBERTON 1

Halftime: Barberton, 1-0. Goals: Hikmat (B), Koch (H), Wynne (H). Assists: Alkire (B), Putti (H). Shots on goal: Hig., 4-3. Corner kicks: Hig., 8-4. Saves: Jones (B) 2; Throckmorton (H) 2. JV Score: Highland, 2-1.

Records: Barberton 1-3, 0-1; Highland 1-3, 1-0.

HUDSON 1, WADSWORTH 0

Halftime: Hudson, 1-0. Goal: Hallis (H). Assist: Moorthy (H). Shots on goal: Hud., 7-5. Corner kicks: Hud., 7-4. Saves: Yerian (H) 5; Margo (W) 6.

Records: Hudson 3-0, 1-0; Wadsworth 0-2-1.

JACKSON 4, NORTH CANTON HOOVER 2

Halftime Score: 1-1. Goals: Hattery (J) 2, Walters (J), Atkinson (J), Evans (H), Gambone (H). Assists: Hattery (J), Tula (H), Gaglardi (J), Wilson (J). JV Score: Jackson, 1-0.

Records: Jackson 1-1-2, 1-0; Hoover 1-1, 0-1.

NORTH 5, CANTON MCKINLEY 1

Halftime: North, 3-1. Goals: Razi (N) 2, Chuwan (N) 2, Rasaile (N), Konneh (McK), Miller (McK). Saves: Miller (McK) 5; Sayngbo (N) 2, Tamang (N) 1.

WESTERN RESERVE ACADEMY 6, ST. VINCENT-ST. MARY 1

Halftime: WRA, 3-0. Goals: Ong (WRA) 2, Krueger (WRA), Rosa da Silva (Wra), Mills (WRA), Soekawan (WRA), Niskanen (STVM). Assists: Doh (WRA) 2, C. Randazzo (WRA), Rosa da Silva (WRA) 2, M. Randazzo (WRA), Mills (WRA). Shots on goal: WRA, 9-5. Corner kicks: WRA, 6-2. Saves: Staddon (WRA) 4; Bertolini (STVM) 3.

Records: WRA 2-1; St. Vincent-St. Mary 1-1-1.

Schedule

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Springfield

Chippewa at St. Vincent-St. Mary

Firestone at Revere, 7:30 p.m.

GlenOak at Louisville

Lake at Nordonia

Manchester at Coventry

Norton at Norwayne

WRA at St. Thomas Aquinas, 6 p.m.

FOOTBALL

Schedule

WEEK ONE



Thursday's Game



Perry at Canton Central Catholic, 7 p.m.

Friday's Games



(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Norton

Bedford at Nordonia

Buchtel at North Canton Hoover

Buckeye at Revere

Canton South at Kent Roosevelt

Chagrin Falls at Streetsboro

Chippewa at Crestwood

Claymont at Northwest

Cleveland Heights at Medina

Columbiana at Manchester

CVCA at Cleveland Villa Angela-St. Joseph

East at Jackson

Ellet at Springfield

Firestone at Green

Highland at Wadsworth

Hubbard at Alliance

Hudson at Solon

John Adams (Ind.) at GlenOak

Lake at Ashland

Lorain at Brunswick

Lyndhurst Brush at Aurora

Mentor Lake Catholic at Stow

North at Windham

North Royalton at North Ridgeville

Norwayne at Mogadore

Olmsted Falls at Brecksville

Parma Normandy at Cuyahoga Falls

Ravenna at Tallmadge

Rootstown at Field

St. Vincent-St. Mary at Massillon, 7:30 p.m.

Twinsburg at Copley

Walsh Jesuit at Mayfield

Warren Harding at Canton McKinley

West Branch at Woodridge

Wooster at Orrville

Saturday's Games



Coventry at Kenmore-Garfield, 4 p.m.

Harrisburg (Pa.) at Archbishop Hoban, noon

New London at Western Reserve Academy, 2 p.m.

St. Thomas Aquinas at Gilmour Academy, 2 p.m.