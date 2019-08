LAKE BLUE STREAKS

League: Federal League

Coach: Dan DeGeorge, seventh season

Coach's record: 30-32

2018 record: 6-4, 3-3

Players to watch: Tyson Blosser, Sr., TE-DL; Elijah Connors, Sr., OL-DL; Jake Eckels, Jr., QB-DB; Logan Fedor, Sr., WR-DB; Vincent Garro, Sr., RB-DB; Anthony Infantino, Jr., OL-DL; Caleb Irwin, Jr., TE-DL; Sean-Michael James, Sr., RB-LB; John Jasso, Jr., OL-DL; Avery Keith, Sr., RB-LB; Nicholas Maricocchi, Jr., RB-LB; Carson Miller, Jr., WR-DB; Kyle Myers, Jr., RB-LB; Dreden Owens, Jr., RB-LB; Jared Perko, Jr., WR-DB; Aaron Phillips, Sr., WR-DB; David Rhodes, Sr., OL-DL; Gavin Shinn, Jr., RB-LB; Bryce Snow, Jr., WR-DB; Joseph Spohn, Jr., OL-DL; Jacob Sturmi, Jr., WR-LB; Trenton Suppes, Sr., QB-DB; Brady Tobin, Sr., OL-DL; Trevor Wierzbicki, Sr., WR-DB

Schedule:

Aug. 30;;at Ashland;;7 p.m.

Sept. 6;;at Brush;;7 p.m.

Sept. 13;;Copley;;7 p.m.

Sept. 20;;Louisville;;7 p.m.

Sept. 27;;Jackson;;7 p.m.

Oct. 4;;at Canton McKinley;;7 p.m.

Oct. 11;;North Canton Hoover;;7 p.m.

Oct. 18;;Perry;;7 p.m.

Oct. 25;;at GlenOak;;7 p.m.

Nov. 1;;at Green;;7 p.m.

NORTH CANTON HOOVER VIKINGS

League: Federal League

Coach: Brian Baum, fifth season at Hoover, 10th overall

Coach's record: 18-22 at Hoover, 58-38 overall

2018 record: 7-3, 5-1

Players to watch: Connor Ashby, Jr., QB; Austin Beall, Sr., OL-DL; Chase Columber, Sr., OL-DL; Trent Graham, Sr., WR-DB; Adam Griguolo, Sr., RB-LB; Brock Henne, Jr., WR-DB; Drew Johnson, Sr., WR-DB; Connor Mayle, Sr., FB-DL; Ryan Prusinowski, Jr., RB-LB; J.R. Ruppert, Sr., TE-LB; Colby Shirey, Sr., OL-DL; Brad Smith, Jr., WR-DB; Landon Sponseller, Sr., TE-DL; Elliot Tornow, Jr., WR-DB; Jayden Turner, Sr., WR-LB; Yanni Volas, Jr., K-P; Ben Wyatt, Sr., OL-DL

Schedule:

Aug. 30;;Buchtel;;7 p.m.

Sept. 6;;at Louisville;;7 p.m.

Sept. 13;;Cleveland John Adams;;7 p.m.

Sept. 20;;at GlenOak;;7 p.m.

Sept. 27;;Canton McKinley;;7 p.m.

Oct. 4;;Perry;;7 p.m.

Oct. 11;;at Lake;;7 p.m.

Oct. 18;;at Green;;7 p.m.

Oct. 25;;St. Vincent-St. Mary;;7 p.m.

Nov. 1;;Jackson;;7 p.m.

PERRY PANTHERS

League: Federal League

Coach: Keith Wakefield, 29th season at Perry, 35th overall

Coach's record: 204-97 at Perry, 262-118-1 overall

2018 record: 8-2, 4-2

Players to watch: Kenny Anderson, Jr., RB-LB; Devonte Armstrong, Jr., RB-CB; John Backus, Sr., RB-DB; Anthony Brumbaugh, Jr., OL-DL; Carter Huff, Sr., OL-LB; Anthony Jones, Jr., OL-DL; Josh Lemon, Jr., RB-DB; Adam Luster, Sr., OL-DL; Kyle Middaugh, Sr., RB-LB; Max Millin, Sr., OL-DL; Jack Nelligan, Sr., WR-DB; Alex Ratliff, Sr., OL-DL; Vinny Sciury, Sr., OL-DL; Dominic Vinas, Jr., FB-LB; Hayden Vinas, Jr., QB-DB

Schedule:

Aug. 29;;at Canton Central Catholic;;7 p.m.

Sept. 6;;East;;7 p.m.

Sept. 13;;Napierville (Ill.), 7 p.m.

Sept. 20;;at Jackson;;7 p.m.

Sept. 27;;at Louisville;;7 p.m.

Oct. 4;;at North Canton Hoover;;7 p.m.

Oct. 11;;Green;;7 p.m.

Oct. 18;;at Lake;;7 p.m.

Oct. 25;;Canton McKinley;;7 p.m.

Nov. 1;;GlenOak;;7 p.m.