FOOTBALL

Scoreboard

Thursday's Results

Bainbridge Paint Valley 56, Beaver Eastern 13

Beavercreek 21, Xenia 20

Dover 44, Lorne Park, Ontario 6

Leetonia 28, Sebring McKinley 6

Lore City Buckeye Trail 12, Caldwell 7

Napoleon 21, Defiance 13

Niles McKinley 35, Warren Howland 21

Parma 55, Cle. Lincoln W. 14

Perry 42, Canton Central Catholic 26

Poland Seminary 24, Marlington 23

Rocky River 41, Westlake 14

Sandy Valley 28, Fairless 10

Southeast 17, Berlin Center Western Reserve 145

Steubenville 42, Allderdice, Pa. 7

Tol. Whitmer 48, Tol. Start 0

Van Buren 56, Bascom Hopewell-Loudon 7

Young. Mooney 13, Young. Chaney 6

Scoring Summary

PERRY 42, CANTON CENTRAL CATHOLIC 26

Perry;;0;;14;;0;;28;;—;;42

CCC;;0;;14;;0;;12;;—;;26

CCC: Campbell 6 pass from Beck (Kling kick)

Per.: Cundiff 2 run (Warstler kick)

Per.: Cundiff 52 run (Warstler kick)

CCC: Miller 67 pass from Beck (kick failed)

Per.: Cundiff 23 run (Warstler kick)

Per.: Cundiff 66 run (Warstler kick)

Per.: Cundiff 14 run (Warstler kick)

CCC: Miller 28 pass from Beck (kick failed)

Per.: Cundiff 6 run (Warstler kick)

CCC: Miller 67 pass from Beck (kick failed)

Records;;1-0;;0-1

Schedule

Friday's Games



(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Norton

Bedford at Nordonia

Buchtel at North Canton Hoover

Buckeye at Revere

Canton South at Kent Roosevelt

Chagrin Falls at Streetsboro

Chippewa at Crestwood

Claymont at Northwest

Cleveland Heights at Medina

Columbiana at Manchester

CVCA at Cleveland Villa Angela-St. Joseph

East at Jackson

Ellet at Springfield

Firestone at Green

Highland at Wadsworth

Hubbard at Alliance

Hudson at Solon

John Adams (Ind.) at GlenOak

Lake at Ashland

Lorain at Brunswick

Lyndhurst Brush at Aurora

Mentor Lake Catholic at Stow

North at Windham

North Royalton at North Ridgeville

Norwayne at Mogadore

Olmsted Falls at Brecksville

Parma Normandy at Cuyahoga Falls

Ravenna at Tallmadge

Rootstown at Field

St. Vincent-St. Mary at Massillon, 7:30 p.m.

Twinsburg at Copley

Walsh Jesuit at Mayfield

Warren Harding at Canton McKinley

West Branch at Woodridge

Wooster at Orrville

Saturday's Games



Coventry at Kenmore-Garfield, 4 p.m.

Harrisburg (Pa.) at Archbishop Hoban, noon

New London at Western Reserve Academy, 2 p.m.

St. Thomas Aquinas at Gilmour Academy, 2 p.m.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

BARBERTON 4, SPRINGFIELD 3

Halftime: 2-2. Goals: Hikmat (B) 2, (B), Harris (B) Doerfiel (B), Ardonich (S), Hoxworth (S), Welch (S). Assists: Acquire (S) , Berkenstock (S). Corner kicks: Bar., 5-1. Saves: Jones (B) 0; Davis (S) 7. JV Score: Barberton, 4-0.

Records: Springfield 0-3.

COSHOCTON 11, KENMORE-GARFIELD 0

Halftime: Coshocton, 5-0. Goals: Barbarossa (C) 3, Nelson (C), Bryant (C), Braxton (C), Casey (C), Roudebush (C), Stein (C), Coffman (C), Zheng (C). Shots on goal: Cos., 34-11. Saves: Eagon (KG) 21, Calhoun (KG) 2.

Records: Coshocton 4-0-1; Kenmore-Garfield 1-2-0.

ELLET 5, CANTON MCKINLEY 2

Halftime: 2-2. Goals: Tucker (E) 2, Boley (E), Idley (E), Bunn (E), Sarta (McK), Wade (McK). Assists: Idley (E) 2, Rose (E) 2, Johnson (McK) 2. Saves: Suansing E) (3), Fortunato (E) 1; Davidson (McK) 5.

FIRESTONE 2, REVERE 0

Halftime: Firestone, 2-0. Goals: Schwerdtferger (F), Koehler (F). Assists: Schwerdtferger (F). Shots: Fir., 6-5. Corner kicks: Fir., 4-3. Saves: Curlee (F) 5; Ebert (R) 4.

Records: Firestone 3-0; Revere 3-1.

GLENOAK 4, LOUISVILLE 1

Halftime: GlenOak, 1-0. Goals: Riccillo (GO) 2, Melendez (GO), Hill (GO), Varner (L). Assists: Bosworth (GO), Goff (GO). Shots: GO, 12-5. Corner kicks: GO, 4-2. Saves: Riccillo (GO) 2, Landis (GO) 3; Reynolds (L) 7.

Records: GlenOak 2-1-1; Louisville 0-3-0.

GREEN 1, HIGHLAND 1

Halftime: Green, 1-0. Goals: Leemaster (G), Tepis (H). Shots on goal: Gre., 13-3. Corner kicks: Gre., 8-3. Saves: Smith (G) 2; Throckmorton (H) 12. JV Score: Green, 3-0.

WESTERN RESERVE ACADEMY 3, ST. THOMAS AQUINAS 0

Halftime: Western Reserve Academy, 1-0. Goals: Ong (WRA), Mills (WRA), Doh (WRA). Shots on goal: WRA, 10-0. Corner kicks: WRA, 6-1. Saves: Staddon (WRA) 0; Michailides (STA) 6, Pansera (STA) 1.

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Col. Bishop Watterson, 4 p.m.

Austintown Fitch at GlenOak, 3 p.m.

Cuyahoga Falls at Firestone, noon

Dublin Coffman at Jackson, 2 p.m.

Kent Roosevelt at Wadsworth, 1 p.m.

Nordonia at Midview

North Royalton at Westlake

Northwestern at Rittman, 1 p.m.

Norton at Highland

St. Vincent-St. Mary at Walsh Jesuit, 1 p.m.

WRA at Lake Center Christian, 1 p.m.

Woodridge at Lake

GIRLS

Scoring Summaries

CANFIELD 6, AURORA 2

Goals: Stein (C) 3, Filkouski (A) 2, Carey (C) 2, Masters (C). Assists: Devins (A). Shots: Can., 21-6. Saves: Demagall (A) 14; N/A (C) 3.

ELLET 9, CANTON MCKINLEY 1

Halftime: Ellet, 4-0. Goals: S. Tucker (E) 4, Wenzel (E) 2, C. Tucker (E), Suansing (E), C, Pinto (E), Jones (McK). Assists: S. Tucker (E) 4, Suansing (E), Smith (McK.). Shots: Ell., 14-10. Saves: Bunn (E) 2, Riley (E) 6; Killian (McK.) 2.

FIELD 3, SMITHVILLE 2

Goals: Ruggles (F) 2, Newlan (S) 2, Wilde (F). Assists: He. Siudak (F), Flynn (F), Ruggles (F). Shots on goal: Fie., 15-11. Saves: Muntin (S) 12; Ha. Siudak (F) 3, Reeves (F) 5.

Records: Smithville 2-1; Field 2-0.

HUDSON 184, REVERE 220

Hudson: Hess 43, Grant 45, Hinkle 46, DeGeronimo 50.

Revere: Randall 50, McCauley 50, Robinson 57, Peffley 63, Blackfield 63.

Records: Hudson 2-1.

MANCHESTER 4, WESTERN RESERVE ACADEMY 2

Halftime: Manchester, 4-0. Goals: Gunsett (M) 2, Hovan (WRA) 2, K. Saikaly (M), King (M). Assists: King (M). Shots on goal: Man., 16-12. Corner kicks: Man., 5-2. Saves: Bluso (WRA) 7; S. Saikaly (M) 5.

Records: WRA 3-2; Manchester 2-2.

NORTON 5, FIRESTONE 0

Halftime: Norton, 3-0. Goals: Brechner (N) 3, Bennett (N), Merchant (N). Assists: Davis (N), Bennett (N). Shots: Nor., 16-2. Corner kicks: Nor., 5-1. Saves: Taylor (F) 11; Thomas (N) 1, Joyce (N) 1. JV Score: Norton, 4-0.

Records: Firestone 0-4; Norton 2-1.

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Avon at Walsh Jesuit

Brecksville at Shaker Heights, 3 p.m.

Cuyahoga Falls at Norton, 5 p.m.

CVCA at Archbishop Hoban

Field at Marlington, 3 p.m.

Firestone at Fairless, 1 p.m.

Green at Stow

Louisville at GlenOak

Medina at Hudson, 5 p.m.

Mentor at Twinsburg, 6 p.m.

Nordonia at Perry, 1 p.m.

North at Minerva, Noon

North Royalton at Jackson

TENNIS

CUYAHOGA FALLS 3, CVCA 2



Singles: Millisor (CVCA) d. McBeyer 6-7, 7-5, 10-8; DeCarlo (CVCA) d. Beaver 6-2, 6-1; Webb (CF) d. Jacob 7-5, 7-5.

Doubles: Burstoski-Ohler (CF) d. Morris-Nguyen 6-0, 6-4; Shaw-Herceg (CF) d. Conner-Thelander 6-2, 6-3.

HUDSON 4, REVERE 1



Singles: Dobos (R) d. Nijhuis 4-6, 6-3, 6-2; Fan (H) d. Kavenagh 7-5, 6-1; Hall (H) d. Lazbin 1-6, 7-6, 7-6.

Doubles: Tuttle-Uijtewaal (H) d. Kinder-Fan 6-0, 6-1; Sigler-Grainger (H) d. Gowda-DeMoss 6- 4, 6-3.

Records: Hudson 4-4.

MANCHESTER 3, CANTON MCKINLEY 2

Singles: Dodson (McK.) d. Rector 6-3, 6-2; J. Lloyd (McK.) d. Bell 6-1, 6-0; Krock (Man.) d. H. Lloyd 6-3, 6-1.

Doubles: Le-Christy (Man.) d. Timbrook-Perkins 6-3, 6-2; Esterle-Carpenter (Man.) d. Mayberry-Bliese 6-4, 6-2.

MASSILLON 4, TALLMADGE 1



Singles: Daly (M) d. Siesel 6-4, 6-1; Warren (M) d. Rotunda 7-6, 6-4; Shannon (M) d. Kozma 6-0, 6-0.

Doubles: Queen-Palmer (T) d. Brahm-White 6-1, 6-2; Hammer-Gragijan (M) d. Yates 6-4, 6-2.

Records: Tallmadge 1-4; Massillon 3-5.

ST. VINCENT-ST. MARY 4, OUR LADY OF THE ELMS 1

Singles: McKnight (STVM) d. Arnold 6-0, 6-1; Chmura (STVM) d. Walker 6-0, 6-0; Pier (STVM) d. Burns 6-0, 6-0.

Doubles: O'Conner-Tomaszewski (STVM) d. Testa-Heinle 4-6, 6-2 1-0; Nicholas-Xu (E) d. Davis-Dietrich 5-7, 6-4 1-0.

Records: Elms 0-8; STVM 4-3.

WADSWORTH 4, COPLEY 1



Singles: Heideman (W) d. Endres 6-4, 6-1; Karlavec (C) d. Guenther 6-3, 6-2; McCall (W) d. McClaren 6-2, 1-6, 6-1.

Doubles: Corncchione-Saylor (W) d. Mattar-Williams 6-2, 6-1; Brandberry-Porter (C) d. Katatura-Lewis 6-0, 6-1.

Records: Wadsworth 5-3, 2-1.

VOLLEYBALL

BUCHTEL 25-25-25, EAST 9-22-15



Kills: Cheatham (B) 12. Digs: Oliver (B) 6. Blocks: Hargrove (B) 5. Assists: Williams (B) 19. Service Points: Williams (B) 14. JV Score: Buchtel, 2-0.

Records: Buchtel 2-0, 2-0.

COVENTRY 25-25-25, NORTON 14-15-15

Kills: Mirka (C) 9. Digs: Gotto (C) 10. Blocks: Wightman (E) 3, Meinen (C) 3, Mirka (C) 3. Assists: Ungashick (C) 16. Service Points: Gotto (C) 12. JV Score: Coventry, 26-24, 25-17.

Records: Coventry 6-1, 2-0.

CRESTWOOD 25-25-25, ROOTSTOWN 9-14-8

Kills: Bretz (C) 10, Faldowski (C) 10; Stefancik (R) 6. Digs: Sorboro (C) 7, Bretz (C) 7; Fogelman (R) 8. Blocks: Faldowski (C) 3; Stefancik (R) 2. Assists: Hoffman (C) 29; Glass (R) 11. Service Points: Sorboro (C) 14; Glass (R) 4. JV Score: Crestwood, 25-19, 25-15.

Records: Rootstown 3-2, 1-1; Crestwood 3-0, 1-0.

ELLET 25-25-25, NORTH 20-10-19

Kills: Judeh (E) 8; Powers (N) 5. Digs: Urdiales (E) 2; Base (N) 6. Blocks: Kramer (E) 6. Assists: Hill (E) 12; Powers (N) 4. Service Points: Trowbridge (E) 5, Urdiales (E) 5; Base (N) 3.

Records: Ellet 1-3, 1-1; North 1-1, 1-1.

FIELD 25-25-25, RAVENNA 7-21-6

Kills: Sziva (F) 7. Digs: Snyder (F) 9. Assists: Ruppel (F) 14. Service Points: Richmond (F) 29.

Records: Field 4-0, 2-0.

FIRESTONE 21-25-25-25, KENMORE-GARFIELD 25-14-7-13



Kills: Boone (F) 20. Digs: Ramsey (F) 7. Blocks: Boone (F) 8. Assists: Zupancic (F) 46. Service Points: Capper (F) 19.

Records: Firestone 3-2, 2-0.

GLENOAK 25-17-25-19-15, JACKSON 18-25-15-25-10

Kills: Woolbert (J) 19. Digs: Hockman (J) 19. Blocks: Wilson (J) 2. Assists: Stanislawski (J) 59. Service points: Stanislowski (J) 10. JV Score: Jackson, 28-26, 25-23.

Records: Jackson 3-1, 0-1.

NORTHWEST 25-25-25, MANCHESTER 20-23-18

Kills: Cudnik (N) 16. Digs: Wise (N) 12. Blocks: Cudnik (N) 4. Assists: Lower (N) 39. Service Points: Lower (N) 12.

Records: Manchester 3-2, 0-1; Northwest 4-4, 2-0.

REVERE 25-25-25, BARBERTON 15-18-15

Kills: Silva (B) 13; Freeman (R) 20. Digs: Mayle (B) 15; Fulton (R) 17. Blocks: Silva (B) 3; Ramsey (R) 4. Assists: Morgan (B) 24; Drenth (R) 33. JV Score: Revere, 25-11, 25-22, 25-11.

ST. VINCENT-ST. MARY 25-25-25, CVCA 18-21-19



Kills: Nickol (CVCA) 8; Lanham (STVM) 11, Libby (STVM) 11. Digs: Costa (CVCA) 9; Tavolier (STVM) 16. Blocks: Gibbons (CVCA) 3. Assists: Wodrich (CVCA) 10; Folatko (STVM) 26. Service Points: Nickol (CVCA) 4; Folatko (STVM) 13. JV Score: STVM, 3-0.

Records: St. Vincent-St. Mary 3-4; CVCA 2-4.

WOODRIDGE 25-25-25, SPRINGFIELD 20-15-10

Kills: Ritterbeck (S) 4. Digs: Gardinier (S) 6, Kern (S) 6. Assists: Kern (S) 9. Service Points: Gardinier (S) 10. JV Score: Woodridge, 2-0.

Records: Springfield 1-2, 0-2.



GOLF

GIRLS

MARLINGTON 171, LAKE 194, SALEM 219

(At Tannehauf Golf Course, Alliance. Par: 36)

Lake: Swain 41, Potashnik 43, Labbe 51, Fedor 59.

Salem: Hutton 51, Rudibaugh 53, Bailey 56, Miller 59.

Marlington: Mitchell 41, Headley 42, Hamilton 42, Warner 46.

Records: Lake 3-3; Salem 2-5; Marlington 12-0.

ST. VINCENT-ST. MARY 178, OUR LADY OF THE ELMS 253

STVM: Hofacker 42, Kemp 44, Steel 45, Kalaman 47.

Elms: Leslie 53, Snyder 64, Rozner 66, Simonton 70.

Records: St. Vincent-St. Mary 7-1.

STOW 167, TALLMADGE 195

(At Sunny Hills Golf Course, Kent)

Stow: Balawender 40, McCoy 41, Ryan 41, Ickes 45.

Tallmadge: Bickar 39, Carrey 48, Fiume 50, Brown 58.

BOYS

MANCHESTER 193, TUSLAW 199

Manchester: Wike 42, Speedy 47, Shover 50, Eubank 54.

Tuslaw: Bolitha 42, Miller 46, Honaker 52, Crawford 59.

SUBURBAN LEAGUE TOURNAMENT

(At Barberton Brookside Country Club, Norton. Par: 72)

American Conference

Team Results: T1. Highland 332, Aurora 332; 3. Kent Roosevelt 337; 4. Copley 355; 5. Revere 365; 6. Barberton 368; 7. Tallmadge 369.

Highland: C. Hrabak 72, G. Hrabak 85, Shaw 87, Cooper 88.

Aurora; Radis 79, Valdman 81, Wolkov 83, Ventimiglia 89.

Kent Roosevelt: Car. Troyer 79, Seaholts 83, Cas. Troyer 85, Markham 90.



Copley: Basnett 84, White 85, Leach 91, Yang 95.

Revere: Calaco 79, Chelovitz 90, Hill 93, Smith 103.

Barberton: Morgan 76, Griffith 89, Miller 101, Schmidt 102.

Tallmadge: Hudak 77, Kester 95, Ulrich 98, Phillips 99.

National Conference

Team Results: 1. Stow 301; 2. Hudson 304; 3. Twinsburg 327; 4. Brecksville 349; 5. Nordonia 358; 6. Wadsworth 359; 7. North Royalton 366; 8. Cuyahoga Falls 463.

Stow: Kim 70, Dunn 75, Beck 78, Crookston 78.

Hudson: Basta 73, Pamer 74, Block 78, Chluda 79.

Twinsburg Turner 76, Burgoyne 79, Hoyle 83, Maurer 89.

Brecksville: Galik 82, Robie 83, Hall 92, Brashear 92, Sowers 92, Licursi 92.

Nordonia: Buddenhager 80, Buck 91, Cribbs 92, Shick 95.

Wadsworth: Theders 88, Hartley 89, Majesti 91, Ross 91.

Cuyahoga Falls: Kearns 102, Shaffer 108, Eahard 113, Wilson 140.

CROSS COUNTRY

BOYS

NORTON 21, BARBERTON 48

Results: 1. Curry (B) 18:59. 2. Herman (N); 3. Moore (N); 4. Puhalsky (N); 5. Bloomfield (N); 6. Patalon (B); 7. Newman (N); 8. Terzic (N); 9. Bradford (N); 10. Hornyak (N).

GIRLS

NORTON 20, BARBERTON 61

Results: 1. Schanz (B) 22:52. 2. Bradford (N); 3. Mead (N); 4. Griffin (N); 5. Vargo (N); 6. Mertz (N); 7. Duffield (N); 8. Walter (N); 9. Jones (N); 10. Miller (N).