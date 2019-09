FOOTBALL

Schedule

WEEK FOUR



Thursday's Game

North at Ellet, 7 p.m.

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Medina

Brunswick at Solon

Buchtel vs. Firestone, at Ellet

Cloverleaf at Streetsboro

Cuyahoga Falls at North Royalton

East at Dover

Euclid at Medina

Fairless at Orrville

Gilmour Academy at Rootstown

Green at Canton McKinley

Kenmore-Garfield at Toledo Scott

Kent Roosevelt at Copley

Loudonville at Manchester

Louisville at Lake

Mansfield Madison at Woodridge

Nordonia at Twinsburg

North Canton Hoover at GlenOak

Norton at Coventry

Parma Padua at Aurora

Penn-Trafford (Pa.) at Massillon

Perry at Jackson

Ravenna at Field

Stow at Brecksville

Tallmadge at Revere

Triway at CVCA

Tuslaw at Northwest

Wadsworth at Hudson

Walsh Jesuit at Hamburg St. Francis (N.Y.)

Waynedale at Chippewa

West Branch at Alliance

West Toronto Prep (Ont.) at Archbishop Hoban

Woodridge at Springfield

Youngstown Cardinal Mooney at St. Vincent-St. Mary

Saturday's Games

Lima Central Catholic at Mogadore, 7 p.m.

Youngtown Valley Christian at WRA, 2 p.m.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

MANCHESTER 7, TRIWAY 3



Halftime: 2-2. Goals: Allman (M) 2, Gehm (M) 2, Adey (M) 2, Olechnowicz (M), Gilmor (T) 2, Schmid (T). Assists: Adey (M), Allman (M), Gehm (M), Russo (M). Shots on goal: Man., 14-10. Corner kicks: Tri., 6-3. Saves: Harmon (M) 7; Rhodes (T) 7.

Records: Manchester 5-3-1, 4-2; Triway 3-6, 2-4.

ORRVILLE 4, FAIRLESS 0

Halftime: Orrville, 2-0. Goals: Andrew (O), Lopez (O), Gonzales (O), Wilson (O). Assists: Lopez (O), Gonzales (O), Armentrout (O).

Records: Orrville 4-1-1.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Bay Village Bay

Aurora at Barberton

Brecksville at Twinsburg

Canton McKinley at Jackson

Chardon Notre Dame-Cathedral Latin at Walsh Jesuit

Field at Coventry

Hudson at North Royalton

North at Firestone, 5:30 p.m.

North Canton Hoover at Lake

Norton at Cloverleaf

Rittman at Norwayne

St. Vincent-St. Mary at CVCA, 5 p.m.

Stow at Nordonia

Wadsworth at Cuyahoga Falls

Woodridge at Streetsboro

Youngstown Cardinal Mooney at WRA 5:30 p.m.

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Dover at GlenOak

Firestone at Highland

Marlington at Norton

Nordonia at Barberton

Wooster at Jackson

GIRLS

Scoring Summaries

COPLEY 4, STOW 0



Halftime: Copley, 2-0. Goals: Pittman (C) 2, Dente (C), Neal (C). Assists: Yarbrough (C), Lisi (C), Blanchard (C). Shots: Cop., 14-5. Corner kicks: Cop., 0-2. Saves: Milligan (C) 4, Hofacker (C) 1.

Records: Copley 6-3-2.

GREEN 3, HIGHLAND 2

Goals: Fieldson (G), Nelson (G), Leemaster (G), Delfino (H), Oberhaus (H). Assists: Estes (G) 2, Evans (G), Oberhaus (H). Shots on goal: Gre., 10-6. Corner kicks: Gre., 4-3. Saves: Jakuszewski (G) 4; Scavuzzo (H) 7. JV Score: 1-1.

Records: Green 8-0-1; Highland 3-5.

NORTHWEST 4, TUSLAW 1

Goals: Stark (N), Stough (N), Garside (N), Villers (N), N/A (T). Saves: Owsiany (N) 4.

TALLMADGE 5, ELLET 2

Halftime: Tallmadge, 2-1. Goals: Hussing (T) 4, Heestand (T), N/A (E), N/A (E). Assists: J. Onchak (T), Caruso (T). Shots on goal: Tal., 14-9. Corner kicks: Tal., 6-1. Saves: Montgomery (T) 8; N/A (E) 8.

Records: Tallmadge 3-3.

WOOSTER 5, MOUNT VERNON 0



Halftime: Wooster, 1-0. Goals: Fransen (W) 3, Monastra (W), Wright (W). Assists: Fransen (W) 2, Monastra (W), Fox (W), Ebin (W). Saves: Steele (W) 4.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Cloverleaf at Norton, 6 p.m.

Coventry at Field

Garfield Heights Trinity at Firestone, 5 p.m.

North at Elyria Open Door Christian, 5 p.m.

Springfield at Ravenna, 6 p.m.

Streetsboro at Woodridge, 6 p.m.

Wednesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Cuyahoga Falls at Wadsworth

Gilmour Academy at Walsh Jesuit

Jackson at Canton McKinley

Lake at North Canton Hoover

Massillon at Canton Central Catholic

Nordonia at Stow

North Royalton at Hudson

Perry at Green

St. Joseph Academy at Archbishop Hoban

Twinsburg at Brecksville

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Aurora

Ellet at Springfield, 6 p.m.

GlenOak at Ravenna

Kent Roosevelt at Woodridge

Streetsboro at Laurel School, 5 p.m.

Wooster at Madison Comprehensive

TENNIS

ALLIANCE 3, RAVENNA 2



Singles: White (A) d. Larkin 6-1, 6-0; Skilton (R) d. Sims 6-4, 6-4; Peters (R) d. Roller 6-4, 6-7, 1-0.

Doubles: Summers-McDermitt (A) d. Geehring-Chrin 6-1, 6-0; Hinkle-McMasters (A) d. Voll-Tackett 6-1, 6-1.

ARCHBISHOP HOBAN 4, PARMA PADUA 1



Singles: Burkholder (H) d. Abood 6-2, 6-1; Niedermier (H ) d. Gomes 6-4, 6-11; Connelly (P )d. Koerber 6-3, 6-2.

Doubles: Savitski-Gilbert (H) d. Barsa-Peterson 6-4, 6-2; Vober-McCarthy (H) d. Schmitt-Gai 6-2, 3-6, 6-3.

BRECKSVILLE 5, WADSWORTH 0



Singles: Iltcher (B) d. Heideman 6-3, 6-0; Arokoni (B) d. Guenther 6-0, 6-0; Lee (B) d. McCall 6-0, 6-0.

Doubles: Zivkovic-Baker (B) d. Saylor-Cornacchione 6-1, 6-1; Yvon-Corr (B) d. Brandyberry-Porter 6-2, 6-2.

Records: Wadsworth 7-7, 3-4.





CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 3, ST. VINCENT-ST. MARY 2



Singles: McKnight (STVM) d. S. Harlan 6-4, 6-; K. Harlan (NDCL) d. Tomaszewski 7-5, 7-5; Walton (NDCL) d. Pier 6-0, 6-0.

Doubles: Chmura-O'Connor (STVM) d. Hasronni-Zitnire 6-0, 6-3; Pozzuto-Nguyen (NDCL) d. Davis-Dietrich 6-3, 6-2.

Records: STVM 10-4; NDCL 11-3.

FIRESTONE 5, KENMORE-GARFIELD 0



Singles: Moritz (F) d.McRoberts 6-1, 6-0; Moore (F) d.Moe 6-2, 6-0; Mink (F) d.Thornton 6-0, 6-0.

Doubles: Nemer-Gray (F) d. Walke-Johnson 6-1, 6-0; Moxon-Phillips (F) d. Miller-Threat 6-0, 6-1.

Records: Firestone 9-3, 4-0.

HIGHLAND 5, TALLMADGE 0



Singles: Hadler (H) d. Siesel 6-0, 6-0; Fannin (H) d. Rotunda 6-0, 6-0; Jo Oberhaus (H) won by forfeit.

Doubles: Pawlak-Sgambati (H) d.Kirk-Kozma 6-0, 6-0; Gillin-Kuczynski (H) d. Waino-Yates 6-0, 6-0.

Records: Highland 12-3, 6-0.

LAKE 3, CANTON MCKINLEY 2



Singles: Paschke (M) D. Dodson 5-7, 4-6; Milhoan (L) d. Lloyd 6-0, 6-4; Lavy (M) d. Lloyd 4-6, 4-6.

Doubles: Deluca-Miller (L) D. Timbrook-Perkin 6-0, 6-0; Moorhead-Kontour (L) d. Mayberry-Bliese 6-0, 6-0.

NORTH CANTON HOOVER 4, JACKSON 1



Singles: Utterback (H) d. Henson 6-1, 6-0; L. Altman (H) d. P. Reese 6-3, 7-6 (7-4); Wood (H) d. S. Reese 6-0, 6-4.

Doubles: Cardi-M. Altman (J) d A. Altman-Guira 6-2, 6-4; Koinoglou-Warburton (H) d Williams-Ecrement 6-3, 1-6, 7-5.

NORTON 5, WOODRIDGE 0



Singles: S. Clark (N) d. Rose 6-1, 6-0; Tomic (N) d. Deckern 6-1, 3-6, 6-2; Wongkaew (N) d. Meeham 6-0, 6-3.

Doubles: E. Clark-Casey (N) d. Cooper-Woods 6-2, 6-0; Cowx-Perry (N) d. Crookston-Silvestro 6-3, 6-3.

Records: Norton 15-0.

ORRVILLE 4, CVCA 1



Singles: C. Adcock (O) d. Millisor 6-0, 6-X; A. Adcock (O) d. DeCarlo 6-0, 6-1; S. Adcock (O) d. Jacob 6-1, 6-0.

Doubles: Rowland-Wallace (O) d. Morris-Nguyen 6-7 (7), 6-4, 6-3; Lambert-Thelander (CVCA) d. Radford-Copeland 3-6, 6-2, 6-4.

TWINSBURG 3, HUDSON 2



Singles: Nijhuis (H) d. Singh 6- 0, 6-0; Fan (H) d. McIlroy 6-1, 6-0; Veverka (T) d. Hall 6-4, 6-1.

Doubles: Riley-Bhambra (T) d. Grainger-Schurman 6-4, 6-7, 6-4; Patel-Moeliono (T) d. Uijtewaal-Sigler 6-4, 6-7, 6-4.

Records: Hudson 9-5, 4-2.

GOLF

BOYS

AURORA 167, TWINSBURG 171



(At Gleneagles, Golf Course, Twinsburg. Par: 36)



Aurora: Radis 39, Wolkov 42, A. J. Ventimiglia 43, Al. Ventimiglia 43, Abbass 43.

Twinsburg: Bernhard 40, Burgoyne 41, Hoyle 43, Tanner 47.

COVENTRY 170, NORTON 191



(At Turkeyfoot Golf Course, Akron. Par: 37; Yardage: 3,058)



Norton: Rockhold 45, Dedonenik 48, Kress 48, Knaus 50.

Coventry: Thammachak 33, Eberly 43, Moshet 46, Simmons 48. Dinan 48.

Records: Norton 6-9, 6-8; Coventry 14-2, 12-2.

FIELD 174, WOODRIDGE 182



(At Sunny Hill Golf Course, Kent. Par: 35)

Field: Crone 39, May 44, Yount 44, Jones 47.

Woodridge: Hess 45, Schneckenburger 45, Reinhart 46, Schmeltzer 46.

Records: Field 10-8, 9-5; Woodridge 8-8, 7-7.

FIRESTONE 165, ST. VINCENT-ST. MARY 197



(At J.E. Good Park Golf Course, Akron. Par: 35; Yardage: 3,084)



STVM: O'Connor 47, Witschey 49, Reese 50, Halasa 51.

Home: Ryan 35, Lux 42, Hohlefelder 42, Earl 46.

Records: STVM 3-6; Firestone 7-4-1.

PAC 7 TOURNAMENT

Results: 1. CVCA 318; 2. Triway 355; 3. Orrville 360; 4. Northwest 363; 5. Fairless 399; 6. Manchester 403; 7. Tuslaw 438.

CVCA: Scarbrough 75, Bolinski 80, Cannone 81, Hendrickx 82.

Triway: Spencer 83, Snyder 89, Stutz 89, Braun 94.

Orrville: Dilyard 83, McAllister 89, Duxbury 90, Banton 98.

Northwest: Huscusson 83, Rood 86, Schenz 94, Brown 100.

Manchester: Shover 94, Wike 96, Speedy 101, Eubank 112.

GIRLS

KENT ROOSEVELT 172, HUDSON 193



(At Twin Lakes Golf Course, Kent)



Hudson: Hess 46, DiGeronimo 49, Ackerman 49, Dunne 49.

Kent Roosevelt: Keller 38, Leavery 41, Seholtz 45, Mireo 48.

Records: Hudson 5-3.

MARLINGTON 167, NORTHWEST 206, CANTON SOUTH 288



(At Tannehauf Golf Course, Alliance. Par: 36)



Marlington: Headley 38, Engelhart 42, Frase 43, B. Warner 44.

Northwest: Dangelo 46, Geiger 47, Bardbasch 56, Wyman 57.

Canton South: Barbonus 69, Dunn 71, Phillips 72, Ney 76.

Records: Marlington 17-0; Northwest 6-3; Canton South 2-10.

PORTAGE TRAIL CONFERENCE TOURNAMENT



Results: 1. Cloverleaf 373; 2. Woodridge 374; 3. Springfield 395; 4. Southeast 406; 5. Garrettsville 445; 6. Field 454; 7. Norton 472; 8. Streetsboro 479; 9. Crestwood 517; 10. Lake Center Christian 573.

STOW 169, CUYAHOGA FALLS 245



(At Fox Den Golf Course, Stow)



Cuyahoga Falls: Thompson 57, Mills 62, Kay 62, Metheny 64.

Stow: Staats 40, Balawender 41, Ryan 44, Ickes 44.

Records: Stow 7-3.

VOLLEYBALL

EAST 25-22-26-25, CLEVELAND HEIGHTS LUTHERAN EAST 11-25-24-23



Kills: Hopson (E) 8, Veselinov (E) 8. Digs: Croft (E) 7, Veselinov (E) 7. Blocks: Veselinov (E) 2. Assists: Croft (E) 13, Veselinov (E) 13. Service Points: Croft (E) 6.

EAST CANTON 25-25-25, NORTH 16-19-20

Kills: Powers (N) 7. Digs: Thornton (N) 2, Powers (N) 2. Blocks: Thornton (N) 1, Powers (N) 1. Assists: Ackles (N) 16. Service Points: Thomas (N) 9.

MANCHESTER 25-25-25, SPRINGFIELD 11-13-12



Kills: M. Ritterbeck (S) 6. Digs: M. Ritterbeck (S) 5. Assists: L. Kern (S) 6. Service Points: T. Gardinier (S) 14.

ST. VINCENT-ST. MARY 25-25-25, LAKE CENTER CHRISTIAN 11-9-11



Kills: Kane (STVM) 11. Digs: Tavolier (STVM) 20. Blocks: Watson (STVM) 5. Assists: Folatko (STVM) 33. Service Points: Folatko (STVM) 16. JV Score: STVM, 25-9, 25-22.

Records: STVM 7-8.