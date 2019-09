FOOTBALL

Schedule

WEEK FOUR



Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton (2-1) at Highland (0-3)

Brunswick (3-0) at Solon (2-1)

Buchtel (1-2) vs. Firestone (0-3), at Ellet

Cloverleaf (1-2) at Streetsboro (3-0)

Cuyahoga Falls (2-1) at North Royalton (1-2)

East (0-3) at Dover (3-0)

Euclid (3-0) at Medina (3-0)

Fairless (2-1) at Orrville (3-0)

Gilmour Academy (2-1) at Rootstown (3-0)

Green (1-2) at Canton McKinley (3-0)

Kenmore-Garfield (2-1) at Toledo Scott (0-3)

Kent Roosevelt 1-2) at Copley (1-2)

Loudonville (1-2) at Manchester (2-1)

Louisville (2-1) at Lake (3-0)

Mansfield Madison (0-3) at Woodridge (1-2)

Nordonia (1-2) at Twinsburg (1-2)

North Canton Hoover (2-1) at GlenOak (1-2)

Norton (1-2) at Coventry (3-0)

Parma Padua (1-2) at Aurora (3-0)

Penn-Trafford (Pa.) (4-0) at Massillon (3-0)

Perry (3-0) at Jackson (2-1)

Ravenna (3-0) at Field (1-2)

Stow (3-0) at Brecksville (2-1)

Tallmadge (2-1) at Revere (2-1)

Triway (2-1) at CVCA (2-1)

Tuslaw (2-1) at Northwest (3-0)

Wadsworth (2-1) at Hudson (1-2)

Walsh Jesuit (0-3) at Hamburg St. Francis (N.Y.) (1-1)

Waynedale (2-1) at Chippewa (0-3)

West Branch (0-3) at Alliance (0-3)

West Toronto Prep (Ont.) at Archbishop Hoban (2-1)

Woodridge (1-2) at Springfield (0-3)

Youngstown Cardinal Mooney (2-1) at St. Vincent-St. Mary (2-1)

---

Saturday's Games

Lima Central Catholic (2-1) at Mogadore (3-0), 7 p.m.

North (0-3) at Ellet (1-2), noon

Youngtown Valley Christian (1-2) at WRA (2-1), 2 p.m.

TENNIS

HUDSON 5, STOW 0

Singles: Nijhuis (H) d. Koch 6-0, 6-0; Fan (H) d. Ha 6-0, 6-0; Sigler (H) d. Muncy 6-1, 6-0.

Doubles: Grainger-Schurman (H) d. Shafer-Pinta 6-1, 6-0; Uijtewaal-Preslock (H) d. Mygrants-Braidy 6-2, 6-0.

ST. VINCENT-ST. MARY 3, NORDONIA 2

Singles: McKnight (STVM) d. Agra 6-1 6-3; Tomaszewski (STVM) d. Penrod 6-4, 6-4; Pier (STVM) d. Allie Buckles 6-3, 6-3.

Doubles: Kopniske-Orzechowski (N) d. O'Conner-Chmura 1-6 7-6(5) 10-8; Ghotra-McMichael (N) d. Davis-Dietrich 6-4, 6-3.

Records: Nordonia 2-14; St. Vincent-St. Mary 11-4.

HIGHLAND 5, PARMA NORMANDY 0

Singles: Conder (H) d. L. Lee 6-2, 6-1; Williams (H) d. Snyder 6-2, 7-5; Wolfgang (H) Torio 6-1, 6-1.

Doubles: Arline-Pedersen (H) d. Fallert-Muzychuk 6-1, 7-6 (3); Furst-Gogisetty (H) d. Nghal-V. Ladka 6-1, 6-0.

WADSWORTH 3, CVCA 2

Singles: Heideman (W) d. Millisor 6-0, 6-1; DeCarlo (CVCA) d. Guenther 6-3, 6-3; McCall (W) d. Jacob 7-6 (7-4), 6-4.

Doubles: Saylor-Cornacchione (W) d. Nguyen-Morris 7-6 (7-2), 6-3; Thelander-Lambert (CVCA) d. Brandyberry-Porter 6-3, 7-6 (10-8).

Records: Wadsworth 7-5.

ARCHBISHOP HOBAN 4, OUR LADY OF THE ELMS 1

Singles: Burkholder (H) d. Arnold 6-0, 6-0; Niedermier (H) d. Testa 6-0, 6-0; Koerber (H) d. Walker 6-1, 6-3.

Doubles: Heinle-Nicholas (E) d. Savitski-Gilbert 6-4, 4-6, 10-6.; McCarthy-Vober (H) d. Xu-Burns 6-0, 6-1.

JV Score: Archbishop Hoban, 5-0.

MANCHESTER 3, COPLEY 2

Singles: Endres (C) d. Rector 6-2, 6-3; Karlovic (C) d. Christy 6-2, 7-6; Krock (M) d. McClaren 6-3, 6-2.

Doubles: Bell-Le (M) d. Mattar-Kavaturu 7-6, 2-6, 6-3; Esterle-Holloway (M) d. DiRocco-Beck 6-3, 6-4.

OTCA Tournament

JACKSON 3, MAYFIELD 2

Singles: Kassaie (M) d. Henson 6-3, 6-0; Hsu (M) d. S. Reese 3-6, 6-3, 6-1; P. Reese (J) d. Ng 6-3, 7-6 (2).

Doubles: Altman-Cardi (J) d. Patel-Meador 6-0, 6-0; Ecrement-R.Williams (J) d. Levak-Lui 6-1, 7-5.

Records: Jackson 15-4.

REVERE 3, MEDINA 2

Singles: Dobos (R) d. Stuart 4-1, ret.; Kavenagh (R) d. Rodrigues 7-5, 6-4; Pinkava (M) d. N. Lazbin 6-1, 6-0.

Doubles: Fan-Kinder (R) d. Rupelli-Abler 6-0, 6-0; G. Selva-Wickert (M) d. Gowda-Shenigo 3-6, 6-0, 6-3.

Records: Medina 8-8; Revere 9-5.

GOLF

BOYS

MANCHESTER 182, TUSLAW 196

(At Spring Hills Golf Course, Clinton)

Tuslaw: Miller 40, Bolitha 45, Honaker 50, Crawford 61.

Manchester: Schover 41, Wike 42, Eubank 48, Yingling 51.

ORRVILLE 170, MANSFIELD 234

(At the Pines Golf Course, Orrville. Par: 36)

Orrville: Dilyard 38, Duxbury 39, Banton 45, Domer 48.

AURORA 1784, PEPPER PIKE ORANGE 184, NORTH ROYALTON 188

(At The Country Club of Hudson. Par: 36)

Orange: Sover 40, J. Fellinger 43, Gross 49, D. Fellinger 52

North Royalton: Nowak 43, Duke 43, Swab 51, Bush 52, Boff 52.

Aurora :Alex Ventimiglia 42, AJ Ventimiglia 43, Wolkov 44, Radis 45, Abbass 45, Leon 45.

GIRLS

JACKSON 152, LAKE 189

(At Sable Creek Golf Course, Hartville. Par: 35.)

Jackson: A. Wright 37, S. Porter 37, An. Nikolaidis 39, Ab. Nikolaidis 39.

Lake: Swain 34, K. Potashnik 41, A. Labbe 48, Benson 57.

Records: Lake 5-7, 2-4.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

RAVENNA 3, SPRINGFIELD 0

Halftime: Ravenna, 2-0. Goals: England (R) 2, Johnston (R). Assists: None. Shots on goal: Rav., 12-4. Corner kicks: Rav., 8-2. Saves: Lovejoy (R) 2; Davis (S) 5.

Records: Springfield 0-7-1.

LAKE CENTER CHRISTIAN 1, SOUTHEAST 0

Halftime: 0-0. Goals: Kadlecek (LCC). Assists: Stuthard (LCC). Shots: LCC, 10-5. Corner kicks: LCC, 6-1. Saves: Ickes (LCC) 5; Bohn (SE) 9.

MEDINA 2, BRUNSWICK 0

Halftime: 0-0. Goals: Provost (M) 2. Assists: Csiszar (M). Shots: Med., 24-5. Shots on goal: Med., 16-1. Corner kicks: Med., 9-0. Saves: Ernst (B) 14; Vogrin (M) 1. JV Score: Medina, 3-1.

Records: Brunswick 7-2-1, 3-1-0; Medina 8-0, 4-0.

WALSH JESUIT 4, CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 1

Halftime: WJ, 2-1. Goals: Butts (WJ) 2, Dawson (WJ), Madden (WJ), Spetic (NDCL). Assists: Madden (WJ) 2, Dawson (WJ). Shots on goal: WJ, 11-1. Corner kicks: WJ, 5-1. Saves: Sah (NDCL) 7; Horgan (WJ) 1. JV Score: Walsh, 5-0.

Records: NDCL 2-2-4, 0-2; Walsh Jesuit 5-1-2, 2-0.

WADSWORTH 3, CUYAHOGA FALLS 1

Halftime: Wadsworth, 1-0. Goals: Herbert (W) 3, Akins (CF). Assists: Cramblett (W), Williams (W). Shots on goal: Wad., 11-4. Corner kicks: Wad., 7-5. Saves: Reischman (CF) 6, Zeiszler (CF) 1; Margo (W) 2, Steele (W) 1. JV Score: Wadsworth, 4-0.

Records: Cuyahoga Falls 3-4-2, 0-3-1; Wadsworth 5-3-1, 3-1-0.

COPLEY 2, REVERE 1

Halftime: 1-1. Goals: Sabin (C), Brucken (C), Buser (R). Assists: Davis (C) 2, Klein (R). Shots on Goal: Cop., 17-1.Corner Kicks: Cop., 6-3. Saves: Hill (C) 1; Ebert (R) 14.

Records: Copley 5-4, 4-0.

STOW 3, NORDONIA 1

Halftime: 1-1. Goals: Mattson (S) 2, Shrout (S), Coleman (N). Assists: Thomas (S). Shots on goal: Stow, 9-5. Corner kicks: Stow, 8-3. Saves: Miller (S) 4; Westbrooks (N) 6. JV Score: Stow, 2-1.

Records: Stow 4-3-2; Nordonia 3-4-3.

JACKSON 10, CANTON MCKINLEY 0

Halftime: Jackson, 6-0. Goals; Hattery (J), Wilson (J), Cline (J), Peterson (J), Walters (J), Smith (J). Assists: Nelson (J), Victor (J), Cline (J), Gagliardi (J), Smith (J). Shots on Goal: Jac., 18-2. Corner kicks: Jac., 1-0. Saves: Hepler (J) 1.

Records: Jackson 6-1-3, 4-0.

WESTERN RESERVE ACADEMY 2, YOUNGSTOWN CARDINAL MOONEY 0

Halftime: WRA, 1-0. Goals: Mills (W), Doh (W). Shots on goal: Moo., 6-5. Corner kicks: 3-3. Saves: Vargo (M) 3; Staddon (WRA) 4.

Records: Young. Cardinal Mooney 3-6; WRA 7-1-2.

BAY VILLAGE BAY 3, ARCHBISHOP HOBAN 1

Halftime: 1-1. Goals: Cusimano (B), Branham (H), C. Bozak (B), Eckert (B). Assists: A. Bozak (B), Ulman (H), Cusimano (B), Pickett (B). Saves: Fenn (H) 6, Lauterjung (H) 9; Sooy (B) 12. JV Score: Bay, 3-0.

Records: Archbishop Hoban 7-2-1; Bay Village Bay 7-2-1.

GIRLS

Scoring Summaries

RAVENNA 9, SPRINGFIELD 1

Halftime: Ravenna, 5-0. Goals: Robinson (R) 5, Miller (R), Johnston (R), Hatcher (R), Fitzgerald (R). Assists: Trenter (R), Huffman (R), Johnston (R), Ross (R). Saves: Bisson (R) 11.

NORTON 2, CLOVERLEAF 1

Halftime: Norton, 2-1. Goals: Emerling (N), Brechner (N), Cavey (C). Shots on goal: Nor., 7-4. Corner kicks: Nor., 2-1. Saves: Deyling (C) 5; Thomas (N) 2.

Records: Cloverleaf 5-4, 2-1; Norton 8-1, 3-1.

COVENTRY 3, FIELD 2

Halftime: 1-1. Goals: Collins (C) 2, Ross (C) 1, Wilde (F), Walter (F). Assists: Silk (F) Shots On Goal: Field, 8-7. Saves: Northcup (C) 6; Siudak (F) 2, Reeves (F).

ST. VINCENT-ST. MARY 6, CORNERSTONE CHRISTIAN 0

Halftime: STVM, 3-0. Goals: Jones (STVM) 3, Lueberring (STVM) , Askea (STVM), Metzler (STVM). Assists: Lueberring (STVM) 2, Brady (STVM). Shots on Goal: STVM, 23-5, Corner Kicks: STVM, 5-0. Saves: Suszek (C) 17; May (STVM) 5.

Records: Cornerstone Christian Academy 3-4-1; STVM 5-2-1.

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

FIRESTONE 25-25-25, EAST 9-13-8

Kills: Boone (F) 15; Whitehead (E) 5. Digs: Ramsey (F) 4; Hopson (E) 4. Blocks: Boone (F) 4. Assists: Zupancic (F) 30; Croft (E) 6. Service Points: Capper (F) 12, Ramsey (F) 12.

BUCHTEL 25-25-25, ELLET 18-22-14

Kills: Judeh (E) 4; Cheatham (B) 11. Digs: Hayes (E) 1; Oliver (B) 7, Trowbridge (E) 1, Gurnik (E) 1. Assists: Hill (E) 9; Williams (B) 18.

Records: Buchtel 8-1, 6-1.

NORTH 25-25-23-15-15, KENMORE-GARFIELD 20-22-25-25-10

Kills: Thornton (N) 14. Blocks: Thornton (N) 2. Assists: Douglas (N) 25. Digs: Htoo (N) 5. Service Points: Thomas (N) 13.

WOOSTER 25-25-25, MANSFIELD 8-7-3

CRESTWOOD 25-25-25, MOGADORE 14-13-9

Kills: Faldowski (C) 11. Digs: Kuvila (C) 13. Blocks: Kuvila (C) 2. Assists: Hoffman (C) 32. Service Points: Bretz (C) 9. JV Score: Crestwood, 2-0.

Records: Crestwood 14-2, 6-0.

LAKE CENTER CHRISTIAN 25-25-28, GARRETTSVILLE 22-18-26

Kills: Mungo (LCC) 12. Digs: Barbert (LCC) 14.

COVENTRY 22-25-25, STREETSBORO 18-12-12

Kills: Echevarria (C) 11. Digs: Gotto (C) 6. Blocks: Wightman (C) 4. Assists: Ungashick (C) 21. Service Points: Mirka (C) 19. JV Score: Coventry, 2-0.

Records: Coventry 13-1, 7-0.

NORTON 25-25-25, RAVENNA 14-15-10

Kills: Tatka (N) 7, Flohr (N) 7. Blocks: Tatka (N) 2, Murawski (N) 2. Digs: Jones (N) 7. Aces: Flohr (N) 5. Assists: Fairbanks (N) 20.

LAKE 25-25-25, CANTON MCKINLEY 13-5-14

Kills: Bauer (L) 7, G. Mazzocca (L) 7. Digs: S. Yoder (L) 8. Blocks: G. Mazzocca (L) 3. Assists: Stephens (L) 26. Service Points: DeLap (L) 28, 9 aces.

JACKSON 25-25-24-25, NORTH CANTON HOOVER 22-15-26-15

Kills: Patibandla (J) 21. Digs: Hockman (J) 21. Blocks: Patinbandla (J) 4. Assists: Stanislawski (J) 44. Service Points: Hawke (J0 15. JV Score: Jackson, 2-0.

Records: Jackson 8-4, 4-2.

MANCHESTER 28-25-19-25, ORRVILLE 26-19-25-19

Digs: Hamsher (O) 29. JV Score: Manchester, 2-0.

TRIWAY 26-25-19-25, CVCA 24-19-25-23

Kills: Nickols (CVCA) 12. Digs: Nickols (CVCA) 19. Blocks: Gibbons (CVCA) 7. Assists: Wodrich (CVCA) 18. Service Points: Wodrich (CVCA) 8. JV Score: CVCA, 2-0.

Records: CVCA 7-6, 4-2; Triway 10-1, 7-0.

WADSWORTH 25-25-25, BRECKSVILLE 19-15-18

Kills: Haydu (W) 12. Digs: Zufra (W) 20. Blocks: Dunkle (W) 4. Assists: Conley (W) 19. Service Points: Haydu (W) 8.

Records: Wadsworth 13-1, 7-0; Brecksville 7-7, 4-3.

AURORA 9-25-25-25, COPLEY 25-23-16-20

Kills: Emich (C) 14; McWhorter (A) 23. Digs: Farkas (C) 23; Parks (A) 11. Assists: Keathley (C) 32; Bradley (A) 42. Blocks: Vonderhaar (A) 6. Aces: Bradley (A) 4. JV Score: Aurora, 2-1.

Records: Copley 7-7.

KENT ROOSEVELT 25-22-25-26, BARBERTON 19-25-22-24

Digs: Mayle (B) 25. Assists: Morgan (B) 31. Kills: Morgan (B) 7. JV Score: Barberton, 2-0.

REVERE 25-25-25, CANTON CENTRAL CATHOLIC 15-21-23.

Kills: Freeman (R) 14. Digs: Fulton (R) 10. Blocks: Baker (R) 3. Assists: Drenth (R) 38.