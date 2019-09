TENNIS

KENT ROOSEVELT 5, SOUTHEAST 0



Singles: Coffee (K) d. Collyer 6-1, 6-2; Baye (K) d. Pritts 6-0, 6-0; Jones (K) d. Reynolds 6-0, 6-1.

Doubles: Courtney-King (K) d. Carroll-Williams 2-6, 6-1, 6-2; Valasco-Kawlaski (K) d. Saylor-Legros 6-2, 6-0.

SOLON 5, HUDSON 0

Singles: Yang (S) d. Nijhuis 6-1, 6-1; Fried (S) d. Fan 6-2, 6-3; Maersch (S) d. Grainger 6-0, 6-0.

Doubles: Weiskind-Chelnick (S) d. Uijtewaal-Sigler 6-2, 6-4; Lebowitz-Shi (S) d. 2-6, 6-3, 7-6.

Records: Hudson 10-6.

JACKSON "B" 3, REVERE 2

Singles: Dobos (R) def. Williams 6-0, 6-1; Williams (J) def. Kavenagh 6-0, 6-0; Turner (J) def. N.Lazbin 6-1, 6-4.

Doubles: Nagajothi-Archet (J) def. Fan-Kinder 6-4, 6-0; Gowda-Shenigo (R) def. Bagwell-Lorenz 3-6, 6-4, 6-1.

DOVER 3, LAKE 2

Singles: Rose (D) d. Pashke 6-1, 6-0; Edwards (D) d. Miller 6-4, 6-1; Dunn (D) d. Milhoan 1-6, 6-2, 7-5.

Doubles: Bauer-Dugger (L) d. Ball-Deluca 6-4, 6-2; McCutcheon-Monteleone (L) d. Moorhead-Kontour 6-1, 6-2.

WALSH JESUIT 4, TWINSBURG 1

Singles: Kealy (WJ) d. McElroy 6-0, 6-0; Waltz (WJ) d. Kusumanchi 6-4, 6-2; McHale (WJ) d. Blely 6-1, 6-2.

Doubles: Masteller-Carmichael (WJ) d. Riley-Bhambra 7-5, 7-5; Patel-Veverka (T) d. Coyle-LeBlanc 7-5, 6-2.

Records: Walsh Jesuit 7-7; Twinsburg 10-6.

GREEN 3, CVCA 2



Singles: Pryor (G) d. Millisor 6-3, 6-1; DeCarlo (C) d. Dando 6-4, 7-5; Westmyer (G) d. Jacob 4-6, 7-6 (3), (10-7).

Doubles: Kestner-Atkinson (G) d. Morris-Nguyen 6-3, 7-6 (3); Lambert-Thelander (C) d. Uhl-Peel 7-5, 6-3.

WADSWORTH 3, STRONGSVILLE 2

Singles: Heideman (W) d. Brengartner 6-0, 6-0; Muhammad (S) d. Guenther 6-3, 6-3; Spehar (S) d. McCall 6-1, 7-5.

Doubles: Saylor-Cornacchione (W) d. S. Gaidos-V. Gaidos 7-6, 1-6, 7-5; Brandyberry-Porter (W) d. Matousek-Sinha 2-6, 6-1, 6-3.

Records: Wadsworth 9-7.

COPLEY 5, TALLMADGE 0



Singles: Enders (C) d. Siesel 6-0, 6-0; Karlovec (C) d. Rotunda 6-2, 7-5; McClaren (C) d. Kozma 6-2, 6-0.

Doubles: Mattar-Kavaurle (C) d. Palmer-Queen 6-3, 6-3; Beck-DiRocco (C) d. Waino-Yates 3-6, 6-3, 6-3.

FOOTBALL

Schedule

WEEK FOUR



Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton (2-1) at Highland (0-3)

Brunswick (3-0) at Solon (2-1)

Buchtel (1-2) vs. Firestone (0-3), at Ellet

Cloverleaf (1-2) at Streetsboro (3-0)

Cuyahoga Falls (2-1) at North Royalton (1-2)

East (0-3) at Dover (3-0)

Euclid (3-0) at Medina (3-0)

Fairless (2-1) at Orrville (3-0)

Gilmour Academy (2-1) at Rootstown (3-0)

Green (1-2) at Canton McKinley (3-0)

Kenmore-Garfield (2-1) at Toledo Scott (0-3)

Kent Roosevelt 1-2) at Copley (1-2)

Loudonville (1-2) at Manchester (2-1)

Louisville (2-1) at Lake (3-0)

Mansfield Madison (0-3) at Woodridge (1-2)

Nordonia (1-2) at Twinsburg (1-2)

North Canton Hoover (2-1) at GlenOak (1-2)

Norton (1-2) at Coventry (3-0)

Parma Padua (1-2) at Aurora (3-0)

Penn-Trafford (Pa.) (4-0) at Massillon (3-0)

Perry (3-0) at Jackson (2-1)

Ravenna (3-0) at Field (1-2)

Stow (3-0) at Brecksville (2-1)

Tallmadge (2-1) at Revere (2-1)

Triway (2-1) at CVCA (2-1)

Tuslaw (2-1) at Northwest (3-0)

Wadsworth (2-1) at Hudson (1-2)

Walsh Jesuit (0-3) at Hamburg St. Francis (N.Y.) (1-1)

Waynedale (2-1) at Chippewa (0-3)

West Branch (0-3) at Alliance (0-3)

West Toronto Prep (Ont.) at Archbishop Hoban (2-1)

Woodridge (1-2) at Springfield (0-3)

Youngstown Cardinal Mooney (2-1) at St. Vincent-St. Mary (2-1)

---

Saturday's Games

Lima Central Catholic (2-1) at Mogadore (3-0), 7 p.m.

North (0-3) at Ellet (1-2), noon

Youngtown Valley Christian (1-2) at WRA (2-1), 2 p.m.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

ORRVILLE 3, TRIWAY 1



Halftime: Orrville, 2-1. Goals: Andrew (O), Gonzales (O), Smithers (T), Lopez (O). Assists: Gonzales (O) 2, Lopez (O). Shots: Orr., 22-17. Corner kicks: Orr., 6-1. Saves: Troyer (O) 3; Rhodes (T) 9.

Records: Orrville 6-3-1, 5-1-1.

MANCHESTER 4, NORTHWEST 2



Halftime: 1-1. Goals: Allman (M) 2, Gehm (M), Adey (M), Own Goal (M), Prickett (NW). Shots on goal: Man., 17-5. Corner kicks: Nor., 11-1. Saves: Harmon (M) 4; Aaron (NW) 14, Moellendick (NW) 1.

Records: Manchester 6-3-1, 5-2-0; Northwest 5-1-3, 4-1-2.

Schedule

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Dover at GlenOak

Firestone at Highland

Marlington at Norton

Nordonia at Barberton

Wooster at Jackson

GIRLS

Scoring Summaries

CVCA 9, TUSLAW 2



Halftime: CVCA, 5-2. Goals: Carlson (CVCA) 3, Fraley (CVCA) 2, Critzer (CVCA), Koons (CVCA), Arnold (CVCA), Pheneger (CVCA). Assists: Zimmerer (CVCA), Venus (CVCA), Ritzman (CVCA), VanDrunen (CVCA). Shots on goal: CVCA, 23-6. Corner kicks: CVCA, 6-4.

Records: CVCA 6-3-1.

JACKSON 9, CANTON MCKINLEY 0

Halftime: Jackson, 5-0. Goals: Bruni (J) 2, Morrison (J), Stalnaker (J), Lamielle (J), Gonzalez-Abreu (J), Maas (J), Winkhart (J), Henzel (J). Assists: Bossart (J) 2, Morrison (J), Arnold (J), Starcher (J), Lowmiller (J), Parsons (J). Shots: Jac., 16-1. Corner kicks: Jac., 5-0. Saves: Durr (J) 0, Noebe (J) 1; Cedillo (McK.) 7.

Records: Jackson 8-1-1; Canton McKinley 1-8-0.

LAKE 2, NORTH CANTON HOOVER 0

Halftime: 0-0. Goals: Kirk (L), S. White (L). Assists: Miller (L), M. White (L). Shots: Lake, 8-6. Saves: Slider (L) 6; Merda (NC) 3.

Records: Lake 4-4-1; North Canton Hoover 2-7.

GREEN 8, PERRY 1



Halftime: Green, 3-1. Goals: L. Leemaster (G) 4, Estes (G) 2, Fieldson (G), Evans (G), Conrad (P). Assists: Estes (G) 3, L. Leemaster (G), Cambier (G), Fieldson (G). Shots on goal: Gre., 18-2. Corner kicks: Gre., 7-1. Saves: Steiner (P) 7, Disman (P) 3; Jakuszewski (G) 1. JV Score: Green, 4-0.

Records: Perry 2-5-1; Green 9-0-1.

STOW 2, NORDONIA 1



Halftime: 0-0. Goals: Wiehe (N), McDowell (S), Lenc (S). Assists: Klingensmith (S). Shots on goal: Nor., 6-5. Corner kicks: Nor., 4-3. Saves: Galioto (S) 5; Wetzel (N) 4. JV Score: Stow, 2-0.

Records: Stow 7-2, 3-0; Nordonia 5-3-1, 1-2.

CLOVERLEAF 9, WATERLOO 0

Halftime: Cloverleaf, 6-0. Goals: Thur (C) 3, Lear (C), Patton (C), King (C), Letner (C), Cavey (C), Amogida (C). Assists: Tripp (C) 2, Patton (C), Bailey (C), Steyer (C), Waggaman (C), Armogida (C), VanMeter (C), Cavey (C). Shots on goal: Clo., 19-6. Corner kicks: Clo., 2-0 Saves: Stump (W) 10.

ARCHBISHOP HOBAN 6, CLE. ST. JOSEPH ACADEMY 1

Halftime: Hoban, 5-1. Goals: Szijarto (H) 3, Mondello (H), Jones (H), Oziomek (H), Shepherd (J). Assists: Mondello (H) 2, Szijarto (H), Gilliam (H), Oziomek (H). Shots on goals: Hob., 12-5. Corner kicks: Hob., 2-0. Saves: Incarnato (H) 3, Mellon (H) 1; Lewandowski (J) 7. JV Score: Hoban, 4-0.

Records: Archbishop Hoban 5-3, 1-1.

Schedule

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton at Aurora

Ellet at Springfield, 6 p.m.

GlenOak at Ravenna

Kent Roosevelt at Woodridge

Streetsboro at Laurel School, 5 p.m.

Wooster at Mansfield Madison

GOLF

BOYS

AURORA 165, CHAGRIN FALLS 169, SOLON 170



(At Chagrin Valley Country Club, Chagrin Falls. Yardage: 3,485; Par: 36)

Aurora: Radis 36, Leon 40, Abbass 44, Wolkov 45.

Solon: Grossman 40, Greenberg 42, Deng 43, Chapick 45.

Chagrin Falls: Opperman 39, Barger 42, Reboul 43, White 45.

PORTAGE TRAIL CONFERENCE TOURNAMENT



(At Sable Creek Golf Course, Hartville. Yardage: 6,683; Par: 72)

Metro Division

Team Results: 1. Cloverleaf 338; 2. Coventry 344; 3. Norton 364; 4. Woodridge 375; 5. Field 383; 6. Streetsboro 384; 7. Springfield 388; 8. Ravenna 425.

LOUISVILLE 184, MASSILLON 188

(At Legends of Massillon, Massillon. Yardage: 3,254; Par: 36)

Louisville: Shafer 42, S. Karcher 46, Vanicek 48, T. Karcher 48..

Massillon: Albrecht 44, Harper 47, Marsh 48, Turskey 49.

Records: Louisville 5-5; Massillon 11-5.

GIRLS

SUBURBAN LEAGUE TOURNAMENT

(At Barberton Brookside, Barberton. Yardage: 6,014; Par: 72)

American Conference



Team Results: 1. Kent Roosevelt 329; 2. Highland 354; 3. Copley 362; 4. Tallmadge 399; 5. Aurora 403; 5. Revere 415; 6. Barberton N/A.

Individual Results

Kent Roosevelt: Leavery 79, Brenner 82, Seaholts 83, Keller 85.

Highland: Krutkiewicz 77, Goyette 78, Smith 99, Groh 100.

Copley: Prentiss 78, Kondo 91, Ostich 93, Shaik 100.

Tallmadge: Bickar 82, Currey 99, Fiume 109, Brown 109.

Aurora: Traci 96, Vagasky 97, Mishra 104, Russell 106.

Revere: Maharan 90, Frayser 105, Ma 106, Randall 114.

Barberton: Griffith 76 (Medalist).

National Conference

Teams: 1. Stow 348; 2. Hudson 359; 3. Twinsburg 371; 3. Brecksville 371; 5. Nordonia 372; 6. North Royalton 379; 7. Wadsworth 393; 8. Cuyahoga Falls 439.

Individual Results



Stow: McCoy 78, Balawender 89, Ickes 90, Staats 91.

Hudson: Hess 89, DiGeronimo 89, Hinkle 91, Dunne 92.

Twinsburg: Gliba 91, Stephens 92, Sayavich 92, Rosenthal 96.

Brecksville: Stibley 83, Schwenn 88, Petro 96, Frank 104.

Nordonia: Siewert 89, Becker 91, Golembiewski 94, Dhillon 99.

North Royalton: Groh 91, Grugle 92, Belardo 93, Michalak 103.

Wadsworth: Kaser 94, Kritzell 96, Thompson 96, Shannon 107.

Cuyahoga Falls: Thompson 105, Sampson 108, Metheny 111, Stewart 115.

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

CVCA 25-25-23-25, SHAKER HEIGHTS HATHAWAY BROWN 21-21-25-20



Kills: Costa (CVCA) 9. Digs: Nickols (CVCA) 23. Blocks: Gibbons (CVCA) 7. Assists: Wodrich (CVCA) 23. Service Points: Nickols (CVCA) 14. JV Score: CVCA, 25-17, 25-19.

Records: CVCA 8-6.

ROOTSTOWN 25-25-25, YOUNGSTOWN VALLEY CHRISTIAN 12-5-14



Kills: S. Stefancik (R) 8. Digs: Caruso (R) 6. Blocks: K. Smith (R) 1, A. Stefancik (R) 1. Assists: Glass (R) 22. Service Points: Kurtz (R) 19. JV Score: Rootstown, 25-16, 25-14.