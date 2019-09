FOOTBALL

Scoreboard

Thursday's Results

Canton Central Catholic 28, St. Thomas Aquinas 14

Day. Belmont 54, Day. Meadowdale 0

Garfield Heights 51, Parma Normandy 0

Vandalia Butler 41, West Carrollton 7

Schedule

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Barberton (2-1) at Highland (0-3)

Brunswick (3-0) at Solon (2-1)

Cloverleaf (1-2) at Streetsboro (3-0)

Cuyahoga Falls (2-1) at North Royalton (1-2)

East (0-3) at Dover (3-0)

Euclid (3-0) at Medina (3-0)

Fairless (2-1) at Orrville (3-0)

Gilmour Academy (2-1) at Rootstown (3-0)

Green (1-2) at Canton McKinley (3-0)

Kenmore-Garfield (2-1) at Toledo Scott (0-3)

Kent Roosevelt 1-2) at Copley (1-2)

Loudonville (1-2) at Manchester (2-1)

Louisville (2-1) at Lake (3-0)

Mansfield Madison (0-3) at Woodridge (1-2)

Nordonia (1-2) at Twinsburg (1-2)

North Canton Hoover (2-1) at GlenOak (1-2)

Norton (1-2) at Coventry (3-0)

Parma Padua (1-2) at Aurora (3-0)

Penn-Trafford (Pa.) (4-0) at Massillon (3-0)

Perry (3-0) at Jackson (2-1)

Ravenna (3-0) at Field (1-2)

Stow (3-0) at Brecksville (2-1)

Tallmadge (2-1) at Revere (2-1)

Triway (2-1) at CVCA (2-1)

Tuslaw (2-1) at Northwest (3-0)

Wadsworth (2-1) at Hudson (1-2)

Walsh Jesuit (0-3) at Hamburg St. Francis (N.Y.) (1-1)

Waynedale (2-1) at Chippewa (0-3)

West Branch (0-3) at Alliance (0-3)

West Toronto Prep (Ont.) at Archbishop Hoban (2-1)

Woodridge (1-2) at Springfield (0-3)

Youngstown Cardinal Mooney (2-1) at St. Vincent-St. Mary (2-1)

---

Saturday's Games

Lima Central Catholic (2-1) at Mogadore (3-0), 7 p.m.

Buchtel (1-2) vs. Firestone (0-3), at Kenmore-Garfield, noon

North (0-3) vs. Ellet (1-2), at Buchtel, noon

Youngstown Valley Christian (1-2) at WRA (2-1), 2 p.m.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

FIRESTONE 4, HIGHLAND 0

Halftime: Firestone, 2-0. Goals: Pongracz (F) 2, Bailey (F), Withington (F). Shots on goal: Fir., 8-3. Corner Kicks: Hig., 5-1. Saves: Curlee (F) 3; Throckmorton (H) 4. JV Score: Highland, 3-0.

Records: Firestone 8-2; Highland 1-7-2.

ELLET 2, CANTON SOUTH 0

Halftime: Ellet, 1-0. Goals: R. Tucker (E) 2. Shots on goal: Ell., 24-6. Corner kicks: Ell., 7-0. Saves: Suansing (E) 5; Cicero (CS) 17.

NORTH CANTON HOOVER 4, KENT ROOSEVELT 0

Halftime: 2-0. Goals: Moldvay (NC) 2, Evans (NC) 2. Assists: O'Leary (NC), Tula (NC), Ray (NC). Shots on goal: Hoo., 7-0. Corner kicks: Hoo., 2-1. Saves: Fowler (NC) 3.

ST. VINCENT-ST. MARY 7, MASSILLON 1

Halftime: St. Vincent-St. Mary, 3-0. Goals: Thomas (STVM) 4, LaTrashe (STVM), Phipps (STVM), Vesco (STVM), Miskanen (M). Assists: Sivac (STVM). Saves: Bertoini (STVM) 1; Powell (STVM)1.

Records: St. Vincent-St. Mary 3-6-1.

JACKSON 2, WOOSTER 0

Halftime: Jackson, 2-0. Goals: Wilson (J), Hattery (J). Assists: Neeson (J), Atkinson (J). Shots on goal: Jac., 15-4. Corner kicks: Jac., 8-1 Saves: Cipriano (J) 8.

Records: Jackson 7-1-3; Wooster 5-4-2.

GLENOAK 0, DOVER 0

Halftime: 0-0. Shots on goal: GO, 7-2. Corner kicks: GO, 5-2. Saves: Riccillo (GO) 2; Sanda (D) 7. JV Score: GlenOak, 3-1.

Records: GlenOak 3-5-2; Dover 5-0-4.

BARBERTON 3, NORDONIA 3

Halftime: Barberton, 2-1. Goals: Hikmat (B) 2, Doerfler (B). Assists: Hikmat (B), Heideman (B). Saves: Jones (B) 11.

Records: Barberton 3-5-3.

GIRLS

Scoring Summaries

AURORA 9, BARBERTON 0

Halftime: Aurora, 6-0. Goals: Marotta (A) 4, Krondorfer (A), Keiper (A), Tincher (A), Teichow (A), Stern (A). Assists: Krondorfer (A) 2, Keiper (A), Stern (A). Shots on goal: Aur., 20-7. Saves: Ramsey (B) 4; Demagall (A) 6. JV Score: Aurora, 6-0.

CHIPPEWA 1, SMITHVILLE 0

Halftime: 0-0. Goal: Kellogg (C). Assist: Henegar (C). Shots on goal: Chi., 14-1. Corner kicks: Chi., 6-2. Saves: Cancarevic (C) 1; Muntin (S) 9.

Records: Chippewa 6-2.

NEW PHILADELPHIA 5, ST. VINCENT-ST. MARY 1

Halftime: New Philadelphia, 3-0. Goals: Harr (NP) 3, Kaiser (NP) 2, Wright (STVM). Assists: Kaiser (NP) 2, Brady (STVM). Shots on goal: NP, 11-8. Corner kicks: NP, 3-2. Saves: May (STVM) 6; Cantu (NP) 10.

Records: St. Vincent-St. Mary 5-3-1; New Philadelphia 5-1-3.

RAVENNA 2, GLENOAK 1

Halftime: Rav., 1-0. Goals: Miller (R), Robinson (R). Assists: Robinson (R). Saves: Bisson (R) 23.

GOLF

BOYS

BARBERTON 184, FIRESTONE 188

(At Barberton Brookside Country Club, Norton. Par: 37)

Firestone: Ryan 41, Lux 45, Hohlefelder 51, Smith 51.

Barberton: Morgan 45, Miller 46, Griffith 49, Schmitt 49.

GIRLS

JACKSON 161, PERRY 212

(At Legends of Massillon, East Course, Massillon. Par: 36)

Perry: Rosa 40, Vance 55, Lucas 57, Kirkbride 60.

Jackson: A.Wright 38, Porter 39, An. Nikolaidis 40, An. Nikolaidis 44.

ST. VINCENT-ST. MARY 183, ARCHBISHOP HOBAN 184

(At Mud Run Golf Course, Akron)

Archbishop Hoban: Harding 43, Huth 44, Wentz 48, Reeves 49.

St. Vincent-St. Mayr: Hofacker 40, Kalaman 43, Kemp 48, Steel 52.

Records: St. Vincent-St. Mary 11-3.

LAKE 191, MASSILLON 202

(At the Legends of Massillon, Massillon. Par: 36)

Lake: Swain 40, K. Potashnik 47, A. Labbe 49, R. Mitchell 55.

Massillon: Davis 49, Biehl 49, Wagner 51, Frey 53.

Records: Lake 6-7.

HIGHLAND 186, TALLMADGE 228

(At Fox Den Golf Course, Stow)

Highland: Goyette 39, Krutkiewicz 42, Groh 52, Barnes 53.

Tallmadge: Curry 46, Brown 55, Fiume 59, Lang 68.

TENNIS

BARBERTON 3, TALLMADGE 2

Singles: Siesel (T) d. Fetherston 6-2 6-7(6) 6-1; Rotunda (T) d. Sebe 6-2 5-7 6-2; Murren (B) d. Kozma 6-1 6-0.

Doubles: Krajcovic-Greynolds (B) d.Queen-Palmer6-4 7-6(8); Ondrus-Anderson(B) d.Waino-Yates 6-3 5-7 6-2.

HIGHLAND 3, SOLON 2

Singles: Hadler (H) d. Yang 0-6, 6-1, 6-2; Fried (S) d. Fannin 6-1, 6-1; Oberhaus (H) d. Maersch 6-0, 6-0.

Doubles: Weiskin-Chelnick (S) d. Pawlak-Sgambati 6-0, 6-1; Gillin-Kuczynski (H) d. Lebowitz-Shi 7-5, 6-1.

Records: Solon: 13-4; Highland 13-3.

NORTH CANTON HOOVER 4, SHAKER HEIGHTS 1

Singles: Utterback (NC) d. Lowery 6-0 6-0; L Altman (NC) d. Hsich 6-1 6-0; Wood (NC) d. Wilson 6-1 6-0.

Doubles: Books-Glinzler (SH) d. A. Altman-Guira 6-4 6-4; Warburton-Koinoglou (NC) d. Cronin-Glinzler 6-4 6-3.

Records: North Canton Hoover 13-3.

ST. VINCENT-ST. MARY 4, CLEVELAND HEIGHTS BEAUMONT 1

Singles: McKnight (STVM) d. Desanito 6-0, 6-0; Allison Tomaszewski (STVM) d. Kelley 6-3, 6-3; Chmura (STVM) d. Velotta 6-1, 6-1.

Doubles: Dietrich-Pier (STVM) d. McNeil-Patton 4-6, 7-5. 1-0; Jones-Stewart (B) d. Davis-Dowling 6-1, 6-0.

Records: Beaumont 11-4; St. Vincent-St. Mary 12-4.

REVERE 5, GREEN 0



Singles: Dobos (R) d. Pryor 6-2, 6-0; Kavenagh (R) d. Dando 6-1, 6-0; Lazbin (R) d. Westmyer6-2, 6-1.

Doubles: Kinder-Fan (R) d. Kestner-Atkinson(G) 4-6, 6-4, 1-0 (7); Gowda-Shenigo (R) d. Uhl-Peel 6-4, 6-3.

Records: Revere 10-6; Green 10-5.

ROCKY RIVER MAGNIFICAT 3, JACKSON 2

Singles: Rondini (M) d. Henson 6-1, 6-2; P. Reese (J) d. Stephen 6-1, 6-2; Shanmugam (J) def Bauer 6-1, 6-1.

Doubles: Ospelt-Koprulu (J) d. Altman-Cardi 4-6, 6-0, 6-0; Williams-Williams (J) d. Coyne-O’Neil 6-2, 6-1.

Records: Jackson 15-5.

WALSH JESUIT 4, KENSTON 1



Singles: Kealy (WJ) d. Currington 6-3, 6-0; Carmichael (WJ) d. Peelman 3-6, 6-2, 6-0; McHale (WJ) d. Brown 6-1, -7, 6-4.

Doubles: Masteller-Waltz (WJ) d. Akers-Torres 6-1, 6-2; Eastman-Marthe (WK) d. Coyle-Swanson 7-6, 4-6, 10-7.

Records: Kenston 11-5; Walsh Jesuit 8-7.

SHAKER HEIGHTS HATHAWAY BROWN 5, ARCHBISHOP HOBAN 0

Singles: Kazazic (HB) d. Burkholder 6-2, 7-5; Kang (HB) d. Niedermier 6-4, 6-4; Takaoka (HB) D. Koerber 2,1

Doubles: Sachs-Hofstra (HB) d. Gilbert-Savitski 6-2, 6-2; Kondratova-Dong (HB) d. McCarthy-Vober 6-0, 6-0.

JV Score: Hathway Brown 5-0.

MARLINGTON 3, RAVENNA 2

Singles: McConnell (M) d. Larkin 6-2, 6-0; Skilton (R) d. Summers 6-1, 6-3; Peters (R) d. Beggs 6-0, 6-0.

Doubles: Mason-Mason (M) d. Geehring-Chrin 6-2, 6-0; Humphries-Lane (M) d. Voll-Tackett 6-0, 6-0.

LAKE 5, FIELD 0

Singles: Paschke (L) d. Casalonia 6-0, 6-0; Miller (L) d. Seni 6-0, 6-0; Milhoan (L) d. Firth 6-0, 6-0.

Doubles: Ball-Deluca (L) d. Roosa-Davis 6-0, 6-0; Moorhead-Kontur (L) d. Gorsline-Langille 6-0, 6-0.

CVCA 3, SHAKER HEIGHTS LAUREL 2

Singles: Miller (CVCA) d. Davies 2-6, 6-2, 6-3; DeCarlo (CVCA) d. Klie 6-2, 6-2; Bee (L) d. Jacob 6-3, 1-6, 7-6 (8).

Doubles: McGowan-Adebambo (L) d. Morris-Nguyen 6-1, 5-7, (10-5); Lambert-Thelander (CVCA) d. Estanfamus-Chanraj 6-3, 2-6, 6-4.

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

ELLET 25-25-25, NORTH 17-21-16

Kills: Leaunghitthidet (N) 3; Trowbridge (E) 4. Digs: Thomas (N) 4; Judeh (E) 4. Blocks: Thornton (N) 1; Urdiales (E) 4, Shaw (E) 4. Assists: Thomas (N) 23; Hill (E) 8, Corple (E) 8. Service Points: Thornton (N); Hill (E) 11, Hayes (E) 11. JV Score: North, 2-1.

BUCHTEL 22-25-15-28-15, EAST 25-19-25-26-13



Kills: Cheatham (B) 18. Digs: Bell (B) 11. Blocks: Wilkins (B) 7. Assists: William (B) 13. Service Points: Oliver (B) 20. JV Score: Buchtel, 2-0.

Records: Buchtel 11-1, 9-1.

FIRESTONE 25-25-25, KENMORE-GARFIELD 5-9-8



Kills: Boone (F) 7. Digs: Boone (F) 5. Blocks: Boone (F) 1. Assists: Zupancic (F) 16. Service Points: Kehner (F) 11.

NORTHWEST 25-11-25-25, ORRVILLE 23-25-21-21

Kills: Myers (O) 10; Cudnik (NW) 15. Digs: Hamsher (H) 20; Wise (NW) 18. Blocks: Bottomley (NW) 6. Assists: Slaughter (O) 19; Lower (NW) 36. Service Points: Cudnik (NW) 8. JV Score: Northwest, 2-0.

Records: Northwest 10-6, 6-1; Orrville 4-9, 1-6.

CVCA 25-25-25, TUSLAW 16-14-23

Kills: Costa (CVCA) 14. Digs: Nickols (CVCA) 27. Blocks: Gibbons (CVCA) 9. Assists: Wodrich (CVCA) 17. Service Points: Nickol (CVCA) 8. JV Score: Tuslaw, 2-0.

Records: CVCA 9-6, 5-2.

NORTON 25-25-25, SPRINGFIELD 8-9-5

Kills: Borelle (N) 7; Ritterbeck, Kern (S) 2. Digs: Jones (N) 5; Pastorious (S) 3. Blocks: Tatka (N) 3; Gardinier, Ritterbeck (S) 1. Assists: Fairbanks (N) 15; Kern (S) 5.

COPLEY 18-23-25-25-16, KENT ROOSEVELT 25-25-14-17-14

Kills: S. Emich (C) 12. Digs: Farkas (C) 26. Blocks: Wheeler (C) 4. Assists: Keathley (C) 35. Service Points: Kemer (C) 19. JV Score: Copley, 2-0.

Records: Copley 8-7, 3-4.

HIGHLAND 25-25-25-30, BARBERTON 16-22-27-28

Kills: Liddle (B) 10. Digs: Morgan (B) 30. Blocks: Silva (B) 3. Assists: Morgan (B) 33. JV Score: Highland, 2-0.

SANDY VALLEY 25-25-25, EAST CANTON 9-11-21

MENTOR 20-13-25-25-15, MEDINA 25-25-12-16-12

Records: Medina 7-8, 3-5.

ST. VINCENT-ST. MARY 25-25-25, GARFIELD HEIGHTS TRINITY 17-23-14

Kills: Libby (STVM) 13. Digs: Lanham, Folatko (STVM) 14. Blocks: Watson (STVM) 3. Assists: Folatko (STVM) 20. Service Points: Tavolier (STVM) 12. JV Score: STVM, 2-0.

Records: St. Vincent-St. Mary 8-8; Garfield Heights Trinity 9-3.