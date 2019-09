FOOTBALL

Scoreboard

Saturday's Results

Buchtel 45, Firestone 0

Ellet 53, North 7

Dematha Catholic (Md.) 42, Cle. St. Ignatius 0

Lakewood St. Edward 42, Cin. Elder 25

Lima Central Catholic 27, Mogadore 21

Western Reserve Academy 33, Youngstown Valley Christian 7

Scoring Summaries

ELLET 53, NORTH 7

Ellet ;;20;;20;;7;;6;;—;;53

North ;;0;;0;;0;;7;;—;;7

Ell.: Haverstick 1 run (kick failed)

Ell.: Vargo 32 run (Tomlin kick)

Ell.: Miletti 5 run (Tomlin kick)

Ell.: Evans 12 blocked punt return (Tomlin kick)

Ell.: Fisher 4 run (Tomlin kick)

Ell.: Vargo 42 run (kick failed)

Ell.: Wilcox 7 run (Tomlin kick)

Ell.: Williams 7 run (kick failed)

Nor.: Powell 14 run (Hakizimana kick)

;;Ellet;;North

First downs ;;16;;17

Rushing ;;27-196;;32-22

Passing ;;3-4-80-0;;1-4-36-0

Records ;;2-2, 1-0;;0-4, 1-0

LIMA CENTRAL CATHOLIC 27, MOGADORE 21

Lima CC;;7;;14;;0;;6;;—;;27

Mogadore;;0;;0;;7;;14;;—;;21

LCC: Thomas 11 run (Davisson kick), 3:55, 1-Q

LCC: Nathan Stolly 58 pass from Nevan Stoll Davisson kick), 11:28, 2-Q

LCC: Moore 3 run (Davisson kick), 0:53, 2-Q

Mog.: Marmash 33 pass from Popa (Slabaugh kick), 9:14, 3-Q

Mog.: Constatine 47 run (run failed), 7:40, 4-Q

LCC: Thomas 20 run (kick failed), 2:32, 4-Q

Mog.: Stephenson 9 pass from Popa (Marmash from Popa), 1:23, 4-Q

;;Lima CC;;Mogadore

Rushing ;;51-231;;29-126

Passing ;;6-10-141-1;;13-23-174-2

Records: ;;3-1;;3-1

Late Friday

CANTON MCKINLEY 41, GREEN 7

Green;;0;;0;;0;;7;;—;;7

McKinley;;19;;22;;0;;0;;—;;41

McK.: Black 26 pass from Wesley (kick failed)

McK.: Dillworth 39 pass from Wesley (kick failed)

McK.: Dillworth 1 run (Fanin kick)

McK.: Ross 13 pass from Wesley (Chine kick)

McK.: Powell 2 run (Lytle run)

McK.: Durant 20 interception return (Chine kick)

Gre.: Davis 27 run (Simmer kick)

;;Green;;McKinley

First downs ;;15;;13

Rushing ;;33-160;;28-167

Passing ;;11-18-51-1;;7-12-103-0

Records ;;1-3, 0-1;;4-0, 1-0

EUCLID 43, MEDINIA 35

Euclid;;13;;3;;21;;6;;—;;43

Medina;;0;;14;;6;;15;;—;;35

Euc.: Mujihad 4 run (kick blocked)

Euc.: Valentine 1 run (M'Baye kick)

Med.: Hensley 20 pass from Allar (Miller kick)

Med.: Maruna 26 pass from Gillespie (Miller kick

Euc.: FG M'Baye 24

Euc.: Ivory 23 pass from Valentine (M'Baye kick)

Euc.: Scott 23 pass from Valentine (M'Baye kick)

Euc.: Mujihad 16 run (M'Baye kick)

Med.: Spatny 4 run (pass failed)

Med.: O'Dear 3 run (Miller kick)

Euc.: Ivory 27 pass from Valentine (kick failed)

Med.: Storey 29 pass from Gillespie (Nanosky from Gillespie)

;;Euclid;;Medina

Records;;4-0, 1-0;;3-1, 0-1

NORTHWEST 35, TUSLAW 7

Tuslaw;;0;;7;;0;;0;;—;;7

Northwest;;7;;14;;7;;7;;—;;35

NW: Houser 1 run (LaFay kick)

NW: Houser 2 run (LaFay kick)

Tus.: Ryder 58 interception return (McKenzie kick)

NW: Houser 1 run (LaFay kick)

NW: Houser 35 run (LaFay kick)

NW: Jordan Mick 29 run (LaFay kick)

;;Tuslaw;;Northwest

First downs ;;9;;18

Rushing ;;28-33;;46-344

Passing ;;11-18-123-3;;8-15-77-1

Records ;;2-2, 0-1;;4-0, 1-0

HUDSON 37, WADSWORTH 35

Wadsworth;;7;;7;;14;;7;;—;;35

Hudson;;3;;17;;7;;10;;—;;37

Hud.: FG Vidmar 26

Hud.: Labus 7 pass from Shaffer (Turano kick)

Hud.: Paltani 1 run (Vidmar kick)

Wad.: Korecky 31 pass from Shaffer (Turano kick)

Hud.: FG Vidmar 34

Hud.: Paltani 1 run (Vidmar kick)

Wad.: Cirino 5 run (Turano kick)

Wad.: Grice fumble recovery (Turano kick)

Hud.: Paltani 5 run (Vidmar kick)

Hud.: McLaughlin 76 pass from Paltani (Vidmar kick)

Wad.: Korecky 46 pass from Shaffer (Turano kick)

Hud.: FG Junko 46

;;Wadsworth;;Hudson

Records ;;2-2, 0-1;;2-2, 1-0

MASSILLON 42, PENN-TRAFFORD (Pa.) 21

Penn-Trafford;;7;;14;;0;;0;;—;;21

Massillon;;0;;35;;0;;7;;—;;42

PT: Dunlap 6 run (Schlessinger kick)

Mas.: Phifer 4 run (Bauer kick)

Mas.: Ballard 30 pass from Longwell (Bauer kick)

Mas.: Keyes 8 run (Bauer kick)

PT: Carr 64 pass from Dunlap (Schlessinger kick)

Mas.: Wilson-Lamp 54 pass from Longwell (Bauer kick)

PT: Dunlap 3 run (Schlessinger kick)

Mas.: Ballard 8 pass from Longwell (Bauer kick)

Mas.: Pedro 5 pass from Longwell (Bauer kick)

;;Penn-Trafford;;Massillon

First downs ;;14;;21

Rushing ;31-110;;43-171

Passing ;;14-23-257-1;;14-16-225-1

Records ;;4-1;;4-0

KENMORE-GARFIELD 56, TOLEDO SCOTT 24



Kenmore-Garfield;;7;;14;;27;;8;;—;;56

Scott;;6;;6;;6;;6;;—;;24

K-G: Wilson 2 run (Kodjoe kick)

Sco.: Thomas 55 pass from Connerton-Yates (kick failed)

K-G: Grandison 55 run ( Kodjoe kick)

K-G: Fisher 28 run ( Kodjoe kick)

Sco.: Connerton-Yates 1 run (run failed)

K-G: Grandison 44 run ( Kodjoe kick)

K-G: Spaulding 19 run (kick failed)

K-G: Kidd 1 run (Grandison run)

Sco.: Connerton-Yates 7 run (run failed)

K-G: Jordan 41 run (kick failed)

K-G: Johnson 4 run (Grandison run)

Sco.: Glover 6 run (pass failed)

;;Records ;;3-1;;0-4

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

STOW 2, FIRESTONE 2



Halftime: Stow, 1-0. Goals: Colvis (S) , Quinn (S) , Koehler (F), Reichlin (F). Shots on goal: Stow, 8-5. Corner kicks: Stow, 8-4. Saves: Miller (ST) 3; Curlee (F) 5, Kirven (F) 1.

Records: Stow 4-3-3; Firestone 8-2-1.

ELLET 7, WATERLOO 0

Halftime: Ellet, 1-0. Goals: R. Tucker (E) 4, Bunn (E) 2, Boley (E). Assists: Rose (E) 3, Dotson (E) 2, Bunn (E) 1. Shots on goal: Ell., 21-14. Corner kicks: Ell., 7-0. Saves: Newkirk (W) 12; Suansing (E) 5, Fortunato (E) 1.

COPLEY 1, BRUNSWICK 0

Halftime: 0-0. Goals: Brucken (C). Assists: Speight (C). Shots: Cop., 21-6. Shots on goal: Cop., 14-2. Corner kicks: Cop., 4-2. Saves: Ernst (B) 12; Hill (C) 2. JV Score: Brunswick, 2-1.

Records: Brunswick 7-3-1; Copley 6-4-0.

GREEN 2, REVERE 1



Halftime: 1-1. Goals: Johnson (G), Leemaster (G), Klein (R). Assists: Leemaster (G). Shots on goal: Gre., 16-5. Corner kicks: Gre., 6-4. Saves: Smith (G) 5; Evert (R) 12.



WALSH JESUIT 1, CUYAHOGA FALLS 0

Halftime: Walsh Jesuit, 1-0. Goals: Madden (WJ). Assists: None. Shots: Wal., 13-2. Shots on goals: Wal., 7-1. Corner kicks: CF, 3-2. Saves: Reischnan (CF) 6; Horgan (W) 1. JV Score: 1-1.

Records: Cuyahoga Falls 3-4-2; Walsh Jesuit 6-1-2.

CHIPPEWA 4, NORWAYNE 1

Halftime: Chippewa, 3-1. Goals: Long (C) 3, E. Letz (C), Steiner (N). Assists: E. Letz (C), T. Letz (C). Shots on goal: Chi., 8-6. Corner kicks: Chi., 4-1. Saves: Karl (C) 5.

Records: Chippewa 8-1-1.

GIRLS

Scoring Summaries

LAKE 1, STOW 0

Halftime: 0-0. Goal: Michaels (L). Assist: Kirk (L). Shots on goal: Stow, 8-2. Saves: Slider (L) 8; N/A (S) 1.

Records: Lake 5-4-1; Stow 7-3.



ARCHBISHOP HOBAN 3, HUDSON 1

Halftime: 1-1. Goals: Szijarto (AH), Tonsing (AH), Liesen (H). Assists: Mondello (AH), Rasmussen (AH). Shots on goal: Hob., 15-7. Corner kicks: Hob., 7-3. Saves: Incarnato (AH) 6; Pierce (H) 12.

Records: ArchbishopHoban 6-3.

WEST BRANCH 2, FIELD 1

Halftime: 1-1. Goals: Egli (WB), Rahe (F), MacLean (WB). Assists: Pidgeon (F). Shots on goal: WB, 11-10. Corner kicks: Fie., 3-2.

Records: West Branch 7-2; Field 4-5-1.

WALSH JESUIT 1, JACKSON 0

Halftime: Walsh Jesuit, 1-0. Goal: Gorski (WJ). Assist: Gaspar (WJ). Shots on goal: WJ, 7-3. Corner kicks: Walsh, 3-2. Saves: Durr (J) 6, Sarka (WJ) 3. JV Score: Walsh Jesuit, 1-0.

Records: Jackson 8-2-1; Walsh Jesuit 8-0-2.

BOARDMAN 1, NORTH CANTON HOOVER 0

Halftime: 0-0. Goal: Alvarico (B). Saves: Merda (H) 11.

TALLMADGE 4, MASSILLON 0

Halftime: Tallmadge, 2-0. Goals: Heestand (T) 2, Hudak (T), Marcum (T). Assists: Harjung (T), Heestand (T). Shots on goal: Tal., 15.

CUYAHOGA FALLS 2, ELYRIA CATHOLIC 0



Halftime: 0-0. Goals: Schneiders (CF), Blake (CF). Assists: Ward (CF), Knepper (CF). Shots on goal: CF, 14-7. Corner kicks: CF, 6-4. Saves: Bowser (CF) 4; Resor (EC) 10.

Records: Cuyahoga Falls 3-4-4; Elyria Catholic 5-4-1.

NORTON 0, BARBERTON 0

Shots on goal: Norton, 18-7. Corner kicks: Nor., 5-2. Saves: Thomas (N) 7; Ramsey (B) 18. JV Score: Bar., 3-1.

Records: Norton 8-1-1; Barberton 6-4-1.

COPLEY 3, CVCA 0



Halftime: 0-0. Goals: Neal (Cop.) 3. Assists: Blanchard (Cop.) 2, Lisi (Cop.). JV Score: Copley, 5-1.

Records: Copley 8-3-0.

CHIPPEWA 4, NORWAYNE 1



Halftime: Chippewa, 2-1. Goals: Hennegar (C), Storad (C), Sheridan (C), Barnett (C), Mannasmith (N). Shots on goal: Nor., 10-7. Corner kicks: Chi., 4-2. Saves: Cancarevic (C) 9; DuPlaga (N) 8.

Records: Chippewa 7-2; Norwayne 8-2.

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

FIRESTONE 25-25, CLEVELAND JOHN HAY 10-3

Kills: Boone (F) 8. Digs: Capper (F) 4. Blocks: Boone (F) 8. Assists: Zupancic (F) 26. Service Points: Myers (F) 15.

MAPLE HEIGHTS 25-25, FIRESTONE 17-20

Kills: Boone (F) 7. Digs: Capper (F) 11. Blocks: Boone (F) 5. Assists: Zupancic (F) 12. Service Points: Boone (F) 7.

STREETSBORO 25-25, FIRESTONE 22-19

Kills: Boone (F) 7. Digs: Ramsey (F) 13. Blocks: Boone (F) 5. Assists: Zupancic (F) 18. Service Points: Ramsey (F) 6.

WOOSTER 25-26-25, BUCKEYE 18-24-16

Kills: Gibson (B) 7, Bell (B) 7. Assists: Gibson (B) 11. Digs: Bell (B) 14. Service Points: Anzevino (B) 8, 2 aces.

Records: Buckeye 3-11.

BARBERTON 25-25-25, WATERLOO 22-17-7

Kills: Silva (B) 15. Digs: Mayle (B) 22. Blocks: Silva (B) 2. Assists: Morgan (B) 26.

Husky Invitational

TALLMADGE 25-25, KIDRON CENTRAL CHRISTIAN 11-17

Kills: Catalano (T) 6. Digs: Horner (T) 8. Blocks: Perdue (T) 2. Assists: Kirker (T) 11.

Husky Invitational

TALLMADGE 25-25, ST. THOMAS AQUINAS 11-14.

Kills: Kirker, Seeker (T) 5. Digs: Catalano (T) 6. Blocks: Arnold (T) 4. Assists: Kirker (T) 11.

COVENTRY 25-26-25-27, LAKE 15-24-27-25

Kills: Wightman (C) 5. Digs: Gotto (C) 26. Assists: M. Meinen (C) 32. Service Points: Goodlet (C) 14. JV Score: Lake, 2-0.

Records: Coventry 15-1.

HIGHLAND 25-25-25, CUYAHOGA FALLS 14-6-9

NORTHWEST 25-11-25-25, ORRVILLE 23-25-21-21

Records: Northwest 6-1.

TENNIS

SUBURBAN LEAGUE TOURNAMENT



(At Highland High School)

American Conference

Team Results: 1. Highland 39; 2. Revere 33; 3. Aurora 32; 4. Copley 25; 5. Barberton 18; 6. Tallmadge 14; 6. Kent Roosevelt 14.

Championships

First Singles: Dobos (Revere) d. E. Hadler (Highland) 6-2, 6-2. Second Singles: Fannin (Highland) d. Malinowski (Aurora) 6-1, 6-2. Third Singles: Oberhaus (Highland) d. O'Callaghan (Aurora) 6-1, 6-0.

First Doubles: Pawlak-Sgambati (Highland) d. Fan-Kinder (Revere) 6-2, 6-2. Second Doubles: Gillin-Kuczynski (Highland) .d Abbass-Guerini (Aurora) 6-2, 6-2.

GOLF

BOYS

STATE FARM INVITATIONAL

(At Riceland Golf Course, Orrville. Par: 72)

Team scores: 1. Waynedale 310; 2. Chippewa 329; 3. Orrville 329; 4. Cloverleaf 331; 5. Triway 334; 6. Northwestern 334; 7. Loudonville 351; 8. Lake Center Christian 355; 9. Fairless 364; 10. Dalton 365; 11. Plymouth 374; 12. Mansfield 378; 13. Mapleton 378; 14. West Holmes 384; 15. Tuslaw 402; 16. Black River 448; 17. Smithville 450.

CROSS COUNTRY

BOYS

PATRIOT INVITATIONAL



(At Cuyahoga Community College, Parma)

Team Results: 1. Brecksville 58; 2. Lakewood 62; 3. Lyndhurst Brush 91; 4. Westlake 125; 5. North Olmsted 173; 6. Madison 178; 7. Parma Normandy 218; 8. Parma Heights Valley Forge 245; 9. Midview 254; 10. Berea-Midpark 282; 11. Parma Heights Holy Name 285; 12. Cle. St. Ignatius 358.

Individual Results: 1. Jones (Brecksville) 16:23.8. Speeth (Brecksville); 3. Peppard-Kramer (Lakewood); 4. McCallum (Lakewood); 5. Maguth (Normandy; 6. McSweeney (Brecksville); 7. Callaway (Midview); 8. Mueller (Westlake); 9. Hakimian (Valley Forge); 10. Liddell (Brush).

TODD CLARK INVITATIONAL

(At Cloverleaf High School, Lodi)

Team Results: 1. Bay Village Bay 78; 2. Shaker Hts. 93; 3. GlenOak 102; 4. North Canton Hoover 115; 5. Aurora 151; 6. Stow 159; 7. Cloverleaf 160; 8. North Royalton 183; 9. Highland 195; 10. Jackson 237; 11. Firestone 245; 12. Mayfield 276; 13. Buckeye 315; 14. Mentor 431; 15. Kent Roosevelt 461; 16. Norton 516.

Individual Results: 1. Gucker (Cloverleaf) 16:20.0; 2. Singleton (Aurora); 3. Rice (GlenOak); 4. Divakarla (Shaker Hts.); 5. Floyd (GlenOak); 6. Peets (Firestone); 7. Hall (Shaker Hts.); 8. Warren (Bay); 9. Hamil (Bay); 10. Johnson (Hoover).

STRONGSVILLE VERTICAL RUNNER INVITATIONAL

(At Strongsville High School)

Team Results: 1. Hudson 67; 2. Louisville 82; 3. Cleveland St. Ignatius 86; 4. Brunswick 121; 5. Perrysburg 147; 6. Perry 210; 7. Walsh Jesuit 214; 8. University School 233; 9. Strongsville 291; 10. Twinsburg 301; 11. Avon 313; 12. Nordonia 330; 13. Chagrin Falls 331; 14. Columbian 359; 15. Chardon 405; 16. Copley 410; 17. Cleveland Heights 600; 18. Medina 638; 19. Eastlake North 641.

Individual Results: 1. Zucca (St. Ignatius) 15:52.2; 2. Ganser (Louisville); 3. Goldslager (Hudson); 4. Baroncini (Perrysburg); 5. Casey (Hudson); 6. Uber (Brunswick); 7. Groves (Columbian); 8. Ondracek (Walsh Jesuit); 9. Ison (Louisville); 10. Mulhern (St. Ignatius).

MIDWEST CATHOLIC CHAMPIONSHIPS

(At Kettering, Ohio)

Team Results: 1. St. Vincent-St. Mary 124; 2. Dayton Carroll 140; 3. Cin. Elder 150; 4. Lakewood St. Edward 162; 5. Cin. St. Xavier 198; 6. Cin. Summit Country Day 217; 7. Tol. St. John's Jesuit 224; 8. Cardinal Ritter (Ind.) 235; 9. Tol. St. Francis 266; 10. Cin. McNicholas 268; 11. Lancaster Fisher Catholic 278; 12. Covington Catholic (Ky.) 283; 13. Canton Central Catholic 283; 14. Cin. Badin 306; 15. Elyria Catholic 391; 16. Cin. Moeller 418; 17. Mercyhurst Prep (Pa.) 425; 18. La Salette Academy (Ill.) 433; 19. Dayton Chaminade Julienne 436; 20. Cin. LaSalle 532; 21. Cin. Alter 566; 22. Fenwick 615; 23. Bloomington Central Catholic (Ind.) 632; 24. Cle. VASJ 738; St. Bernard Roger Bacon 843.

Individual Results: 1. Agnew (Carroll) 16:00.7; 2. Mullen (Elder); 3. P. Stamm (Ritter); 4. Schaetzle (Canton Central Catholic); 5. W. Stamm (Ritter); 6. Epps (STVM); 7. Lakhia (Co. Day); 8. Brumfield (Co. Day); 9. Powers (STVM); 10. Seiple (St. John's).

GIRLS

PATRIOT INVITATIONAL



(At Cuyahoga Community College, Parma)

Team Results: 1. Lakewood 55; 2. Brecksville 67; 3 Westlake 92; 4. Berea-Midpark 104; 5. Midview 125; 6. Madison 145; 7. Parma Heights Holy Name 150; 8,. North Olmsted 193; 9. Normandy 252; 10. Parma Heights Valley Forge 267; 11 Amherst Steele 329; 12. Garfield 343.

Individual Results: 1. Menendale (Brecksville) 20:07.9; 2. Thai (Berea-Midpark); 3. McGann (Lakewood); 4. Kenner (Brecksville); 5. Peer (Westlake); 6. Gregg (Lakewood); 7. Sanzone (Midview); 8. Bechtel (Berea-Midpark); 9. Alcantar (Madison); 10. Ermakov (Berea-Midpark).

TODD CLARK INVITATIONAL

(At Cloverleaf High School, Lodi)

Team Results: 1. Shaker Heights 32; 2. Highland 104; 3. Aurora 112; 4. Mayfield 133; 5. North Royalton 148; 6. GlenOak 179; 7. Stow 186; 8. Buckeye 207; 9. Jackson 220; 10. North Canton Hoover 222; 11. Firestone 253; 12. Cloverleaf 274; 13. GlenOak "B" 378; 14. Mentor 400; 15. Kent Roosevelt 443; 16. Norton 493.



Individual Results: 1. Blaszak (Shaker Hts) 19:25.3; 2. Manos (Hoover); 3. Compton-Engle (Shaker Hts.); 4. Tonkin (Shaker Hts.); 5. Carpenter (Shaker Hts.); 6. Toth (Firestone); 7. Cassiday (Stow); 8. Dolata (Buckeye); 9. Spoon (GlenOak); 10. Sague (Mayfield).

STRONGSVILLE VERTICAL RUNNER INVITATIONAL

(At Strongsville High School)

Team Results: 1. Hudson 103; 2. Olentangy Liberty 134; 3. Perrysburg 137; 4. Beaumont 165; 5. Strongsvile 170; 6. Brunswick 172; 7. Solon 1196; 8. Bay Village Bay 217; 9. Chagrin Falls 243; 10. Twinsburg 247; 11. Avon 266; 12. Rocky River 284; 13. Rocky River Magnificat 306; 14. Walsh Jesuit 380; 15. Copley 421; 16. Perry 438; 17. Nordonia 542; 18. North 543; 19. Medina 640.



Individual Results: 1. Isham (Strongsville) 18:34.84; 2. Mlynek (Beaumont); 3. Duhaime (Perrsyburg); 4. Ciecierski (Beaumont); 5. Vapenik (Strongsville); 6. Bardwell (Brunswick); 7. Deeds (Twinsburg); 8. Hannan (Hudson); 9. Coleman (Rocky River); 10. Freeman (Solon).

MIDWEST CATHOLIC CHAMPIONSHIPS

(At Kettering, Ohio)

Team Results: 1. St. Vincent-St. Mary 48; 2. Indianapolis Cathedral (Ind.) 60; 3. Cin. St. Ursula Academy 118; 4. Cardinal Ritter (Ind.) 151; 5. Cin. Ursuline Academy 165; 6. Mercy McAuley 221; 7. Mercyhurst Prep (Pa.) 243; 8. Bloomington Central Catholic (Ind.) 268; 9. Cin. Mt. Notre Dame 302; 10. Cin. Badin 305; 11. Day. Carroll 313; 12. Notre Dame Academy (Ky.) 337; 13. Cin. Summit Country Day 371; 14. St. Henry (Ky.) 372; 15. Canton Central Catholic 376; 16. Fenwick 403; 17. Cin. Alter 429; 18. Dayton Chaminade Julienne 474; 19. Cin. McNicholas 525; 20. Lancaster Fisher Catholic 582; 21. Elyria Catholic 595; 22. St. Bernard Roger Bacon 664.

Individual Results: 1. Hagey (STVM) 18:51.6; 2. Mary Anna Wehrle (Ritter); 3. Carr (Indianapolis Cathedral); 4. Cridge (Indianapolis Cathedral); 5. Mariah Wehrle (Ritter); 6. Gruber (Ritter); 7. McKinney (Indianapolis Cathedral); 8. Moll (STVM); 9. Mathews (Badin); 10. Coldiron (Co. Day).