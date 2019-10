SOCCER

GIRLS

Scoring Summaries

AURORA 5, PARMA PADUA 0



Halftime: 0-0. Goals: Filkouski (A) 2, Devins (A), A. Stern (A), S. Stern (A). Assists: Filkouski (A), Devins (A). Shots: Aur., 14-3. Shots on goal: Aur., 10-2. Saves: Demagall (A) 2.

BRUNSWICK 5, OLMSTED FALLS 0



Halftime: Brunswick, 3-0. Goals: Jozefov (B) 4, Wickes (B). Assists: Ricciardi (B) 2, Mackey (B), Grabowski (B). Saves: Gulatta (B) 6.

ELLET 2, ALLIANCE 1



Halftime: 1-1. Goals: C. Tucker (E) 2, Richmond (A). Assists: S. Tucker (E) 2. Shots on goal: All., 15-9. Corner kicks: Ell., 5-3. Saves: Bunn (E) 10; Phillips (A) 6.

Records: Ellet 10-3; Alliance 8-4-1.

KENT ROOSEVELT 1, LAKE 0



Halftime: Kent Roosevelt, 1-0. Goals: Parham (KR). Shots on goal: Lake, 4-2. Saves: Slider (L) 1.

Records: Lake 6-5-2.

WALSH JESUIT 3, WADSWORTH 0



Halftime: 0-0. Goals: Rea (WJ), Ramicone (WJ), Brown (WJ). Assists: Ptacek (WJ), Gorski (WJ), Haag (WJ), Rea (WJ). Shots: WJ, 12-9. Shots on goal: WJ, 9-4. Corner kicks: WJ, 7-3. Saves: Rhoades (Wad.) 6; Sarka (WJ) 3, Krosky (WJ) 1.

Records: Walsh Jesuit 11-0-3.

WOOSTER 3, PERRY 0



Halftime: Wooster, 1-0. Goals: Fransen (W) 2, Wright (W). Assists: Fransen (W), Monastra (W). Saves: Steele (W) 4.

Records: Wooster 8-4.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Coventry at Springfield, 6 p.m.

Field at Cloverleaf

Norton at Woodridge

Ravenna at Streetsboro, 6 p.m.

WRA at Laurel School, 5 p.m.

Wednesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Brecksville at North Royalton

Canfield at Archbishop Hoban

Firestone at Ellet

GlenOak at Lake

Jackson at Green

Nordonia at Cuyahoga Falls

North at Our Lady of the Elms, 5 p.m.

North Canton Hoover at Kent Roosevelt

Perry at Canton McKinley

Stow at Hudson

Tallmadge at Barberton

Wadsworth at Twinsburg

BOYS

Scoring Summaries

ORRVILLE 6, RITTMAN 1



Halftime: Orrville, 2-1. Goals: Lopez (O) 3, Cruz (O), Zonar (O), Wilson (O). Assists: Wilson (O) 2, Lopez (O), Cruz (O), Zonar (O).

Records: Orrville 7-4-2.

Note: No stats provided for Rittman.

TRIWAY 2, NORTHWEST 1



Halftime: 0-0. Goals: Miller (T), Gilmore (T), Pickett (NW). Shots: Tri., 15-13. Shots on goal: Tri., 7-4. Corner kicks: NW, 3-0. Saves: Campbell (T) 3; Aaron (NW) 5.

Schedule

Tuesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Chardon NDCL

Barberton at Tallmadge

Cuyahoga Falls at Nordonia

Green at Jackson

Lake at GlenOak

Mentor Lake Catholic at Walsh Jesuit

North Royalton at Brecksville

Springfield at Coventry

Twinsburg at Wadsworth

Woodridge at Norton

Wednesday's Game

Tuslaw at Rittman, 5 p.m.

TENNIS

HIGHLAND 5, WADSWORTH 0



Singles: Hadler (H) d. Heideman 6-0, 6-0; Fannin (H) d. Guenther 6-1, 6-0; Oberhaus (H) d. McCall 6-0, 6-1.

Doubles: Pawlak-Sgambati (H) d. Saylor-Cornacchione 6-1, 6-1; Gillin-Kuczynski (H) d. Porter-Brandyberry 6-2, 6-1.

Records: Highland 14-3.

NORDONIA 5, BEREA-MIDPARK 0



Singles: Agra (N) d. Zavzykihall 0-6, 6-0, 6-4; Penrod (N) d. Lash 6-3, 6-1; Buckles (N) d. Svec 6-0, 6-1.

Doubles: Kopniske-Orzechowski (N) d. Chapman-Barrett 7-6(2), 6-1; McHugh-McMichael (N) d. Silvo-Cornelius 6-1, 6-1.

TALLMADGE 5, NORTH 0



Singles: Siesel (T) d. Rai 6-1, 6-2; Palmer (T) d. Wadlington 6-3, 6-2; Yates (T) d. Doh Soe Win 6-4, 0-6, 7-5.

Doubles: Waino-Kirk (T) d. Na Be-Nan 6-0, 6-1; Douglas-Harnack (T) d. Ma Be-Graffe 7-5, 6-4.

WALSH JESUIT 5, ST. VINCENT-ST. MARY 0



Singles: Kealy (WJ) d. McKnight 6-3, 6-1; Carmichael (WJ) d. Tomaszewski 6-1, 6-0; McHale (WJ) d. Epps 6-1, 6-1.

Doubles: Waltz-Coyle (WJ) d. Chmura-Pier 6-3, 6-1; Masteller-Swanson (WJ) d. Davis-Dietrich 6-3, 6-0.

Records: Walsh Jesuit 12-8; St. Vincent-St. Mary 14-7.

GOLF

GIRLS

STOW 181, WADSWORTH 184, TALLMADGE 198



Stow: Staats 43, Ryan 44, McCoy 46, Dave 48.

Wadsworth: Kritzell 42, Thomas 47, Thompson 47, Kaser 48.

Tallmadge: Bickar 35, Currey 45, Brown 57, Fiume 61.

Records: Stow 11-3.

VOLLEYBALL

OUR LADY OF THE ELMS 25-25-10-20-15, ELLET 21-15-25-25-12



Kills: Judeh (E) 8. Digs: Corple (E) 3. Blocks: Urdiales (E) 2. Assists: Corple (E) 7. Service Points: Hill (E) 17; Jendrisak (OLE) 20.

Records: Our Lady of the Elms 8-8; Ellet 5-11.

REVERE 26-25-25, TRIWAY 24-16-14



Kills: Ramsey (R) 11. Digs: Furukawa (R) 15. Blocks: Baker (R) 4. Assists: Drenth (R) 27. Service Aces: Boehnlein (R) 4.

FOOTBALL

Schedule

WEEK SIX

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Alliance (2-3, 1-0) at Canton South (2-3, 1-1)

Barberton (4-1, 2-0) at Copley (1-4, 0-1)

Canton Central Catholic (2-3) at Green (2-3)

Cleveland Heights Lutheran East (4-1) at Ellet (3-2)

Cloverleaf (2-3, 1-1) at Ravenna (4-1, 1-1)

Coventry (4-1, 1-1) at Woodridge (2-3, 1-1)

Cuyahoga Falls (2-3, 0-2) at Brecksville (3-2, 2-0)

Field (1-4, 0-2) at Springfield (1-4, 1-1)

Firestone (0-5, 0-1) vs. North (0-5, 0-2), at InfoCision Stadium

Highland (0-5, 0-2) at Revere (3-2, 1-1)

Jackson (4-1, 2-0) at GlenOak (1-4, 0-2)

Kent Roosevelt (3-2, 2-0) at Aurora (4-1, 1-1)

Lake (3-2, 0-2) at Canton McKinley (4-1, 2-0)

Manchester (3-2, 1-1) at Triway (3-2, 1-1)

Massillon (5-0) at Austintown Fitch (3-2)

Medina (3-2, 0-2) at Elyria (1-4, 0-2)

Mogadore (4-1, 0-0) at Rootstown (5-0, 0-0)

Nordonia (2-3, 1-1) at Hudson (2-3, 1-1)

Northwest (4-1, 1-1) at CVCA (4-1, 2-0)

North Royalton (2-3, 1-1) at Twinsburg (2-3, 1-1)

Norton (2-3, 1-1) at Streetsboro (5-0, 2-0)

Orrville (5-0, 2-0) at Tuslaw (3-2, 1-1)

Perry (4-1, 1-1) at North Canton Hoover (3-2, 1-1)

Shaker Heights (1-4, 0-2) at Brunswick (4-1, 1-1)

Smithville (1-4, 0-2) at Chippewa (1-4, 1-1)

Stow (4-1, 1-1) at Wadsworth (3-2, 1-1)

Tallmadge (2-3) at Rocky River (3-2)

Warren G. Harding (3-2) at St. Vincent-St. Mary (3-2)

Wooster (2-3, 2-0) at West Holmes (2-3, 1-1)

Saturday's Games

Archbishop Hoban (4-1, 0-0) at Cleveland Benedictine (5-0, 0-0), 1 p.m.

Buchtel (3-2) at Lakewood St. Edward (4-1), 3 p.m.

East (2-3, 0-0) at Kenmore-Garfield (3-2, 0-1), noon

St. Thomas Aquinas (3-2) at WRA (3-2), 2 p.m.

Walsh Jesuit (0-5, 0-0) at Mentor Lake Catholic (2-3, 0-0), 7 p.m.