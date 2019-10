FOOTBALL

Computer Ratings

(Top eight schools from each region in the final report Nov. 3 will qualify for the playoffs; Regions with local teams listed)

DIVISION I

Region 1 — 1. Mentor (5-0) 14.1, 2. Lakewood St. Edward (4-1) 13.15, 3. Euclid (5-0) 12.7152, 4. Stow (4-1) 12.3, 5. Brunswick (4-1) 11.5, 6. Canton McKinley (4-1) 11.15, 7. Jackson (4-1) 10.75, 8. Solon (4-1) 10.45, 9. Strongsville (4-1) 9.25, 10. Medina (3-2) 7.8, 11. Cleveland Heights (4-1) 7.25, 12. Cle. St. Ignatius (2-3) 6.65.

DIVISION II

Region 5 — 1. Massillon (5-0) 13.0, 2. Willoughby South (4-1) 11.35, 3. Mayfield (5-0) 11.2, 4. Archbishop Hoban (4-1) 10.15, 5. Perry (4-1) 8.1, 6. Lake (4-1) 6.9, 7. North Canton Hoover (3-2) 6.5, 8. Warren G. Harding (3-2) 6.25, 9. Austintown Fitch (3-2) 6.2, 10. Bedford (3-2) 5.75, 11. Ellet (3-2) 5.6, tie-12. Kent Roosevelt (3-2) 5.0, tie-12. Kenmore-Garfield (3-2) 5.0.

Region 6 — 1. Avon (5-0) 12.15, 2. Olmsted Falls (5-0) 10.85, 3. Cle. Benedictine (5-0) 10.2, 4. Maple Hts. (4-1) 9.3, 5. Amherst Steele (4-1) 9.15, 6. Brecksville (3-2) 8.5, 7. Barberton (4-1) 8.45, 8. Avon Lake (4-1) 7.3, 9. Wadsworth (3-2) 5.85, 10. Parma Hts. Valley Forge (3-2) 5.6, 11. Parma Padua Franciscan (2-3) 5.35, 12. North Royalton (3-2) 4.75.

DIVISION III

Region 9 — 1. New Philadelphia (5-0) 12.2, 2. Streetsboro (5-0) 11.75, 3. Chagrin Falls Kenston (5-0) 10.55, 4. Aurora (5-0) 10.45, 5. Steubenville (4-1) 9.8612, 6. Niles McKinley (4-1) 8.8, 7. Ravenna (4-1) 8.7, 8. Dover (4-1) 8.6898, 9. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin (3-2) 7.75, 10. Coventry (4-1) 7.55, 11. Geneva (4-1) 7.1, 12. Chardon (3-2) 6.75

Region 10 — 1. Mansfield Senior (5-0) 11.7, 2. Buckeye (4-1) 10.1, 3. Bay Village Bay (4-1) 9.8, 4. Norwalk (4-1) 9.55, 5. Sandusky (4-1) 7.45, 6. Revere (3-2) 7.35, 7. Tiffin Columbian (5-0) 7.05, tie-8. Parma Hts. Holy Name (4-1) 6.7, tie-8. Caledonia River Valley (4-1) 6.7, 10. Rocky River (3-2) 4.5, tie-11. Ashland (1-4) 3.55, tie-11. Norton (2-3) 3.55.

DIVISION IV

Region 13 — 1. Perry (Lake Co.) (5-0) 11.05, 2. CVCA (4-1) 9.2, 3. Hubbard (4-1) 8.85, 4. Wintersville Indian Creek (4-1) 8.5, 5. Poland Seminary (3-2) 8.3, 6. Salem (5-0) 8.1, 7. Girard (4-1) 5.35, 8. Youngstown Cardinal Mooney (3-2) 5.25, 9. Chagrin Falls (3-2) 4.95, 10. Struthers (3-2) 3.9, 11. Lisbon Beaver (3-2) 3.8, 12. Fairless (2-3) 3.6.

Region 14 — 1. Galion (5-0) 9.95, 2. Northwest (4-1) 8.4, 3. LaGrange Keystone (4-1) 8.15, 4. Wauseon (4-1) 8.1, 5. Ottawa-Glandorf (4-1) 7.35, 6. Bellevue (4-1) 7.15, 7. Shelby (4-1) 6.7, 8. Huron (4-1) 6.65, 9. Bellville Clear Fork (3-2) 6.15, 10. Rocky River Lutheran West (4-1) 6.1, 11. Clyde (4-1) 6.0, 12. Milan Edison (3-2) 5.35.

DIVISION V

Region 17 — 1. Kirtland (5-0) 11.8697, 2. Sugarcreek Garaway (5-0) 9.2, 3. Rootstown (5-0) 9.0, 4. Garrettsville (5-0) 8.85, 5. Bellaire (4-1) 7.15, 6. Crestwood (4-1) 6.0, tie-7. Canfield South Range (3-2) 5.75, tie-7. Warren Champion (4-1) 5.75, tie-9. Tuslaw (3-2) 5.55, tie-9. Burton Berkshire (4-1) 5.55, 11. Sandy Valley (4-1) 5.5, 12. Barnesville (3-2) 4.9727.

Region 18 — 1. Pemberville Eastwood (5-0) 11.4, 2. Orrville (5-0) 10.5, 3. Oak Harbor (5-0) 9.85, 4. Cle. Hts. Lutheran East (4-1) 7.55, 5. Marion Pleasant (3-2) 6.45, 6. Northwood (5-0) 6.1212, 7. Beachwood (4-1) 6.05, 8. Findlay Liberty-Benton (4-1) 5.75, 9. Tontogany Otsego (3-2) 4.4, 10. Elyria Cath. (2-3) 4.35, 11. Bucyrus Wynford (3-2) 4.2, 12. Richwood North Union (2-3) 4.0747.

DIVISION VI

Region 21 — 1. New Middletown Springfield (5-0) 9.5, 2. Beverly Fort Frye (5-0) 9.15, 3. Glouster Trimble (5-0) 8.8, 4. Salineville Southern (5-0) 7.5, 5. Brookfield (4-1) 6.2, 6. Mogadore (4-1) 6.05, 7. Dalton (4-1) 5.6, 8. Berlin Center Western Reserve (4-1) 5.35, 9. Mineral Ridge (4-1) 5.3, 10. Belpre (3-2) 5.1, 11. Nelsonville-York (3-2) 4.65, 12. Lore City Buckeye Trail (3-2) 3.9.

Schedule

WEEK SIX

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Alliance (2-3, 1-0) at Canton South (2-3, 1-1)

Barberton (4-1, 2-0) at Copley (1-4, 0-1)

Canton Central Catholic (2-3) at Green (2-3)

Cleveland Heights Lutheran East (4-1) at Ellet (3-2)

Cloverleaf (2-3, 1-1) at Ravenna (4-1, 1-1)

Coventry (4-1, 1-1) at Woodridge (2-3, 1-1)

Cuyahoga Falls (2-3, 0-2) at Brecksville (3-2, 2-0)

Field (1-4, 0-2) at Springfield (1-4, 1-1)

Firestone (0-5, 0-1) vs. North (0-5, 0-2), at InfoCision Stadium

Highland (0-5, 0-2) at Revere (3-2, 1-1)

Jackson (4-1, 2-0) at GlenOak (1-4, 0-2)

Kent Roosevelt (3-2, 2-0) at Aurora (5-0, 1-0)

Lake (4-1, 0-1) at Canton McKinley (4-1, 2-0)

Manchester (3-2, 1-1) at Triway (3-2, 1-1)

Massillon (5-0) at Austintown Fitch (3-2)

Medina (3-2, 0-2) at Elyria (1-4, 0-2)

Mogadore (4-1, 0-0) at Rootstown (5-0, 0-0)

Nordonia (2-3, 1-1) at Hudson (2-3, 1-1)

Northwest (4-1, 1-1) at CVCA (4-1, 2-0)

North Royalton (2-3, 1-1) at Twinsburg (2-3, 1-1)

Norton (2-3, 1-1) at Streetsboro (5-0, 2-0)

Orrville (5-0, 2-0) at Tuslaw (3-2, 1-1)

Perry (4-1, 1-1) at North Canton Hoover (3-2, 1-1)

Shaker Heights (1-4, 0-2) at Brunswick (4-1, 1-1)

Smithville (1-4, 0-2) at Chippewa (1-4, 1-1)

Stow (4-1, 1-1) at Wadsworth (3-2, 1-1)

Tallmadge (2-3) at Rocky River (3-2)

Warren Harding (3-2) at St. Vincent-St. Mary (3-2)

Wooster (2-3, 2-0) at West Holmes (2-3, 1-1)

---

Saturday's Games

Archbishop Hoban (4-1, 0-0) at Cleveland Benedictine (5-0, 0-0), 1 p.m.

Buchtel (3-2) at Lakewood St. Edward (4-1), 3 p.m.

East (2-3, 0-0) at Kenmore-Garfield (3-2, 0-1), noon

St. Thomas Aquinas (3-2) at WRA (3-2), 2 p.m.

Walsh Jesuit (0-5, 0-0) at Mentor Lake Catholic (2-3, 0-0), 7 p.m.

GOLF

BOYS

NORTHEAST DIVISION I SECTIONAL



(At Barberton Brookside Country Club, Norton)

Note: The top four teams and top four individuals not on a qualifying team advance to Districts.

Team Results: Archbishop Hoban 292; 2. Medina 312; 3. Highland 313; 4. Brunswick 328; 5. Wooster 332; 6. Cloverleaf 341; 7. Coventry 349; 8. Copley 358; 9. Firestone 368; 10. Tallmadge 370; 11, Barberton 372; 12. Wadsworth 375; 13. Revere 384; 14. Norton 402; 15. Ellet 412; 16. Buckeye 430; 17. Cuyahoga Falls 448.

Individual Results (* indicates individual qualifier): 1. C. Hrabak (Highland) 69; 2. (tie) Thammachack* (Coventry) 71, Apticar (Hoban) 71, Haynes (Hoban) 71; 5. G. Hrabak (Highland) 73; 6. (tie) Heilbrun (Brunswick) 74, Schreck* (Cloverleaf) 74, Wright (Hoban) 74; 9. Morgan* (Barberton) 75; 9. Frazier* (Wooster) 75.

Archbishop Hoban: Apticar 71, Haynes 741, Wright 74, Petrie 76.

Medina: Shiebnkaruk 76, Varley 79, Salamon 79, Trumpler 78.

Highland: C. Hrabak 69, G. Hrabak 73, Burr 84, Zuro 84.

Brunswick: Heilbrun 74, Greiner 83, Safko 85, M. Heilbrun 86.

Wooster: Frazier 75, Starcher 79, Roberts 84, Nebesky 94.

Coventry: Thammachack 71, Eberly 89, Mosnot 90, Simmons 99.

Copley: Yang 88, Kimberly 89, Hazlett 90, Lech 91.

Firestone: Ryan 81, Lux 91, Hohenfelder 95, Smith 101.

Tallmadge: Hudak 79, Kester 92, Rutan 96, Boyd 103.

Barberton: Morgan 75, Miller 93, Walker 98, Schmitt 106.

Wadsworth: Selby 78, Theders 88, Ross 97, Yoder 112.

Revere: Colaco 85, Hill 96, Hemminger 101, Chelovitz 102.

Norton: Kraus 95, Rockhold 100, Kraus 103, DeDomenick 104.

Ellet: Bartek 95, Geer 99, Conto 109, Russell 109.

Cuyahoga Falls: Earhard 98, Shaffer 100, Kearns 123, Wilson 127.

NORTHEAST DIVISION I SECTIONAL



(At Tannenhauf Golf Club, Alliance.)

Note: The top four teams and top four individuals not on a qualifying team advance to Districts.

Teams Results: 1. Lake 314; 2. Jackson 316; 3. GlenOak 317; 4. Perry 336; 5. Marlington 345; 6. North Canton Hoover 345; 7. Alliance 354; 8. Louisville 357; 9. Boardman 358; 10. Warren Howland 359; 11. Canfield 369; 12. Austintown Fitch 373; 13. Niles McKinley 374; 14. Massillon 385; 15. Springfield 411; 16. Canton McKinley 433.

Individual Scores (* indicates individual qualifier): 1. Moldovan (Green) 71; 2. Jatich (GlenOak) 72; 3. (tie) Ellis* (Hoover) 75, Anderson (Lake) 75, Mort* (Marlington) 75, Wyss (Jackson) 75; 7. (tie) Evans (Lake) 77, Campbell (Jackson) 77; 9. Adcock (GlenOak) 78; 10. Horning (Lake) 79; 11. (tie) Stephan (Green) 81, Dauk (Jackson) 81; 13. (tie) Schlue (Green) 82, Aljancic* (Louisville) 82, DeRoy*( Perry) 82.

NORTHEAST DIVISION II DISTRICT



(At Windmill Lakes, Ravenna.)

Note: The top three teams and top three individuals not on a qualifying team advance to State.



Team Results: 1. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 309; 2. Gates Mill Hawken 313; 3. West Branch 321; 4. Waynedale 325; 5. CVCA 331; 6. Rootstown 346; 7. Canton South 354; 8. Mentor Lake Catholic 357; 9. Orrville 361; 10. Youngstown Ursuline 362; 11. Firelands 376; 12. Crestwood 392.

Individual Results (* indicates individual qualifier): 1. Wong (Hawken) 73; 2. (tie) Pidgeon (West Branch) 74, 2, Milo (NDCL) 74; 4. (tie) Wiesemann, (West Branch) 75, Covitt (Hawken) 75; 6. (tie) Weaver* (Waynedale) 76, Achar (NDCL) 76; 8. Talbott* (Firelands) 77; 9. Ledford* (Waynedale) 78; 10. (tie) Blickendorfer (West Branch) 79, Duxbury (Orrville) 79, Gibson (NDCL) 79, Goddard (MLC) 79.

CVCA: Scarbrough 80, Hendrickx 81, Henry 84, Cannone 86.

Rootstown: Bartholomy 80, Stephenson 82, Hostetler 89, Bower 95.

Orrville: Duxbury 79, Dilyard 88, McAlister 95, Domer 99.

Crestwood: Benoit 80, Riley 91, Svab 110, Guyette 111.

GIRLS

NORTHEAST DIVISION II DISTRICT

(At Sable Creek, Hartville.)

Note: The top three teams and top three individuals not on a qualifying team advance to State.

Team Results: 1. Marlington 355; 2. Youngstown Cardinal Mooney 355; 3. Laurel Academy 357; 4. Canton Central Catholic 377; 5. Independence 377; 6. Poland Seminary 382; 7. Warren Champion 388; 8. Woodridge 393; 9. St Vincent-St. Mary 400; 10. Hubbard 409; 11. East Palestine 415; 12. Southeast 428.

Individual Results (* indicates individual qualifier): Allendesalazar* (CCC) 73; 2. Morris (Laurel) 75; 3. Wong* (Hawken) 77; 4. (tie) Bernard (Mooney) 84, Rapp (Mooney) 84, Headley (Marlington) 84, Hofacker* (STVM) 84; 8. McGreal (Independence) 85; 8. Banngasser (Beaumont) 85; Wechtler (Elyria Catholic) 85.

Woodridge: Kearns 96, Presley 96, Rickenbacher 98, Roenigk 101.

STVM: Hofacker 84, Kalaman 92, Kemp 109, Steel 115.

TENNIS

FIRESTONE 4, MASSILLON 1

Singles: Moritz (F) d. Daly 6-4, 6-0; Moore (F) d. Warren 6-4, 5-7, 6-3; Mink (F) d. Shannon 7-6, 6-4.

Doubles: Moxon-Gray (F) d.Hammer-Brahm 7-6, 1-6, 6-3; Gradijan-White (M) d. Phillips-Collins 6-3, 6-4.

Records: Firestone 13-6.

WESTERN RESERVE ACADEMY 3, ST. VINCENT-ST. MARY 2

Singles: McKnight (STVM) d. Ma 6-1, 6-1; Tomaszewski (STVM) d. Dodson 3-6, 7-5, 1-0; Walker (WRA) d. Pier 6-4, 6-1.

Doubles: Chen-Giarcha (WRA) d. Chmura-O'Connor 6-4, 6-1; Landry-Gie (WRA) d. Davis-Dietrich 6-3, 6-1.

Records: STVM 14-8; WRA 7-12.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

COPLEY 7, HIGHLAND 2

Halftime: Copley, 3-0. Goals: Brucken (C) 2, Stansky (C) 2, Davis (C) 2, Kerekes (C), Wynne (H) 2. Assists: VanGelder (H). Shots on goal: Cop., 11-3. Corner kicks: Cop., 3-2. Saves: Throckmorton (H) 4; Daniels (C) 1. JV Score: Copley, 3-0.

Records: Copley 9-4, 6-0.



FIRESTONE 3, NORTH 1

Halftime: Firestone, 1-0. Goals: Schwerdtfeger (F), Pongracz (F), Koehler (F), Kibangula (N). Assists: Hubbard (F), Schwerdtfeger (F). Shots on Goal: Fir., 12-4. Corner kicks; Fir., 3-2. Saves: Curlee (F) 3; Tamang (N) 9.

Records: Firestone 11-2-1; North 5-3-2.

CHIPPEWA 3, WAYNEDALE 0

Goals: E. Letz (C), Long (C), Utter (C). Assists: Butcher (C), E. Letz (C), T. Letz (C). Shots on goal: Chi., 10-3. Corner kicks: Chi., 4-2. Saves: Karl (C) 3; Allen (W) 7.

Records: Chippewa 11-1-1, 7-0-1.

GLENOAK 1, LAKE 0

Halftime: 0-0. Goals: Riccillo (GO). Assists: None. Shots on goal: GO, 4-0. Corner kicks: GO, 6-1. Saves: Widmer (L) 2, Waltz (L) 1; N/A (GO) 0. JV Score: 0-0.

Records: Lake 4-7-3, 3-3; GlenOak 5-6-2, 2-2-1.

JACKSON 7, GREEN 0

Halftime: Jackson, 3-0. Goals: Peterson (J) 2, Wilson (J), Buckler (J), Atkinson (J), Hattery (J), Bostic (J). Assists: Atkinson (J), Wilson (J), Buckler (J), Corsi (J), Grant (J). Shots: Jac., 15-4. Corner kicks: Jac., 3-2. Saves: Smith (G) 7; Cipriano (J) 3, Hepler (J) 1.

Records: Green 5-5-3, 2-2-1; Jackson 9-1-3, 5-0-0.

ROOTSTOWN 2, LAKE CENTER CHRISTIAN 0

Halftime: 0-0. Goals: Oropesa (R), Martinez (R). Assists: Martinez (R), Oropesa (R). Shots: LCC, 10-6. Corner kicks: LCC, 6-3. Saves: Smethers (R) 10; Ickes (LCC) 4.

NORTON 3, WOODRIDGE 2

Halftime: Woodridge, 2-1. Goals: Own Goal (W), El Ghazal (W).

Records: Woodridge 3-5-5, 3-1-2.

COVENTRY 2, SPRINGFIELD 0



Halftime: Coventry, 1-0. Goals: Jackson (C) 2. Shots on goal: Cov., 9-5. Corner kicks: 3-3. Saves: Fox (S) 4; Karakis (C) 2. JV Score: Coventry, 5-1.

Records: Springfield 0-10-0; Coventry 4-5-4.

BRUNSWICK 5, SOLON 0

Halftime: Brunswick, 2-0. Goals: Parete (B) 2, Adamiv (B) 2, Lord (B). Assists: Lord (B), Parete (B), Craska (B), Hagler (B). Shots on goal: Bru., 13-9. Corner kicks: Bru., 2-1. Saves: Baldwin (S) 3, Smith (S) 0; Ernst (B) 8, Adamiv (B) 0.

Records: Solon 7-5-1; Brunswick 8-5-1.

ARCHBISHOP HOBAN 2, CHARDON NOTRE DAME-CATHEDRAL LATIN 1

Halftime: 1-1. Goals: Bisesi (H), Ulman (H), Spetic (NDCL). JV Score: Hoban, 1-0.



Records: Archbishop Hoban 10-2-1, 3-0; NDCL 5-3-5, 1-2.

WALSH JESUIT 1, MENTOR LAKE CATHOLIC 0

Halftime: 0-0. Goal: Haslinger (WJ). Assist: Madden (WJ). Shots on goal: WJ, 7-3. Corner kicks: WJ, 8-0. Saves: Torres (MLC) 6; Horgan (WJ) 3. JV Score: Walsh Jesuit, 2-0.

Records: Walsh Jesuit 8-2-2, 3-1.

GIRLS

Scoring Summaries

NORTH 3, OUR LADY OF THE ELMS 1

Halftime: North, 1-0. Goals: Surakchya (N), Rika (N), Kibubuta (N), Petit (E). Assists: Rika (N), Yakeline (N), Surakchya (N).

NORTON 2, WOODRIDGE 0

Halftime: 0-0. Goals: Davis (N), Brechner (N). Assists: Lepke (N). Shots on goal: Nor., 11-3. Corner kicks: Nor., 5-2. Saves: Thomas (N) 3; Stekelenburg (W) 9. JV Score: Woodridge, 2-0.

Records: Norton 10-1-1, 5-1; Woodridge 4-7-1, 2-3-1.

COVENTRY 11, SPRINGFIELD 1

Goals: Wearstler (C) 2, Ross (C) 2, Nemeth (C), Phonkeo (C), Gaugler (C), Boden (C), Stevens (C), James (C), Northup (C). Assists: Ross (C), Shockey (C), Thornton (C), Gaugler (C), Stevens (C).

CHIPPEWA 2, WAYNEDALE 0

Halftime: Chippewa, 1-0. Goals: Henegar (C), Wertz (C). Assists: Shiarla (C). Shots on goal: Chi., 15-0. Corner kicks: Chi., 8-1. Saves: Cancarevic (C) 0; Deters (W) 9.

Records: Chippewa 10-2-1; Waynedale 5-7-1.



VOLLEYBALL

Scoring Summaries

EAST 25-25-25, OUR LADY OF THE ELMS 19-13-23

Kills: Gaiter (East) 8. Digs: Gaiter (East) 4. Blocks: Whitehead (East) 5. Assists: Vesilinov (East) 15. Service Points: Vesilinov (East) 15.

MASSILLON 25-25-25, FIRESTONE 14-14-22

Digs: Capper (F) 9; Reiman (M) 8. Assists: Zupancic (F) 19; Purdue (M) 24. Kills: Boone (F) 7; Wagner (M) 11. Blocks: Myers (F) 3; Mitchell (M) 3. Service Points: Boone (F) 7; Purdue (M) 13. Aces: Boone (F) 2; Purdue (M) 4. JV Score: Firestone, 2-0.

ALLIANCE 25-25-25, ELLET 19-21-20

Kills: Judeh (E) 4. Digs: Judeh (E) 3, Hayes (E) 3. Blocks: Phillips (E) 1, Urdiales (E) 1. Assists: Hill (E) 7; Reese (A) 24. Service Points: Urdiales (E) 9; Parmenter (A) 14.

Records: Ellet 5-12; Alliance 6-12.

WOOSTER 25-25-25, LOUISVILLE 18-14-22

Kills: Cole (L) 17. Digs: Cole (L) 8. Assists: Clark (L) 19. Service Points: Siegfried (L) 7. JV Score: Wooster, 2-0.

Records: Louisville 14-6.

FIELD 25-25-25, SPRINGFIELD 12-15-8

Kills: Pastorious (S) 3. Digs: Pastorious (S) 8. Blocks: Gardinier (S) 2. Assists: Kern (S) 5. JV Score: Field, 2-0.

Records: Springfield 3-14, 0-11.

COVENTRY 25-25-25, WOODRIDGE 9-13-20

Kills: Mirka (C) 12. Digs: Mirka (C) 16. Assists: Ungashick (C) 29. Service Points: Ungashick (C) 17. JV Score: Coventry, 2-0.

Records: Coventry 18-1, 11-0.

CRESTWOOD 25-25-25, SOUTHEAST 11-10-13

Kills: Faldowski (C) 10. Digs: Massiello (C) 13. Blocks: Hoffman (C) 3. Assists: Hoffman (C) 22. Service Points: Faldowski (C) 17. JV Score: Crestwood, 2-0.

Records: Crestwood 17-2, 9-0.



GARRETTSVILLE 25-27-25-25, ROOTSTOWN 22-29-23-19

Assits: Glass (R) 27. Kills: Stefancik (R) 7. Blocks: K. Smith (R) 6. Service Points: Glass (R) 11, Fogelman (R) 11; Rock (G) 13. Aces: Glass (R) 6; Clark (G) 3, Van Kirk (G) 3. JV Score: Garrettsville, 25-12, 25-7.

GLENOAK 25-25-25, LAKE 11-15-17

Kills: Lippe (L) 7. Blocks: K. Mazzocca (L) 4. Digs: DeLap (L) 12. Assists: Stephens (L) 17.

GREEN 25-25-25, CANTON MCKINLEY 17-17-19

CVCA 25-25-26-25, FAIRLESS 17-10-28-20

Kills: Gibbons (CVCA) 11. Digs: DiBlasi (CVCA) 14. Blocks: Collins (CVCA) 5. Assists: Custer (CVCA) 17. Service Points: Gibbons (CVCA) 15. JV Score: CVCA, 2-0.

Records: CVCA 11-8, 6-3.

AURORA 25-16-25-25, BARBERTON 20-25-13-26

Kills: McWhorter (A) 15; Liddle (B) 12. Digs: Parks (A) 28; Liddle (B) 28. Blocks: McWhorter (A) 2; Silva (B) 2. Assists: Fishback (A) 40; Morgan (B) 28.

Records: Aurora 9-10, 3-6.

COPLEY 28-25-12-18-15, REVERE 26-21-25-25-9

Kills: Hohman (C) 15. Digs: Farkas (C) 29. Blocks: Wheeler (C) 5. Assists: Keathley (C) 40. Service Points: Kemer (C) 17. JV Score: Copley, 2-1.

Records: Copley 12-7, 5-4.

CROSS COUNTRY



BOYS

NORTON 26, BARBERTON 31

Individual Results: 1. Curry (B) 18:51; 2. Moore (N); 3. Puhalsky (N); 4. Patalon (B); 5. Davidson (B); 6. Johnson (N); 7. Bradford (N); 8. Hornyak (N); 9. Saunders (B); 10. Terzic (N).

GIRLS

NORTON 15, BARBERTON 50

Individual Results: 1. Schanz (B) 22:52; 2. Bradford (N); 3. Norris (N); 4. Griffin(N); 5. Walter (N); 6. Mertz (N); 7. Duffield (N); 8. Jones (N); 9. Norris (N); 10. Peterson (N).