GOLF

BOYS

DIVISION I WINDMILL LAKES SECTIONAL



(At Windmill Lakes Golf Club, Ravenna. Yardage: 6,936; Par: 70)

(Top four teams and four individuals not on a qualifying team advance to districts)

Team Results: 1. Hudson 301; 2. Walsh Jesuit 304; 3. Stow 319; 4. Kent Roosevelt 325; 5. Brecksville 326; 6. Twinsburg 328; 7. Aurora 334; 8. Chagrin Falls 336; 9. Solon 337; 10. Parma Padua 338; 11. North Royalton 350; 12. Parma Normandy 369; 13. Nordonia 381; 14. Streetsboro 405; 15. Parma Heights Valley Forge 443; 16. Ravenna 454.

Individual Results



Hudson: Pamer 70, Villenauve 76, Basta 77, Block 78.

Walsh: Cors 72, Magyari 73, Levey 77, Nemer 82.

Stow: Page 76, Dunn 80, Crookston 80, Kim 83.

Roosevelt: Car. Troyer 73, Cas. Troyer 78, Seaholts 84, Markham 90.

Brecksville: Galik 74, Robie 83, Hall 84, Hudacek 85.

Twinsburg: Tanner 72, Maurer 78, Hoyle 89, Bernhard 89.

Aurora: Radis 79, Wolkov 83, A.J. Ventimiglia 85, Al. Ventimiglia 87.

North Royalton: Nowak 78, Boff 86, Duke 88, McKee 98.

Nordonia: Buddenhagen 86, Shick 95, Buck 98, Cribbs 102.

Streetsboro: Timmons 95, Paul 96, Yuswa 102, Gribik 112.

Ravenna: Scibelli 102, Gibson 108, Skilton 112, Robins 132.

Top four qualifying individuals: Tanner (Twinsburg) 72, Galik (Brecksville) 74, Beatty (Padua) 78, Maurer (Twinsburg) 78.

GIRLS

DIVISION I FOX DEN SECTIONAL

(At Fox Den Golf Course, Stow)

(Top four teams and four individuals not on a qualifying team advance to districts)

Team Results: 1. Solon 328; 2. Stow 329; 3. Hathaway Brown 338; 4. Walsh Jesuit 351; 5. Highland 354; 6. Hudson 356; 7. Wadsworth 361; 8. Brecksville 362; 9. Aurora 378; 10. Twinsburg 379; 11. Nordonia 379; 12. Tallmadge 384; 13. Parma Padua 386; 14. North Royalton 394; 15. Revere 395; 16. Shaker Heights 412; 17. Cleveland Heights 543.

Individual Results

Solon: Deng 77, Wang 79, Kormuth 82, Shong 90.

Stow: McCoy 78, Ryan 79, Staats 85, Balawender 87.

Hathaway: Gorman 78, Hickey 86, Kellon 86, Deo 88.

Walsh: Bush 81, Valore 81, Oziomek 88, Bandwen 101.

Highland: Goyette 79, Krutkiewicz 83, Groh 93, Barnes 99.

Hudson: Dunne 84, Hinkle 88, Hess 91, DiGeronimo 93.

Wadsworth: Kritzell 87, Thompson 87, Kaser 92, Thomas 95.

Brecksville: Schwenn 83, Petro 90, Stibley 91, Frank 98.

Aurora: Traci 94, Mishra 94, Russell 94, Pierce 96.

Twinsburg: Stephens 82, Gliba 96, Sayavich 97, Fuentes 104.

Nordonia: Siewert 82, Nagy 94, Golembiewski 98, Becker 105.

Tallmadge: Bickar 77, Currey 99, Brown 100, Fiume 108.

North Royalton: Belardo 93, Grugle 94, Groh 102, Hassel 105.

Revere: Mahajan 90, Ma 91, Randall 101, Frayser 113.

Top four qualifying individuals: Bickar (Tallmadge) 77, Goyette (Highland) 79, Siewert (Nordonia) 82, Stephens (Twinsburg) 82.

DIVISION I MASSILLON SECTIONAL

(At Elms Country Club, Massillon)

(Top four teams and four individuals not on a qualifying team advance to districts)

Team Results: 1. Jackson 321; 2. Green 322; 3. North Canton Hoover 327; 4. Louisville 334; 5. GlenOak 337; 6. Lake 355; 7. Cloverleaf 360; 8. Copley 369; 9. Springfield 381; 10. Perry 386; 11. Archbishop Hoban 389; 12. Massillon 426; 13. Wooster 427; 14. Norton 456; 15. Cuyahoga Falls 467.

Individual Results

Jackson: Wright 76, Scibetta 79, An. Nikolaidis 80, Ab. Nikolaidis 86.

Green: Liptak 80, Demuesy 80, Didonato 81, Li 81.

Hoover: May 78, Ellis 80, Muckleroy 84, Young 85.

Louisville: Bice 81, Ralston 83, Strouse 85, Gruber 85.

GlenOak: Reemsnyder 72, Brown 81, Ames 91, Petro 93.

Lake: Swain 72, Potashnik 89, Fedoro 96, Labbe 98.

Copley: Prentiss 87, Ostich 91, Binkley 95, Kondo 96.

Springfield: Devaney 90, Miller 90, Leporis 97, Allen 104.

Perry: Rosa 79, Vance 102, Glover 102, Lucas 103.

Hoban: Huth 83, Harding 93, Dobbins 105, Wentz 108.

Massillon: Frey 97, Hannon 106, Biehl 111, Maag 112.

Wooster: Ahrens 98, Ragusa 104, Jones 111, Schroer 114.

Norton: Davenport 91, Bridger 110, Dobbins 116, Sunderland 139.

Cuyahoga Falls: Stewart 110, Metheny 111, Thompson 115, Sampson 131.

Top four qualifying individuals: Reemsnyder (GlenOak) 72, Swain (Lake) 72, Rosa (Perry) 79, Brown (GlenOak) 81.

DIVISION I SWEETBRIAR SECTIONAL



(At Sweetbriar Golf & Pro Shop, Avon Lake. Yardage: 4,908; Par: 71)

(Top four teams and four individuals not on a qualifying team advance to districts)

Team Results: 1. Avon 344; 2. Olmsted Falls 352; 3. Rocky River Magnificat 359; 4. Avon Lake 373; 5. Strongsville 386; 6. Medina 389; 7. Amherst Steele 400; 8. Brunswick 419; 9. Berea-Midpark 428; 10. Westlake 430; 11. Cleveland St. Joseph Academy 435; 12. Midview 443; 13. North Olmsted 449; 14. North Ridgeville 462; 15. Bay Village Bay 492.

Individual Results



Avon: Wattanauanichakorn 76, Holtzman 88, Rush 90, Gillcrist 90.

Olmsted Falls: Kippes 81, Torres 86, Veverka 86, Abbott 99.

Magnificat: O'Leary 85, A. Schramko 89, Vargo 92, C. Schramko 93.

Avon Lake: Hawkinson 91, Masterson 92, McGinty 94, Roig 96.

Strongsville: M. DuPerow 89, G. DuPerow 98, Palmer 99, Bass 100.

Medina: Meldrum 94, Frey 95, Johnson 98, Cavey 102.

Brunswick: Perdue 94, Briley 99, Jones 112, Toth 114.

Top four qualifying individuals: M. DuPerow (Strongsville) 89, Perdue (Brunswick) 94, Meldrum (Medina) 94, Vicens (Steele) 94.

SOCCER

GIRLS

Scoreboard

Wednesday's Results

Barberton 2, Tallmadge 1

Brecksville 1, North Royalton 1

Canfield 4, Archbishop Hoban 2

Highland 1, Copley 1

Jackson 3, Green 0

Kent Roosevelt 1, North Canton Hoover 0

Lake 2, GlenOak 0

Nordonia 3, Cuyahoga Falls 0

Perry 9, Canton McKinley 0

Stow 3, Hudson 2

Twinsburg 2, Wadsworth 0

Scoring Summaries

BARBERTON 2, TALLMADGE 1



Halftime: 0-0. Goals: Shanz (B), Shifferly (B), Hussing (T). Assists: Damsa (B). Shots on goal: Bar., 12-5. Corner kicks: 3-3. Saves: Ramsey (B) 9; Montgomery (T) 7.

Records: Barberton 7-4-3.

HIGHLAND 1, COPLEY 1



Halftime: Highland, 1-0. Goals: Oberhaus (H), Stransky (C). Shots on goal: Cop., 8-6. Corner kicks: Hig., 6-3. Saves: Milligan (C) 5; Scavuzzo (H) 7. JV Score: 0-0.

Records: Copley 10-3-1, 4-0-1; Highland 4-7-1, 2-1-1.

JACKSON 3, GREEN 0



Halftime: Jackson, 2-0. Goals: Arnold (J) 2, Niemi (J). Assists: Jokovich (J), Bruni (J). Shots on goal: 4-4. Corner kicks: 2-2. Saves: Durr (J) 3, Noebe (J) 1; Jakuszewski (G) 1. JV Score: Jackson, 4-0.

Records: Jackson 10-2-1; Green 11-2-1.

LAKE 2, GLENOAK 0



Halftime: Lake, 1-0. Goals: White (L), Miller (L). Assists: Kirk (L), Miller (L). Shots on goal: Lake, 5-3. Saves: Slider (L) 2.

Records: GlenOak 4-8-1; Lake 7-5-2.

Schedule

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Field at New Philadelphia

Lexington at Wooster

North at Cleveland Shaw, 5 p.m.

St. Vincent-St. Mary at Streetsboro

Tuslaw at Norton

WRA at Gates Mill Hawken

BOYS

Schedule

Thursday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Ellet at Barberton

Gates Mill Hawken at WRA, 5 p.m.

Jackson at Brunswick

Kenston at Nordonia, 7:30 p.m.

Kent Roosevelt at GlenOak

Louisville at Lake, 7:30 p.m.

Rittman at Chippewa

Woodridge at St. Vincent-St. Mary, 8 p.m.

VOLLEYBALL

Volley For The Cure

BARBERTON 25-25-25, NORTON 23-20-21



Kills: Silva (B) 21. Digs: Mayle (B) 23. Blocks: Silva (B) 3. Assists: Morgan (B) 39. Service Aces: Morgan (B) 4.