FOOTBALL

Scoreboard

Thursday's Results

Gahanna Cols. Academy 35, Cols. Ready 14

McDonald 48, Waterloo 31

Middletown Madison Senior 48, New Lebanon Dixie 13

Troy Christian 26, Day. Ponitz Tech. 12

Schedule

WEEK SIX

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Alliance (2-3, 1-0) at Canton South (2-3, 1-1)

Barberton (4-1, 2-0) at Copley (1-4, 0-1)

Canton Central Catholic (2-3) at Green (2-3)

Cleveland Heights Lutheran East (4-1) at Ellet (3-2)

Cloverleaf (2-3, 1-1) at Ravenna (4-1, 1-1)

Coventry (4-1, 1-1) at Woodridge (2-3, 1-1)

Cuyahoga Falls (2-3, 0-2) at Brecksville (3-2, 2-0)

Field (1-4, 0-2) at Springfield (1-4, 1-1)

Firestone (0-5, 0-1) vs. North (0-5, 0-2), at InfoCision Stadium

Highland (0-5, 0-2) at Revere (3-2, 1-1)

Jackson (4-1, 2-0) at GlenOak (1-4, 0-2)

Kent Roosevelt (3-2, 2-0) at Aurora (5-0, 1-0)

Lake (4-1, 0-1) at Canton McKinley (4-1, 2-0)

Manchester (3-2, 1-1) at Triway (3-2, 1-1)

Massillon (5-0) at Austintown Fitch (3-2)

Medina (3-2, 0-2) at Elyria (1-4, 0-2)

Mogadore (4-1, 0-0) at Rootstown (5-0, 0-0)

Nordonia (2-3, 1-1) at Hudson (2-3, 1-1)

Northwest (4-1, 1-1) at CVCA (4-1, 2-0)

North Royalton (2-3, 1-1) at Twinsburg (2-3, 1-1)

Norton (2-3, 1-1) at Streetsboro (5-0, 2-0)

Orrville (5-0, 2-0) at Tuslaw (3-2, 1-1)

Perry (4-1, 1-1) at North Canton Hoover (3-2, 1-1)

Shaker Heights (1-4, 0-2) at Brunswick (4-1, 1-1)

Smithville (1-4, 0-2) at Chippewa (1-4, 1-1)

Stow (4-1, 1-1) at Wadsworth (3-2, 1-1)

Tallmadge (2-3) at Rocky River (3-2)

Warren Harding (3-2) at St. Vincent-St. Mary (3-2)

Wooster (2-3, 2-0) at West Holmes (2-3, 1-1)

---

Saturday's Games

Archbishop Hoban (4-1, 0-0) at Cleveland Benedictine (5-0, 0-0), 1 p.m.

Buchtel (3-2) at Lakewood St. Edward (4-1), 3 p.m.

East (2-3, 0-0) at Kenmore-Garfield (3-2, 0-1), noon

St. Thomas Aquinas (3-2) at WRA (3-2), 2 p.m.

Walsh Jesuit (0-5, 0-0) at Mentor Lake Catholic (2-3, 0-0), 7 p.m.

GOLF

BOYS

NORTHEAST DIVISION III DISTRICT



(At Tannenhauf Golf Course, Alliance)

Note: The top three teams and top three individuals not on a qualifying team advance to State Tournament.

Team Results: 1. Canton Central Catholic 315; 2; Brookfield 329; 3. Gates Mills Gilmour Academy 332; 4. Mogadore 354; 5. Columbiana 361; 6. McDonald 367; 7. Wellington 369; 8. Mineral Ridge 384; 9. Loudonville 386.

Individual Results (* indicates individual qualifier): 1. Stevens (Brookfield) 72; 2. Atkinson (Brookfield) 73; 3. Belden (CCC) 74; 4. Ottaway (Gilmour) 75; 5. Freudeman (CCC) 76; 6. (tie) Gibson* (Newton Falls) 80, Andersen* (Columbiana) 80; 8. (tie) Shingledecker (Brookfield) 81, Milavickas (CCC) 81; 10. (tie) Popovich (Gilmour) 82, Palmison* (Wellington) 82, Sylak (Mineral Ridge) 82, Lansinger (Mogadore) 82; 14. (tie) Shamblen (CCC) 84, Gross (Jackson-Milton) 84.

Mogadore: Lansinger 82, Gasaway 87, Pendergast 91, Hall 94.

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

CHIPPEWA 5, RITTMAN 0

Halftime: Chippewa, 3-0. Goals: E. Letz (C) 2, Hillyer (C) 2, Karl (C). Assists: E. Letz (C) 2, Long (C), Padilla (C). hots on goal: Chi., 15-1. Corner kicks: Chi., 11-0. Saves: Karl (C) 0; Scheibe (R) 10

Records: Chippewa 12-1-1, 8-0-1.



CVCA "WHITE" 1, TRIWAY 0

Halftime: 0-0. Goal: Reske (CVCA). Shots on Goal: CVCA, 24-8. Corner kicks: CVCA, 6-2. Saves: Grecco (CVCA) 4; Campbell (T) 9.

SPRINGFIELD 3, CANTON MCKINLEY 2

Halftime: Springfield, 3-2. Goals: Mohammed (McK.) 2, Hoxworth (S), Elshayeb (S), Welch (S). Assists: Welch (S). Shots on goal: 7-7. Corner kicks: Spr., 7-4. Saves: Mrisho (McK.) 4, Davis (S) 3.

Records: Springfield 1-10-1.

WOOSTER 3, COPLEY 3

Halftime: Wooster, 2-1. Goals: Webster (W), Brucken (C), Lubell (W), Harter (C), Davis (C), Monastra (W). Assists: Davis (C) 2. Shots on goal: 8-8. Corner kicks: Cop., 5-2. Saves: Glasgow (W) 5; Hill (C) 4. JV Score: Wooster, 2-0.

Records: Copley 9-4-1.

BARBERTON 9, ELLET 1

Halftime: Barberton, 5-1. Goals: Barron (B) 4, Bowers (B) 2, Antenucci (B), Berlin (B), Harris (B), Boley (E). Assists: Bowers (B) 3, Jones (B) 2, Alkic (B), Idley (E). Shots on goal: Bar., 17-5. Corner kicks: Bar., 3-0. Saves: Suansing (E) 7, Fortunato (E) 1; Jones (B) 4. JV Score: Barberton, 3-0.

Records: Ellet 6-6.

BRUNSWICK 2, JACKSON 1

Halftime: 1-1. Goals: Hagler (B) Hattery (J), Adamiv (B). Assists: Parete (B), Wilson (J). Shots on goal: Jac., 14-11. Corner kicks: Jac., 7-2. Saves: Cipriano (J) 2; Ernst (B) 5.

Records: Jackson 9-2-3; Brunswick 9-5-1.

MEDINA 3, NORTH CANTON HOOVER 0

Halftime: Medina, 1-0. Goals: Csiszar (M), Kelly (M), Werthmuller (M). Assists: Samuelson (M), Csiszar M). Shots on goal: Med., 12-3. Corner kicks: Med., 5-2. Saves: Fowler (NC) 9, Jake Vogrin (M) 3; Miller (M) 0. JV Score: Medina, 3-0.

Records: North Canton Hoover 9-3-2; Medina 13-0.

HIGHLAND 10, LAKE RIDGE ACADEMY 0

Halftime: Highland, 4-0. Goals: Tepes (H) 3, Verginis (H), Mason (H), J. Dobkowski (H), Wynne (H), Thomas (H), A. Dobkowski (H), Wilson (H). Assists: Mason (H), Thomas (H), Tepes (H), Wynne (H), A. Dobkowski (H), Putti (H), Sullenberger (H), Latkovic (H). Shots on goal: Hig., 21-3. Corner kicks: Hig., 9-2. Saves: Basiewicz (LRA) 9, Morrissy (LRA) 2; Throckmorton (H) 0, Ciornei (H) 3.

Records: Lake Ridge Academy 8-7; Highland 2-9-3.

KENT ROOSEVELT 1, GLENOAK 0

Halftime: 0-0. Goal: Smith (KR). Shots on goal: Kent, 3-2. Corner kicks: GO, 4-3 Saves: Riccillo (GO) 2, Montanari (KR) 2. JV Score: Kent Roosevelt, 1-0.

WOODRIDGE 2, ST. VINCENT-ST. MARY 0

Halftime: Woodridge, 2-0. Goals: Thiel (W) 2. JV Score: 1-1.



Records: Woodridge 4-5-5.

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Lakewood St. Edward

Ashland at St. Vincent-St. Mary, noon

Canton South at Norton

North at Boardman

North Royalton at Parma Normandy, 3 p.m.

Walsh Jesuit at Stow

WRA at University School, 3 p.m.

GIRLS

Scoring Summaries

NORTH 7, EAST CLEVELAND SHAW 1

Halftime: North, 3-0. Goals: Surakchhya (N) 3, Kibbutta (N), Rika (N), Cruz (N), Rai (N). Assists: Rosina (N), Subba (N), Surakchhya (N), Rika (N), Tirsana (N).

NORTON 9, TUSLAW 0

Halftime: Norton, 6-0. Goals: Brechner (N) 2, Muller (N) 2, Mad. Bennett (N) 2, Emerling (N), Collins (N), Merchant (N). Assists: Davis (N) 3, Adams (N) 2, Meg. Bennett (N), Brechner (N). Shots on goal: Nor., 24-2. Corner kicks: Nor., 11-2. Saves: Frascone (T) 13, Hoiles (T) 0; Thomas (N) 1, Joyce (N) 0.

Records: Tuslaw 2-15; Norton 11-1-1.

FIELD 3, NEW PHILADELPHIA 1

Halftime: 1-1. Goals: Rahe (F) 2, Montgomery (F). Assists: Ruggles (F), Wilde (F).

Records: Field 5-7-3; New Philadelphia 8-2-3.

CHIPPEWA 9, RITTMAN 0

Goals: Storad (C) 2, Sheridan (C) 2, Kellogg (C) 2, Wertz (C), Berlin (C), Miller (C). Shots on goal: Chi., 25-2. Corner kicks: Chi., 4-0. Saves: Cancarevic (C) 2; Dull (R) 9.

Records: Chippewa 11-2-1.

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Ontario

Canton McKinley at Lake Center Christian, 11 a.m.

Firestone at Cornerstone Christian, 1 p.m.

GlenOak at Kent Roosevelt

Hudson at Mentor, 3 p.m.

Jackson at Medina

Nordonia at Norton

North at Beachwood, 3 p.m.

Perry at Cuyahoga Falls, 3 p.m.

Stow at Hathaway Brown, 3 p.m.

Tallmadge at Coventry

Walsh Jesuit at Villa Maria Academy (Pa.)

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

ELLET 25-25-25-25, KENMORE-GARFIELD 27-23-8-20

Kills: Phillips (E) 7, Trowbridge (E) 7. Digs: Hayes (E) 4. Blocks: Phillips (E) 1, Urdiales (E) 1, Kramer (E) 1. Assists: Hill (E) 7. Service Points: Hill (E) 22. JV Score: Ellet, 2-1.

Records: Ellet 6-12, 6-6.

EAST 25-25-25, NORTH 18-16-21

Kills: Thornton (N) 3, Powers (N) 3; Wray (E) 6. Digs: Thornton (N) 4; Whitehead (E) 4 . Blocks: Thornton (N) 3; Wray (E) 4. Assists: Ackles (N) 10; Veselinov (E) 9. Service Points: Thornton (N) 10; Hopson (E) 13.

FIRESTONE 20-25-25-2, BUCHTEL 25-18-12-17

Kills: Cheatham (B) 13; Boone (F) 17. Digs: Oliver (B) 11; Ramsey (F) 8. Blocks: Varner (B) 3; Boone (F) 5. Assists: Williams (B) 21; Zupancic (F) 19. Service Points: Williams (B) 21; Capper (F) 12. Aces: Williams (B) 3; Hudson (F) 4.

Records: Buchtel 15-5, 8-2; Firestone 12-7, 10-0.

MANCHESTER 25-19-23-25-15, CVCA 21-25-25-23-12

Kills: Gibbons (CVCA) 19. Digs: Costa (CVCA) 27. Assists: Custer (CVCA) 26. Blocks: Coleman (CVCA) 5. Service Points: Gibbons (CVCA) 12. Aces: Morehouse (CVCA) 3. JV Score: CVCA, 3-0.

Records: CVCA 11-9, 6-4.

ORRVILLE 25-25-25, FAIRLESS 7-20-12

Digs: A. Hamsher (O) 18. Aces: Slaughter (O) 3. Kills: Preston (O) 8. JV Score: Orrville, 2-0.

NORTHWEST 25-25-32, TUSLAW 10-18-30

Kills: Cudnik (NW) 16. Assists: Lower (NW) 38. Digs: Wise (NW) 24. Blocks: Bottomley (NW) 2. Service Points: Culp (NW) 12, 3 aces.

Records: Northwest 14-7, 9-2; Tuslaw 11-9, 4-7.

CRESTWOOD 25-25-25, LAKE CENTER CHRISTIAN 13-5-16

Assists: Ickes (LCC) 6;Hoffman (C) 26. Kills: Mungo (LCC) 6; Faldowski (C) 12. Digs: Moreen (LCC) 8;Sorboro (C) 12. Service Points: Hoffman (C) 11, 2 aces. JV Score: Crestwood, 25-13, 25-14.

Records: Crestwood 18-2, 10-0.

COVENTRY 25-25-25, FIELD 16-11-19

Kills: Meinen (C) 15. Digs: Gotto (C) 12. Blocks: Wightman (C) 4. Assists: Ungashick (C) 29. Service Points: Echevarria (C) 12, 1 ace. JV Score: Coventry, 25-12, 25-20.

Records: Coventry 19-1, 12-0.

MOGADORE 22-25-25-24-15, ROOTSTOWN 25-11-16-26-4

Kills: K. Smith (R) 12. Digs: Fogelman (R) 24. Blocks: K. Smith (R) 7. Assists: Heiser (R) 16. Service Points: S. Smith (R) 11. JV Score: Rootstown, 2-0.

RAVENNA 25-25-16-23-16, SPRINGFIELD 12-23-25-25-14

Kills: Pastorious (S) 8. Digs: Pastorious (S) 7. Blocks: Gardinier (S) 3. Assists: Kern (S) 12. Service Points: Gardinier (S) 13.

Records: Springfield 3-15, 0-12.

LAKE 14-26-23-25-15, LOUISVILLE 25-24-25-12-10

JACKSON 25-25-25, CANTON MCKINLEY 8-15-6

Kills: Wyant (J) 11. Digs: Hartman (J) 11. Blocks: Wyant (J) 2. Assists: Stanislawski (J) 30. Service Points: Carson (J) 13. JV Score: Jackson, 2-0.

Records: Jackson 8-2, 4-2.

GLENOAK 22-25-25-25, GREEN 25-22-19-9

Kills: Peterson (Gre.) 18. Assists: Pizzino (Gre.) 37. Digs: DeLuca (Gre.) 35. Service Points: Peterson (Gre.) 12. Aces: Schilling (Gre.) 3.

Records: Green 12-8, 7-4.

MEDINA 13-25-25-25, SHAKER HEIGHTS 25-11-18-19

Records: Medina 10-10, 5-7.

TALLMADGE 25-20-27-25, COPLEY 23-25-25-22

Kills: Hohman (C) 18. Digs: Farkas (C) 24. Blocks: Peters (C) 4, Emich (C) 4. Assists: Keathley (C) 48. Service Points: Farkas (C) 19. JV Score: Tallmadge, 2-1.

Records: Copley 12-8, 5-5.

REVERE 26-25-25, KENT ROOSEVELT 24-22-14

Kills: Freeman (R) 18. Digs: Furkawa (R) 16, Ramsey (R) 16. Blocks: Baker (R) 3. Assists: Drenth (R) 30.

Records: Revere 15-5.

HIGHLAND 25-25-27, AURORA 23-18-25

Records: Aurora 9-11, 3-7.

NORDONIA 25-25-25, BRECKSVILLE 18-14-19

Kills: Banks (N) 18. Digs: Watroba (N) 25. Assists: Knight (N) 26. Aces: Knight (N) 4. Blocks: Sopata (N) 2, Mason (N) 2.

Records: Nordonia 17-3, 11-1.

CLE. JOHN MARSHALL 26-23-10-26-15, OUR LADY OF THE ELMS 24-25-25-24-12