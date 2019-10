FOOTBALL

Scoreboard

Saturday's Results

Archbishop Hoban 42, Cleveland Benedictine 10

East 67, Kenmore-Garfield 0

Lakewood St. Edward 45, Buchtel 21

Mentor Lake Catholic 21, Walsh Jesuit 20

St. Thomas Aquinas 20, WRA 17

Scoring Summaries

ARCHBISHOP HOBAN 42, CLEVELAND BENEDICTINE 10

Hoban;;7;;14;;21;0;;—;;42

Benedictine;;0;;3;;0;;7;;—;;10

Hob.: Trayanum 49 pass from Hamm (Durkin kick)

Ben.: FG Shuran 37

Hob.: Trayanum 15 pass from Hamm (Durkin kick)

Hob.: Hamm 16 run (Durkin kick)

Hob.: Trayanum 75 run (Durkin kick)

Hob.: Clark 65 pass from Hamm (Durkin kick)

Hob.: Davis 27 pass from Hamm (Durkin kick)

Ben.: Edwards 33 run (Shuran kick)

;;Hoban;;Benedictine

First Downs;;8;;9

Rushing;;18-122;;22-70

Passing;;7-10-232-0;;14-32-83-1

Records;;5-1, 1-0;;5-1, 0-1

Late Friday

NORTH 19, FIRESTONE 18

North;;0;;7;;12;;0;;—;;19

Firestone;;6;;0;;6;;6;;—;;18

Fir.: Postway 20 run (kick failed)

Nor.: King 12 run (Hakizimana kick)

Nor.: Clay 3 blocked punt return (kick failed)

Fir.: Postway 40 run (kick failed)

Nor.: Thomas 20 run (run failed)

Fir.: Postway 20 run (run failed)

;;North;;Firestone

Records;;1-5, 1-2;;0-6, 0-2

ROCKY RIVER 33, TALLMADGE 22

Tallmadge;;0;;14;;8;;0;;—;;22

Rocky River;;23;;7;;0;;3;;—;;33

RR: Dean 25 pass from Spies (Gura run)

RR: Dean 64 pass from Spies (O. Bebie kick)

RR: Byall 23 interception return (T. Bebie pass from Spies)

Tal.: Kanatzer 1 run (Kanatzar run)

RR: T. Bebie 44 run (Gura kick)

Tal.: Kanatzar 2 run (pass failed)

Tal.: Teeling 19 pass from Kanatzar (Kanatzar run)

RR: FG O. Bebie 30

;;Tallmadge;;Rocky River

Records;;2-4;;4-2

WADSWORTH 56, STOW 23

Stow;;6;;11;;6;;0;;—;;23

Wadsworth;;21;;14;;7;;14;;—;;56

Wad.: Evans 5 pass from Shaffer (Turano kick)

Wad.: Shaffer 23 run (Turano kick)

Wad.: Loparo 1 run (Turano kick)

Stow: Mitchell 17 fumble return (kick failed)

Wad.: Korecky 37 pass from Shaffer (Turano kick)

Stow: Shinsky 9 run (Crider run)

Wad.: Labus 37 run (Turano kick)

Stow: FG Miller 35

Stow: Costa 6 pass from Bainbridge (pass failed)

Wad.: Evans 48 run (Turano kick)

Wad.: Cirino 22 run (Turano kick)

Wad.: Cirino 13 run (Turano kick)

;;Stow;;Wadsworth

First Downs;;14;;23

Rushing;;27-91;;33-324

Passing;;26-45-259-1;;16-22-54-0

Records;;4-2, 1-2;;4-2, 2-1

WOOSTER 33, WEST HOLMES 21

Wooster;;7;;6;;13;;7;;—;;33

W. Holmes;;7;;7;;0;;7;;—;;21

WH: Taylor 95 kickoff return (Ginsburg kick)

Woo.: Yates 36 fumble return (Rader kick)

WH: Myers 44 pass from Clark (Ginsburg kick)

Woo.: Taylor 1 run (kick failed)

Woo.: McKee 13 pass from Roach (pass failed)

Woo.: Roach 78 run (Rader kick)

Woo.: McKee 19 pass from Roach (Rader kick)

WH.: Baker 29 run (Ginsburg kick)

;;Wooster;;W. Holmes



First Downs;;22;;11

Rushing;;52-265;;37-152

Passing;;19-23-209-0;;7-12-126-1

Records;;3-3, 3-0;;2-4, 1-2

SOCCER

GIRLS

Scoring Summaries

CUYAHOGA FALLS 3, PERRY 0



Halftime: Cuyahoga Falls, 2-0. Goals: Kurpik (CF), Em. Brustoski (CF), Wilson (CF). Assists: El. Brustoski (CF), Wilson (CF), Blake (CF). Shots on goal: CF, 12-4. Corner kicks: CF, 6-1. Saves: Steiner (P) 7, Disman (P) 3; Bowser (CF) 2. JV Score: Cuyahoga Falls, 2-0.

Records: Perry 4-8-2; Cuyahoga Falls 6-5-4.

JACKSON 2, MEDINA 2



Halftime: Jackson, 2-1. Goals: Arnold (J) 2, Anspach (M) 2. Assists: Jokovich (J), Barman (M). Shots on goal: Med., 12-5. Corner kicks: 2-2. Saves: Durr (J) 10; Wagner (M) 3. JV Score: 1-1.

Records: Jackson 10-2-2; Medina 11-1-2.

NORDONIA 0, NORTON 0



Halftime: 0-0. Shots on goal: 9-9. Corner kicks: Nord., 3-2. Saves: Wetzel (Nord.) 9; Thomas (Nort.) 9. JV Score: 0-0.

Records: Nordonia 7-5-2; Norton 11-1-2.

TALLMADGE 3, COVENTRY 2

Halftime: Coventry, 2-1. Goals: Hussing (T) 2, Collins (C) 2, N. Onchak (T). Assists: F. Heestand (T). Shots on goal: Cov., 9-4. Corner kicks: Tal., 3-0. Saves: Montgomery (T) 4, Hudak (T) 2; Northup (C) 1.

BOYS

Scoring Summaries

HIGHLAND 10, LAKE RIDGE ACADEMY 0

Halftime: Highland, 4-0. Goals: Tepes (H) 3, Verginis (H), Mason (H), J. Dobkowski (H), Wynne (H), Thomas (H), A. Dobkowski (H), Wilson (H). Assists: Mason (H), Thomas (H), Teppes (H), Wynne (H), A. Dobkowski (H), Putti (H), Sollenberger (H), Latkovic (H). Saves: Throckmorton (H) 2, Ciornei (H) 1.

STOW 1, WALSH JESUIT 0



Halftime: 0-0. Goals: Thomas (S). Shots on goal: Stow, 7-5. Corner kicks: Stow, 7-3. Saves: Flanagan (S) 2, Miller (S) 3; Horgan (WJ) 6.

Records: Stow 7-3-4; Walsh Jesuit 8-3-2.

WESTERN RESERVE ACADEMY 1, UNIVERSITY SCHOOL 0

Halftime: Western Reserve Academy, 1-0. Goals: Mills (WRA). Assists: da Silva (WRA). Shots on goal: WRA, 4-3. Corner kicks: WRA, 7-6. Saves: Staddon (WRA) 3; Salerno (US) 2.

Records: Western Reserve Academy 10-1-3; University School 4-9-2.

CROSS COUNTRY



BOYS

LEGENDS MEET



(At Trumbull County Fairgrounds, Cortland)

Large Division

Team Results: 1. Mount Lebanon 91; 2. Cleveland St. Ignatius 100; 3. Louisville 122; 4. McDonald 146; 5. Brunswick 168; 6. Boardman 185; 7. Perry 226; 8. Shaker Heights 236; 9. Geneva 252; 10. Lakewood St. Edward 277; 11. Canal Winchester 310; 12. River View 343; 13. Archbishop Hoban 351; 14. Solon 358; 15. Canfield 401; 16. Minerva 419; 17. Austintown Fitch 434; 18. Springfield 473; 19. McDowell 502; 20. Maple Heights 570; 21. Garrettsville 628; 22. West Branch 629; 23. Lakeside 681; 24. Youngstown Chaney 704; 25. Hubbard 789.

Individual Results: 1. Anderson (Mount Lebanon) 15:09.3; 2. Zucca (St. Ignatius); 3. Dunhan (Boardman); 4. Rupe (McDonald); 5. Asher (Mount Lebanon); 6. Ganser (Louisville); 7. Ison (Louisville); 8. Bero (Boardman); 9. Divakarla (Shaker Heights); 10. Uber (Brunswick).

Small Division

Team Results: 1. St. Vincent-St. Mary 44; 2. Salem 140; 3. Maplewood 162; 4. Cortland Lakeview 205; 5. Crestwood 245; 6. Badger 257; 7. Jefferson Area 263; 8. Canfield South Range 265; 9. Field 278; 10. Fairless 306; 11. Streetsboro 324; 12. Mentor Lake Catholic 335; 13. Mineral Ridge 467; 14. McDonald 'B' 519; 15. Berea-Midpark 522; 16. CVCA 526; 17. Girard 547; 18. Gates Mills Gilmour Academy 571; 19. East Palestine 588; 20. East Canton 590; 21. Southeast 490; 22. Youngstown Ursuline 593; 23. Perry 608; 24. Cleveland Villa Angela-St. Joseph 616; 25. Conneaut 621; 26. Gates Mills Hawken 651; 27. Pymatuning Valley 654; 28. Berkshire 740; 29. Independence 805; 30. Wickliffe 814; 31. Mentor Lake Catholic 'B' 860; 32. Tusky Valley 862; 33. Garfield Heights Trinity 877; 34. Greenville 887; 35. Cleveland Benedictine 901; 36. Heartland Christian 912; 37. St. Vincent-St. Mary 'B' 995; 38. Warren Champion 1,030; 39. Leavittsburg LaBrae 1,044; 40. St. Vincent-St. Mary 'C' 1,098; 41. Girard 'B' 1,120; 42. Gates Mills Gilmour Academy 'B' 1,174.

Individual Results: 1. Hopkins (Badger) 16:38.8; 2. Powers (STVM); 3. Christopher (Salem); 4. Robinson (Jefferson Area); 5. Epps (STVM); 6. Pentasuglio (STVM); 7. McSteen (STVM); 8. Ruegg (Fairless); 9. Rutledge (East Palestine); 10. Zahoransky (Badger).

MEDINA CROSS COUNTRY FESTIVAL

(At Ella Canavan Elementary, Medina)

Division I

Team Results: 1. Woodridge 23; 2. North Canton Hoover 104; 3. Medina 145; 4. Brecksville 157; 5. Green 197; 6. Hilliard Bradley 230; 7. North Royalton 260; 8. Wadsworth 284; 9. Strongsville 316; 10. Mentor 324; 11. New Philadelphia 340; 12. Rocky River 365; 13. Cloverleaf 388; 14. Westlake 389; 15. Medina 'B' 395; 16. Warren Howland 419; 17. Highland 422; 18. Nordonia 'B' 469; 19. Kenston 475; 20. Nordonia 485; 21. Parma Normandy 565; 22. Revere 598; 23. Madison 616; 24. Highland 'B' 629; 25. Parma Heights Valley Forge 633; 26. Westlake 'B' 780; 27. Rocky River 'B' 791; 28. Dover 851; 29. North 855; 30. Cleveland Heights 892; 31. Parma 971; 32. Rocky River 'C' 993.

Individual Results: 1. Blair (Woodridge) 15:42.17; 2. Gucker (Cloverleaf); 3. Champa (Woodridge); 4. Elkurd (Woodridge); 5. Jones (Brecksville); 6. Loader (New Philadelphia); 7. Dutt (Woodridge); 8. Lauck (Woodridge); 9. Wimbush (Nordonia); 10. Fichter (North Canton Hoover).

Division II-III

Team Results: 1. Bay Village Bay 65; 2. West Geauga 72; 3. Woodridge 'B' 99; 4. Columbia Station Columbia 125; 5. Rootstown 195; 6. Lake Ridge Academy 201; 7. Parma Heights Holy Name 224; 8. Willard 236; 9. Ashland Mapleton 244; 10. Northwest 256; 11. Sullivan Black River277; 12. Cloverleaf 310; 13. Mogadore 311; 14. Elyria Open Door Christian 355; 15. Manchester 368; 16. Western Reserve Academy 435; 17. Claymont 508; 18. Hearts for Jesus Christ 553; 19. Lawrence Upper School 553.

Individual Results: 1. Pettegrew (Columbia) 16:25.78; 2. Garrett (West Geauga); 3. Feicks (Bay); 4. Huff (Mapleton); 5. Coble (Lake Ridge Academy); 6. Kirk (West Geauga); 7. Patterson (West Geauga); 8. Bradford (Black River); 9. Fleeman (Bay Village Bay); 10. Schaffer (Willard).

STOW BULLDOG INVITATIONAL



(At Silver Springs Park, Stow)

Team Results: 1. Hudson 76; 2. University School 96; 3. Jackson 120; 4. Stow 131; 5. Aurora 136; 6. Walsh Jesuit 162; 7. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 185; 8. Tallmadge 190; 9. Cuyahoga Falls 207; 10. Firestone 273; 11. Mayfield 299; 12. Sugarcreek Garaway 307; 13. Chardon 355; 14. Parma Padua 371; 15. Beachwood 416; 16. Kent Roosevelt 457.

Individual Results: 1. Iler (University School) 15:36.75; 2. Singleton (Aurora); 3. Zuckett (Jackson); 4. Ondracek (Walsh Jesuit); 5. Naiman (Tallmadge); 6. Macura (Stow); 7. Dunford (Cuyahoga Falls); 8. Root (Hudson); 9. Peets (Firestone); 10. Casey (Hudson).

TUSLAW INVITATIONAL

(At Nickajack Farms, North Lawrence)

Team Results: 1. Canton Central Catholic 33; 2. Tuslaw 69; 3. Coventry 88; 4. Alliance 113; 5. Canton South 132; 6. Lake Center Christian 182; 7. Massillon 186; 8. Canton McKinley 201; 9. Norton 210; 10. Malvern 248.

Individual Results: 1. Scheatzle (CCC) 16:14.1; 2. Viront (Tuslaw); 3 Noll (Canton South); 4. Regan (Coventry); 5. Dimeff (Coventry); 6. Paul (CCC); 7. Domer (CCC); 8. Tucker (Lake Center Christian); 9. Abbott (CCC); 10. Elson (CCC).

GIRLS



LEGENDS MEET



(At Trumbull County Fairgrounds, Cortland)

Large Division

Team Results: 1. Shaker Heights 69; 2. Warren Howland 81; 3. Beaumont School 124; 4. Brunswick 128; 5. Minerva 147; 6. Mount Lebanon 155; 7. Cleveland St. Joseph Academy 236; 8. Canal Winchester 238; 9. Cortland Lakeview 267; 10. Geneva 288; 11. Archbishop Hoban 289; 12. Walsh Jesuit 313; 13. Canfield 327; 14. Villa Maria Academy 334; 15. McDowell 348; 16. Springfield 378; 17. Garrettsville 380; 18. Lakeside 544; 19. Hubbard 621.

Individual Results: 1. Klamorick (Canal Winchester) 18:48.2; 2. Mlynek (Beaumont); 3. Ciecierski (Beaumont); 4. Hipple (Howland); 5. Tonkin (Shaker Heights); 6. Clark (Villa Maria); 7. Dellimuti (Howland); 8. Compton-Engle (Shaker Heights); 9. Carpenter (Shaker Heights); 10. Hodgson (Mount Lebanon).

Small Division

Team Results: 1. St. Vincent-St. Mary 52; 2. McDonald 154; 3. Maplewood 179; 4. Gates Mills Gilmour Academy 179; 5. Salem 187; 6. Tusky Valley 194; 7. Perry (Lake Co.) 243; 8. CVCA 270; 9. Mineral Ridge 294; 10. Berea-Midpark 317; 11. Crestwood 331; 12. Burton Berkshire 360; 13. Southeast 392; 14. Badger 462; 15. Jefferson Area 468; 16. St. Vincent-St. Mary 'B' 481; 17. Fairless 482; 18. Field 484; 19. Streetsboro 489; 20. East Palestine 493; 21. St. Thomas Aquinas 497; 22. Wickliffe 522; 23. Conneaut 556; 24. Canfield South Range 582; 25. Girard 644; 26. Independence 657; 27. Garfield Heights Trinity 698; 28. East Canton 'B' 713; 29. CVCA 'B' 743; 30. Youngstown Ursuline 791; 31. Warren Champion 816; 32. Perry (Lake Co.) 'B' 898; 33. Girard 'B' 1,036.

Individual Results: 1. Hagey (St. Vincent-St. Mary) 18:07.5; 2. Stanhope (Badger); 3. Labbiento (Sharon); 4. Guerra (McDonald); 5. Hall (Salem); 6. Williams (Tusky Valley); 7. Ostheimer (Sharon); 8. Simmons (Crestwood); 9. Ventura (Maplewood); 10. Wyler (Tusky Valley).

MEDINA CROSS COUNTRY FESTIVAL

(At Ella Canavan Elementary, Medina)

Division I

Team Results: 1. Medina 41; 2. Green 95; 3. Woodridge 136; 4. Wadsworth 169; 5. Chardon 171; 6. Highland 182; 7. North Royalton 254; 8. Rocky River Magnificat 260; 9. Brecksville 295; 10. Rocky River 300; 11. Westlake 307; 12. Dover 316; 13. Amherst Steele 365; 14. North Canton Hoover 375; 15. Medina 'B' 411; 16. Madison 439; 17. Mentor 472; 18. Strongsville 476; 19. New Philadelphia 542; 20. Nordonia 556; 21. Kenston 576; 22. North 671; 23. Parma Normandy 687; 24. Parma Heights Valley Forge 726; 25. Westlake 'B' 728; 26. Rocky River Magnificat 'B' 752; 27. Amherst Steele 'B' 798; 28. Dover 'B' 812; 29. Strongsville 'B' 922.

Individual Results: 1. Keller (Medina) 17:55.83; 2. Nicholas (Wadsworth); 3. Isham (Strongsville); 4. Mann (Chardon); 5. Gang (Green); 6. Sims (Green); 7. Tenaglia (Medina); 8. Coleman (Rocky River); 9. Mehendale (Brecksville); 10. Suttman (Medina).

Division II-III

Team Results: 1. Woodridge 'B' 87; 2. Hathaway Brown 92; 3. Cloverleaf 103; 4. West Geauga 159; 5. Mogadore 160; 6. Rootstown 189; 7. Parma Heights Holy Name 190; 8. Western Reserve Academy 206; 9. Northwest 211; 10. Revere 266; 11. Lake Ridge Academy 277; 12. Ashland Mapleton 301; 13. Willard 306; 14. Manchester 352; 15. Claymont 438; 16. Sullivan Black River 457; 17. Lawrence Upper School 466.

Individual Results: 1. McCarthy (Manchester) 19:14.19; 2. Murphy (Mogadore); 3. Young (Mapleton); 4. Gyetko (West Geauga); 5. Finton (Columbia); 6. Monesmith (Hathaway Brown); 7. McFarland (Woodridge); 8. Gleason (Andrews Osborne); 9. Dolensky (Northwest); 10. Stoner (Cloverleaf).

STOW BULLDOG INVITATIONAL



(At Silver Springs Park, Stow)

Team Results: 1. Jackson 44; 2. Hudson 57; 3. Tallmadge 100; 4. Solon 120; 5. Stow 152; 6. Mayfield 159; 7. Aurora 170; 8. Cuyahoga Falls 197; 9. Painesville Riverside 234; 10. Firestone 259; 11. Sugarcreek Garaway 320; 12. Parma Padua 408; 13. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 410; 14. Beachwood 418; 15. Kent Roosevelt 422.

Individual Results: 1. Istnick (Jackson) 18:55.01; 2. Loveless (Tallmadge); 3. Hartnett (Jackson); 4. Radis (Solon); 5. Cassiday (Stow); 6. Beucler (Hudson); 7. Hannan (Hudson); 8. Edge (Tallmadge); 9. Zagst (Jackson); 10. Freeman (Solon).

TUSLAW INVITATIONAL

(At Nickajack Farms, North Lawrence)

Team Results: 1. Canton Central Catholic 25; 2. Malvern 77; 3. Norton 93; 4. Canton McKinley 114; 5. Canton South 119; 6. Coventry 139; 7. Tuslaw 148.

Individual Results: 1. Grillo (CCC) 20:22.2; 2. Cybak (Tuslaw); 3. Kling (CCC); 4. An. Maio (CCC); 5. Peshina (Malvern); 6. Smith (McKinley); 7. Rodgers (Malvern); 8. Schwartz (Alliance); 9. Mattis (CCC); 10. As. Maio (CCC).

TENNIS

DIVISION I MEDINA SECTIONAL

(At Springside Racquet & Fitness Club, Akron)

Singles

Semifinals: Stuart (Medina) d. Oberhaus (Highland) 6-2, 6-0; Heideman (Wadsworth) d. Lee (Brecksville) 6-2, 3-6, 6-1. Third Place: Lee (Brecksville) d. Oberhaus (Highland) 6-0, 6-2. Championship: Stuart (Medina) d. Heideman (Wadsworth) 6-3, 6-4.

Doubles

Semifinals: Hadler-Fannin (Highland) d. Zivkovic-Baker (Brecksville) 6-2, 6-0; Iltchev-Arakoni (Brecksville) d. Carmichael-Kealy (Walsh Jesuit) 6-4, 6-2. Third Place: Zivkovic-Baker (Brecksville) d. Carmichael-Kealy (Walsh Jesuit) 6-4, 6-2. Championship: Hadler-Fannin (Highland) d. Iltchev-Arakoni (Brecksville) 6-3, 6-0.

VOLLEYBALL

TALLMADGE 25-25-25, WOODRIDGE 12-13-14



Kills: Seeker (T) 12. Digs: Horner (T) 12. Blocks: Seeker (T) 2. Assists: Kirker (T) 20. Service Aces: Perdue (T) 3. JV Score: Tallmadge, 2-0.

Records: Tallmadge 14-5.