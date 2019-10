FOOTBALL

Computer ratings

(Top eight schools from each region in the final report Nov. 3 will qualify for the playoffs)

DIVISION I

Region 1 - 1. Mentor (6-0) 18.4333, 2. Euclid (6-0) 17.7146, 3. Lakewood St. Edward (5-1) 16.15, 4. Canton McKinley (5-1) 13.6167, 5. Jackson (5-1) 13.5, 6. Stow (4-2) 13.2667, 7. Brunswick (5-1) 12.95, 8. Cle. St. Ignatius (3-3) 11.4833, 9. Solon (4-2) 10.8667, 10. Medina (4-2) 10.7167, 11. Cleveland Heights (5-1) 9.8667, 12. Strongsville (4-2) 9.6167.

DIVISION II

Region 5 - 1. Massillon (6-0) 16.0, 2. Archbishop Hoban (5-1) 14.3667, 3. Mayfield (6-0) 13.65, 4. Perry (5-1) 12.5667, 5. Willoughby South (4-2) 11.6333, 6. Ellet (4-2) 8.3667, 7. Lake (4-2) 7.25, 8. Alliance (3-3) 6.7333, 9. Hudson (3-3) 6.6, 10. North Canton Hoover (3-3) 6.45, 11. Painesville Riverside (3-3) 6.4, 12. Warren G. Harding (3-3) 6.2333.

Region 6 - 1. Avon (6-0) 12.7167, 2. Olmsted Falls (6-0) 12.0833, 3. Maple Hts. (5-1) 11.7667, 4. Avon Lake (5-1) 11.0167, 5. Brecksville (4-2) 10.6333, 6. Cle. Benedictine (5-1) 10.3667, 7. Wadsworth (4-2) 9.7833, 8. Barberton (5-1) 9.75, 9. Amherst Steele (4-2) 9.4833, 10. Parma Padua Franciscan (3-3) 8.7333, 11. North Royalton (4-2) 7.5, 12. Parma Hts. Valley Forge (3-3) 6.7833.

DIVISION III

Region 9 - 1. New Philadelphia (6-0) 14.8167, 2. Streetsboro (6-0) 13.8667, 3. Chagrin Falls Kenston (6-0) 13.4833, 4. Steubenville (5-1) 13.3265, 5. Aurora (6-0) 13.2, 6. Ravenna (5-1) 10.9167, 7. Niles McKinley (5-1) 10.7333, 8. Marlington (4-2) 9.6333, 9. St. Vincent-St Mary (4-2) 9.4, 10. Dover (4-2) 9.1186, 11. Geneva (5-1) 8.35, 12. Chardon (4-2) 8.2833.

Region 10 - 1. Mansfield Senior (6-0) 13.8167, 2. Norwalk (5-1) 12.9167, 3. Sandusky (5-1) 12.1833, 4. Buckeye (5-1) 11.9333, 5. Bay Village Bay (4-2) 10.1333, 6. Parma Hts. Holy Name (5-1) 10.0167, 7. Caledonia River Valley (5-1) 8.65, tie-8. Revere (3-3) 7.2333, tie-8. Tiffin Columbian (5-1) 7.2333, 10. Rocky River (4-2) 5.4667, 11. Ashland (2-4) 4.2667, 12. Cle. Glenville (3-3) 3.8167.

DIVISION IV

Region 13 - 1. CVCA (5-1) 12.7667, 2. Perry (6-0) 12.6, 3. Poland Seminary (4-2) 11.3667, 4. Hubbard (5-1) 10.05, 5. Wintersville Indian Creek (5-1) 9.8667, 6. Youngstown Cardinal Mooney (4-2) 7.55, 7. Salem (5-1) 7.3167, 8. Chagrin Falls (4-2) 7.2167, 9. Girard (4-2) 5.65, 10. Struthers (4-2) 5.6, 11. Fairless (3-3) 4.8, 12. Lisbon Beaver (3-3) 3.75.

Region 14 - 1. Ottawa-Glandorf (5-1) 10.6333, 2. Wauseon (5-1) 10.55, 3. Galion (5-1) 10.4833, 4. LaGrange Keystone (5-1) 9.9667, 5. Clyde (5-1) 9.3333, 6. Bellville Clear Fork (4-2) 8.95, 7. Shelby (5-1) 8.5167, 8. Milan Edison (4-2) 8.3, 9. Northwest (4-2) 8.1667, 10. Rocky River Lutheran West (5-1) 8.05, 11. Bellevue (4-2) 7.45, 12. Huron (5-1) 6.7.

DIVISION V

Region 17 - 1. Kirtland (6-0) 14.0934, 2. Sugarcreek Garaway (6-0) 11.1667, 3. Garrettsville Garfield (6-0) 11.0707, 4. Bellaire (5-1) 10.35, 5. Rootstown (5-1) 9.5667, 6. Warren Champion (5-1) 6.7854, 7. Crestwood (5-1) 6.7167, 8. Sandy Valley (5-1) 6.55, tie-9. Canton Central Cath. (3-3) 6.0, tie-9. Conneaut (5-1) 6.0, 11. Canfield South Range (3-3) 5.8833, 12. Barnesville (3-3) 5.3813.

Region 18 - 1. Orrville (6-0) 13.3333, 2. Pemberville Eastwood (6-0) 12.2167, 3. Oak Harbor (6-0) 11.35, 4. Beachwood (5-1) 8.0, 5. Cle. Hts. Lutheran East (4-2) 7.8833, 6. Marion Pleasant (4-2) 7.5152, 7. Findlay Liberty-Benton (5-1) 7.3167, 8. Elyria Cath. (3-3) 7.2833, 9. Northwood (6-0) 7.25, 10. Richwood North Union (3-3) 6.3258, 11. Garfield Hts. Trinity (4-2) 5.35, 12. Cle. Villa Angela-St. Joseph (4-2) 4.7.

DIVISION VI

Region 21 - 1. Beverly Fort Frye (6-0) 12.2167, 2. Glouster Trimble (6-0) 11.8, 3. New Middletown Springfield (6-0) 11.75, 4. Mogadore (5-1) 10.0667, 5. Salineville Southern (6-0) 8.2167, 6. Dalton (5-1) 7.45, 7. Brookfield (5-1) 7.2833, 8. Berlin Center Western Reserve (5-1) 6.9833, 9. Belpre (4-2) 6.5833, 10. Nelsonville-York (4-2) 6.1833, 11. Lore City Buckeye Trail (4-2) 5.5167, 12. East Canton (3-3) 5.4167.

GOLF

GIRLS



DIVISION I NORTHEAST DISTRICT



(At Ellsworth Meadows Golf Club, Hudson)

Note: The top four teams and top four individuals not on a qualifying team advance to State Tournament.

Team Results: 1. Jackson 334; 2. Green 337; 3. North Canton Hoover 340; 4. Kent Roosevelt 343; 5. Hathaway Brown 350; 6. Solon 352; 7. Olmsted Falls 352; 8. Louisville 356; 9. Avon 362; 10. Stow 369; 11. Rocky River Magnificat 379; 12. Walsh Jesuit 383; 13. Canfield 387; 14. Chagrin Falls 388; 15. Avon Lake 408; 16. Warren Howland 443.

Individual Results

Jackson: Wright 76, An. Nikolaidis 81, Porter 88, Scibetta 89.

Green: Didonato 80, Li 82, Demuesy 87, Liptak 88.

Hoover: May 81, Muckleroy 81, Blackburn 89, Ellis 89.

Roosevelt: Seaholts 77, Picicco 87, Harris 87, Keller 92.

Stow: Ryan 84, McCoy 89, Balawender 98, Ickes 98.

Walsh: Bush 86, Valore 89, Oziomek 100, Bandwen 108.

Top four qualifying individuals: Swain (Lake) 76, Reemsnyder (GlenOak) 77, Goyette (Highland) 79, Wattanavanichakorn (Avon) 79.

SOCCER

GIRLS

Scoring Summaries

ELLET 5, FIRESTONE 1

Halftime: Ellet, 4-0. Goals: S. Tucker (E) 3, Wenzel (E) 2, Chivers (F). Assists: S. Tucker (E) 2, Ashton (E). Shots on goal: Ell., 16-11. Corner kicks: Ell., 4-1. Saves: Beitko (F) 11; Bunn (E) 10.

Records: Firestone 3-11, 1-1; Ellet 12-3, 3-0.



NORTON 13, SPRINGFIELD 0



Halftime: Norton, 7-0. Goals: Brechner (N) 3, Emerling (N) 3, Davis (N) 2, Pickett (N) 2, Collins (N), Muller (N), Me. Bennett (N). Assists: Brechner (N) 3, Ma. Bennett (N) 2, Adams (N), Kocsis (N), Davis (N), Pickett (N). Shots on goal: Nor., 32-2. Corner kicks: Nor., 5-0. Saves: Smith (S) 19; Thomas (N) 1, Joyce (N) 1.

Records: Springfield 1-13-2, 0-7; Norton 12-1-2, 6-1.

WOODRIDGE 0, CLOVERLEAF 0

Shots on goal: Clo., 12-5. Corner kicks: 3-3. Saves: Stekelenburg (W) 12; Deyling (C) 5.

WOOSTER 2, NEW PHILADELPHIA 0



Halftime: 0-0. Goals: Fransen (W) 2. Assist: Van Lieu (W). Saves: Steele (W) 6.

Schedule

Wednesday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban at Lake

Barberton at Kent Roosevelt

Canton McKinley at Green

Cle. St. Joseph Academy at Walsh Jesuit

Cuyahoga Falls at Stow

Ellet at Canton South, 6 p.m.

GlenOak at North Canton Hoover

Jackson at Perry

Massillon at Warren G. Harding, 6:30 p.m.

North Royalton at Nordonia

Twinsburg at Hudson

Wadsworth at Brecksville

BOYS

Scoring Summaries

CHIPPEWA 2, BERLIN HILAND 1



Goals: E. Letz (C), Hillyer (C), Miller (BH). Assists: E. Letz (C), T. Letz (C). Shots on goal: Chi., 9-8. Corner kicks: BH, 8-6. Saves: Klink (BH) 7; Karl (C) 7.

Records: Berlin Hiland 11-3-1; Chippewa 13-1-1.

ELLET 3, NORTH 3

Halftime: 1-1. Goals: Tucker (E) 2, Idley (E), Lepcha (N), Rai (N), Kibangula (N). Assists: Rose (E) 2, Garcia (N). Shots on goal: Nor., 17-9. Corner kicks: Nor., 6-2. Saves: Fortunato (E) 12, Suansing (E) 2, Burkhardt (E) 1; Tamang (N) 7.

GREEN 7, CANTON MCKINLEY 1



Halftime: Green, 5-0. Goals: Ibarra (G) 2, Rao (G) 2, Woodling (G), Johnson (G), Leemaster (G), Konneh (CM). Assists: Leemaster (G) 2, Silvidi (G), C. Daly (G), G. Daly (G). Shots on goal: Gre., 20-2. Corner kicks: Gre., 9-0.

HIGHLAND 7, TALLMADGE 0

Halftime: Highland 6-0. Goals: Tepes (H) 3, Gerney (H) 2, Wynne (H), VanGelder (H). Assists: VanGelder (H), Coss (H), Latkovic (H), Wynne (H). Shots on goal: Hig., 17-1. Corner kicks: Hig., 3-2. Saves: Throckmorton (H) 0, Ciornei (H) 1; Montgomery (T) 10. JV Score: Highland, 7-1.

Records: Tallmadge 2-7-2, 0-6; Highland 3-9-3, 2-4.

JACKSON 2, PERRY 0

Halftime: 0-0. Goals: Wilson (J), Johnson (J). Assists: Bostic (J). Shots on goal: Jac., 7-3. Corner kicks: Jac., 10-0. Saves: Long (P) 5; Hepler (J) 1.

Records: Perry 5-5-2; Jackson 10-2-3, 6-0.

MEDINA 4, STRONGSVILLE 2



Halftime: 1-1. Goals: G. Csiszar (M), Macuada (M), P. Csiszar (M), Werthmuller (M), Neumann (S), Hryzsko (S). Assists: P. Csiszar (M), Tusick (S). Shots on goal: Med., 12-10. Corner kicks: Str., 4-3. Saves: Vogrin (M) 8; Kaiser (S) 8. JV Score: Strongsville, 5-3.

Records: Medina 14-0-1, 7-0; Strongsville 11-2-2, 4-1-2.

NORTH CANTON HOOVER 2, GLENOAK 0



Halftime: North Canton Hoover, 2-0. Goals: Gambone (NCH), Evans (NCH). Assists: Evans (NCH). Shots on goal: NCH, 10-1. Corner kicks: NCH, 5-3. Saves: Fowler (NCH) 1; Riccillo (G) 8.

Records: North Canton Hoover 10-3-2.

RAVENNA 1, COVENTRY 0

Halftime: 0-0. Goal: Johnston (R). Assist: Iurato (R).

WALSH JESUIT 0, WESTERN RESERVE ACADEMY 0

Shots on goal: WJ, 7-5. Corner kicks: WJ, 7-4. Saves: Horgan (WJ) 5; Staddon (WRA) 7.

Records: Walsh Jesuit 8-3-3; Western Reserve Academy 10-1-4.

Schedule

Wednesday's Game

Parma Padua at Archbishop Hoban, 7 p.m.

VOLLEYBALL

COVENTRY 25-25-25, CLOVERLEAF 21-18-19

Kills: R. Meinen (Cov.) 17. Digs: Gotto (Cov.) 22. Blocks: Wightman (Cov.) 2. Assists: Ungashick (Cov.) 22. Service Points: Gotto (Cov.) 11, R. Meinen (Cov.) 11. JV Score: Coventry, 25-16, 21-25, 26-24



Records: Coventry 20-1, 13-0.



GREEN 25-12-25-27, JACKSON 21-25-20-25

Kills: Peterson (G) 14. Digs: DuLuca (G) 29. Blocks: Spoerndle (G) 10. Assists: Pizzino (G) 39. Service Points: Torres (G) 9.

Records: Green 13-8, 8-4.

LAKE 25-25-25, PERRY 19-22-22

Kills: Lippe (L) 12. Digs: Journey (L) 8, Yoder (L) 8. Blocks: K. Mazzocca (L) 4. Assists: Stephens (L) 28.

MOGADORE 25-25-25, LAKE CENTER CHRISTIAN 16-12-19

Kills: Mooney (LCC) 13. Assists: Ickes (LCC) 12.

NORDONIA 25-25-25, CUYAHOGA FALLS 6-7-10

Kills: Knight (N) 9, Sopata (N) 9. Digs: Watroba (N) 10, Banks (N) 10. Blocks: Banks (N) 3. Assists: Knight (N) 18, Monroe (N) 18.

Records: Nordonia 18-3, 12-1.



NORTH 25-25-23-25, CLEVELAND SHAW 15-19-25-17

Kills: Powers (N) 10. Digs: Thomas (N) 5. Assists: Ackles (N) 11. Service Points: Thomas (N) 15.

ORRVILLE 25-20-25-17-15, CVCA 21-25-20-25-11

Kills: Gibbons (CVCA) 12; Preston (O) 10. Digs: Costa (CVCA) 16; Hamsher (O) 30. Blocks: Collins (CVCA) 4. Assists: Custer (C) 22; Troyer (O) 21. Service Points: Gibbons (C) 16; Phillips (O) 20. JV Score: Orrville, 2-0.

Records: Orrville 6-14; CVCA 11-10, 6-5.

STREETSBORO 25-25-25, SPRINGFIELD 17-15-14

Kills: Ritterbeck (Spr.) 5. Digs: Ritterbeck (Spr.) 3. Assists: T. Kern (Spr.) 10. Service Points: T. Kern (Spr.) 5 points, 2 aces. JV Score: Streetsboro, 25-19, 25-18.

Records: Springfield 4-16, 0-13.



TALLMADGE 19-25-25-25, BARBERTON 25-15-23-16

Kills: Silva (B) 24. Digs: Mayle (B) 18, Silva (B) 18. Blocks: Silva (B) 5. Assists: Morgan (B) 36.