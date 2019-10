FOOTBALL

Scoreboard

Thursday's Results

Bay Village Bay 63, Parma Normandy 0

Berlin Center Western Reserve 48, Waterloo 0

Brookville 31, Monroe 21

Cin. Aiken 18, Cin. Shroder 8

East 54, Firestone 0

Garfield Heights 20, Parma Hts. Valley Forge 17

Madison 50, Eastlake North 20

Maple Heights 44, East Cleveland Shaw 12

Tol. Woodward 27, Tol. Waite 0

Schedule

Friday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Aurora (6-0, 2-0) at Barberton (5-1, 3-0)

Brecksville (4-2, 3-0) at Twinsburg (2-4, 1-2)

Brunswick (5-1, 2-1) at Mentor (6-0, 3-0)

Canfield (4-2) at Highland (1-5)

Canton McKinley (5-1, 3-0) at Jackson (5-1, 3-0)

Chippewa (1-5, 1-2) at Hillsdale (5-1, 2-1)

Copley (1-5, 0-2) at Revere (3-3, 1-2)

CVCA (5-1, 3-0) at Orrville (6-0, 3-0)

Ellet (4-2) at New Philadelphia (6-0)

Gateway (Pa.) (6-1) at Massillon (6-0), 7:30 p.m.

Green (2-4, 1-1) at Perry (5-1, 1-1)

Hudson (3-3, 2-1) at North Royalton (4-2, 2-1)

Kent Roosevelt (3-3, 2-1) at Tallmadge (1-5, 0-2)

Manchester (3-3, 1-2) at Fairless (3-3, 1-2)

Mount Vernon (4-2, 1-1) at Wooster (3-3, 3-0)

North (1-5) vs. Western Reserve Academy (3-3), at Ellet

North Canton Hoover (3-3, 1-2) at Lake (4-2, 0-2)

Northwest (4-2, 1-2) at Triway (4-2, 2-1)

Ravenna (5-1, 2-1) at Norton (2-4, 1-2)

Rootstown (5-1, 0-1) at Garrettsville (6-0, 1-0)

Salem (5-1, 2-1) at Alliance (3-3, 2-0)

St. Vincent-St. Mary (4-2) at GlenOak (1-5)

Springfield (1-5, 1-2) at Cloverleaf (2-4, 1-2)

Stow (4-2, 1-2) at Nordonia (2-4, 1-2)

Streetsboro (6-0, 3-0) at Coventry (4-2, 1-2)

Strongsville (4-2, 1-2) at Medina (4-2, 1-2)

Wadsworth (4-2, 2-1) at Cuyahoga Falls (2-4, 0-3)

Walsh Jesuit (0-6, 0-1) at Parma Padua (3-3, 1-0)

Woodridge (3-3, 2-1) at Field (2-4, 1-2)

Youngstown Valley Christian (2-4, 0-1) at Mogadore (5-1, 1-0)

---

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Archbishop Hoban (5-1, 1-0) at Mentor Lake Catholic (3-3, 1-0)

Brunswick (5-1, 2-1) at Euclid (6-0, 3-0)

Kenmore-Garfield (3-3, 0-2) at Buchtel (3-3, 2-0), noon

TENNIS

NORTHEAST DIVISION I DISTRICT

(At Springside Racquet & Fitness Club, Bath Twp.)

Note: The top six singles and top six doubles teams advance to the State Tournament.

Singles

First Round: Rondini (Rocky River Magnificat) d. Oberhaus (Highland) 6-1, 6-1; Kan (Canfield) d. Fan (Hudson) 6-0, 6-0; L. Altman (North Canton Hoover) d. Stuart (Medina) 6-4, 6-4; Robertson (Rocky River) d. Nijhuis (Hudson) 6-0, 6-3; Ross (Painesville Riverside) d. Clemens (Cle. St. Joseph Academy) 6-2, 6-0; Valko (Boardman) d. Heideman (Wadsworth) 6-2, 6-1; Utterback (North Canton Hoover) d. Li (Warren Howland) 6-1, 6-2; Smiteck (Rocky River Magnificat) d. Lee (Brecksville) 6-1, 6-0.

Quarterfinals: Kan (Canfield) d. Rondini (Rocky River Magnificat) 6-2, 7-6; Robertson (Rocky River) d. L. Altman (North Canton Hoover) 6-7, 6-1; 6-1; Ross (Painesville Riverside) d. Valko (Boardman) 6-4, 6-1; Utterback (North Canton Hoover) d. Smitek (Rocky River Magnificat) 6-3, 4-6, 6-4.

Doubles

First Round: Henson-Reese (Jackson) d. Currington-Peelman (Kenston) 6-2, 6-0;Baker-Zivkovic (Brecksville) d. Guzic-Marton (Cle. St. Joseph Academy) 6-3, 6-4; Hsu-Kassaie (Mayfield) d. Ponsart-Kahl (Cle. St. Joseph Academy) 6-0, 6-0; Araakoni-Iltchev (Brecksville) d. Wood-Warburton (North Canton Hoover) 6-3, 6-3; Hadler-Fannin (Highland) d. Altman-Guira (North Canton Hoover) 6-2, 6-1; Yang-Fried (Solon) d. Coyne-Bauer (Rocky River Magnificat) 6-0, 6-0; Ospelt-Moritz (Rocky River Magnificat) d. Carmichael-Kealy (Walsh Jesuit) 6-1, 6-0; M. Altman-Reese (Jackson) d. Bocks-Glinzler (Shaker Heights) 6-1, 6-2.

Quarterfinals: Baker-Zivkovic (Brecksville) d. Henson-Reese (Jackson) 7-5, 6-4; Hsu-Kassaie (Mayfield) d. Araakoni-Iltchev (Brecksville) 6-2, 6-0; Hadler-Fannin (Highland) d. Yang-Fried (Solon) 7-5, 6-3; M. Altman-Reese (Jackson) d. Ospelt-Moritz (Rocky River Magnificat) 7-5, 0-6, 6-3.

CROSS COUNTRY

BOYS

SUBURBAN LEAGUE CHAMPIONSHIPS

(At Silver Creek Metro Park, Norton)

American Conference

Team Results: 1. Highland 33; 2. Aurora 47; 3. Tallmadge 86; 4. Revere 93; 5. Copley 115; 6. Kent Roosevelt 173; 7. Barberton 199.

Individual Results: 1. Singleton (Aurora) 16:38.0; 2. McAdams (Highland); 3. Ploskunak (Aurora); 4. Hadler (Highland); 5. Feltman (Revere); 6. VanFossen (Highland); 7. Naiman (Tallmadge); 8. Ansley (Tallmadge); 9. Kline (Copley); 10. Warner (Highland).

National Conference

Team Results: 1. Highland 33; 2. Aurora 47; 3. Tallmadge 86; 4. Revere 93; 5. Copley 115; 6. Kent Roosevelt 173; 7. Barberton 199.

Individual Results: 1. Jones (Brecksville) 16:35.0; 2. Goldslager (Hudson); 3. Speeth (Brecksville); 4. Root (Hudson); 5. Casey (Hudson); 6. Wimbush (Nordonia); 7. Delmoro (Wadsworth); 8. Good (Hudson); 9. Wilcoxson (Cuyahoga Falls); 10. Kling (North Royalton).



GIRLS

SUBURBAN LEAGUE CHAMPIONSHIPS

(At Silver Creek Metro Park, Norton)

American Conference

Team Results: 1. Tallmadge 27; 2 Highland 41; 3. Aurora 57; 4. Copley 103; 5. Revere 151; 6. Kent Roosevelt 167.

Individual Results: 1. Loveless (Tallmadge) 19:43; 2. Carter (Tallmadge); 3. Edge (Tallmadge); 4. Barto (Aurora); 5. Sheridan (Highland); 6. Orban (Highland); 7. Madison (Highland); 8. Scheel (Highland); 9. Zabell (Aurora); 10. Crangle (Tallmadge).

National Conference

Team Results: 1. Hudson 40; 2. Wadsworth 63; 3. Twinsburg 84; 4. Brecksville 127; 5. Stow 127; 6. North Royalton 152; 7. Cuyahoga Falls 167; 8. Nordonia 195.

Individual Results: 1. Nicholas (Wadsworth) 19:26; 2. Deeds (Twinsburg); 3. Mehendale (Brecksville); 4. Beucler (Hudson); 5. Mold (Twinsburg); 6. Murphy (Wadsworth); 7. Hannan (Hudson); 8. Gallagher (Hudson); 9. Weldon (Hudson); 10. Cassiday (Stow).

SOCCER

BOYS

Scoring Summaries

FIRESTONE 3, WOODRIDGE 2

Halftime: 1-1. Goals: El-Ghazal (W) 2, Odenkirk (F), Own Goal (F), Curlee (F). Assists: Bailey (F), Odenkirk (F). Shots on goal: Fir., 12-5. Corner kicks: Fir., 3-2. Saves: Kirven (F) 3; Rado (W) 9.

Records: Woodridge 5-6-5; Firestone 12-2-1.

LAKE CENTER CHRISTIAN 2, SPRINGFIELD 2

Halftime: Lake Center Christian, 1-0. Goals: Duff (LCC), Carson Welch (S), Ebbot (LCC), Berkenstock (S). Assists: Hoxworth (S). Shots: LCC, 7-6. Corner kicks: LCC, 3-2. Saves: Ickes (LCC) 4; Carter Welch (S) 5.

REVERE 0, GLENOAK 0

Shots on goal: 4-4. Corner kicks: Rev., 10-4. Saves: Riccillo (GO) 4; Eibert (R) 4. JV Score: Revere, 1-0.

Records: Revere 6-6-4; GlenOak 5-8-3.

BARBERTON 4, MASSILLON 0

Halftime: Barberton, 4-0. Goals: Doerfler (B), Bowers (B), Heidemann (B), Marble (B). Assists: Marble (B), Jones (B), Harris (B). Saves: Gruber (B) 1.

Records: Barberton 8-5-3.

WADSWORTH 2, HIGHLAND 0

Halftime: 0-0. Goals: Pappas (W), Herbert (W). Assists: Mendel (W) 2. Shots on goal: Wad., 8-3. Corner kicks: Wad., 5-3. Saves: Throckmorton (H) 6; Margo (W) 3. JV Score: Wadsworth, 1-0.

Records: Highland 3-10-3; Wadsworth 7-6-2.

CVCA 4, WRA 2

Halftime: CVCA, 3-0. Goals: Luiza (CVCA) 2, Zemanski (CVC)A, Kroselak (CVCA), da Silva (WRA), Doh (WRA). Assists: Hoffman (WRA) 2, Delucia (CVCA), Shumaker (CVCA), Zemanski (CVCA), Hyatt (CVCA). Shots on goal: WRA, 6-4. Corner kicks: 3-3. Saves: Staddon (WRA) 2; Beyerle (CVCA) 4.

Records: Western Reserve Academy 10-2-4; CVCA 10-2-3.

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Erie Cathedral Prep (Pa.) at Archbishop Hoban

Norwayne at Rittman, 1 p.m.

Parma Heights Holy Name at St. Vincent-St. Mary, 1 p.m.

Twinsburg at Beachwood

Walsh Jesuit at North Canton Hoover

GIRLS

Scoring Summaries

WOOSTER 2, CLOVERLEAF 1

Halftime: Wooster, 1-0. Goals: Ebin (W), Thur (C), Fransen (W). Shots on goal: Woo., 11-6. Corner kicks: Woo., 8-2. Saves: Deyling (C) 9; Steele (W) 5.

Records: Wooster 10-5.

NORTH 2, CANTON MCKINLEY 1

Goals: Surakchhya (N), Rosina (N), Smith (McK.). Assists: Zoey (N), Rika (N).

COPLEY 3, AURORA 1

Halftime: Copley, 2-1. Goals: Neal (C), Arnold (C), Devins (A), Stransky (C). Assists: Pittman (C), Lisi (C). Shots on Goal: Cop., 14-4. Corner Kicks: Cop., 6-1. Saves: N/A (A) 11; Milligan (C) 4. JV Score: 1-1.

Records: Copley 11-3-1, 5-0-1.



Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Canton McKinley at Massillon, 3 p.m.

Copley at Jackson

Firestone at Twinsburg

Green at Wadsworth

Nordonia at Beaumont School

Rocky River Magnificat at North Royalton, 2 p.m.

Woodridge at Hudson

VOLLEYBALL

Scoring Summaries

LAKE 25-25-25, CANTON MCKINLEY 10-6-20



Kills: Lippe (L) 15. Digs: Jager (L) 11. Blocks: Bauer (L) 2. Assists: Jager (L) 19.

JACKSON 25-25-25, NORTH CANTON HOOVER 15-21-21

Kills: Woolbert (J) 19. Digs: Carson (J) 30. Blocks: Wyant (J) 7. Assists: Stanislawski (J) 42. Service Points: Stanislawski (J) 13.

Records: Jackson 13-9, 8-4.

KENT ROOSEVELT 25-25-25, BARBERTON 22-17-21



Kills: Silva (B) 18. Digs: Mayle, Liddle (B) 15. Blocks: Silva (B) 1. Assists: Morgan (B) 27. JV Score: Kent Roosevelt, 2-0.

AURORA 25-23-25-25, COPLEY 18-25-22-13

Kills: Fromwiller (A) 15; Hohman (C) 13. Assists: Bradley (A) 42; Keathley (C) 29. Digs: Fishback (A) 19; Farkas (C) 29. Service Points: Farkas (C) 12. Aces: Zuckett (A) 5. JV Score: Aurora, 25-22, 25-18.

Records: Aurora 10-12, 4-8; Copley 12-10, 5-7.

ORRVILLE 20-25-25-25, MANCHESTER 25-16-20-20

Kills: S. Hamsher (O) 12. Assists: Slaughter (O) 22. Digs: A. Hamsher (O) 25. Service Points: Phillips (O) 11, 4 aces. JV Score: Manchester, 2-0.

COVENTRY 25-25-25, STREETSBORO 15-14-16

Kills: R. Meinen (C) 8, Mirka (C) 8. Digs: Gotto (C) 25. Blocks: Wightman (C) 5. Assists: M. Meinen (C) 11. Service Points: Gotto (C) 12, 3 aces. JV Score: Coventry, 26-24, 25-17.

Records: Coventry 21-1, 14-0.

CLOVERLEAF 25-25-25, SPRINGFIELD 12-15-18

Kills: Kern (S) 5. Assists: Gardinier (S) 6. Digs: Bay (S) 6. Blocks: Tia (S) 2. Service Points: Pastorius (S) 5, 2 aces. JV Score: Cloverleaf, 25-15, 25-12.

Records: Springfield 4-17, 0-14.

GARRETTSVILLE 25-25-25, LAKE CENTER CHRISTIAN 17-14-17

City Series Championship

FIRESTONE 25-25-25, BUCHTEL 9-10-10

Kills: Boone (F) 21. Blocks: Boone (F) 6. Assists: Zupancic (F) 28. Digs: Ramsey (F) 5. Service Points: Myers (F) 18. Aces: Boone (F) 6.

Records: Firestone 14-7; Buchtel 15-6.