FOOTBALL

Scoreboard

Friday's Results



Alliance 24, Salem 20

Amherst Steele 19, Berea-Midpark 0

Aurora 31, Barberton 7

Avon 38, N. Olmsted 7

Avon Lake 38, Lakewood 0

Beachwood 56, Middlefield Cardinal 7

Brecksville 38, Twinsburg 0

Cameron (W. Va.) 16, Conotton Valley 14

Canfield South Range 57, Jefferson Area 6

Canton Central Catholic 42, Carrollton 6

Canton McKinley 20, Jackson 6

Chardon 17, Chagrin Falls Kenston 16

Cle. Benedictine 38, Chardon NDCL 20

Cle. Glenville 58, Cle. John Marshall 0

Cle. Hay 34, Cle. E. Tech 0

Cle. Hts. 39, Bedford 6

Cle. Hts. Lutheran E. 26, Cle. VASJ 21

Cle. John Adams 48, Cle. JFK 38

Cle. Rhodes 30, Cle. Collinwood 0

Cloverleaf 52, Springfield 0

Cols. Watterson 35, Youngs. Ursuline 34

Columbia Station Columbia 22, Wellington 14

Dalton 33, Smithville 30

Dresden Tri-Valley 38, Thornville Sheridan 21

E. Liverpool 54, Richmond Edison 7

Elyria Catholic 55, Fairview Park Fairview 34

Field 48, Woodridge 21

Garrettsville 38, Rootstown 25

Gates Mills Hawken 63, Richmond Hts. 26

Highland 31, Canfield 28

Hillsdale 23, Chippewa 7

Hudson 43, North Royalton 17

Independence 21, Rocky River Lutheran West 6

Indian Valley 34, Newcomerstown 0

Kent Roosevelt 31, Tallmadge 10

Kirtland 63, Orwell Grand Valley 0

LaGrange Keystone 41, Sheffield Brookside 0

Lancaster Fisher Cath. 59, Fairfield Christian 7

Lexington 28, West Holmes 24

Louisville 20, Youngstown Mooney14

Lowellville 22, N. Jackson Jackson-Milton 14

Lucas 20, Cols. St. Charles 8

Manchester 35, Fairless 28

Marlington 56, Minerva 7

Massillon 48, Gateway (Pa.) 12

Mayfield 37, Willoughby S. 13

Medina 38, Strongsville 0

Mentor 45, Brunswick 0

Mogadore 42, Youngstown Valley Christian 14

New Philadelphia 56, Ellet 0

Nordonia 31, Stow 28

North Canton Hoover 38, Lake 35

Norton 32, Ravenna 27

Northwest 49, Triway 18

Orrville 23, CVCA 21

Parma Padua 26, Walsh Jesuit 11

Perry 42, Green 21

Perry (Lake Co.) 45, Chagrin Falls 17

Plymouth 49, Ashland Mapleton 6

Poland Seminary 42, Cortland Lakeview 0

Port Clinton 41, Vermilion 0

Portsmouth 34, Chesapeake 20

Revere 20, Copley 12

Rocky River 21, Parma 14

St. Thomas Aquinas 34, Warren JFK 9

St. Vincent-St. Mary 38, GlenOak 7

Sandy Valley 49, Strasburg 6

Streetsboro 56, Coventry 0

Tusky Central Catholic 44, East Canton 39

Tuslaw 42, Loudonville 41

Wadsworth 33, Cuyahoga Falls 2

Waynedale 35, Rittman 14

West Branch 21, Canton South 7

Western Reserve Academy 42, North 0

Wooster 35, Mount Vernon 28

Scoring Summaries

HIGHLAND 31, CANFIELD 28



Canfield;;7;;7;;7;;7;;—;;28

Highland;;0;;7;;14;;10;;—;;31

Can.: Pannunzio 4 run (Schmidt kick)

Can.: Pannunzio 6 run (Schmidt kick)

Hig.: Osborne 57 pass from Profitt Tepes kick)

Can.: Fletcher 57 run (Schmidt kick)

Hig.: Osborne 43 pass from Profitt (Tepes kick)

Hig.: Osborne 23 pass from Profitt (Tepes kick)

Hig.: FG Tepes 21

Can.: Crawford 3 run (Schmidt kick)

Hig.: Jaworski (Tepes kick)

;;Canfield;;Highland

First Downs;;27;;20

Rushing;;54-399;;24-72

Passing;;3-7-54-0;;16-23-294-0

Records;;4-3;;2-5

ST. VINCENT-ST. MARY 38, GLENOAK 7



STVM;;14;;10;;7;;7;;—;;38

GlenOak;;0;;0;;0;;7;;—;;7

STVM: Nickerson 24 run (Dobson kick)

STVM: Sampson 1 run (Dobson kick)

STVM: Linberger 4 run (Dobson kick)

STVM: FG Dobson 33

STVM: Pelfrey 5 run (Dobson kick)

GO: Randal 38 pass from Knox (Mucci kick)

STVM: Sampson 1 run (Dobson kick)

;;STVM;;GlenOak

First Downs;;26;;4

Rushing;;45-312;;20-13

Passing;;9-19-106-0;;7-15-94-1

Records;;5-2;;1-6

NEW PHILADELPHIA 56, ELLET 0



Ellet;;0;;0;;0;;0;;—;;0

NP;;21;;28;;7;;0;;—;;56

NP: Joseph 53 from May (Warner kick)

NP: Meecham 6 run (Warner kick)

NP: Meecham 3 run (Warner kick)

NP: Joseph 3 from May (Warner)

NP: Joseph 94 punt return (Warner kick)

NP: Richmond 30 interception return (Warner)

NP: Kohl 50 interception return (Warner)

NP: Meecham 20 run (Bemuth kick)

;;Ellet;;NP

First Downs;;14;;20

Rushing;;21-21;;26-108

Passing;;8-23-92-2;;9-13-209-0

Records;;4-3;;7-0

MASSILLON 48, GATEWAY (Pa.) 12

Gateway;;0;;6;;0;;6;;—;;12

Massillon;;3;;17;;7;;21;;—;;48

Mas.: FG Bauer 25

Mas.: Keyes 10 run (Bauer kick)

Mas.: Ballard 95 pass from Longwell (Bauer kick)

Mas.: FG Bauer 31

Gat.: Davis 1 run (kick failed)

Mas.: Keyes 23 run (Bauer kick)

Mas.: Wilson-Lamp 59 pass from Longwell (Bauer kick)

Mas.: Keyes 1 run (Bauer kick)

Gat.: Davis 98 run (kick failed)

Mas.: Thurman 30 pass from Catrone (Bauer kick)

;;Gateway;;Massillon

Records;;6-2;;7-0

STREETSBORO 56, COVENTRY 0

Streetsboro;;14;;28;;7;;7;;—;;56

Coventry;;0;;0;;0;;0;;—;;0

Str.: Washington 76 run (Sway kick)

Str.: Riley-Richardson 1 run (Sway kick)

Str.: Riley-Richardson 39 run (Sway kick)

Str.: Giacamo 31 pass from Klimak (Sway kick)

Str.: Klimak 31 run (Sway kick)

Str.: Klimak 31 run (Sway kick)

Str.: Cruz 1 run (Sway kick)

Str.: Riley-Richardson 10 run (Sway kick)

;;Streetsboro;;Coventry

First Downs;;22;;8

Rushing;;42-414;;26-58

Passing;;3-5-85-0;;22

Records;;7-0, 4-0;;4-3, 1-3

NORTON 32, RAVENNA 27



Ravenna;;0;;0;;14;;13;;—;;27

Norton;;6;;13;;0;;13;;—;;32

Nor.: Scott 9 run (kick failed)

Nor.: Scott 17 pass from Harper (run failed)

Nor.: Scott 25 run (Dixon kick)

Rav.: Henderson 3 run (Cobbin run )

Rav.: Cobbin 8 run (pass failed)

Nor.: Scott 54 run (kick failed)

Rav.: Robinson 20 pass from Cobbin (run failed)

Nor.: Scott 9 run (Dixon kick)

Rav.: Cobbin 1 run (Johnston kick)

;;Ravenna;;Norton

First Downs;;13;;15

Rushing;;21-95;;44-267

Passing;;16-35-197-3;;6-11-78-2

Records;;5-2, 2-2;;3-4, 2-2

FIELD 48, WOODRIDGE 21

Woodridge;;0;;7;;0;;14;;—;;217

Field;;14;;7;;140;;13;;—;;48

Fie.: Smith 5 run (Siudak kick)

Fie.: David 52 run (Siudak kick)

Fie.: Reinhard 1 run (Siudak kick)

Woo.: Williams 18 pass from Mekeal (Lehrer kick)

Fie.: Davis 16 run (Siudak kick)

Fie.: Davis 5 run (Siudak kick)

Fie.: Reinhard 1 run (Siudak kick)

Fie.: Smith 68 run (run failed)

Woo.: Mally 68 pass from Mekeal (Lehrer kick)

Woo.: Parker 21 pass from Hitchings (Sterling kick))

;;Woodridge;;Field

First Downs;;15;;4

Rushing;;9-9;;36-236

Passing;;1-2-16-0;;5-11-58-0

Records;;3-4, 2-2;;3-4, 2-2

NORTH CANTON HOOVER 38, LAKE 35

Hoover;;7;;10;;7;;14;;—;;38

Lake;;0;;7;;21;;7;;—;;35

Hoo.: Grigulo 1 run (Volas kick)

Hoo.: Grigulo 1 run (Volas kick)

Lake: Phillips 19 pass from Eckels (Abdul kick)

Hoo.: FG Volas 29

Lake: Garro 3 run (Abdul kick)

Lake: Miller 63 pass from Eckels (Abdul kick)

Hoo.: Graham 36 pass from Ashby (Volas kick)

Hoo.: Grigulo 2 run (Volas kick)

Lake: Garro 5 run (Volas kick)

Hoo.: Garro 1 run (Volas kick)

;;Hoover;;Lake

Rushing;;40-147;;29-110

Passing;;283;;306

Records;;4-3, 2-2;;4-3, 0-3

PERRY 42, GREEN 21



Green;;7;;7;;7;;0;;—;;21

Perry;;14;;14;;7;;7;;—;;42

Per.: Lemon 25 run (Warstler kick)

Per.: Cundiff 48 run (Warstler kick)

Gre.: Martin 81 pass from Van Horn (Keith kick)

Per.: Lemon 22 run (Warstler kick)

Gre.: Martin 5 pass from Van Horn (Keith kick)

Per.: Lemon 75 pass from Vinas (Warstler kick)

Gre.: Martin 38 pass from Van Horn (Keith kick)

Per.: Cundiff 1 run (Warstler kick)

Per.: Lemon 5 run (Warstler kick)

;;Green;;Perry

First Downs;;16;;20

Rushing;;23-31;;43-426

Passing;;22-30-304-1;;1-2-75-0

Records;;2-5, 1-2;;6-1, 2-1

WOOSTER 35, MOUNT VERNON 28



Mt. Vernon;;0;;14;;7;;7;;—;;28

Wooster;;14;;7;;7;;7;;—;;35

Woo.: McKee 8 pass from Roach (Rader kick)

Woo.: Miller 40 run (Rader kick)

MTV: Moyer 21 pass from Davidson (Mullins kick)

Woo.: Taylor 9 run (Rader kick)

MTV: Moyer 15 pass from Davidson (Mullins kick)

Woo.: Taylor 7 run (Rader kick)

MTV: Gregory 3 run (Mullins kick)

MTV: Gregory 1 run (Mullins kick)

Woo.: Taylor 8 run (Rader kick)

;;Mt. Vernon;;Wooster

First Downs;;18;;18

Rushing;;42-230;;38-172

Passing;;12-26-151-1;;15-20-155-0

Records;;4-3, 1-2;;4-3, 4-0

HUDSON 43, NORTH ROYALTON 17



Hudson;;0;;14;;15;;14;;—;;43

North Royalton;;0;;14;;3;;0;;—;;17

Hud.: Paltani 6 run (Vidmar kick)

NR: Knurek 21 pass from Piazza (Peterjohn kick)

NR: Kucharski 5 pass from Piazza (Peterjohn kick)

Hud.: Pierce 25 pass from Paltani (Vidmar kick)

Hud.: McLaughlin 43 pass from Paltani (Weber pass from Paltani)

NR: FG Peterjohn 37

Hud.: Lightner 6 run (Vidmar kick)

Hud.: Lightner 4 run (Vidmar kick)

Hud.: Evans 21 pass from Nether (Vidmar kick)

;;Hudson;;N. Royalton



First Downs;;25;;21

Rushing;;43-188;;44-204

Passing;;16-20-267-0;;13-26-133-1

Records;;4-3, 3-1;;4-3, 2-2

REVERE 20, COPLEY 12

Copley;;0;;6;;6;;0;;—;;12

Revere;;0;;7;;0;;13;;—;;20

Rev.: Klonowski 5 run (Kostoff kick)

Cop.: Reed 3 run (pass failed)

Cop.: Reed 14 pass from Voorhies (pass failed)

Rev.: Slattery 27 pass from Klonowski (pass failed)

Rev.: Slattery 72 interception return (Kostoff kick)

;;Copley;;Revere

First Downs;;15;;13

Rushing;;24-139;;42-131

Passing;;20-39-184-2;;5-13-77-0

Records;;1-6, 0-3;;4-3, 2-2

KENT ROOSEVELT 31, TALLMADGE 10



Roosevelt;;0;;7;;10;;14;;—;;31

Tallmadge;;0;;10;;0;;0;;—;;10

Tal.: FG Parry 19

Tal.: Teeling 25 pass from Hurst (Parry kick)

Roo.: Glass 15 pass from Daetwyler (Montanari kick)

Roo.: Howard 6 run (Montanari kick)

Roo.: FG Montanari 27

Roo.: Howard 5 run (Montanari kick)

Roo.: Howard 46 run (Montanari kick)

;;Roosevelt;;Tallmadge

Records;;4-3, 3-1;;1-6, 0-3

AURORA 31, BARBERTON 7



Aurora;;7;;14;;0;;10;;—;;31

Barberton;;0;;7;;0;;0;;—;;7

Aur.: Moore 5 run (Bibza kick)

Aur.: McVay 13 run (Bibza kick)

Bar.: Vega 68 pass from Haywood (Brown kick)

Aur.: Galaska 2 pass from Moore (Bibza kick)

Aur.: FG Bibza 27

Aur.: Gramm 4 run (Bibza kick)

;;Aurora;;Barberton

First Downs;;20;;7

Rushing;;54-200;;23-(-3)

Passing;;10-12-62-0;;9-17-144-1

Records;;7-0, 3-0;;5-2, 3-1

WADSWORTH 33, CUYAHOGA FALLS 2



Wadsworth;;7;;13;;13;;0;;—;;33

Cuy. Falls;;2;;0;;0;;0;;—;;2

CF: Safety

Wad.: Labus 30 pass from Blackburn (Turano kick)

Wad.: Loparo 1 run (Turano kick)

Wad.: Loparo 37 run (kick failed)

Wad.: Korecky 15 pass from Blackburn (Turano kick)

Wad.: Bach 7 run (kick failed)

;;Wadsworth;;Cuy. Falls



First Downs;;23;;9

Rushing;;28-206;;33-185

Passing;;14-18-183-0;;3-16-79-0

Records;;5-2, 3-1;;2-5, 0-4

ORRVILLE 23, CVCA 16

CVCA;;0;;2;;0;;14;;—;;16

Orrville;;13;;0;;10;;0;;—;;23

Orr.: Parks 8 run (Davis kick)

Orr.: Parks 2 run (kick blocked)

CVCA: Safety

Orr.: FG Davis 21

Orr.: Parks 1 run (Davis kick)

CVCA: Bevington 5 run (Kightlinger kick)

CVCA: Douglas 2 run (Kightlinger kick)

;;CVCA;;Orrville

First Downs;;21;;17

Rushing;;47-162;;40-160

Passing;;74;;171

Records;;5-2, 3-1;;7-0, 4-0

MANCHESTER 35, FAIRLESS 28



Manchester;;14;;14;;0;;7;;—;;35

Fairless;;0;;6;;22;;0;;—;;28

Man.: Foster 15 run (Adey kick)

Man.: Wright 1 run (Adey kick)

Man.: Wright 24 run (Adey kick)

Fai.: Campbell 4 run (kick blocked)

Man.: Wright 7 run (Adey kick)

Fai.: Lanier 2 pass from Brindley (run failed)

Fai.: Yoder 74 pass from Brindley (Durant pass from Brindley)

Fai.: Durant 99 pass from Brindley (Yoder pass from Brindley)

Man.: Wright 17 run (Adey kick)

;;Manchester;;Fairless

Records;;4-3, 2-2;;3-4, 1-3

NORTHWEST 49, TRIWAY 18



Northwest;;7;;19;;8;;15;;—;;49

Triway;;8;;3;;0;;7;;—;;18

Tri.: Davis 95 pass from Durbin (Durbin run)

NW: Miletich 19 pass from J. Mick (LaFay kick)

NW: B. Mick 25 pass from J. Mick (kick blocked)

Tri.: FG Rhodes 29

NW: Houser 1 run (LaFay kick)

NW: Houser 3 run (kick failed)

NW: Houser 8 run (Houser run)

NW: B. Mick 18 pass from J. Mick (Houser run)

Tri.: Craig 62 punt return (LaFay kick)

Tri.: Hostetler 7 pass from Durbin (Rhodes kick)

;;Northwest;;Triway

First Downs;;23;;8

Rushing;;37-92;;16-20

Passing;;16-22-308-0;;20-35-276-0

Records;;5-2, 2-2;;4-3, 2-2

HILLSDALE 37, CHIPPEWA 7



Chippewa;;7;;0;;0;;0;;—;;7

Hillsdale;;9;;14;;7;;7;;—;;37

Chi.: Franks 62 pass from Moyer (Moyer kick)

Hil.: FG Ziegler 25

Hil.: Mutchler 5 run (kick failed)

Hil.: Rottman 23 run (Ziegler kick)

Hil.: Rottman 9 run (Ziegler kick)

Hil.: Funk 8 run (Ziegler kick)

Hil.: Goodwin 5 run (Ziegler kick)

;;Chippewa;;Hillsdale

Records;;1-6, 1-3;;6-1, 3-1

Late Thursday

EAST 54, FIRESTONE 0



Firestone;;0;;0;;0;;0;;—;;0

East;;21;;27;;6;;0;;—;;54

East: Felton 37 run (Kamara kick)

East: Rozier 20 run (Kamara kick)

East: Campbell 5 run (Kamara kick)

East: McCallister 83 pass from Virden (kick failed)

East: Collins 55 pass from Virden (Kamara kick)

East: Gates 40 pass from Rozier (Kamara kick)

East: Rogers 40 run (Kamara kick)

East: McCallister (kick failed)

;;Firestone;;East

First downs ;;1;;6

Rushing ;;37;;330

Passing ;;0-4-0-1;;3-3-178-0

Records ;;4-3, 2-0;;0-7, 0-3

Schedule

Saturday's Games

Archbishop Hoban (5-1, 1-0) at Mentor Lake Catholic (3-3, 1-0), 7 p.m.

Kenmore-Garfield (3-3, 0-2) at Buchtel (3-3, 2-0), noon

TENNIS

NORTHEAST DIVISION II DISTRICTS

(At Springside Racquet & Fitness Club, Bath Twp.)

Note: The top five singles and top five doubles teams advance to the State Tournament.

Quarterfinals: Adcock (Orrville) d. Dellick (Youngstown Ursuline) 6-0, 6-1; Hanford (West Geauga) d. Lin (Shaker Heights Hathaway Brown) 6-0, 6-0; Nyborg (Orange) d. Garvin (Cortland Lakeview) 6-0, 6-2; Gidlow (Hathaway Brown) d. Franks (Canton South) 6-0, 6-1; Gillinov (Hathaway Brown) d. Clark (Norton) 6-0, 6-0; Cohen (Gates Mills Gilmour Academy) d. Mendel (Struthers) 6-0, 6-0; Nwaozuzu (Orange) d. Leslie (Fairview Park Fairview) 6-0, 6-0; Winans (Canton South) d. Landers (Youngstown Cardinal Mooney) 6-0, 6-1.

Semifinals: Hanford (West Geauga) d. Adcock (Orrville) 6-2, 6-1; Nyborg (Orange) d. Gidlow (Hathaway Brown) 6-4, 6-2; Cohen (Gilmour) d. Nwaozuzu (Orange) 7-5, 6-2.

Doubles

Quarterfinals: Buchinsky-Brotheron (Shaker Heights Laurel) d. Carpenter-Sheldon (Ashtabula St. John) 6-0, 6-0; Allison-McAllister (Triway) d. Andrews-Schweers (Poland Seminary) 7-5, 7-6; Faber-Fremont (Gates Mills Hawken) d. Le-Esterle (Manchester) 6-1, 6-0; Mills-Wolf (Hathaway Brown) d. Condoleon-Zamarelli (Warren JFK) 6-2, 6-4; Dobos-Kavenaugh (Revere) d. Morgione-Thornton (Ursuline) 6-1, 6-1; Harland-S. Harlan (Chardon Notre Dame-Cathedral Latin) d. Christy-Rector (Manchester) 6-0, 6-3; A. Adcock-S. Adcock (Orrville) d. Leonard-Vo (Struthers) 6-0, 6-1; Fuentes-Kazazic (Hathaway Brown) d. Owens-Fan (Beachwood) 6-0, 6-0.

Semifinals: Buchinsky (Laurel) d. Allison-Mc Allister (Triway) 6-0, 6-0; Mills-Wolf (Hathaway Brown) d. Faber-Fremont (Hawken) 6-0, 6-3; Dobos-Kavenahj (Revere) d. Adcock-Adcock (Orrville) 6-0, 6-3.

GOLF

BOYS

DIVISION II STATE TOURNAMENT

(At NorthStar Golf Club, Sunbury. Yardage: 6,665; Par: 72)

First Round

Team Standings: 1. Gahanna Columbus Academy 308; 2. Kettering Archbishop Alter 310; 3. Sugarcreek Garaway 323; 4. Galion 324; 5. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 329; 6. Genoa Area 333; 7. Dayton Oakwood 341; 8. New Concord John Glenn 346; 9. Gates Mills Hawken 350; 10. West Branch 352; 11. Cincinnati Indian Hill 353; 12. Chillicothe Unioto 368.

DIVISION III STATE TOURNAMENT

(At The Ohio State University Scarlet Course, Columbus. Yardage: 6,538; Par: 72)

First Round

Team Standings: 1. Berlin Hiland 317; 2. Columbus Wellington School 318; 3. Canton Central Catholic 321; 4. Brookfield 323; 5. Gates Mills Gilmour Academy 324; 6. Crooksville 341; 7. Minster 343; 8. Kalida 354; 9. Fort Loramie 355; 10. Attica Seneca East 356; 11. Fremont St. Joseph Central Catholic 365; 12. Botkins 383.

GIRLS

DIVISION II STATE TOURNAMENT

(At The Ohio State University Gray Course, Columbus. Yardage: 5,560; Par: 70)

First Round

Team Standings: 1. (tie) Marlington 318, Lima Central Catholic 318; 3. Tusky Valley 334; 4. Kettering Archbishop Alter 340; 5. Huron 343; 6. Youngstown Cardinal Mooney 345; 7. Laurel School 346; 8. Bellefontaine Benjamin Logan 347; 9. St. Henry 352; 10. Williamsport Westfall 355; 11. Columbus School for Girls 358; 12. Shelby 372.

Individual Results: 16. (tie) Hofacker (St. Vincent-St. Mary) 78.

SOCCER

BOYS

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Erie Cathedral Prep (Pa.) at Archbishop Hoban

Norwayne at Rittman, 1 p.m.

Parma Heights Holy Name at St. Vincent-St. Mary, 1 p.m.

Twinsburg at Beachwood

Walsh Jesuit at North Canton Hoover

GIRLS

Schedule

Saturday's Games

(All games 7 p.m., unless noted)

Canton McKinley at Massillon, 3 p.m.

Copley at Jackson

Firestone at Twinsburg

Green at Wadsworth

Nordonia at Beaumont School

Rocky River Magnificat at North Royalton, 2 p.m.

Woodridge at Hudson