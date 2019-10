FOOTBALL

Scoreboard

Saturday's Results



Archbishop Hoban 49, Mentor Lake Catholic 6

Buchtel 34, Kenmore-Garfield 20

Scoring Summaries

Late Friday

ALLIANCE 24, SALEM 20



Salem;;0;;0;;6;;14;;—;;20

Alliance;;0;;10;;7;;7;;—;;24

All.: FG Deack 26

All.: Talbert 2 run (Deack kick)

All.: Hartsoe 18 run (Deack kick)

Sal.: Booth 9 pass from Walter (run failed)

All.: Talbert 1 run (Deack kick)

Sal.: DiMuzio 31 pass from Walter (Kitts pass from Walter)

Sal.: Walter 1 run (run failed)

;;Salem;;Alliance

First Downs;;19;;13

Rushing;;41-185;;39-140

Passing;;14-20-189-1;;8-14-141-0

Records;;5-2, 2-2;;4-3, 3-0

NORDONIA 31, STOW 28

Stow;;0;;7;;0;;21;;—;;28

Nordonia;;6;;0;;8;;17;;—;;31

Nor.: Rusk 12 pass from Levak (pass failed)

Stow: Andrassy 6 run (Miller kick)

Nor.: Perrine 6 run (Henderson pass from Levak)

Stow: Preston 28 run (Costa pass from Bainbridge)

Nor.: FG Lastovka 26

Stow: Bainbridge 15 run (run failed)

Nor.: Perrine 28 run (Lastovka kick)

Stow: Stovall 12 pass from Bainbridge (Miller kick)

Nor.: Banks 90 kickoff return (Lastovka kick)

;;Stow;;Nordonia

First Downs;;27;;17

Rushing;;43-274;;37-136

Passing;;15-25-116-1;;14-19-224-1

Records;;4-3, 1-3;;3-4, 2-2

SOCCER

GIRLS

Scoreboard

Saturday's Results



Green 1, Wadsworth 0

Jackson 3, Copley 2

Massillon 1, Canton McKinley 0

Nordonia 4, Beaumont School 0

Rocky River Magnificat 3, North Royalton 2

Scoring Summaries

GREEN 1, WADSWORTH 0



Halftime: Green, 1-0. Goals: Dellaserra (G). Assists: Tsarnas (G). Shots on goal: 4-4. Corner kicks: Gre., 5-1. Saves: Jakuszewski (G) 4; Rhoades (W) 3. JV Score: Wadsworth, 1-0.

JACKSON 3, COPLEY 2

Halftime: Jackson, 2-0. Goals: Bleichrodt (J), Arnold (J), Henzel (J), Neal (C), Ransom (C). Assists: Bruni (J), Stalder (J), Dente (C). Shots on goal: Jac., 6-5. Corner kicks: Jac., 4-0. Saves: Milligan (C) 1; Durr (J) 3. JV Score: Jackson, 5-0.

Records: Copley 11-4-1; Jackson 12-2-2.



Tournament Schedule

Monday's Games



Solon Division I Sectional

Bedford at Hudson, 7 p.m.

Kent Roosevelt at Cuyahoga Falls, 7 p.m.

North at Nordonia, 7 p.m.

Akron Division I Sectional

Ellet at Barberton, 7 p.m.

Firestone at Highland, 7 p.m.

Niles Division I Sectional

Canton McKinley at North Canton Hoover, 7 p.m.

Massillon at Lake, 7 p.m.

Perry at GlenOak, 7 p.m.

Kent Division II Sectional

Ravenna at Field, 7 p.m.

Tallmadge at Woodridge, 7 p.m.

Canton Division II Sectional

Springfield at Coventry, 7 p.m.

Triway at Northwest, 7 p.m.

Canton Division III Sectional

Our Lady of the Elms at St. Thomas Aquinas, 7 p.m.

BOYS

Scoreboard

Saturday's Results



Chippewa 3, Smithville 1

CVCA 5, Ontario 0

Ellet 4, Kenmore-Garfield 1

Erie Cathedral Prep (Pa.) 1, Archbishop Hoban 0

Hudson 3, Copley 0

Rittman 6, Norwayne 0

St. Vincent-St. Mary 6, Parma Heights Holy Name 1

Twinsburg 2, Beachwood 0

Walsh Jesuit 3, North Canton Hoover 1

Scoring Summaries

CHIPPEWA 3, SMITHVILLE 1

Halftime: Chippewa, 2-0. Goals: E. Letz (C) 2, Long (C), Hackworth (S). Assists: Long (C), Sims (C), Hillyer (C). Shots on goal: Chi., 9-4. Saves: Smith (S) 6; Karl (C) 3.

Records: Smithville 10-5-1; Chippewa 14-1-1.



CVCA 5, ONTARIO 0



Halftime: CVCA, 2-0. Goals: Reske (CVCA), Shoemaker (CVCA), Luiza (CVCA), Parelka (CVCA), Delucia (CVCA).



ELLET 4, KENMORE-GARFIELD 1

Halftime: Ellet, 2-1. Goals: Tucker (E), Idley (E), Pajic (K-G), Dotson (E), Braga (E). Assists: Tucker (E). Shots on goal: Ell., 12-5. Corner kicks: Ell., 6-0. Saves: Eagon (K-G) 8; Suansing (E) 4.

ERIE CATHEDRAL PREP (Pa.) 1, ARCHBISHOP HOBAN 0

Goals: Harrington (ECP). Shots on goal: Hob., 7-2. Corner kicks: Hob., 3-2. Saves: Fidele (ECP) 7; Lauterjung (AH) 1. JV Score: Erie Cathedral Prep (Pa.), 4-0.

Records: Archbishop Hoban 11-4-1.

HUDSON 3, COPLEY 0

Halftime: 0-0. Goals: Alvarez (H), Widdoes (H), Hallis (H). Assists: Widdoes (H) 2, Strawbridge (H). Shots on goal: Hud., 4-3. Corner kicks: Hud., 2-1. Saves: Hill (C) 3; Kaminski (H) 4.

Records: Copley 9-6-1; Hudson 9-4-3.



ST. VINCENT-ST. MARY 6, PARMA HEIGHTS HOLY NAME 1



Halftime: St. Vincent-St. Mary, 3-0. Goals: Thomas (STVM) 2, Brickman (STVM), Fordyce (STVM), LaTrashe (STVM), Phillip (STVM). Assists: Krejsa (STVM), Phipps (STVM), Rybka (STVM). Saves: Bertolini (STVM) 3, Powell (STVM) 2.

Records: St. Vincent-St. Mary 4-11-1.

Note: No stats provided for Holy Name.

WALSH JESUIT 3, NORTH CANTON HOOVER 1

Halftime: Walsh Jesuit, 1-0. Goals: Madden (WJ), Butts (WJ), Dawson (WJ), Mullaly (H). Assists: Dawson (WJ), McShannic (WJ). Shots on goal: NCH, 6-4. Corner kicks: NCH, 5-2. Saves: Horgan (WJ) 5; Fowler (NCH) 1. JV Score: North Canton Hoover, 3-0.

Records: Walsh Jesuit 9-3-3.

Tournament Schedule

Tuesday's Games

Kent Division II Sectional

Ravenna at Beachwood, 7 p.m.

Streetsboro at Field, 7 p.m.

Tallmadge at Woodridge, 7 p.m.

Canton Division II Sectional

Springfield at Coventry, 7 p.m.

Niles Division II Sectional

Salem at Rootstown, 7 p.m.

Wooster Division III Sectional

Rittman at Manchester, 7 p.m.

Waynedale at Lake Center Christian, 4:30 p.m.

GOLF

BOYS

DIVISION II STATE TOURNAMENT

(At NorthStar Golf Club, Sunbury)

Team Results: 1. Gahanna Columbus Academy 615; 2. Kettering Archbishop Alter 644; 3. Sugarcreek Garaway 655; 4. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 664; 5. Dayton Oakwood 671; 6. Galion 677; 7. Genoa Area 692; 8. Gates Mills Hawken 695; 9. Cincinnati Indian Hill 696; 10. New Concord John Glenn 697; 11. West Branch 716; 12. Chillicothe Unioto 735.

DIVISION III STATE TOURNAMENT

(At The Ohio State University Scarlet Course, Columbus)

Team Results: 1. Berlin Hiland 628; 2. Columbus Wellington School 644; 3. Canton Central Catholic 649; 4. Brookfield 669; 5. Minster 678; 6. Gates Mills Gilmour Academy 679; 7. Crooksville 694; 8. Kalida 702; 9. Fort Loramie 711; 10. St. Joseph Central Catholic 714; 11. Attica Seneca East 726; 12. Botkins 749.

GIRLS

DIVISION II STATE TOURNAMENT



(At The Ohio State University Gray Course, Columbus)

Team Results: 1. Lima Central Catholic 647; 2. Marlington 658; 3. Tusky Valley 669; 4. (tie) Huron 696, Kettering Archbishop Alter 696; 6. Shaker Heights Laurel; 7. Bellefontaine Benjamin Logan 707; 8. (tie) St. Henry 718, Youngstown Cardinal Mooney 718; 10. Columbus School for Girls 731; 11. Williamsport Westfall 732; 12. Shelby 742.

Individual Results: 19. Hofacker (St. Vincent-St. Mary) 163.

TENNIS

DIVISION I NORTHEAST DISTRICT

(At Springside Racquet & Fitness Club, Bath Twp.)

Note: The top six singles and top six doubles teams advance to the state tournament.

Singles

Semifinals: Kan (Canfield) d. Robertson (Rocky River) 4-6, 6-4, 6-4; Utterback (Hoover) d. Ross (Riverside) 6-1, 6-2. Finals: Utterback (Hoover) d. Kan (Canfield) 6-2, 6-0. Third Place: Ross (Riverside) d. Robertson (Rocky River) 6-2, 6-2. Fifth Place: Smitek (Magnificat) d. Rondini (Magnificat) 7-6, 6-4.

Doubles

Semifinals: Hsu-Kassaie (Mayfield) d. Baker-Zivkovic (Brecksville) 6-0, 6-0; Hadler-Fannin (Highland) d. Altman-P. Reese (Jackson) 6-3, 6-4. Finals: Hsu-Kassaie (Mayfield) d. Hadler-Fannin (Highland) 6-1, 6-0. Third Place: Altman-P. Reese (Jackson) d. Baker-Zivkovic (Brecksville) 7-6, 5-7, 6-3. Fifth Place: Yang-Fried (Solon) d. Henson-S. Reese (Jackson) 6-2, 6-3.

DIVISION II NORTHEAST DISTRICT

(At Springside Racquet & Fitness Club, Bath Twp.)

Note: The top five singles and top five doubles teams advance to the state tournament.

Semifinals: Hanford (West Geauga) d. Nyborg (Orange) 6-3, 6-2; Cohen (Gates Mills Gilmour Academy) d. Nwaozuzu (Orange) 2-6, 6-4, 6-1. Finals: Cohen (Gilmour) d. Hanford (West Geauga) 6-3, 6-1. Third Place: Nwaozuzu (Orange) d. Nyborg (Orange) 6-4, 6-3. Fifth Place: Gillinov (Shaker Heights Hathaway Brown) d. Gidlow (Hathaway Brown) 6-3, 6-0.

Doubles

Semifinals: Buchinsky-Brotherton (Shaker Heights Laurel School) d. Mills-Wolf (Hathaway Brown) 6-0, 6-3; Fuentes-Kazazic (Hathaway Brown) d. Dobos-Kavenagh (Revere) 7-6, 6-1. Finals: Buchinsky-Brotherton (Laurel) d. Fuentes-Kazazic (Hathaway Brown) 6-1, 6-2. Third Place: Mills-Wolf (Hathaway Brown) d. Dobos-Kavenagh (Revere) 6-1, 6-2. Fifth Place: A. Adcock-S. Adcock (Orrville) d. Allison-McAllister (Triway) 7-5, 6-2.

CROSS COUNTRY

BOYS

CRUSADER INVITATIONAL

Team Results: 1. Canton Central Catholic 21; 2. Youngstown Ursuline 40; 3. Massillon 72.

Individual results: 1. Scheatzle (CCC) 16:58; 2. Gordulic (Ursuline); 3. Paul (CCC); 4. Abbott (CCC); 5. LaPlante (Ursuline); 6. Grillo (CCC); 7. Domer (CCC); 8. Elson (CCC); 9. Leugers (CCC); 10. Naples (Ursuline).

FEDERAL LEAGUE CHAMPIONSHIP



(At Jackson Middle School, Jackson Twp.)

Team Results: 1. North Canton Hoover 59; 2. Green 78; 3. Perry 80; 4. Jackson 86; 5. Lake 90; 6. GlenOak 95.



Individual Results: 1. Moore (Lake) 15:21.07; 2. Rice (GlenOak); 3. Floyd (GlenOak); 4. Zuckett (Jackson); 5. Halter (Perry); 6. Fichter (Hoover); 7. Johnson (Hoover); 8. Wood (Hoover); 9. Papas (Green); 10. Clevinger (Lake).

NORTH COAST LEAGUE CHAMPIONSHIP

(At Notre Dame-Cathedral Latin, Chardon)

Team Results: 1. Walsh Jesuit 31; 2. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 36; 3. Mentor Lake Catholic 110; 4. Parma Padua 114; 5. Gates Mills Gilmour Academy 155; 6. Archbishop Hoban 164; 7. Cleveland Villa Angela-St. Joseph 178; 8. Cleveland Benedictine 213; 9. Cleveland Central Catholic 249.

Individual Results: 1. Ondracek (Walsh) 16:35.1; 2. Beebe (NDCL); 3. Welsh Jr. (NDCL); 4. Jain (Walsh); 5. Gerhardt (NDCL); 6. McHale (Walsh); 7. Jones (Lake Catholic); 8. Zimerla (Padua); 9. Carr (Walsh); 10. Simpson (Gilmour).

PORTAGE TRAIL CONFERENCE CHAMPIONSHIP

(At Portage County Fairgrounds, Randolph Twp.)

COUNTY DIVISION

Team Results: 1. Crestwood 33; 2. Rootstown 68; 3. Garrettsville 80; 4. Southeast 82; 5. Mogadore 102; 6. Lake Center Christian 147.

Individual Results: 1. Zizwarek (Crestwood) 16:49.6; 2. Piscitani (Rootstown); 3. Schmitt (Crestwood); 4. Brown (Rootstown); 5. Messina (Southeast); 6. Tucker (LCC); 7. Pruzynski (Crestwood); 8. Peters (Crestwood); 9. Leasure (Garrettsville); 10. LaChance (Southeast).

METRO DIVISION



Team Results: 1. Woodridge 20; 2. Cloverleaf 69; 3. Field 99; 4. Streetsboro 113; 5. Springfield 118; 6. Coventry 126; 7. Norton 211.

Individual Results: 1. Gucker (Cloverleaf) 15:34.5; 2. Champa (Woodridge); 3. Elkurd (Woodridge); 4. Blair (Woodridge); 5. A. Dutt (Woodridge); 6. A. Lauck (Woodridge); 7. S. Dutt (Woodridge); 8. Hillyard (Springfield); 9. Vales (Streetsboro); 10. R. Lauck (Woodridge).

PRINCIPALS ATHLETIC CONFERENCE CHAMPIONSHIP

(At Clays Park, Canal Fulton)

Team Results: 1. Tuslaw 59; 2. Fairless 70; 3. CVCA 84; 4. Triway 98; 5. Northwest 108; 6. Orrville 115; 7. Manchester 160.

Individual Results: 1. Viront (Tuslaw) 16:16.7; 2. Akins (CVCA); 3. Thomas (Fairless); 4. Ruegg (Fairless); 5. Schaeffer (CVCA); 6. Olechnowicz (Manchester); 7. Saari (Triway); 8. Andamasaris (CVCA); 9. Wenzel (Tuslaw); 10. Goliath (Northwest).

GIRLS

CRUSADER INVITATIONAL

Team Results: 1. Canton Central Catholic 15; 2. Youngstown Ursuline 49.

Individual Results: 1. Grillo (CC) 20:49; 2. Kling (CCC); 3. Ang. Maio (CCC); 4. Mattis (CCC); 5. Ash. Maio (CCC); 6. Bajornas (CCC); 7. Klucinec (Ursuline); 8. G. Bentzel (CCC); 9. Mazariegos (Massillon); 10. Leonard (CCC).

FEDERAL LEAGUE CHAMPIONSHIP



(At Jackson Middle School, Jackson Twp.)

Team Results: 1. Jackson 46; 2. Green 52; 3. Lake 68; 4. GlenOak 113; 5. Perry 119; 6. North Canton Hoover 129; 7. Canton McKinley 201.

Individual Results: 1. Richards (Lake) 18:00.29; 2. Istnick (Jackson); 3. Bauer (Lake); 4. Sims (Green); 5. Groff (Perry); 6. Hartnett (Jackson); 7. Zagst (Jackson); 8. Anenson (Green); 9. Manos (Hoover); 10. Gang (Green).

NORTH COAST LEAGUE CHAMPIONSHIP

(At Notre Dame-Cathedral Latin, Chardon)

Team Results: 1. Cleveland St. Joseph Academy 29; 2. Beaumont School 38; 3. Gates Mills Gilmour Academy 77; 4. Walsh Jesuit 94; 5. Chardon Notre Dame-Cathedral Latin 157; 6. Parma Padua 170; 7. Archbishop Hoban 185.

Individual Results: 1. Allen (St. Joseph) 19:17.85; 2. Ciecierski (Beaumont); 3. Mlynek (Beaumont); 4. Keim (St. Joseph); 5. Hruby (St. Joseph); 6. Perusek (Beaumont); 7. Barton (Gilmour); 8. Figler (Walsh); 9. Blouch (St. Joseph); 10. Musser (St. Joseph).

PORTAGE TRAIL CONFERENCE CHAMPIONSHIP

(At Portage County Fairgrounds, Randolph Twp.)

COUNTY DIVISION

Team Results: 1. Crestwood 36; 2. Rootstown 67; 3. Mogadore 71; 4. Garrettsville 77; 5. Southeast 90.

Individual Results: 1. Murphy (Mogadore) 18:59.3; 2. Simmons (Crestwood); 3. Venuto (Southeast); 4. Puleo (Garrettsville); 5. Reid (Crestwood); 6. Morris (Mogadore); 7. Plecko (Rootstown); 8. Guyette (Crestwood); 9. Munger (Rootstown); 10. Herron (Crestwood).

METRO DIVISION



Team Results: 1. Woodridge 18; 2. Cloverleaf 54; 3. Springfield 77; 4. Streetsboro 110; 5 Field 112; 6. Norton 155; 7. Coventry 190.

Individual Results: 1. Howard (Woodridge) 19:01.4; 2. Bakuhn (Woodridge); 3. Best (Woodridge); 4. Spencer (Cloverleaf); 5. Carey (Woodridge); 6. Stoner (Cloverleaf); 7. Kline (Woodridge); 8. Porras (Cloverleaf); 9. McFarland (Woodridge); 10. Ziegler (Woodridge).

PRINCIPALS ATHLETIC CONFERENCE CHAMPIONSHIP

(At Clays Park, Canal Fulton)

Team Results: 1. CVCA 44; 2. Northwest 56; 3. Orrville 89; 4. Fairless 100; 5. Tuslaw 101; 6. Manchester 137; 7. Triway 163.

Individual Results: 1. McCarthy (Manchester) 19:17.2; 2. Hamsher (Orrville); 3. Cybak (Tuslaw); 4. Payne (CVCA); 5. Fortner (Fairless); 6. Ripple (CVCA); 7. Doubet (Northwest); 8. Brown (CVCA); 9. Dolensky (Northwest); 10. Koons (Tuslaw).